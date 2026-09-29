Anthropic의 Sonnet 모델 중 역대 최고 성능을 자랑하는 Claude Sonnet 5.5가 이제 Snowflake Cortex AI에서 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. 출시 시점에는 Cortex Inference를 통해 사용할 수 있어, 팀은 데이터를 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 안에 그대로 둔 채 분석과 애플리케이션 개발에 활용할 수 있습니다. Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions에서도 곧 지원될 예정입니다.

Claude Sonnet 5.5

Claude Sonnet 5.5는 범위가 명확한 일상 업무와 버그 수정, 완성도 높은 문서, 슬라이드, 스프레드시트 작업에서 Sonnet 5 대비 확실히 향상된 성능을 보여 줍니다. nthropic에 따르면 Sonnet 5.5는 Terminal-Bench 4.0에서 70.6%를 기록해, Sonnet 5의 10.3%보다 7배 가까이 향상되었습니다. 또한 44개 직군의 실제 업무를 다루는 벤치마크인 GDPval-AA에서도 Opus 5.5와 거의 대응한 성능을 보였고, 차트 인식과 컴퓨터 사용 능력도 크게 개선되었습니다.

Anthropic은 Sonnet 5.5를 Opus 5.5를 보완하는 더 빠른 모델로 소개합니다. 지속적인 판단이 필요한 복잡하고 개방형 작업에는 여전히 Opus 5.5가 더 적합하지만, 속도가 중요하고 범위가 명확한 작업에는 Sonnet 5.5가 최적입니다. Anthropic에 따르면 Sonnet 5.5는 Sonnet 5보다 출력 생성 속도가 30% 이상 빨라, 빠르게 반복하는 작업이나 처리량이 많은 작업에 적합합니다.

Sonnet 5.5에 적합한 워크로드는 다음과 같습니다.

버그 수정, 익숙하지 않은 코드베이스 파악, 특정 부분 수정처럼 범위가 명확한 코딩 작업

기존 템플릿을 따르는 작업을 포함한 완성도 높은 문서, 슬라이드 덱, 스프레드시트 작성

여러 비즈니스 부문에 걸친 일상적인 지식 업무(Anthropic에 따르면 GDPval-AA에서 Opus 5.5와 거의 대등한 성능 기록)

Sonnet 5 대비 크게 개선된 차트 등의 시각 자료 해석

빠른 응답이 중요한 대화형 워크플로우와 지연 시간에 민감한 워크플로우

지속적인 판단이 필요한 복잡하고 개방형 작업이라면 Opus 5.5도 함께 검토해 보는 것이 좋습니다.