Snowflake CoWork

Oui. Les compétences utilisateur permettent à un utilisateur de saisir en langage naturel un flux de travail répétable (un résumé du lundi, une analyse d’écarts, un e-mail de suivi), pour l’exécuter ensuite à la demande. Les automatisations (bientôt en public preview) et la surveillance planifiée fournissent des récapitulatifs réguliers et des alertes d’anomalies par e-mail, Slack ou mobile, pour que l’agent fasse remonter les informations importantes de manière proactive.