Claude Sonnet 5.5, el modelo Sonnet más avanzado de Anthropic hasta la fecha, llega a Snowflake Cortex AI en vista previa pública. En el momento del lanzamiento, estará disponible a través de Cortex Inference, de modo que los equipos puedan usarlo para el análisis y el desarrollo de aplicaciones mientras mantienen sus datos dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake. Próximamente será compatible con Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents y Cortex AI Functions.

Claude Sonnet 5.5

Claude Sonnet 5.5 supone una clara mejora respecto a Sonnet 5 para tareas cotidianas bien definidas, correcciones de errores y la creación de documentos, presentaciones y hojas de cálculo de calidad. Anthropic informa de una puntuación del 70,6 % en Terminal-Bench 4.0, lo que representa una mejora de casi 7 veces respecto al 10,3 % de Sonnet 5. También ofrece un rendimiento casi equiparable al de Opus 5.5 en GDPval-AA, una prueba comparativa que abarca trabajos reales de 44 profesiones, y mejora considerablemente en el reconocimiento de gráficos y el uso del ordenador.

Anthropic presenta Sonnet 5.5 como un complemento más rápido para Opus 5.5. Opus 5.5 sigue siendo la mejor opción para trabajos complejos y abiertos que requieren un criterio sostenido, mientras que Sonnet 5.5 es óptimo para tareas bien definidas en las que la velocidad es importante. Anthropic informa de que genera resultados más de un 30 % más rápido que Sonnet 5, por lo que resulta adecuado para iteraciones rápidas y trabajos de alto rendimiento.

Entre los workloads para los que Sonnet 5.5 resulta adecuado se incluyen:

Tareas de programación bien definidas, como corregir errores, comprender una base de código desconocida y realizar cambios específicos

Creación de documentos, presentaciones y hojas de cálculo de calidad, incluso siguiendo una plantilla existente

Trabajo cotidiano basado en el conocimiento en distintas áreas de la empresa, donde Anthropic informa de un rendimiento casi equiparable al de Opus 5.5 en GDPval-AA

Lectura de gráficos y otras entradas visuales, una capacidad en la que mejora considerablemente respecto a Sonnet 5

Flujos de trabajo interactivos y sensibles a la latencia que se benefician de respuestas más rápidas

Para trabajos complejos y abiertos que requieren un criterio sostenido, los equipos también deberían evaluar Opus 5.5.