Deep learning : comment les réseaux de neurones transforment des données complexes en IA d’entreprise

Le deep learning n’est pas un modèle unique. Différentes architectures sont conçues pour gérer différents types de structure dans les données : pixels dans une image, tokens dans une phrase, événements dans une séquence, nœuds dans un graphe ou signaux selon plusieurs modalités. Le choix du bon modèle commence généralement par la nature du problème, le type de données disponibles et le type de sortie que le système doit produire.

Type Idéal pour : Exemples Réseaux neuronaux à propagation avant (Feedforward Neural Networks, FNN) Prédictions et classification de base sur des données structurées Perceptrons multicouches (MLP) Réseaux neuronaux convolutifs (Convolutional Neural Networks, CNN) Images, vidéos et régularités spatiales ResNet, VGG, EfficientNet Réseaux neuronaux récurrents (Recurrent Neural Networks, RNN) Séquences et données de séries temporelles RNN, LSTM, GRU Transformers Tâches de langage, de vision, audio et multimodales GPT, BERT, T5, Vision Transformer Auto‑encodeurs Compression, débruitage et détection d’anomalies Auto-encodeurs variationnels, auto-encodeurs de débruitage Réseaux antagonistes génératifs (GAN) Génération d'images, de fichiers audio et de données réalistes GAN, StyleGAN, CycleGAN Modèles de diffusion Génération d'images, de fichiers audio et de vidéos de haute qualité DDPM, modèles de type Stable Diffusion Réseaux de neurones de graphes Données représentées sous forme de nœuds et d'arêtes Réseaux sociaux, molécules, graphes de recommandation Modèles d’apprentissage par renforcement profond Apprentissage d'actions par récompenses DQN, systèmes de type AlphaGo Modèles multimodaux Combinaison de texte, d'images, de fichiers audio et de vidéos Modèles vision-langage, systèmes de légende d'images

Réseaux neuronaux à propagation avant (Feedforward Neural Networks, FNN)

Les réseaux de neurones à propagation avant déplacent les données dans une seule direction, de la couche d'entrée aux couches cachées jusqu'à la couche de sortie. Ils sont souvent utilisés pour des tâches structurées de prédiction et de classification dont les caractéristiques d'entrée sont déjà bien définies, comme la prédiction de l'attrition, la classification des risques ou la notation des leads.

Réseaux neuronaux convolutifs (Convolutional Neural Networks, CNN)

Les réseaux de neurones convolutifs, souvent appelés CNN, sont conçus pour détecter des régularités spatiales. Ils sont couramment utilisés pour les images et la vidéo, car ils peuvent apprendre des régularités locales telles que les contours, les textures et les formes, puis combiner ces signaux en représentations de niveau supérieur.

Réseaux neuronaux récurrents (Recurrent Neural Networks, RNN)

Les réseaux de neurones récurrents traitent les séquences en transférant les informations des étapes précédentes aux étapes suivantes. Les réseaux de mémoire à court et long terme (LSTM) et les unités récurrentes à portes (GRU) ont été largement utilisés pour les tâches de langage et de séries temporelles parce qu'ils peuvent modéliser l'ordre et la dépendance temporelle, bien que les transformers les aient remplacés dans de nombreux systèmes de langage et multimodaux.

Transformers

Les transformers utilisent des mécanismes d'attention pour modéliser les relations au sein d'une séquence. Plutôt que de traiter les tokens strictement un par un, ils apprennent quelles parties de l'entrée doivent s'influencer mutuellement. Cette architecture est à la base de nombreux modèles de langage modernes, modèles vision-langage et autres modèles de fondation.

Auto‑encodeurs

Les auto-encodeurs apprennent des représentations compressées des données d'entrée, puis reconstituent l'entrée d'origine à partir de cette représentation compressée. Ils peuvent être utiles pour la réduction des dimensions, le débruitage et la détection des anomalies, car les erreurs de reconstruction peuvent révéler des points de données différents des régularités normales.

Réseaux antagonistes génératifs (GAN)

Les réseaux antagonistes génératifs, ou GAN, utilisent deux réseaux : un générateur qui crée des sorties synthétiques et un discriminateur qui évalue si ces sorties ressemblent à des données réelles. Les GAN ont été utilisés pour la génération d’images, le transfert de styles et la génération de données synthétiques, même s’ils peuvent être difficiles à entraîner de manière fiable.

Modèles de diffusion

Les modèles de diffusion génèrent des sorties en apprenant à inverser un processus d'ajout de bruit. Ils sont largement associés à la génération d'images de haute qualité et sont également utilisés pour l'audio, la vidéo et d'autres tâches génératives. En entreprise, leur valeur dépend du cas d'usage, des droits sur les données, des exigences en matière de latence et des dispositifs de contrôle de la gouvernance du contenu.

Réseaux de neurones de graphes

Les réseaux de neurones de graphes modélisent les données sous forme de nœuds et d'arêtes. Ils sont utiles lorsque les relations entre les entités comptent autant que les entités elles-mêmes, comme les clients et les produits dans un graphe de recommandations, les comptes et les transactions dans un réseau de fraude, ou les molécules et les liaisons dans la recherche sur la découverte de médicaments.

Modèles d’apprentissage par renforcement profond

L'apprentissage par renforcement profond combine les réseaux de neurones avec un apprentissage fondé sur les récompenses. Plutôt que d'apprendre uniquement à partir d'exemples étiquetés, un agent apprend en prenant des actions, en recevant des récompenses ou des pénalités et en ajustant son comportement au fil du temps. Ces modèles sont utilisés en robotique, dans les jeux, pour l'optimisation et dans certains systèmes de prise de décision autonomes.

Modèles multimodaux

Les modèles multimodaux traitent plusieurs types de données, comme le texte et les images, l'audio et la vidéo, ou les enregistrements structurés et les documents non structurés. Un modèle multimodal de support client, par exemple, peut analyser conjointement une image de produit, un ticket de support, un historique d'achats et un texte de dépannage, plutôt que de traiter chaque entrée comme un système distinct.