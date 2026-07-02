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Snowpark brings DataFrame-style programming to multiple programming languages, starting with Python, Scala and Java. Snowpark simplifies building of complex data pipelines and allows developers to interact with Snowflake directly without moving data.

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VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version1.20.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.20.0-with-dependencies.jarArchitecture Size11914 kBRelease Date2026-07-02T20:06:55SHA256 Checksum6092172a3217843294df94cf43f48fe4dc636a84a1e0e2178d0da9a2c5dfd6d1
Version1.20.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.20.0-bundle.zipArchitecture Size109118 kBRelease Date2026-07-02T20:06:53SHA256 Checksumca861299e89c4e1e2ce540914b5a49fce85423f5b733cdce8a42c8eb1d052dd0
Version1.20.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.20.0-bundle.tar.gzArchitecture Size107999 kBRelease Date2026-07-02T20:06:48SHA256 Checksumc509049519024137e30de73dc6f0e6061d5e6cd748717ac27f4e8451c97aa489
Version1.20.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.20.0-with-dependencies.jarArchitecture Size10465 kBRelease Date2026-07-02T20:06:45SHA256 Checksum9786111864abc7e42deb7797bbf6b2f7acb47901b68553843aaca390051bda9c
Version1.20.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.20.0-bundle.zipArchitecture Size105110 kBRelease Date2026-07-02T20:06:43SHA256 Checksum9318b51a9a62afd25218e8e7785bdb7d71ce87f1c6c0f5f3821841c09012720b
Version1.20.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.20.0-bundle.tar.gzArchitecture Size104010 kBRelease Date2026-07-02T20:06:40SHA256 Checksum278a358f212c6184675d71083ea605a0078cddb5fe45424a0718bb89e1795bad
Version1.20.0File Namesnowpark_2.13-1.20.0-with-dependencies.jarArchitecture Size7777 kBRelease Date2026-07-02T20:06:37SHA256 Checksumb5708bebd8176d8bc5c21315d41318de95692cfd8f98a59dc1e7766fb9f60b66
Version1.20.0File Namesnowpark_2.13-1.20.0-bundle.zipArchitecture Size110212 kBRelease Date2026-07-02T20:06:34SHA256 Checksum26f71091e36c7b95531c641a759d08c5b73f43ecd3aae08c5fba7729aa292d8d
Version1.20.0File Namesnowpark_2.13-1.20.0-bundle.tar.gzArchitecture Size109099 kBRelease Date2026-07-02T20:06:30SHA256 Checksum754f96cdbbaba6f7a68eeeb624e37c153e1035ae05cb2d66ab1c804a7ffabba1
Version1.20.0File Namesnowpark_2.12-1.20.0-with-dependencies.jarArchitecture Size6328 kBRelease Date2026-07-02T20:06:27SHA256 Checksum42a6904d2dc86706f31fc07c3ae55853895e64013ceaeb8707997529f97cda13
Version1.20.0File Namesnowpark_2.12-1.20.0-bundle.zipArchitecture Size106204 kBRelease Date2026-07-02T20:06:24SHA256 Checksum2c062219918338332f6b857f2f72a22589f95c9d0e2800893087d9a11a9e9f0b
Version1.20.0File Namesnowpark_2.12-1.20.0-bundle.tar.gzArchitecture Size105110 kBRelease Date2026-07-02T20:06:19SHA256 Checksumc9d3aff729223adea79956b2cc29c7a9082dbcae9e91d358cbb3ccc6d1b47644
