Qu’est-ce qu’une data clean room ? Fonctionnement et cas d’usage

Supposons qu’une entreprise dispose de ses propres données internes contenant des attributs sur ses clients et les SKU des ventes associées. Dans ce cas, l’entreprise peut utiliser une data clean room pour approfondir ses informations sur les audiences à des fins publicitaires. Imaginons que l’entreprise cherche à trouver de nouveaux clients avec les mêmes attributs que ses meilleurs clients et à combiner ces attributs avec d’autres caractéristiques pour favoriser les opportunités de vente.

Pour créer des segments cibles tout en respectant les réglementations en matière de confidentialité, une entreprise peut charger ses données dans une clean room hébergée soit par l’entreprise elle-même, soit par un partenaire publicitaire. Elle peut utiliser les data clean rooms pour mettre en œuvre des technologies de renforcement de la confidentialité qui permettent aux participants de rassembler et d’analyser en toute sécurité leurs données internes sans exposer les identités brutes des utilisateurs. Sans les paramètres configurables fournis par une clean room, le partage de données entre les parties serait soumis à des restrictions plus strictes en raison des lois et réglementations sur la confidentialité et des préoccupations relatives à la concurrence.