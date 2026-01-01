EDF développe son Intelligent Customer Engine sur le Data Cloud Snowflake

EDF exploite la data science de diverses manières pour mieux servir ses clients. Elle permet notamment d'améliorer l'efficacité énergétique et d'identifier les utilisateurs financièrement vulnérables afin de leur proposer une aide appropriée. Cependant, sa plateforme interne Customer Analytics Zone (CAZ), conçue pour développer et déployer des modèles de machine learning (ML), n'a pas toujours facilité la génération des informations requises.

« Jusque-là, notre accès aux données était compliqué et nous n'avions aucun moyen de déployer nos modèles en production », explique Rebecca Vickery, Data Science Lead chez EDF. « Comme beaucoup de nos données sont très sensibles, il était difficile de faire quoi que ce soit sans avoir besoin d'obtenir des autorisations ou d'organiser des réunions. Pour chaque projet, nous devions demander à l'équipe de data lake de nous fournir des extraits avec lesquels nous pouvions travailler, ce qui pouvait prendre plusieurs jours. Ce processus lent et parfois difficile pouvait aussi être compliqué, car nous devions gérer nous-mêmes la sécurité et la gouvernance de ces données. »

En 2022, après avoir passé quatre mois à essayer de déployer un modèle unique de ML sur CAZ, EDF a décidé d'opter pour une nouvelle plateforme de données clients et une approche inédite. Le fournisseur d'énergie s'est alors tourné vers le Data Cloud Snowflake pour bénéficier d'une source centrale de données facilement accessibles pour son nouveau moteur client intelligent (ICE, Intelligent Customer Engine).

EDF s'appuie désormais sur Snowflake et son environnement de développement Snowpark pour permettre à ses data scientists d'utiliser leur langage de prédilection, Python, et de mettre des modèles de ML en production sur Amazon SageMaker. EDF tire parti du partenariat entre AWS et Snowflake pour obtenir des opérations de machine learning (MLOps) et des capacités de data science de premier ordre.