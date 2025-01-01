Ir al contenido
CASO DE USO DE SNOWFLAKE

Promover la fabricación inteligente y la Industria 4.0

Con Snowflake, los fabricantes pueden utilizar los datos para obtener información sobre el rendimiento y los procesos esenciales. Potencia la innovación del Internet de las cosas (IdC) con análisis de datos de dispositivos y sensores, aumenta la eficiencia de la cadena de suministro y mejora la calidad y la velocidad de la producción.

Integra sin problemas los datos de TI y OT

Optimiza los procesos de producción e incrementa la eficiencia operativa con análisis de datos e información desde una sola ubicación. Descubre cómo Valmet optimizó su proceso de fabricación con la tecnología del AI Data Cloud de Snowflake. 

Más información

Lleva la IA y el ML a todos los datos de fabricación

Utiliza una plataforma de datos sólida para implementar capacidades de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en los procesos de fabricación e ingeniería.

Aprovecha el data sharing y la colaboración

Habilita la colaboración con clientes, partners y proveedores con un data sharing seguro.

Power smart manufacturing diagram
Quote Icon

Hemos aumentado nuestra producción diaria de colchones y nos centramos en mejorar ese rendimiento, gracias a la claridad de los datos. Snowflake nos ayuda a detectar rápidamente cualquier anomalía. Si nos retrasamos en nuestros envíos, recibiremos reseñas negativas, al margen de la buena calidad de nuestros productos. Snowflake nos ayuda a mejorar en esta área, y así los clientes están más satisfechos y nosotros obtenemos una ventaja competitiva”.

Scott Clark
Head of Analytics, Purple
WEBINAR

Manufacturing Data &amp; AI Trends

En este webinar, podrás escuchar a un panel de expertos del sector de Snowflake especializados en fabricación, Industria 4.0 y cadenas de suministro. Analizarán las tendencias de fabricación a las que habrá que prestar atención.