Version1.19.1File Namesnowpark-fips_2.13-1.19.1-with-dependencies.jarArchitecture Size11914 kBRelease Date2026-05-28T03:18:33SHA256 Checksum02db30e3608494c11d036a9889a0a10a26eac4dcd9b5d02eb1ff7bb1dc16a5d5
Version1.19.1File Namesnowpark-fips_2.13-1.19.1-bundle.zipArchitecture Size109118 kBRelease Date2026-05-28T03:18:31SHA256 Checksum1870fc9a4488bdbe782ecba5cb55a105beadf1419b6bd4c5a2da643270df4bfc
Version1.19.1File Namesnowpark-fips_2.13-1.19.1-bundle.tar.gzArchitecture Size107999 kBRelease Date2026-05-28T03:18:26SHA256 Checksum0a486a741054e1f0998db44a99aa73f79b18d5023de3f09a04a520f7157fa00a
Version1.19.1File Namesnowpark-fips_2.12-1.19.1-with-dependencies.jarArchitecture Size10465 kBRelease Date2026-05-28T03:18:23SHA256 Checksum97972994418891bfdd9225407380690de39475e172b2e2aae8d337034f1e07e5
Version1.19.1File Namesnowpark-fips_2.12-1.19.1-bundle.zipArchitecture Size105110 kBRelease Date2026-05-28T03:18:20SHA256 Checksumc385822415c68990a838e181115b70cf52d94d550b7112acca688311377c3320
Version1.19.1File Namesnowpark-fips_2.12-1.19.1-bundle.tar.gzArchitecture Size104010 kBRelease Date2026-05-28T03:18:16SHA256 Checksum0b2ca607e575fa7fb8d4177cc2836cf5e8f9e96893ec5c8ca41974ffa3d9f30a
Version1.19.1File Namesnowpark_2.13-1.19.1-with-dependencies.jarArchitecture Size7776 kBRelease Date2026-05-28T03:18:12SHA256 Checksumee912a1ade00359e72d4975da4e92927d4db178a0420e24e1ddaa278f3a9e60a
Version1.19.1File Namesnowpark_2.13-1.19.1-bundle.zipArchitecture Size110211 kBRelease Date2026-05-28T03:18:10SHA256 Checksum14885d1ad76e6995665afdea7a031da5023b4068ebeca51bcdb5cabd818ea31e
Version1.19.1File Namesnowpark_2.13-1.19.1-bundle.tar.gzArchitecture Size109099 kBRelease Date2026-05-28T03:18:04SHA256 Checksumcef491fb85d89ec78073b1bbe43c0cf7d743357b1331d91f8fb839b41a4b7b12
Version1.19.1File Namesnowpark_2.12-1.19.1-with-dependencies.jarArchitecture Size6328 kBRelease Date2026-05-28T03:18:00SHA256 Checksum9ab1ebbe88887aca597da329619a61855f00a1a237bf5b90cadb95e3a3117e5f
Version1.19.1File Namesnowpark_2.12-1.19.1-bundle.zipArchitecture Size106203 kBRelease Date2026-05-28T03:17:58SHA256 Checksumebc32fb824fac6d9e076710857a8cb64ba6b5a6b061cc1991bd6815017e7eed9
Version1.19.1File Namesnowpark_2.12-1.19.1-bundle.tar.gzArchitecture Size105110 kBRelease Date2026-05-28T03:17:53SHA256 Checksum5625c4b401d4d188cc9c8d65095d0d8c04d77850b591361a24788cff2a8b3052
Version1.19.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.19.0-with-dependencies.jarArchitecture Size11913 kBRelease Date2026-04-16T23:07:54SHA256 Checksum9eec0b5a364721047d94d6e35a4a20c702d6cd219b79bdd8c96fef370f099acc
Version1.19.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.19.0-bundle.zipArchitecture Size109115 kBRelease Date2026-04-16T23:07:52SHA256 Checksumc5cc13a816cdb528cbdcd4db2cb871ea798344b113261829697b074253a4a202
Version1.19.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.19.0-bundle.tar.gzArchitecture Size107997 kBRelease Date2026-04-16T23:07:47SHA256 Checksumfd3beb19f3e3590090db8f64e4763d038c77bffe25eb2288d38f45de145b59cf
