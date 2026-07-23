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Driver for connecting to Snowflake using Open Database Connectivity (ODBC) and using SQL for accessing the data.

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VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version3.19.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.19.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size74953 kBRelease Date2026-07-23T12:30:40SHA256 Checksum9ebc1140d246a4835827ac5c108c9a11fb2de16a4dc660655a1bbd21fea9e1cb
Version3.19.0File Namesnowflake-odbc-3.19.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size74461 kBRelease Date2026-07-23T12:30:37SHA256 Checksum60aa6fccdea27154a1a98c4e158b57eb53e74aaac510059b9f820ee1f280f32b
Version3.19.0File Namesnowflake-odbc-3.19.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size74950 kBRelease Date2026-07-23T12:30:35SHA256 Checksum70b02228e3fafda59a1a9468bca306207f60d80f62c7de6d3f47e29983486a11
Version3.19.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.19.0.tgzArchitecturelinuxSize75225 kBRelease Date2026-07-23T12:30:32SHA256 Checksum590cf901d5bcc27fd91d3b8b4bbaf417a64348931da18ad5392554e85066afe7
Version3.19.0File Namesnowflake-odbc-3.19.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize74710 kBRelease Date2026-07-23T12:30:29SHA256 Checksum65c9b339c78516a276a392f8bb37d58003d510254690f34ef886ad1d50240aa8
Version3.19.0File Namesnowflake-odbc-3.19.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize74791 kBRelease Date2026-07-23T12:30:26SHA256 Checksum931406d47ce0b8219830ff3c7c06094b760a6480da3e2d0f162a8adc9e692738
Version3.18.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.18.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size72904 kBRelease Date2026-06-18T13:10:16SHA256 Checksum3b1435f1f7c5ac0c7553837f9d32f93b3b70e6b98adeeb4052bd0ca7598e0027
Version3.18.0File Namesnowflake-odbc-3.18.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size72419 kBRelease Date2026-06-18T13:10:14SHA256 Checksum86ddadc397339c88ae3734a11f737dca54aec86a22b3b8e51a60c282071ba746
Version3.18.0File Namesnowflake-odbc-3.18.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size72906 kBRelease Date2026-06-18T13:10:10SHA256 Checksumdcb56f6426fa27ec6fbd24204ec7b4b4cefdb54598a739135728c205e4bceb00
Version3.18.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.18.0.tgzArchitecturelinuxSize74051 kBRelease Date2026-06-18T13:10:07SHA256 Checksumdb8aa4b519d853504dcb1de54d30920e46be0ac37a49ac92326fd11756038f7f
Version3.18.0File Namesnowflake-odbc-3.18.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize73548 kBRelease Date2026-06-18T13:10:03SHA256 Checksum3eb8135f1ef3f311a093b73b3b15f691b9510fffcf7f90af364ee9e48c6963c8
Version3.18.0File Namesnowflake-odbc-3.18.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize73640 kBRelease Date2026-06-18T13:10:00SHA256 Checksume0054a725a9a62883dc355e7bbfdd6dfe60e0dfaa17d84d929dedb3c98a1e956
Version3.17.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.17.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size72799 kBRelease Date2026-04-28T14:46:27SHA256 Checksum1ca29f299335ed6713a746768370b7a084553742304b9f82ee9ff2f80642fb5e
Version3.17.0File Namesnowflake-odbc-3.17.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size72304 kBRelease Date2026-04-28T14:46:24SHA256 Checksumae5e1f265c745b86d2d2fcb8c4447ebf524db5fed5928799fd0491c3d117c3ca
Version3.17.0File Namesnowflake-odbc-3.17.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size72795 kBRelease Date2026-04-28T14:46:21SHA256 Checksum836a6a9b83fba40cae13a00d3790a9768181db5a4603e480b5169b1f6089a140
Version3.17.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.17.0.tgzArchitecturelinuxSize73941 kBRelease Date2026-04-28T14:46:18SHA256 Checksumac16bc80fafc710f22c81837d17e2e6b3975d5ac01cff1fd052e285d7e32b708
Version3.17.0File Namesnowflake-odbc-3.17.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize73436 kBRelease Date2026-04-28T14:46:14SHA256 Checksum1a18eec7c50470cafdaa6b2f87a074562ec40bc681b175a5b66b8cb48d0afd00
Version3.17.0File Namesnowflake-odbc-3.17.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize73525 kBRelease Date2026-04-28T14:46:11SHA256 Checksumdb3cae49178390345be16977ebebd1504bfead75144afb96ac0388f0716eb087
