COBITは、企業の情報およびテクノロジーのガバナンスと管理を行うためのISACAのフレームワークです。データに特化したフレームワークではありません。その目的はより幅広く、構造化されたガバナンスシステムを通じて、組織がITを企業の目標に合わせ、リスクを管理し、リソースを最適化できるように支援することです。

COBIT 2019は現在のバージョンであり、COBIT 5の後継です。大局的に見ると、COBITは、利益の実現とリスクおよびリソースの最適化のバランスを取ることで、組織が情報とテクノロジーから価値を創造できるようにすることを目的としています。そのため、データチーム内にとどまらず、監査、アーキテクチャ、セキュリティ、コンプライアンス、運用にまたがっています。

COBIT 2019が広く使用され続けている実用的な理由の1つは、カスタマイズできるように設計されているためです。ISACAは、組織が独自のコンテキストに合わせてガバナンスシステムを形成できるようにこのフレームワークを設計しました。つまり、企業戦略、リスクプロファイル、ソーシングモデル、規模、実装アプローチなどの変数を考慮するということです。

これが、COBITが専門的なフレームワークの上位に位置する傾向がある理由でもあります。COBITは、他のフレームワークをどのように方向付け、監視し、企業の目標に合わせるべきかを組織が決定するのに役立つ、ガバナンスの包括的な枠組みを提供します。たとえば、COBITはITILやTOGAFなどのフレームワークを補完します。TOGAFはエンタープライズアーキテクチャの設計方法をガイドし、ITILはサービスの提供と管理方法に焦点を当てていますが、COBITは両者がビジネス目標、リスク管理、価値の提供と一致していることを保証します。