Version1.19.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.19.0-with-dependencies.jarArchitecture Size10464 kBRelease Date2026-04-16T23:07:45SHA256 Checksum20238f0105d74d00323854c9fad7a8297728f15361581c820eae24a8d07bf2cb
Version1.19.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.19.0-bundle.zipArchitecture Size105107 kBRelease Date2026-04-16T23:07:42SHA256 Checksum475b6265c11f05dd12efd038675f361bc1274a8e0e06c9e2f3683497d8f539a5
Version1.19.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.19.0-bundle.tar.gzArchitecture Size104013 kBRelease Date2026-04-16T23:07:38SHA256 Checksum2825f0be38c5bfa0683340d60af284f62604c7336105d3081fbd05ea8f630f49
Version1.19.0File Namesnowpark_2.13-1.19.0-with-dependencies.jarArchitecture Size7775 kBRelease Date2026-04-16T23:07:35SHA256 Checksum0912e68f5c75975019b3ccfcdf5b46f87aae4c58d11af39199c3849f1f1fe09d
Version1.19.0File Namesnowpark_2.13-1.19.0-bundle.zipArchitecture Size110208 kBRelease Date2026-04-16T23:07:33SHA256 Checksum3424cc2bb98a98cde9640d3e0706379325b1f2430292e1ecd403f5986eb0d712
Version1.19.0File Namesnowpark_2.13-1.19.0-bundle.tar.gzArchitecture Size109096 kBRelease Date2026-04-16T23:07:28SHA256 Checksumaaf0ec6d5ff069be96005031a1e1377a92958ef07baa05421b211fa5513145f4
Version1.19.0File Namesnowpark_2.12-1.19.0-with-dependencies.jarArchitecture Size6326 kBRelease Date2026-04-16T23:07:25SHA256 Checksumfbbb8cbb54b96269357757fdc5659fff322c0e99b1fc5fc5c3fb59ed3657cdba
Version1.19.0File Namesnowpark_2.12-1.19.0-bundle.zipArchitecture Size106201 kBRelease Date2026-04-16T23:07:23SHA256 Checksumafe278438b09b3474a9a55f768331c9db7ef44d50acb445dd44a8089186e0730
Version1.19.0File Namesnowpark_2.12-1.19.0-bundle.tar.gzArchitecture Size105110 kBRelease Date2026-04-16T23:07:18SHA256 Checksum711c3463f3d00a041d078a277bc1110c5d5517ae4d7dc53e60db1609434a4dc6
Version1.18.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.18.0-with-dependencies.jarArchitecture Size11793 kBRelease Date2025-11-05T23:06:06SHA256 Checksum647c60312d6e45f46eacb2382382628d409b1fe8c54fa01835bfaa99f2eb9678
Version1.18.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.18.0-bundle.zipArchitecture Size108586 kBRelease Date2025-11-05T23:06:03SHA256 Checksum6396ede396be845924646fcf5b3f2ce6b704727ba6a9c10d68592d3ad851da7c
Version1.18.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.18.0-bundle.tar.gzArchitecture Size107618 kBRelease Date2025-11-05T23:05:56SHA256 Checksumba1307fc47edc49d396929bfe9b7c7550be9eb32e1862f424663b94ab1849066
Version1.18.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.18.0-with-dependencies.jarArchitecture Size10345 kBRelease Date2025-11-05T23:05:48SHA256 Checksuma5b22384930d0a275a66f9e456b476006408e18e3cdf9ea80a2b5f3f44a3048d
Version1.18.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.18.0-bundle.zipArchitecture Size104579 kBRelease Date2025-11-05T23:05:45SHA256 Checksum388a3568345d7a1f54915d157d10ce53eef041d256090400bbe1c0df05821631
