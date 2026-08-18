より根本的なシフトが必要です。既存のプロセスを高速化するためにAIに頼るのではなく、プロセス自体を見直し、パイプラインの手動での構築や維持から脱却する時期に来ています。データチームは、生データを段階的に変換するプロセスよりも、データエンジニアリングの成果物であるデータプロダクトに集中するための時間をより多く確保できるようになります。チームにとって、コンテキストとガバナンスを維持したまま、人間とAIの両方がデータを消費できる状態にすることが重要になります。

データエンジニアリングの未来は、ビジネスの意思決定を促進できる実用的で有用なデータプロダクトを作成すること、そして、人間を主要な意思決定者および裁定者として、それらのプロダクトを最新の状態に保つために必要なすべてを真に自律的なエージェントに構築、維持、最適化させることにかかっています。

これらのエージェントは、必要とされる新しいプロダクト、既存のプロダクトの問題や障害に注意を払い、改善、クリーンアップ、最適化の機会を探索します。

もちろん人間は重要ですが、その役割は高度化します。最も重要なビジネス課題を定義し、適切な全体アーキテクチャについてエージェントを導き、データプロダクトを消費するエージェントのためにビジネスのコンテキストが適切に捉えられていることを確認します。