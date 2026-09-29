Claude Sonnet 5.5, il modello Sonnet più avanzato di Anthropic fino a oggi, sta arrivando su Cortex AI in public preview. Al lancio, sarà disponibile tramite Cortex Inference, così i team potranno usarlo per l’analisi e lo sviluppo di app, mantenendo i dati all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Il supporto in Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents e Cortex AI Functions arriverà a breve.

Claude Sonnet 5.5

Claude Sonnet 5.5 è un netto miglioramento rispetto a Sonnet 5 per task quotidiani ben definiti, correzioni di bug e documenti, presentazioni e fogli di calcolo curati. Anthropic riporta un punteggio del 70,6% su Terminal-Bench 4.0, un miglioramento di quasi 7 volte rispetto al 10,3% di Sonnet 5. Inoltre, le sue prestazioni sono quasi allo stesso livello di Opus 5.5 su GDPval-AA, un benchmark che copre attività reali in 44 professioni, con miglioramenti sostanziali nel riconoscimento dei grafici e nell’uso del computer.

Anthropic posiziona Sonnet 5.5 come complemento più rapido a Opus 5.5. Opus 5.5 resta la scelta migliore per attività complesse e open-ended che richiedono un giudizio costante, mentre Sonnet 5.5 è ottimale per task ben definiti in cui la velocità è fondamentale. Anthropic riporta che genera output oltre il 30% più velocemente rispetto a Sonnet 5, risultando ideale per iterazioni rapide e lavori ad alto throughput.

I workload più adatti a Sonnet 5.5 includono:

Task di coding ben definiti, come la correzione di bug, la comprensione di una codebase non familiare e l’implementazione di modifiche mirate.

Creazione di documenti, presentazioni e fogli di calcolo curati, anche seguendo un modello esistente.

Lavoro di conoscenza quotidiano nelle diverse funzioni aziendali, dove Anthropic riporta prestazioni quasi allo stesso livello di Opus 5.5 su GDPval-AA.

Lettura di grafici e altri input visivi, con miglioramenti sostanziali rispetto a Sonnet 5.

Workflow interattivi e sensibili alla latenza che beneficiano di risposte più rapide.

Per attività complesse e open-ended che richiedono un giudizio costante, i team dovrebbero valutare anche Opus 5.5.