Version1.18.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.18.0-bundle.tar.gzArchitecture Size103632 kBRelease Date2025-11-05T23:05:39SHA256 Checksum8a60f9938b536888c8ce5666acaf11d281f24f4097dfe0ff2e8c59e57267ea81
Version1.18.0File Namesnowpark_2.13-1.18.0-with-dependencies.jarArchitecture Size7656 kBRelease Date2025-11-05T23:00:12SHA256 Checksum8e55ff3edfda722df87393ea379eba3e05b5c9c5bb9d46a0ff7fc3d97a6539bd
Version1.18.0File Namesnowpark_2.13-1.18.0-bundle.zipArchitecture Size109680 kBRelease Date2025-11-05T23:00:08SHA256 Checksum749a63f5a0c9f3b4f59bdce54ecfdc6c35c4e48093ae9a7202ffbe0919bbe150
Version1.18.0File Namesnowpark_2.13-1.18.0-bundle.tar.gzArchitecture Size108716 kBRelease Date2025-11-05T23:00:00SHA256 Checksum8456f8c9f02b7cfea16b48dff15e58e8e6aff6ac19a13562e32759ced1372ef0
Version1.18.0File Namesnowpark_2.12-1.18.0-with-dependencies.jarArchitecture Size6208 kBRelease Date2025-11-05T22:59:49SHA256 Checksumae6e57da5dc1d3bc7bcd656017c235516aeb6c2353d25a8cf5c29e0d30068f10
Version1.18.0File Namesnowpark_2.12-1.18.0-bundle.zipArchitecture Size105673 kBRelease Date2025-11-05T22:59:46SHA256 Checksumdd6e7f95ac940707b4620910478df1f92a9f6de48722332f9295b69ad40a08a1
Version1.18.0File Namesnowpark_2.12-1.18.0-bundle.tar.gzArchitecture Size104732 kBRelease Date2025-11-05T22:59:38SHA256 Checksuma65703ab7dec1f0fb070b6f5b9ad4241a43a213dc77a6be70df694b3a4575e1d
Version1.17.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.17.0-with-dependencies.jarArchitecture Size11759 kBRelease Date2025-11-05T02:32:38SHA256 Checksuma7e5705ce292b1b8abce816f224144492903204180d730b94fa8ca345bb0e9d3
Version1.17.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.17.0-bundle.zipArchitecture Size108522 kBRelease Date2025-11-05T02:32:35SHA256 Checksum5ba99968780649ea4621fd9b54d9f337f933940c0deb33fd5b9ac108a2607d42
Version1.17.0File Namesnowpark-fips_2.13-1.17.0-bundle.tar.gzArchitecture Size107555 kBRelease Date2025-11-05T02:32:27SHA256 Checksumb4876801899c56a232849011152ebd64e3070c7551220123455707c42957fe32
Version1.17.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.17.0-with-dependencies.jarArchitecture Size10311 kBRelease Date2025-11-05T02:32:21SHA256 Checksumb89022d02586b1011c40cd3032396a3dd1a3a4b47365da5142a84debce23c8dc
Version1.17.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.17.0-bundle.zipArchitecture Size104517 kBRelease Date2025-11-05T02:32:18SHA256 Checksum9516cef6735ceb2a3b04578c7073a0ba95e88be003c35d907580d41981526707
Version1.17.0File Namesnowpark-fips_2.12-1.17.0-bundle.tar.gzArchitecture Size103564 kBRelease Date2025-11-05T02:32:09SHA256 Checksumda686d148a9e27439fb9afb77cb3a2cf0b2f3815f709ef06b01aca969e28cfe1
Version1.17.0File Namesnowpark_2.13-1.17.0-with-dependencies.jarArchitecture Size7622 kBRelease Date2025-11-05T02:24:27SHA256 Checksum08bf1485d67ce33698e95549465f3b590c0bbe48313f2b68ae4e2f2cd52c0ee0
Version1.17.0File Namesnowpark_2.13-1.17.0-bundle.zipArchitecture Size109617 kBRelease Date2025-11-05T02:24:24SHA256 Checksuma52b2231a2e985109a07920392075c0ddb16726844ecf61991fd04c981b96659
