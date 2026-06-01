Sovranità dei dati: le capacità di Snowflake

Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative a partnership pianificate, futura disponibilità dei prodotti, tempistiche di deployment e direzione della roadmap. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono impegni a fornire funzionalità specifiche o a rispettare determinate tempistiche. Le partnership Snowflake per il cloud sovrano e le relative funzionalità dei prodotti sono soggette a sviluppo continuo, accordi con i partner e procedure normative. I risultati e le offerte effettivi potrebbero differire in misura sostanziale.