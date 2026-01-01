Un programme de gouvernance ne vaut que par les contrôles appliqués au niveau de la couche de données. Snowflake fournit une couche d’application qui aide les organisations à appliquer la classification, les contrôles d’accès et les registres d’audit aux ressources de données, plutôt que de les laisser exister uniquement dans la documentation.

L’exigence de responsabilité du RGPD stipule qu’une organisation doit démontrer que les contrôles s’opèrent sur des données réelles, de manière cohérente. Une plateforme qui applique les politiques au niveau de la couche de données, automatiquement et à grande échelle, peut aider les entreprises à soutenir et à simplifier leur capacité à démontrer leur conformité.

Par exemple, Snowflake Horizon permet une Data Classification automatique des données sensibles qui identifie les données personnelles et attribue des tags système et définis par l’utilisateur. Le masquage basé sur les balises peut être utilisé pour restreindre l'accès par défaut, ce qui peut contribuer à la mise en œuvre de l'exigence de « protection des données dès la conception » prévue par l'article 25.

La sécurité au niveau des colonnes et le RBAC appliquent la minimisation des données au niveau des champs, garantissant que les utilisateurs ne voient que ce qu’exigent leur rôle et leur objectif déclaré (articles 25 et 32). L'historique des accès consigne chaque requête portant sur des données personnelles (l'utilisateur, la requête, les colonnes spécifiques lues ou écrites), aidant les organisations à générer des enregistrements d'audit conformes aux exigences de l'article 30 et aux attentes en matière de responsabilité de l'article 5, paragraphe 2. Les capacités de catalogue et de traçabilité des données de Snowflake prennent en charge l’inventaire des traitements dont dépend la tenue des registres de l’article 30.

Il existe également une dimension transfrontalière. Le chapitre V du RGPD régit les transferts de données personnelles vers des pays tiers et des organisations internationales. Les engagements de Snowflake en matière de résidence des données lient par défaut les données au repos à la région de déploiement du client, ce qui peut aider les entreprises à concevoir des cas d’usage sensibles à la résidence des données. Toutefois, la conformité des transferts dépend toujours du contexte juridique et contractuel plus large, y compris des décisions d’adéquation, des clauses contractuelles types ou des règles d’entreprise contraignantes, le cas échéant.