Version1.17.0File Namesnowpark_2.13-1.17.0-bundle.tar.gzArchitecture Size108654 kBRelease Date2025-11-05T02:24:16SHA256 Checksuma905333f2a2eae68120d52f371872c4b0d3f84d3f2f5998224142d1cf34de219
Version1.17.0File Namesnowpark_2.12-1.17.0-with-dependencies.jarArchitecture Size6174 kBRelease Date2025-11-05T02:24:09SHA256 Checksumcdac79381175ede402618366a59285cb6d74fa18c12c2eb70888a57c4d3e4f0a
Version1.17.0File Namesnowpark_2.12-1.17.0-bundle.zipArchitecture Size105611 kBRelease Date2025-11-05T02:24:07SHA256 Checksum68d7b83328dc98f90e6bcf3ccb0af98eb8a7d673a39e395b27aaffe799c560d3
Version1.17.0File Namesnowpark_2.12-1.17.0-bundle.tar.gzArchitecture Size104666 kBRelease Date2025-11-05T02:23:59SHA256 Checksum322bdbf06d1dc1b22b0f289a601cc4175ce09c1b08b5423921e126dfb0b3b126
Version1.16.2File Namesnowpark-fips-1.16.2-with-dependencies.jarArchitecture Size75762 kBRelease Date2026-04-09T14:01:42SHA256 Checksumb2e4a04ade5794d898446b9963dbd973cbf6c3daab0f9d1f10685138a30ea150
Version1.16.2File Namesnowpark-fips-1.16.2-bundle.zipArchitecture Size160304 kBRelease Date2026-04-09T14:01:37SHA256 Checksumc1c1725792174036ee48a483e7740d5daecbea898a7d3c5e6b7773e3e3943c0b
Version1.16.2File Namesnowpark-fips-1.16.2-bundle.tar.gzArchitecture Size159437 kBRelease Date2026-04-09T14:01:29SHA256 Checksum783ad4eeebf6f6f69656c0ea1dfe5e377eab07b78f397c95e81e179bb61b9345
Version1.16.2File Namesnowpark-1.16.2-with-dependencies.jarArchitecture Size6067 kBRelease Date2026-04-09T14:01:23SHA256 Checksumd5d43bcb8b5dda0ba1af750b7e08a4f93f609ea5575328f6e6c433a8a322b65f
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Version1.2.0File Namesnowpark-1.2.0-with-dependencies.jarArchitecture Size4707 kBRelease Date2022-02-14T21:24:00SHA256 Checksuma4026f5b5a731a32a8ecd8714abcb47771a15ba37f8f3a613c6796f03d6f72bf
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Version1.2.0File Namesnowpark-1.2.0-bundle.tar.gzArchitecture Size53057 kBRelease Date2022-02-14T21:23:52SHA256 Checksumee38d3f99b2a1edc48990bae7e5830585673c6f50e2fec551542711c0694888f
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Version1.0.0File Namesnowpark-1.0.0-bundle.zipArchitecture Size52952 kBRelease Date2022-01-24T19:43:52SHA256 Checksum6e2382dd7ba4a75e4519174e92ff809603efbfb06738827e5f0bfe53c14a6f6e
Version1.0.0File Namesnowpark-1.0.0-bundle.tar.gzArchitecture Size52885 kBRelease Date2022-01-24T19:43:44SHA256 Checksumbd71408c0da6ae55fe479a135d17296fbe1cbc9c77ece2f799f262c5febeb403
Version0.12.0File Namesnowpark-0.12.0-with-dependencies.jarArchitecture Size4583 kBRelease Date2022-01-04T23:04:19SHA256 Checksumddf045d88c2532ee461b0858b15f1a94c18031127ed95b448f0bd40f65ad3167
Version0.12.0File Namesnowpark-0.12.0-bundle.zipArchitecture Size52952 kBRelease Date2022-01-04T23:04:16SHA256 Checksumc2d3858c6727818bc38c63ea7daa081a550c7114852da6b2da279280d8906b14
Version0.12.0File Namesnowpark-0.12.0-bundle.tar.gzArchitecture Size52885 kBRelease Date2022-01-04T23:04:10SHA256 Checksumb6d75f7596ef6d909ac1f5c663367491a32723ea8da7a22ab9acf4294b0bd259
