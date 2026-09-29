Claude Sonnet 5.5, el modelo Sonnet más avanzado de Anthropic hasta la fecha, llega a Snowflake Cortex AI en vista previa pública. En el momento del lanzamiento, estará disponible a través de Cortex Inference, de modo que los equipos puedan usarlo para el análisis y el desarrollo de aplicaciones mientras mantienen sus datos dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake. Próximamente será compatible con Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents y Cortex AI Functions.
Claude Sonnet 5.5
Claude Sonnet 5.5 supone una clara mejora respecto a Sonnet 5 para tareas cotidianas bien definidas, correcciones de errores y la creación de documentos, presentaciones y hojas de cálculo de calidad. Anthropic informa de una puntuación del 70,6 % en Terminal-Bench 4.0, lo que representa una mejora de casi 7 veces respecto al 10,3 % de Sonnet 5. También ofrece un rendimiento casi equiparable al de Opus 5.5 en GDPval-AA, una prueba comparativa que abarca trabajos reales de 44 profesiones, y mejora considerablemente en el reconocimiento de gráficos y el uso del ordenador.
Anthropic presenta Sonnet 5.5 como un complemento más rápido para Opus 5.5. Opus 5.5 sigue siendo la mejor opción para trabajos complejos y abiertos que requieren un criterio sostenido, mientras que Sonnet 5.5 es óptimo para tareas bien definidas en las que la velocidad es importante. Anthropic informa de que genera resultados más de un 30 % más rápido que Sonnet 5, por lo que resulta adecuado para iteraciones rápidas y trabajos de alto rendimiento.
Entre los workloads para los que Sonnet 5.5 resulta adecuado se incluyen:
Tareas de programación bien definidas, como corregir errores, comprender una base de código desconocida y realizar cambios específicos
Creación de documentos, presentaciones y hojas de cálculo de calidad, incluso siguiendo una plantilla existente
Trabajo cotidiano basado en el conocimiento en distintas áreas de la empresa, donde Anthropic informa de un rendimiento casi equiparable al de Opus 5.5 en GDPval-AA
Lectura de gráficos y otras entradas visuales, una capacidad en la que mejora considerablemente respecto a Sonnet 5
Flujos de trabajo interactivos y sensibles a la latencia que se benefician de respuestas más rápidas
Para trabajos complejos y abiertos que requieren un criterio sostenido, los equipos también deberían evaluar Opus 5.5.
Fuente: Anthropic, presentación de Claude Sonnet 5.5, 28 de septiembre de 2026
Qué puedes hacer con Claude Sonnet 5.5 en Snowflake
Sonnet 5.5 ofrece a los desarrolladores y equipos de datos un modelo más rápido para trabajos bien definidos y de varios pasos dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake. Con Claude Sonnet 5.5, puedes:
Acelerar el desarrollo con Snowflake CoCo (próximamente): El agente de codificación de IA de Snowflake comprende tus datos empresariales, políticas de gobernanza y flujos de trabajo, lo que permite a los equipos pasar de la idea a la producción con rapidez, sin menoscabar la confianza ni afectar a la escalabilidad. Ahora, con Sonnet 5.5, CoCo ofrece un razonamiento y una generación de código mejorados, permite abordar tareas más complejas y de mayor duración y ejecutar flujos de trabajo basados en agentes. Así, pone a disposición de los usuarios asistencia segura y adaptada a Snowflake directamente en la aplicación de escritorio de CoCo, la interfaz de Snowsight, la interfaz CLI y las herramientas de desarrollo locales. Para los ingenieros de datos, analistas y desarrolladores, Sonnet 5.5 destaca especialmente por su capacidad para convertir una idea general de producto en una primera versión funcional: puede investigar ámbitos desconocidos, estructurar la aplicación, implementar las interacciones principales y seguir perfeccionando el resultado a lo largo de varias rondas de comentarios.
