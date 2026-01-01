EDF crea un motor inteligente de clientes en Snowflake Data Cloud

EDF usa la ciencia de datos de diversas formas para prestar un mejor servicio a sus clientes: aumentar su eficiencia energética, identificar usuarios en situación de vulnerabilidad económica u ofrecer asistencia adecuada, entre otras. Su anterior plataforma propia para desarrollar e implementar modelos de ML, llamada Customer Analytics Zone (CAZ), no siempre generaba la información requerida con facilidad.

“Antes carecíamos de un acceso sencillo a los datos y de un método para implementar nuestros modelos en el entorno de producción”, expone Rebecca Vickery, Data Science Lead de EDF. “Con tantos datos confidenciales como manejamos, nos costaba dar un paso sin constantes reuniones y aprobaciones. Para cada proyecto debíamos pedir extractos con los que trabajar al equipo de data lake, lo cual podía tardar días. A veces, era un proceso difícil y lento, aparte de muy complejo, como cuando teníamos que gestionar la seguridad y la gobernanza de esos datos por nuestra cuenta”.

En 2022, tras cuatro meses de infructuosa implementación de un modelo de ML en CAZ, decidieron que necesitaban una nueva plataforma de datos de clientes y un enfoque totalmente distinto. EDF recurrió a Snowflake Data Cloud como fuente centralizada de datos de fácil acceso para su nuevo motor inteligente de clientes (Intelligent Customer Engine, ICE).

Ahora, EDF utiliza Snowflake y su marco de desarrollo Snowpark para que los científicos de datos puedan trabajar con Python, que es el lenguaje que prefieren, e implementar modelos de ML en el entorno de producción basándose en Amazon SageMaker. EDF aprovecha la relación de partners de AWS y Snowflake para ofrecer operaciones de aprendizaje automático (machine learning operations, MLOps) y capacidades de ciencia de datos apropiadas para la empresa.