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Version0.11.0File Namesnowpark-0.11.0-bundle.zipArchitecture Size52800 kBRelease Date2021-11-16T20:55:39SHA256 Checksumea3205673c58edb1461d3d332759147752250a93ddcfb4e6669a81f755b1b034
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Version0.10.0File Namesnowpark-0.10.0-bundle.zipArchitecture Size52584 kBRelease Date2021-11-02T21:02:47SHA256 Checksuma3dfe2fc83d4cb859949f7bb99e81af5e985923742d18afb0306fab276e995a1
Version0.10.0File Namesnowpark-0.10.0-bundle.tar.gzArchitecture Size52520 kBRelease Date2021-11-02T21:02:41SHA256 Checksum880d5fe027fb0d5367d07623ec8f94c1aac2a32e9f25c17ebe7d8e3787355275
Version0.9.1File Namesnowpark-0.9.1-with-dependencies.jarArchitecture Size4914 kBRelease Date2021-11-19T00:00:55SHA256 Checksum38e214991f293a1ab83e1f8d7f63b1f2f0e14b7764564b38d17f101a402e05e8
Version0.9.1File Namesnowpark-0.9.1-bundle.zipArchitecture Size53484 kBRelease Date2021-11-19T00:00:53SHA256 Checksum1f00468c0f1e8be91dae17afc92d34aa89a923b71730daa42209e5fd28073a97
Version0.9.1File Namesnowpark-0.9.1-bundle.tar.gzArchitecture Size53409 kBRelease Date2021-11-19T00:00:48SHA256 Checksum366bacc8c39900f7479453a8b47eef4759b3c3d92f1936540d0fa854b0a0a90f
Version0.9.0File Namesnowpark-0.9.0-with-dependencies.jarArchitecture Size4914 kBRelease Date2021-11-02T20:58:43SHA256 Checksum74c0055ca9aa3785d666f4e7b063b509c1e0e33d2d971506f071feb0822d1f6f
Version0.9.0File Namesnowpark-0.9.0-bundle.zipArchitecture Size53484 kBRelease Date2021-11-02T20:58:40SHA256 Checksum6430446184dc38a80752b7d8036c3446256112f276b2ebab56e9ab731036a769
Version0.9.0File Namesnowpark-0.9.0-bundle.tar.gzArchitecture Size53408 kBRelease Date2021-11-02T20:58:35SHA256 Checksum785de93defd60ec8f0f69002e571f0958f6a4945fd935514d334b0418835c6f9
Version0.8.0File Namesnowpark-0.8.0-bundle.zipArchitecture Size48974 kBRelease Date2021-08-09T20:24:26SHA256 Checksum6deef60bc44d810ad26cce0aa83eb88e14d983d33f4a6e42bff38e2360a1da76
Version0.8.0File Namesnowpark-0.8.0-bundle.tar.gzArchitecture Size48892 kBRelease Date2021-08-09T20:24:21SHA256 Checksum3c51c462ef00310a2e01c6ee8c583afc8667469c4ee95cb7849ecef889f0e9f0
Version0.7.0File Namesnowpark-0.7.0-bundle.zipArchitecture Size78235 kBRelease Date2021-07-23T23:39:26SHA256 Checksumb5822bd30e235f48a9c358187158ce10df66c9d268a65ab8680b41198d475285
Version0.7.0File Namesnowpark-0.7.0-bundle.tar.gzArchitecture Size78160 kBRelease Date2021-07-23T23:39:14SHA256 Checksum7ec35f6a954718bf03232822c4d7747a548ca742a4fee576a16ad899344beea2
Version0.6.0File Namesnowpark-0.6.0-bundle.zipArchitecture Size83114 kBRelease Date2021-06-14T16:51:32SHA256 Checksum1765d6c1307157760954aada0ce06f06dc5944ff524b4f515a0b7557b5a643f7
Version0.6.0File Namesnowpark-0.6.0-bundle.tar.gzArchitecture Size83053 kBRelease Date2021-06-14T16:51:25SHA256 Checksum4561b5bc90832e16325b506878b08068e284eae7429d0a8fe3c680fec3079fd3

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