COBIT es el marco de ISACA para la gobernanza y gestión de la información y la tecnología empresariales. No es un marco específico para datos. Su propósito es más amplio: ayudar a las organizaciones a alinear la tecnología de la información (TI) con los objetivos empresariales, gestionar el riesgo y optimizar los recursos a través de un sistema de gobernanza estructurado.

COBIT 2019 es la versión actual y la sucesora de COBIT 5. En términos generales, COBIT tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a crear valor a partir de la información y la tecnología al equilibrar la obtención de beneficios y la optimización de riesgos y recursos. Por eso cubre las áreas de auditoría, arquitectura, seguridad, cumplimiento y operaciones en lugar de limitarse únicamente a los equipos de datos.

Una razón práctica por la que COBIT 2019 sigue siendo ampliamente utilizado es que está diseñado para ser adaptado. ISACA diseñó el marco para que una organización pueda adaptar el sistema de gobernanza a su propio contexto. Esto significa tener en cuenta variables como la estrategia empresarial, el perfil de riesgo, el modelo de aprovisionamiento, el tamaño y el enfoque de implementación.

Esta es también la razón por la que COBIT tiende a situarse por encima de los marcos especializados. COBIT proporciona el paraguas de gobernanza que ayuda a una organización a decidir cómo deben dirigirse, supervisarse y alinearse otros marcos con los objetivos empresariales. Por ejemplo, COBIT complementa marcos como ITIL y TOGAF. Mientras que TOGAF guía cómo se diseña la arquitectura empresarial e ITIL se centra en cómo se prestan y gestionan los servicios, COBIT garantiza que ambos estén alineados con los objetivos empresariales, la gestión de riesgos y la entrega de valor.