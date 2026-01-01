L’agent personneldes collaborateurs du savoir
Boostez votre efficacité avec un agent personnel unique en arrière-plan adossé à vos données, qui apprend comment vous travaillez et agit dans les outils de votre entreprise.
Avantages
Données, décisions et action dans une seule conversation gouvernée
La plupart des agents doivent passer des contrôles (API, identifiants et environnements d’exécution) pour consulter vos données. Snowflake CoWork fonctionne là où elles se trouvent.
Analysez, agissez
Une IA à vos côtés
CoWork raisonne avec des données d’entreprise complexes, exécute Deep Research en cas de besoin et agit grâce à MCP.
Conçu pour vos usages
Automatisez, partagez et travaillez n’importe où
Transformez vos processus segmentés en compétences réutilisables (bientôt en public preview), sauvegardez et partagez des artefacts utiles pour votre équipe, et restez productifs sur mobile et par e-mail.
Conçu à l’échelle de l’entreprise
Un déploiement en confiance selon votre gouvernance
Appliquez automatiquement les contrôles d'accès existants, la gouvernance des identités et du budget, afin que les utilisateurs métier s’intègrent rapidement au périmètre sécurisé de Snowflake.
Comprenez mieux. Agissez plus rapidement.
- Finies les interminables recherches de causes. Deep Research enquête sur l’ensemble de votre parc de données et vous cite les rapports concernés en quelques minutes.
- Slack, Gmail, Jira et Salesforce ne sont qu’à un appel MCP, et Microsoft Teams, Outlook et Exchange se connectent désormais grâce à un MCP personnalisé. Inutile de changer d’onglet : vous agissez directement depuis le chat.
- Un agent personnel utile dès le premier jour. La mémoire utilisateur est adaptée à votre travail, tandis que l’autoroutage gère les outils et compétences dont vous avez besoin (tous deux bientôt en public preview).
- Cortex Sense (bientôt en private preview) rassemble vos données, vos définitions et vos connaissances opérationnelles dans une couche de contexte partagée avec tous les agents CoWork et CoCo.
Continuez sur votre lancée, où que vous soyez
- Transformez des réponses cloisonnées en connaissances partagées grâce à des conversations et des graphiques enregistrés sous forme d’artefacts réutilisables par votre équipe.
- Lisez un résumé des dernières news du matin dans Slack, approuvez les e-mails rédigés par les agents et demandez des suivis depuis votre espace préféré. Intégré à iOS (avec connexion par Face ID), et au même framework de gouvernance que votre session de bureau.
- Vous pouvez demander à CoWork de créer presque n’importe quel type de fichier (un PowerPoint, un PDF, un Google Doc) et disposer d’un produit fini sans quitter votre conversation (bientôt en public preview).
- Créez une compétence en décrivant le processus étape par étape en français clair, et partagez-la avec vos coéquipiers dans un catalogue (bientôt en public preview), pour l’exécuter à la demande.
La même confiance, un impact plus fort
- Appliquez automatiquement à chaque interaction avec un agent les procédures existantes de contrôle d’accès, de politiques ligne par ligne et de masquage des données.
- Déployez vos solutions pour des milliers d’utilisateurs en limitant la configuration manuelle via Okta ou Microsoft Entra ID via SCIM.
- Créez, évaluez et surveillez chaque agent d’Agent Studio (bientôt disponible pour tous nos clients) en contrôlant les coûts d’utilisation* par équipe ou flux de travail.
« Avec Snowflake CoWork, nous permettons à nos collaborateurs chez Fanatics d'exploiter une segmentation facile et très précise, d'accélérer les opportunités de vente croisée d'entreprise et d'alimenter notre activité publicitaire en créant des audiences à partir de nos données les plus riches. »
Maddy Want,
VP of Data, Fanatics
- +2 milliards de signaux quotidiens dans les entreprises opérationnelles de Fanatics
- +100 millions de fans, chacun avec des centaines d’attributs
Essayez Snowflake gratuitement pendant 30 joursdès aujourd’hui
- 400 $ de crédits gratuits
- Accès immédiat à l’AI Data Cloud
- Prise en charge des workloads pour vos données essentielles
Essayez Snowflake CoWorkInterrogez les données de votre entreprise, agissez avec l’ensemble de vos outils et obtenez des réponses fondées sur les données Snowflake. Commencez dès aujourd’hui.
Créez votre premier agent Snowflake Cortex Découvrez comment configurer Cortex Agent, la connexion MCP et effectuer un déploiement test dans notre guide Quickstart.
Snowflake CoWork
Questions fréquentes
Snowflake CoWork (anciennement Snowflake Intelligence) est l’agent de travail personnel où vous travaillez plus intelligemment. Disponible sur ai.snowflake.com, il offre aux utilisateurs métier une interface où poser des questions sur les données de l’entreprise, obtenir des réponses avec les citations correspondantes, automatiser la segmentation des tâches en étapes simples découpées par compétences (bientôt en public preview), et effectuer des opérations sur Gmail, Jira, Slack, Salesforce et plus encore, le tout au sein de la plateforme gouvernée de Snowflake.
Snowflake Intelligence devient Snowflake CoWork. Le nom a évolué parallèlement au produit, qui est passé de l’analyse conversationnelle à un agent de travail personnel qui raisonne sur vos données, automatise les tâches de routine et agit dans les outils que votre entreprise utilise déjà. Seul le nom change, tout se fait automatiquement pour les clients existants.
Snowflake CoWork met à votre disposition un agent personnel. Grâce à Agent Memory (bientôt en public preview), une mémoire centrée sur son utilisateur, et à des connexions MCP, il vous suit tout au long de vos sessions et redirige automatiquement toutes vos questions aux données, outils et compétences appropriés. Le contexte métier auto-généré (Cortex Sense, bientôt en private preview) permet à votre agent de comprendre vos données dès le départ sans avoir à configurer manuellement le modèle sémantique.
Deep Research exécute plusieurs agents en parallèle pour analyser ensemble des données structurées, des documents et le contexte externe, pour produire un rapport complet qui explique ce qui se passe, pourquoi et quoi faire ensuite. Elle complète les analyses ponctuelles précises d’Extended Thinking en leur apportant un contexte plus large et cross-entreprise.
Les agents de données sont des entités IA spécialisées au sein de Snowflake CoWork. L’Agent Router (bientôt en private preview) dirige automatiquement chaque requête vers l’agent de données le plus pertinent. Chaque agent se spécialise dans des sources et domaines de données spécifiques, interprète les questions des utilisateurs, analyse en toute sécurité les données pertinentes et renvoie des réponses plus précises et gouvernées.
Oui. Les compétences utilisateur permettent à un utilisateur de saisir en langage naturel un flux de travail répétable (un résumé du lundi, une analyse d’écarts, un e-mail de suivi), pour l’exécuter ensuite à la demande. Les automatisations (bientôt en public preview) et la surveillance planifiée fournissent des récapitulatifs réguliers et des alertes d’anomalies par e-mail, Slack ou mobile, pour que l’agent fasse remonter les informations importantes de manière proactive.
Snowflake CoWork hérite des procédures existantes de contrôle d’accès, de politiques ligne par ligne et de masquage des données automatique de Snowflake. Les administrateurs provisionnent les utilisateurs via Okta ou Microsoft Entra ID via SCIM, gèrent les coûts de l’IA avec des contrôles budgétaires, et créent, évaluent et surveillent chaque agent depuis Agent Studio (bientôt en public preview).