Version3.16.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.16.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size72760 kBRelease Date2026-03-11T14:17:02SHA256 Checksumd31d62c0693be1cc138bd49b7462a6c4ab4af001c707cb9ff04ca6be7fb2b024
Version3.16.0File Namesnowflake-odbc-3.16.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size72276 kBRelease Date2026-03-11T14:16:58SHA256 Checksumf0759bb07237add10537e29332335f3c296634a5bdacf977bfb1759361160c86
Version3.16.0File Namesnowflake-odbc-3.16.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size72757 kBRelease Date2026-03-11T14:16:54SHA256 Checksume78737fa4fe38b09f70eb7eae7472024f39f9359da6ee58c5deefe704b59980c
Version3.16.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.16.0.tgzArchitecturelinuxSize73802 kBRelease Date2026-03-11T14:16:50SHA256 Checksuma1a6fdfc0cbe9573aaad4416d44c668f9758c1ee1dca7952356e356584c74900
Version3.16.0File Namesnowflake-odbc-3.16.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize73294 kBRelease Date2026-03-11T14:16:47SHA256 Checksum26385560695ea3a4f39379751594a37bc20500c463f5e0f8d4eb06b36fb4fab2
Version3.16.0File Namesnowflake-odbc-3.16.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize73383 kBRelease Date2026-03-11T14:16:44SHA256 Checksumd718650f5124628838f1198149f88d62cb5c6f26d0795dbae502612a4806f072
Version3.15.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.15.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size73653 kBRelease Date2026-02-09T13:57:20SHA256 Checksum37341211f3d32aa7e6eb04222b042e298f67d5a5ad4b2110937853da43861d31
Version3.15.0File Namesnowflake-odbc-3.15.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size73137 kBRelease Date2026-02-09T13:57:18SHA256 Checksum6ad419e3d2710e7b0c099aecf6fb6268760996f36fca2cf2b58a6cbca0da88fd
Version3.15.0File Namesnowflake-odbc-3.15.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size73660 kBRelease Date2026-02-09T13:57:16SHA256 Checksum4bab04487dda61c760f17e9c20228c8ccdce1e1459a2861632265cd5408e137c
Version3.15.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.15.0.tgzArchitecturelinuxSize65336 kBRelease Date2026-02-09T13:57:14SHA256 Checksumfdf2d2c6e9c5eb8ae42f050f85ca0e7211c90299ac0f74ddc67be78ad3a10763
Version3.15.0File Namesnowflake-odbc-3.15.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize64954 kBRelease Date2026-02-09T13:57:12SHA256 Checksum1c0060115fbcc5b71b7e5f5986bab3aebb7ccf571fed306dbc70472f4494e30f
Version3.15.0File Namesnowflake-odbc-3.15.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize65008 kBRelease Date2026-02-09T13:57:10SHA256 Checksum1de3e5d48f9f07a6bd9aa8ed2414b3cb173b55572497fca6d3c4d39d7816fc05
Version3.14.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.14.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size73618 kBRelease Date2026-01-12T10:52:15SHA256 Checksum53ea82bfbeed674b349310717cb585894f6269318a2f48b9814fb4a70fdf0589
Version3.14.0File Namesnowflake-odbc-3.14.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size73101 kBRelease Date2026-01-12T10:52:13SHA256 Checksum5d9e65df8692fa070b7fd56e61378f3094ae2f2fcef5b4476b0f51c34e676061
Version3.14.0File Namesnowflake-odbc-3.14.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size73623 kBRelease Date2026-01-12T10:52:11SHA256 Checksum77e19f8d5e081f9ce39a354b94d0d0ac43920936aaf1d8efcccf116c02f24202
Version3.14.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.14.0.tgzArchitecturelinuxSize67632 kBRelease Date2026-01-12T10:52:09SHA256 Checksumd3a30f7990b518e5126ce1c299c1fc4f9cb01f71358fe9576f297fc3057f572f
Version3.14.0File Namesnowflake-odbc-3.14.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize67239 kBRelease Date2026-01-12T10:52:07SHA256 Checksum645f27d1aeafae9b6bf055a93f2ffb5723045d14dbdbb386a83f088f196d347f
Version3.14.0File Namesnowflake-odbc-3.14.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize67634 kBRelease Date2026-01-12T10:52:05SHA256 Checksum511bf9e9fbf0ebcf82abc801420b284a6233284e201d0c2997d7109f1c8ebd2b
Version3.13.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.13.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size72076 kBRelease Date2025-11-20T14:38:14SHA256 Checksumcedc85b74f8c7fb62cdb7423eafa4958943beba8bf33e59bd1585468e7716e02
