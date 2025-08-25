多数の一般的な決定木アルゴリズムが利用可能であり、そのほとんどは分類タスクや回帰タスクに適用できます。代表的なものには、次のアルゴリズムがあります。

CART（分類木と回帰木）

CARTは、広く使用されているアルゴリズムです。他の決定木の手法とは一線を画しています。CARTは、データ内の値を最も適切に分離する分割に着目して、特徴量ごとに常にバイナリ分割（はい/いいえ）を作成します。たとえば、ローンを承認するかどうかを予測するCARTモデルは、まず申請者を「収入 > 5万ドル」（はい/いいえ）で分割し、続いて申請者のクレジットスコアが750以上かどうか、申請者が雇用されているかどうかなどの他の要因に基づいて各グループを分割します。

ID3（Iterative Dichotomiser 3）

ID3は、人気の高い決定木アルゴリズムの一つであり、可能な回答を徐々に絞り込み、最終的な予測やレコメンデーションに到達するまで、データを小さなグループに分割します。たとえば、スパムフィルターでは、商用広告でよく使用される「オファー」という単語を含むEメールを特定できます。

C4.5

C4.5は、データを小さなグループに分ける一連のはい/いいえの質問をすることで決定木を構築するため、より正確な予測に到達しやすくなります。カテゴリー値（「スパム」や「スパムでない」など）と数値（「年齢」や「所得」など）の両方を処理しながら、欠落データのようなギャップに対処できるため、ID3を改良したアルゴリズムです。通信業界を例に挙げると、C4.5アルゴリズムを活用することで、年齢、居住地、データ使用量といった要素を多角的に分析し、たとえ見込み顧客の情報が一部欠けていたとしても、顧客一人ひとりに最適なプラン案を提示できます。

CHAID（カイ二乗自動相互作用検知）

CHAIDは、統計テストを使用して分割先を決定し、多くの場合、複数のオプションを含む分岐を一度に作成します。たとえば、小売企業は顧客を10代、若年成人、中高年、シニアなどの年齢層に分類して、どのデモグラフィックグループが新しいロイヤルティプログラムに反応する可能性が最も高いかを予測することができます。

条件付き推論ツリー

条件付き推論ツリーは、変数が分岐を正当化するのに十分な関連性を持つかどうかをテストすることでバイアスを低減します。この点では、ID3やCARTのような、ある要因が統計的に有意かどうかをテストせずにデータを段階的に分割する通常の決定木とは異なります。たとえば、通常の決定木では「大学に通ったかどうか」が優先されますが、条件付き推論ツリーではジョブのパフォーマンス予測に統計的に無関係であると見なされる場合があります。