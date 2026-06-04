COBIT est le framework de l’ISACA dédié à la gouvernance et à la gestion de l’information et de la technologie en entreprise. Ce n’est pas un framework spécifique aux données. Son ambition est plus large : aider les entreprises à aligner l’IT sur leurs objectifs stratégiques, à maîtriser les risques et à optimiser les ressources grâce à un système de gouvernance structuré.

COBIT 2019 est la version actuelle, qui succède à COBIT 5. Globalement, COBIT vise à aider les entreprises à créer de la valeur à partir de l’information et de la technologie, en équilibrant la concrétisation des bénéfices avec la maîtrise des risques et l’optimisation des ressources. C’est pourquoi il couvre l’audit, l’architecture, la sécurité, la conformité et les opérations, et ne se cantonne pas aux équipes data.

Si COBIT 2019 reste largement utilisé, c’est notamment parce qu’il est conçu pour être adapté. L’ISACA a pensé ce framework de manière à ce que chaque entreprise puisse façonner son système de gouvernance en fonction de son contexte propre. Cela suppose de prendre en compte des variables comme la stratégie de l’entreprise, son profil de risque, son modèle de sourcing, sa taille ou encore son approche de mise en œuvre.

C’est aussi pour cette raison que COBIT se positionne généralement au-dessus de frameworks plus spécialisés. COBIT offre le cadre global de gouvernance qui aide l’entreprise à décider comment les autres frameworks doivent être pilotés, suivis et alignés sur ses objectifs. COBIT vient par exemple compléter des frameworks tels qu’ITIL et TOGAF. Là où TOGAF guide la conception de l’architecture d’entreprise et ITIL la livraison et la gestion des services, COBIT veille à ce que les deux soient alignés avec les objectifs business, la gestion des risques et la création de valeur.