Wir brauchen einen grundlegenderen Wandel. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass KI bestehende Prozesse beschleunigt, ist es an der Zeit, die Prozesse selbst zu überdenken und über das manuelle Erstellen und Pflegen von Pipelines hinauszugehen. Datenteams werden mehr Zeit haben, sich auf das Ergebnis des Data Engineering, die Datenprodukte, zu konzentrieren, anstatt auf den Prozess der schrittweisen Transformation dieser Rohdaten. Es wird für Teams von entscheidender Bedeutung sein, sicherzustellen, dass Daten sowohl für Menschen als auch für KI nutzbar sind, wobei Kontext und Governance intakt bleiben.

Die Zukunft des Data Engineering wird davon abhängen, tatsächliche, nutzbare Datenprodukte zu erstellen, die Geschäftsentscheidungen vorantreiben können, und wirklich autonome Agenten alles erstellen, pflegen und optimieren zu lassen, was erforderlich ist, um diese Produkte auf dem neuesten Stand zu halten, wobei Menschen die wichtigsten Entscheidungsträger:innen und Schiedsrichter:innen sind.

Diese Agenten werden auf benötigte neue Produkte sowie auf Probleme und Ausfälle bei bestehenden Produkten achten und nach Möglichkeiten zur Verbesserung, Bereinigung und Optimierung suchen.

Menschen werden natürlich von entscheidender Bedeutung sein, aber ihre Rolle wird aufgewertet: Sie definieren die wichtigsten Geschäftsprobleme, leiten die Agenten zur richtigen Gesamtarchitektur an und stellen sicher, dass der Geschäftskontext für die Agenten, die die Datenprodukte nutzen, angemessen erfasst wird.