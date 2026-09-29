AnthropicのSonnetモデルとしてこれまでで最も高性能なClaude Sonnet 5.5が、Snowflake Cortex AIでパブリックプレビューとして提供される予定です。提供開始時にはCortex推論を通じて利用可能となり、チームはSnowflakeのセキュリティとガバナンスの境界内にデータを保持したまま、分析やアプリケーション開発に活用できます。Snowflake CoWork、Snowflake CoCo、Cortex Agents、Cortex AI関数でのサポートも近日提供予定です。

Claude Sonnet 5.5

Claude Sonnet 5.5は、範囲が明確な日常的なタスク、バグ修正、そして洗練されたドキュメント、スライド、スプレッドシートの作成において、Sonnet 5から明確なアップグレードとなっています。Anthropicの報告によると、Terminal-Bench 4.0でのスコアは70.6%で、Sonnet 5の10.3%と比較して約7倍の向上を示しています。また、44の職種にわたる実務を対象としたベンチマークであるGDPval-AAではOpus 5.5とほぼ同等の性能を発揮し、チャート認識やコンピューター操作においても大幅に向上しています。

Anthropicは、Sonnet 5.5をOpus 5.5を補完する、より高速なモデルとして位置付けています。持続的な判断を必要とする複雑で自由度の高い作業にはOpus 5.5が引き続き適している一方、Sonnet 5.5はスピードが重視される範囲が明確なタスクに最適です。Anthropicの報告によると、Sonnet 5.5はSonnet 5よりも30%以上高速に出力を生成するため、迅速な反復作業や高スループットの作業に適しています。

Sonnet 5.5に適したワークロードは次のとおりです：

バグ修正、不慣れなコードベースの理解、的を絞った変更など、範囲が明確なコーディングタスク

既存テンプレートへの準拠を含む、洗練されたドキュメント、スライド資料、スプレッドシートの作成

業務部門を横断する日常的なナレッジワーク。AnthropicによるとGDPval-AAでOpus 5.5とほぼ同等の性能

チャートやその他の視覚的入力の読み取り。Sonnet 5から大幅に向上

より高速な応答が有効な、インタラクティブでレイテンシーの影響を受けやすいワークフロー

持続的な判断を必要とする複雑で自由度の高い作業については、Opus 5.5もあわせて評価することをお勧めします。