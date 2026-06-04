COBIT은 엔터프라이즈 정보와 기술의 거버넌스 및 관리를 위한 ISACA의 프레임워크입니다. 데이터에 특화된 프레임워크는 아닙니다. COBIT의 목적은 더 광범위합니다. 구조화된 거버넌스 체계를 통해 조직이 IT를 엔터프라이즈 목표에 맞게 조정하고, 위험을 관리하며, 리소스를 최적화할 수 있도록 지원하는 것입니다.

COBIT 2019는 현재 버전이자 COBIT 5의 후속 버전입니다. COBIT는 높은 수준에서 정보와 기술을 통해 가치를 창출할 수 있도록 지원하며, 이를 위해 가치 실현과 위험 및 리소스 최적화 간의 균형을 추구합니다. 이러한 이유로 COBIT는 데이터 팀에만 국한되지 않고 감사, 아키텍처, 보안, 규정 준수 및 운영 전반에 걸쳐 적용됩니다.

COBIT 2019가 여전히 널리 사용되는 실질적인 이유 중 하나는 조직의 상황에 맞게 조정할 수 있도록 설계되었다는 점입니다. ISACA는 조직이 자체 환경에 맞춰 거버넌스 체계를 구성할 수 있도록 이 프레임워크를 설계했습니다. 이는 엔터프라이즈 전략, 위험 프로필, 소싱 모델, 조직 규모 및 구현 접근 방식과 같은 변수를 고려한다는 의미입니다.

이러한 이유로 COBIT은 전문화된 프레임워크보다 상위에 위치하는 경우가 많습니다. COBIT는 다른 프레임워크를 어떻게 운영하고, 모니터링하며, 엔터프라이즈 목표에 맞게 정렬할 것인지를 결정하는 데 도움을 주는 거버넌스 체계를 제공합니다. 예를 들어, COBIT은 ITIL 및 TOGAF와 같은 프레임워크를 보완합니다. TOGAF가 엔터프라이즈 아키텍처를 어떻게 설계할 것인지를 안내하고 ITIL이 서비스를 어떻게 제공하고 관리할 것인지에 초점을 맞춘다면, COBIT는 두 프레임워크가 비즈니스 목표, 위험 관리 및 가치 실현에 부합하도록 합니다.