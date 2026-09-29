Anthropic의 Sonnet 모델 중 역대 최고 성능을 자랑하는 Claude Sonnet 5.5가 이제 Snowflake Cortex AI에서 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. 출시 시점에는 Cortex Inference를 통해 사용할 수 있어, 팀은 데이터를 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 안에 그대로 둔 채 분석과 애플리케이션 개발에 활용할 수 있습니다. Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions에서도 곧 지원될 예정입니다.
Claude Sonnet 5.5
Claude Sonnet 5.5는 범위가 명확한 일상 업무와 버그 수정, 완성도 높은 문서, 슬라이드, 스프레드시트 작업에서 Sonnet 5 대비 확실히 향상된 성능을 보여 줍니다. nthropic에 따르면 Sonnet 5.5는 Terminal-Bench 4.0에서 70.6%를 기록해, Sonnet 5의 10.3%보다 7배 가까이 향상되었습니다. 또한 44개 직군의 실제 업무를 다루는 벤치마크인 GDPval-AA에서도 Opus 5.5와 거의 대응한 성능을 보였고, 차트 인식과 컴퓨터 사용 능력도 크게 개선되었습니다.
Anthropic은 Sonnet 5.5를 Opus 5.5를 보완하는 더 빠른 모델로 소개합니다. 지속적인 판단이 필요한 복잡하고 개방형 작업에는 여전히 Opus 5.5가 더 적합하지만, 속도가 중요하고 범위가 명확한 작업에는 Sonnet 5.5가 최적입니다. Anthropic에 따르면 Sonnet 5.5는 Sonnet 5보다 출력 생성 속도가 30% 이상 빨라, 빠르게 반복하는 작업이나 처리량이 많은 작업에 적합합니다.
Sonnet 5.5에 적합한 워크로드는 다음과 같습니다.
버그 수정, 익숙하지 않은 코드베이스 파악, 특정 부분 수정처럼 범위가 명확한 코딩 작업
기존 템플릿을 따르는 작업을 포함한 완성도 높은 문서, 슬라이드 덱, 스프레드시트 작성
여러 비즈니스 부문에 걸친 일상적인 지식 업무(Anthropic에 따르면 GDPval-AA에서 Opus 5.5와 거의 대등한 성능 기록)
Sonnet 5 대비 크게 개선된 차트 등의 시각 자료 해석
빠른 응답이 중요한 대화형 워크플로우와 지연 시간에 민감한 워크플로우
지속적인 판단이 필요한 복잡하고 개방형 작업이라면 Opus 5.5도 함께 검토해 보는 것이 좋습니다.
출처: Anthropic, Claude Sonnet 5.5 소개, 2026년 9월 28일
Snowflake에서 Claude Sonnet 5.5로 가능한 활용 사례
개발자와 데이터 팀은 Sonnet 5.5를 활용해 범위가 명확한 여러 단계의 작업을 Snowflake의 보안·거버넌스 경계 안에서 더 빠르게 처리할 수 있습니다. Claude Sonnet 5.5로 가능한 작업은 다음과 같습니다.
Snowflake CoCo로 개발 가속화(곧 지원 예정) Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 CoCo는 기업의 데이터와 거버넌스 정책, 워크플로우를 이해합니다. 따라서 팀은 신뢰를 훼손하거나 확장성에 영향을 주지 않고도 아이디어를 빠르게 프로덕션으로 옮길 수 있습니다. 이제 Sonnet 5.5가 더해지면서 CoCo의 추론과 코드 생성 능력이 향상되었습니다. 더 복잡하고 오래 실행되는 작업과 에이전틱 실행도 지원합니다. Snowflake 환경을 잘 아는 안전한 AI 지원을 CoCo 데스크톱, Snowsight 인터페이스, CLI, 로컬 개발 도구에서 바로 받을 수 있습니다. 특히 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더에게 Sonnet 5.5는 큰 틀의 제품 아이디어를 실제로 작동하는 첫 버전으로 구현하는 데 강점이 있습니다. 익숙하지 않은 분야를 조사하고, 애플리케이션 구조를 설계하고, 핵심 인터랙션을 구현한 뒤, 여러 차례의 피드백을 거쳐 결과물을 계속 다듬을 수 있습니다.
