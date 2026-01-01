Tapestry verwaltet seine Unternehmensdaten markenunabhängig. Die Daten werden auf sichere und rechtskonforme Weise von einem zentralen Data-Engineering-Team für alle Marken und Regionen verwaltet, es sei denn, es ist gesetzlich anders vorgeschrieben. „Das ist so gewollt, denn wir wollen als Ganzes zusammenrücken und Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman trotzdem die Möglichkeit geben, eigenständig Entscheidungen zu treffen und ihre Kund:innen zu bedienen“, erklärt Luzzi.

Die alte, auf Hadoop basierende Datenplattform des Unternehmens ließ sich jedoch nur schwer skalieren und erforderte einen hohen Zeit- und Ressourcenaufwand für die Wartung. Luzzi und sein Team begannen daraufhin mit der Suche nach einer modernen Unternehmensdatenplattform, die die erforderliche Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bieten konnte – und fanden mit Snowflake die ideale Lösung.