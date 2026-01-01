TAPESTRY DESARROLLA SU PROPIA PLATAFORMA DE ANALÍTICAS DE CLIENTES CON SNOWFLAKE

Tapestry no depende de las marcas a la hora de gestionar sus datos empresariales. Dispone de un equipo central de ingeniería de datos que controla los datos de manera segura y legal para todas las marcas y regiones, excepto en los casos necesarios por ley. “Lo diseñamos así para poder progresar en conjunto, pero dejando que Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman puedan tomar decisiones de forma independiente y servir a sus clientes”, afirma Luzzi.

Sin embargo, la plataforma de datos heredada de la empresa, que se basaba en Hadoop, era difícil de escalar y su mantenimiento exigía mucho tiempo y recursos. Luzzi y su equipo comenzaron a buscar una plataforma empresarial de datos moderna que estuviera a la altura de la velocidad y a la escala que necesitaban, y Snowflake fue la mejor opción.