Crear agentes de trabajo personales avanzados con Snowflake CoWork (próximamente): Snowflake CoWork es el agente de trabajo personal para cada profesional del conocimiento. Desde el primer día, entiende tus datos y tu trabajo: responde a preguntas difíciles del tipo “por qué” con investigaciones citadas y ejecuta tareas bajo demanda, de forma programada y en las herramientas que tu empresa ya utiliza. Cada profesional del conocimiento puede razonar en profundidad con todos los datos empresariales, automatizar el trabajo rutinario y avanzar más rápido de la idea a la decisión y a la acción. Sonnet 5.5 en Cortex AI está diseñado para agentes que ejecutan tareas prolongadas: puede abordar tareas complejas de varios pasos y revisar su propio trabajo a medida que avanza. De este modo, CoWork puede llevar un proyecto desde la investigación hasta la ejecución con mayor coherencia y menos supervisión, todo ello optimizado con la seguridad, la gobernanza y el contexto de Snowflake. Con Deep Research, automatizaciones proactivas, User Skills reutilizables, conectores MCP para Gmail, Jira, Slack y Salesforce, y una aplicación móvil nativa que te permite llevar tu agente de trabajo contigo estés donde estés, todo ello dentro del perímetro de gobernanza de Snowflake, cada profesional del conocimiento dedica menos tiempo a buscar, esperar y coordinar, y más a tomar decisiones que impulsan el negocio.
- Analizar datos estructurados y no estructurados en SQL (próximamente): Cortex AI Functions facilita la creación de pipelines de IA escalables a través de datos empresariales multimodales mediante SQL. Con la función AI_COMPLETE, los analistas pueden aplicar instrucciones en lenguaje natural directamente en SQL. Por ejemplo, puedes pedir a Sonnet 5.5 que compare una reclamación escrita con los datos en los que se basa e identifique los puntos en los que estos no la respaldan:
WITH source_data AS (
SELECT 'Prior-year revenue was $100 million. Current-year revenue was $120 million. Management says revenue grew 25%.' AS commentary
)
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5-5',
PROMPT(
'Review the commentary below. Identify each supported, contradicted, or unsupported claim, and show the calculation used: {0}',
commentary
)
) AS financial_review
FROM source_data;
Crear aplicaciones de IA con Cortex Inference: Llama a Sonnet 5.5 desde tus aplicaciones a través del punto de conexión de tu cuenta de Snowflake. Los desarrolladores pueden usar el SDK de Anthropic con el punto de conexión de Snowflake Cortex, siguiendo la estructura de la llamada que se muestra a continuación. Sonnet 5.5 será compatible próximamente con Cortex Agents.
import os
import anthropic
import httpx
token = os.environ["SNOWFLAKE_PAT"]
account_url = os.environ["SNOWFLAKE_ACCOUNT_URL"].rstrip("/")
with httpx.Client(headers={"Authorization": f"Bearer {token}"}) as http_client:
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required by the SDK; Snowflake uses the Bearer token
base_url=f"{account_url}/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5-5",
max_tokens=8192,
messages=[{
"role": "user",
"content": (
"Draft a concise release note for a new feature. "
"Separate verified facts from assumptions and list "
"anything that still needs confirmation."
),
}],
)
for block in response.content:
if block.type == "text":
print(block.text)
Claude Sonnet 5.5 ofrece a los equipos una opción más rápida para las tareas cotidianas de programación, análisis y trabajo con documentos en aplicaciones desarrolladas con Cortex Inference. Para empezar, llama al modelo a través del punto de conexión de tu cuenta de Snowflake. Próximamente será compatible con Cortex AI Functions, CoCo Desktop, CoWork y Cortex Agents.
Más información
Crear aplicaciones de agentes con Cortex Agents: Empieza a usar Cortex Agents y aprende a crear experiencias de IA basadas en tus datos empresariales.
Primeros pasos con Snowflake CoWork: Obtén más información sobre Snowflake CoWork y pruébalo con nuestra guía de introducción.
Empezar a desarrollar con Snowflake CoCo: Obtén más información sobre Snowflake CoCo y empieza a usarlo de forma práctica con la guía de introducción a CoCo Desktop.
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.