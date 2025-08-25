머신러닝의 의사결정 트리: 데이터 실무자를 위한 심층 가이드

일반적으로 활용되는 다양한 의사결정 트리 알고리즘이 있으며, 대부분 분류와 회귀 작업에 적용할 수 있습니다. 대표적인 알고리즘은 다음과 같습니다.

CART(분류 및 회귀 트리)

널리 사용되는 알고리즘인 CART는 각 특성에 대해 항상 이진 분할(예/아니오)을 생성한다는 점에서 다른 의사결정 트리 기법과 구별됩니다. 또한 데이터 내 값을 가장 효과적으로 분리하는 분할에 중점을 둡니다. 예를 들어 대출 승인 여부를 예측하는 CART 모델은 먼저 “소득이 50,000달러(USD) 초과인가?”(예/아니오)라는 기준으로 신청자를 분할할 수 있습니다. 이후 각 그룹을 신청자의 신용 점수가 750점을 초과하는지 여부나 신청자가 재직 중인지와 같은 다른 요소를 기준으로 분할을 이어갑니다.

ID3(Iterative Dichotomiser 3)

초기부터 널리 사용된 의사결정 트리 알고리즘 중 하나인 ID3는 가능한 응답을 점차 줄여 나가는 질문을 선택해 데이터를 더 작은 그룹으로 분할하며, 최종적으로 원하는 예측이나 추천에 도달합니다. 예를 들어 스팸 필터는 상업 광고에 자주 사용되는 ‘제안’이라는 단어가 포함된 이메일을 선별할 수 있습니다.

C4.5

C4.5는 일련의 예 또는 아니오 질문을 통해 데이터를 더 작은 그룹으로 분할하며 의사결정 트리를 구축합니다. 이를 통해 보다 정밀한 예측에 도달할 수 있습니다. ID3를 개선한 알고리즘으로, ‘spam’ 또는 ‘not spam’과 같은 범주형 값과 ‘age’ 또는 ‘income’과 같은 수치형 값을 모두 처리할 수 있으며, 결측치 같은 문제도 보완합니다. 예를 들어 통신사는 C4.5를 사용해 연령, 위치, 데이터 사용량과 같은 요소를 종합적으로 고려하여 고객에게 적합한 요금제 옵션을 구성할 수 있으며, 잠재 고객에 대한 정보가 일부 불완전한 경우에도 이를 수행할 수 있습니다.

CHAID(Chi-Square Automatic Interaction Detection)

CHAID는 통계적 검정을 사용해 분할 지점을 결정하며, 한 번에 여러 선택지를 가진 분기를 생성하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 리테일 기업은 이를 활용해 고객을 청소년, 청년층, 중장년층, 고령층과 같은 연령대 구간으로 분류하고, 새로운 로열티 프로그램에 가장 반응할 가능성이 높은 인구통계학적 집단을 예측할 수 있습니다.

조건부 추론 트리

조건부 추론 트리는 변수가 분할을 정당화할 만큼 충분히 관련성이 있는지 통계적으로 검정함으로써 편향성을 줄입니다. 이러한 방식은 통계적 유의성 검정 없이 데이터를 순차적으로 분할하는 ID3 및 CART 등의 기존 의사결정 트리와 구별되는 특징입니다. 예를 들어, 일반적인 트리는 ‘출신 대학’을 중요 변수로 사용할 수 있지만, 조건부 추론 트리는 해당 변수가 직무 성과 예측에 통계적으로 유의하지 않다고 판단해 제외할 수 있습니다.