Snowflake CoWork로 고도화된 개인 업무 에이전트 구축(곧 지원 예정) Snowflake CoWork는 모두의 업무를 위한 개인 에이전트입니다. 도입 첫날부터 사용자의 데이터와 업무를 이해하여 근거 자료를 제시하며 복잡한 질문에 답하고, 비즈니스에서 기존에 사용 중인 도구 전반에 걸쳐 요청에 따라 혹은 정해진 일정에 맞춰 작업을 수행합니다. 이를 통해 사용자는 엔터프라이즈 데이터 전체를 바탕으로 깊이 있게 추론하고, 반복적인 업무를 자동화하며, 아이디어에서 결정과 실행까지 더욱 빠르게 나아갈 수 있습니다. Cortex AI의 Sonnet 5.5는 장기 실행 에이전트를 위해 설계되었습니다. 복잡한 다단계 작업을 지속적으로 수행하면서 스스로 결과를 점검하므로, CoWork는 Snowflake의 보안과 거버넌스, 컨텍스트에 최적화된 환경에서 더 일관되게, 더 적은 감독만으로 조사부터 실행까지 프로젝트 전 과정을 완수할 수 있습니다. Deep Research, 선제적 자동화, 재사용 가능한 사용자 스킬, Gmail, Jira, Slack, Salesforce용 MCP 커넥터, 어디서나 업무 에이전트를 사용할 수 있게 해주는 네이티브 모바일 앱까지 Snowflake의 거버넌스 경계 안에서 제공합니다. 이를 통해 사용자는 검색, 대기, 협업에 드는 시간을 대폭 줄이고 비즈니스를 진전시키는 의사결정에 더 집중할 수 있습니다.
- SQL로 정형 및 비정형 데이터 분석(곧 지원 예정) Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. AI_COMPLETE 함수를 사용하면 분석가는 SQL 안에서 바로 자연어 지침을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 문서에 적힌 주장을 근거 수치와 비교하고, 근거가 주장을 뒷받침하지 못하는 부분을 찾아 달라고 Sonnet 5.5에 요청할 수 있습니다.
WITH source_data AS (
SELECT 'Prior-year revenue was $100 million. Current-year revenue was $120 million. Management says revenue grew 25%.' AS commentary
)
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5-5',
PROMPT(
'Review the commentary below. Identify each supported, contradicted, or unsupported claim, and show the calculation used: {0}',
commentary
)
) AS financial_review
FROM source_data;
Cortex Inference로 AI 애플리케이션 구축: Snowflake 계정 엔드포인트를 통해 애플리케이션에서 Sonnet 5.5를 호출합니다. 개발자는 아래에 표시된 호출 형식에 따라 Snowflake의 Cortex 엔드포인트와 함께 Anthropic SDK를 사용할 수 있습니다. Cortex Agents에서도 Sonnet 5.5가 곧 지원됩니다.
import os
import anthropic
import httpx
token = os.environ["SNOWFLAKE_PAT"]
account_url = os.environ["SNOWFLAKE_ACCOUNT_URL"].rstrip("/")
with httpx.Client(headers={"Authorization": f"Bearer {token}"}) as http_client:
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required by the SDK; Snowflake uses the Bearer token
base_url=f"{account_url}/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5-5",
max_tokens=8192,
messages=[{
"role": "user",
"content": (
"Draft a concise release note for a new feature. "
"Separate verified facts from assumptions and list "
"anything that still needs confirmation."
),
}],
)
for block in response.content:
if block.type == "text":
print(block.text)
Claude Sonnet 5.5는 Cortex Inference로 구축한 애플리케이션에서 일상적인 코딩, 분석 및 문서 작업을 더 빠르게 수행할 수 있는 옵션을 팀에 제공합니다. Snowflake 계정 엔드포인트를 통해 모델을 호출해 바로 시작해 보세요. Cortex AI Functions, CoCo Desktop, CoWork, Cortex Agents에서도 곧 지원됩니다.
자세히 알아보기
Cortex Agents로 에이전틱 애플리케이션 구축하기: Cortex Agents를 시작해, 엔터프라이즈 데이터에 기반한 AI 경험을 구축하는 방법을 알아보세요.
Snowflake CoWork 시작하기: Snowflake CoWork에 대해 자세히 알아보고 시작 가이드를 따라 직접 사용해 보세요.
Snowflake CoCo로 구축 시작하기: Snowflake CoCo에 대해 자세히 알아보고 CoCo Desktop 시작 가이드를 통해 직접 실습해 보세요.
미래 전망 진술
본 자료에는 향후 제품 제공 등에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으나, 이는 어떠한 제품 제공에 대해서도 실제 제공을 보장하는 것은 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하십시오.