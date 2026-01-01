TAPESTRY CRÉE SA PROPRE PLATEFORME D’ANALYSE CLIENT SUR SNOWFLAKE

Tapestry gère ses données d’entreprise sans opérer de distinction entre les marques. Une équipe centralisée de data engineering gère en toute sécurité et dans le respect de la loi les données de toutes les marques pour toutes les régions, sauf autre disposition légale applicable. « C’est un choix de notre part, car nous voulons progresser ensemble tout en laissant Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman prendre des décisions et répondre aux besoins de leurs clients de façon indépendante », explique Fabio Luzzi.

Cependant, l’ancienne plateforme data de la société, basée sur Hadoop, était difficilement adaptable et sa gestion demandait beaucoup de temps et de ressources. Fabio Luzzi et son équipe ont commencé à rechercher une plateforme data d’entreprise moderne, capable de fournir la rapidité et l’échelle nécessaires. Snowflake rassemblait tous ces critères.