Version3.13.0File Namesnowflake-odbc-3.13.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71570 kBRelease Date2025-11-20T14:38:11SHA256 Checksum0f36065fe3b690edb004990fafa1776d02fae11bb57670c03a1ababfd71e783a
Version3.13.0File Namesnowflake-odbc-3.13.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size72078 kBRelease Date2025-11-20T14:38:09SHA256 Checksumecc9a9d78174a277a1af47e4c18275a00b23114e5d893c6e8e84c94a64d8bf92
Version3.13.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.13.0.tgzArchitecturelinuxSize66053 kBRelease Date2025-11-20T14:38:06SHA256 Checksum6801fa202a3ebf97cab96dea898b305c50e222bb65ae6ee3ba9e9ac6d1b6ddd0
Version3.13.0File Namesnowflake-odbc-3.13.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65673 kBRelease Date2025-11-20T14:38:03SHA256 Checksum667d5c6f1aab72cddf4e32e2829b55e95bee31b6d2cab6b19c7df8c732f8e155
Version3.13.0File Namesnowflake-odbc-3.13.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize66055 kBRelease Date2025-11-20T14:38:01SHA256 Checksume7348ad1432fc20e6b35909b08af6629ac348237f4a020562d294fa8bf6b947b
Version3.12.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.12.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size72038 kBRelease Date2025-10-14T10:37:14SHA256 Checksumca8f084b4aa9e3814ec621f19f10e68d61ee5d59b810d91b567cea0d2788f028
Version3.12.0File Namesnowflake-odbc-3.12.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71519 kBRelease Date2025-10-14T10:37:05SHA256 Checksumccc235c91aaee212adba5c83adff4492a3d4a5632909419e837f2094270e3b3a
Version3.12.0File Namesnowflake-odbc-3.12.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size72032 kBRelease Date2025-10-14T10:37:01SHA256 Checksum48bf91075840e1646db06c18586c4c8363de982b1c83ca6d08f46a66a8790ae6
Version3.12.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.12.0.tgzArchitecturelinuxSize65988 kBRelease Date2025-10-14T10:36:57SHA256 Checksum23429085d0f788e15c5b17ae9709e229d1c4459d489dacf0369ecf42b1884990
Version3.12.0File Namesnowflake-odbc-3.12.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65614 kBRelease Date2025-10-14T10:36:53SHA256 Checksum7a2618ec5ad882ec99b68ed2e97c4dc6de516cf64bc9e4432ec45184fd83bdc4
Version3.12.0File Namesnowflake-odbc-3.12.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize65995 kBRelease Date2025-10-14T10:36:49SHA256 Checksum4c0d24e12e9b9f04e970eb0a5fcf78528b2fc7e2ad58961b9939fa09782f2d41
Version3.11.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.11.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size72025 kBRelease Date2025-10-21T14:42:04SHA256 Checksumda304b10d237c37f847a85eb80c2709b544f75e66a435e2613b678b98b0208f4
Version3.11.1File Namesnowflake-odbc-3.11.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71511 kBRelease Date2025-10-21T14:41:58SHA256 Checksume5426fbab542aa9257fa46b54a9bc6df6e1b22886d52f7a578f55b3772cdc8f0
Version3.11.1File Namesnowflake-odbc-3.11.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size72022 kBRelease Date2025-10-21T14:41:53SHA256 Checksum3fbdb4aff4c399e07893958440556880e527fbac0e90b2972f2661c76b3086e2
Version3.11.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.11.1.tgzArchitecturelinuxSize65987 kBRelease Date2025-10-21T14:41:47SHA256 Checksum62cd5354603162e2e6ed454d2419504f92ef22fca0491890a94ade162f57dc5b
Version3.11.1File Namesnowflake-odbc-3.11.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65614 kBRelease Date2025-10-21T14:41:43SHA256 Checksuma4b5f12cdca67e4e75990cdb960c5105d11f8a12eb125cbf5caa943e35c3e511
Version3.11.1File Namesnowflake-odbc-3.11.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize65992 kBRelease Date2025-10-21T14:41:38SHA256 Checksumddf45ffbf683055f84d4a90d3e74f198f7ea204544096a3c10e6998488100455
Version3.11.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.11.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size72023 kBRelease Date2025-08-13T20:10:15SHA256 Checksum481197387a299a75739e0e8e6e0241e3714d9e0372ad35333681495c3a58a8fe
Version3.11.0File Namesnowflake-odbc-3.11.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71509 kBRelease Date2025-08-13T20:10:11SHA256 Checksum4b75332f1ba1e319347b6c87df9adb1b024fd71216d5c2ce4efc37a39a9d2e47
Version3.11.0File Namesnowflake-odbc-3.11.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size72024 kBRelease Date2025-08-13T20:10:06SHA256 Checksumf4fdd28d1138f379a8bf0a1bd05d72a9fd6f3b2acc057b48f625ee8a84a446d5
