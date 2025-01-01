Caso de uso
CASO DE USO DE SNOWFLAKE
Promover la fabricación inteligente y la Industria 4.0
Con Snowflake, los fabricantes pueden utilizar los datos para obtener información sobre el rendimiento y los procesos esenciales. Potencia la innovación del Internet de las cosas (IdC) con análisis de datos de dispositivos y sensores, aumenta la eficiencia de la cadena de suministro y mejora la calidad y la velocidad de la producción.
Integra sin problemas los datos de TI y OT
Optimiza los procesos de producción e incrementa la eficiencia operativa con análisis de datos e información desde una sola ubicación. Descubre cómo Valmet optimizó su proceso de fabricación con la tecnología del AI Data Cloud de Snowflake.
Lleva la IA y el ML a todos los datos de fabricación
Utiliza una plataforma de datos sólida para implementar capacidades de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en los procesos de fabricación e ingeniería.
Aprovecha el data sharing y la colaboración
Habilita la colaboración con clientes, partners y proveedores con un data sharing seguro.
Hemos aumentado nuestra producción diaria de colchones y nos centramos en mejorar ese rendimiento, gracias a la claridad de los datos. Snowflake nos ayuda a detectar rápidamente cualquier anomalía. Si nos retrasamos en nuestros envíos, recibiremos reseñas negativas, al margen de la buena calidad de nuestros productos. Snowflake nos ayuda a mejorar en esta área, y así los clientes están más satisfechos y nosotros obtenemos una ventaja competitiva”.
Scott Clark
