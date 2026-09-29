Claude Sonnet 5.5, il modello Sonnet più avanzato di Anthropic fino a oggi, sta arrivando su Cortex AI in public preview. Al lancio, sarà disponibile tramite Cortex Inference, così i team potranno usarlo per l’analisi e lo sviluppo di app, mantenendo i dati all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Il supporto in Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents e Cortex AI Functions arriverà a breve.
Claude Sonnet 5.5
Claude Sonnet 5.5 è un netto miglioramento rispetto a Sonnet 5 per task quotidiani ben definiti, correzioni di bug e documenti, presentazioni e fogli di calcolo curati. Anthropic riporta un punteggio del 70,6% su Terminal-Bench 4.0, un miglioramento di quasi 7 volte rispetto al 10,3% di Sonnet 5. Inoltre, le sue prestazioni sono quasi allo stesso livello di Opus 5.5 su GDPval-AA, un benchmark che copre attività reali in 44 professioni, con miglioramenti sostanziali nel riconoscimento dei grafici e nell’uso del computer.
Anthropic posiziona Sonnet 5.5 come complemento più rapido a Opus 5.5. Opus 5.5 resta la scelta migliore per attività complesse e open-ended che richiedono un giudizio costante, mentre Sonnet 5.5 è ottimale per task ben definiti in cui la velocità è fondamentale. Anthropic riporta che genera output oltre il 30% più velocemente rispetto a Sonnet 5, risultando ideale per iterazioni rapide e lavori ad alto throughput.
I workload più adatti a Sonnet 5.5 includono:
Task di coding ben definiti, come la correzione di bug, la comprensione di una codebase non familiare e l’implementazione di modifiche mirate.
Creazione di documenti, presentazioni e fogli di calcolo curati, anche seguendo un modello esistente.
Lavoro di conoscenza quotidiano nelle diverse funzioni aziendali, dove Anthropic riporta prestazioni quasi allo stesso livello di Opus 5.5 su GDPval-AA.
Lettura di grafici e altri input visivi, con miglioramenti sostanziali rispetto a Sonnet 5.
Workflow interattivi e sensibili alla latenza che beneficiano di risposte più rapide.
Per attività complesse e open-ended che richiedono un giudizio costante, i team dovrebbero valutare anche Opus 5.5.
Fonte: Anthropic, Introducing Claude Sonnet 5.5, 28 settembre 2026
Cosa puoi fare con Claude Sonnet 5.5 su Snowflake
Sonnet 5.5 offre a sviluppatori e team dati un modello più rapido per attività multi-step ben definite, all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Con Claude Sonnet 5.5 puoi:
Accelera lo sviluppo con Snowflake CoCo (in arrivo): L’agente AI di coding Snowflake comprende i tuoi dati aziendali, le policy di governance e i flussi di lavoro, consentendo ai team di passare rapidamente dall’idea alla produzione senza comprometterne la fiducia o la scalabilità. Ora, con Sonnet 5.5, CoCo offre un ragionamento migliorato, generazione di codice, supporto per task più complessi e di lunga durata ed esecuzione agentica, portando un’assistenza sicura e consapevole del contesto Snowflake direttamente nel CoCo desktop, nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e builder, Sonnet 5.5 è particolarmente efficace nel trasformare un’idea di prodotto generica in una prima versione funzionante: può esplorare domini poco conosciuti, strutturare l’app, implementare le interazioni principali e continuare a perfezionare il risultato attraverso diversi cicli di feedback.
Sviluppa agenti AI di lavoro personali avanzati con Snowflake CoWork (in arrivo): Snowflake CoWork è l’agente AI di lavoro personale per ogni knowledge worker. Fin dal primo giorno comprende i tuoi dati e il tuo lavoro, risponde a domande complesse sul “perché” con ricerche citate ed esegue task on demand, secondo pianificazione e attraverso gli strumenti già in uso nella tua azienda. Ogni knowledge worker può ragionare in profondità su tutti i dati aziendali, automatizzare il lavoro di routine e passare più rapidamente dall’idea alla decisione all’azione. Sonnet 5.5 su Cortex AI è progettato per agenti AI di lunga durata, in grado di sostenere task complessi e articolati in molti passaggi, verificando il proprio lavoro in corso d’opera: questo permette a CoWork di portare avanti un progetto dalla ricerca all’azione con maggiore coerenza e meno supervisione, il tutto ottimizzato con la sicurezza, la governance e il contesto Snowflake. Con Deep Research, automazioni proattive, User Skills riutilizzabili, connettori MCP per Gmail, Jira, Slack e Salesforce, e un’app mobile nativa che porta il tuo agente AI di lavoro sempre con te, il tutto all’interno del perimetro di governance Snowflake, ogni knowledge worker dedica meno tempo a cercare, attendere e coordinare, e più tempo a prendere le decisioni che fanno avanzare il business.
- Analizza dati strutturati e non strutturati in SQL (in arrivo): Cortex AI Functions semplifica la creazione di pipeline di AI scalabili sui dati aziendali multimodali utilizzando SQL. Con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL. Ad esempio, puoi chiedere a Sonnet 5.5 di confrontare una richiesta di risarcimento scritta con i dati numerici sottostanti e identificare i punti in cui le prove non la supportano:
WITH source_data AS (
SELECT 'Prior-year revenue was $100 million. Current-year revenue was $120 million. Management says revenue grew 25%.' AS commentary
)
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5-5',
PROMPT(
'Review the commentary below. Identify each supported, contradicted, or unsupported claim, and show the calculation used: {0}',
commentary
)
) AS financial_review
FROM source_data;
Sviluppa app AI con Cortex Inference: Richiama Sonnet 5.5 dalle tue app tramite l’endpoint del tuo account Snowflake. Gli sviluppatori possono utilizzare l’SDK Anthropic con l’endpoint Cortex Snowflake, seguendo la struttura di chiamata mostrata di seguito. Il supporto per Sonnet 5.5 in Cortex Agents arriverà a breve.
import os
import anthropic
import httpx
token = os.environ["SNOWFLAKE_PAT"]
account_url = os.environ["SNOWFLAKE_ACCOUNT_URL"].rstrip("/")
with httpx.Client(headers={"Authorization": f"Bearer {token}"}) as http_client:
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required by the SDK; Snowflake uses the Bearer token
base_url=f"{account_url}/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5-5",
max_tokens=8192,
messages=[{
"role": "user",
"content": (
"Draft a concise release note for a new feature. "
"Separate verified facts from assumptions and list "
"anything that still needs confirmation."
),
}],
)
for block in response.content:
if block.type == "text":
print(block.text)
Claude Sonnet 5.5 offre ai team un’opzione più rapida per il coding quotidiano, l’analisi e il lavoro sui documenti nelle app sviluppate con Cortex Inference. Inizia richiamando il modello tramite l’endpoint del tuo account Snowflake. Il supporto arriverà a breve per Cortex AI Functions, CoCo Desktop, CoWork e Cortex Agents.
Scopri di più
Creare applicazioni basate su agenti AI con Cortex Agents: Inizia a usare Cortex Agents e scopri come sviluppare esperienze AI basate sui tuoi dati aziendali.
Inizia con Snowflake CoWork: Scopri di più su Snowflake CoWork e provalo con la nostra guida introduttiva.
Inizia a creare con Snowflake CoCo: Scopri di più su Snowflake CoCo e provalo con la guida introduttiva a CoCo Desktop.
Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche sulle nostre future offerte di prodotto, che non costituiscono impegni a fornire alcuna offerta di prodotto. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro ultimo 10-Q.