Version3.11.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.11.0.tgzArchitecturelinuxSize65991 kBRelease Date2025-08-13T20:10:02SHA256 Checksumf9cbaac8ef3010bf7ff50ac53b6b06c7fc107a48fba77a0e7cbf52c72caf7244
Version3.11.0File Namesnowflake-odbc-3.11.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65611 kBRelease Date2025-08-13T20:09:57SHA256 Checksum8ff41c49b00235679d74e6f6545efe5a1b272e71c26057f7a479b01d133e5dc7
Version3.11.0File Namesnowflake-odbc-3.11.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize65998 kBRelease Date2025-08-13T20:09:52SHA256 Checksum64b121c91a2203ce5279b812fe9623e872f6521d4c639e3c834a9873b4584a99
Version3.10.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.10.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size71916 kBRelease Date2025-10-21T14:20:39SHA256 Checksum83ced83f60b381a869044bd7b2afb68eeae930d960d912110d8ef90f7e92c490
Version3.10.1File Namesnowflake-odbc-3.10.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71398 kBRelease Date2025-10-21T14:20:34SHA256 Checksum4d14ed84a0dd0c63752379d7affcef7a6fefe7de37abb08ad4b1ce88bd6e6c24
Version3.10.1File Namesnowflake-odbc-3.10.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size71916 kBRelease Date2025-10-21T14:20:30SHA256 Checksum6cda5289f15c3d2bbeeb0994743bfd3e194022d9d1f548b076a942ba80d684d6
Version3.10.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.10.1.tgzArchitecturelinuxSize65898 kBRelease Date2025-10-21T14:20:26SHA256 Checksumb01615989434b627c84f073117a02098d3269d102b2bea50cae872ad8d228105
Version3.10.1File Namesnowflake-odbc-3.10.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65515 kBRelease Date2025-10-21T14:20:21SHA256 Checksum0b2501597195247ffe85d2943f66409a8a6934011d0453ec9add44e5d4a2eba7
Version3.10.1File Namesnowflake-odbc-3.10.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize65893 kBRelease Date2025-10-21T14:20:17SHA256 Checksumfe82294b16f4ccd3ae3c2d9052de0378eb03aa214e164d99a6c9534dde14c5ff
Version3.10.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.10.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size71916 kBRelease Date2025-08-07T16:02:59SHA256 Checksum28d72968d8ce822cac71ed98e09577d263381e40f19660a7f3f01b14d3bd8bb6
Version3.10.0File Namesnowflake-odbc-3.10.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71399 kBRelease Date2025-08-07T16:02:55SHA256 Checksum7551af9a4f875150403ddbeb5243df64a28566a47c3ceaf22e748e0425b95882
Version3.10.0File Namesnowflake-odbc-3.10.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size71916 kBRelease Date2025-08-07T16:02:50SHA256 Checksum28963533ea263ecc9a31ec24e4a84c610582c88ff951d944efb26384718f8499
Version3.10.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.10.0.tgzArchitecturelinuxSize65889 kBRelease Date2025-08-07T16:02:43SHA256 Checksumfc1164df721a3c2e30131cbc53f568529fc5ee1ee8726dc50ebe626932c3293b
Version3.10.0File Namesnowflake-odbc-3.10.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65515 kBRelease Date2025-08-07T16:02:39SHA256 Checksumaa45749e567c32522a6e4b9f71290fbb7f7e9d78be2c8b09d5532c02ee0fd97f
Version3.10.0File Namesnowflake-odbc-3.10.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize65897 kBRelease Date2025-08-07T16:02:30SHA256 Checksumb14d86aff4073b9b40db7785922708bddebbdcfc22ce9a118df148bd41ed884d
Version3.9.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.9.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size71876 kBRelease Date2025-10-20T11:52:20SHA256 Checksum34d118f3a244bd432eee3387e7743ffc97ae3c6515dfb2247fe9bf496ae1e4ae
Version3.9.1File Namesnowflake-odbc-3.9.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71371 kBRelease Date2025-10-20T11:52:16SHA256 Checksume01f063134e7fcea298f87e0e1b3db74f79b34e72de456892cc28ae1ff781d23
Version3.9.1File Namesnowflake-odbc-3.9.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size71877 kBRelease Date2025-10-20T11:52:11SHA256 Checksume0d14fdcad1e379fb650b61d9a72ba898fd79108acf7cf8e04aa3684589a0d90
Version3.9.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.9.1.tgzArchitecturelinuxSize65868 kBRelease Date2025-10-20T11:52:07SHA256 Checksume6ff735721b1fb7c3b0c8b6797b62c6a0201000c70d32135163396ad8abf5213
Version3.9.1File Namesnowflake-odbc-3.9.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65487 kBRelease Date2025-10-20T11:52:03SHA256 Checksum564706f2a3bef49304c7c1a20d4c5cbbe90a98c3801733a004af4e1197a26fda
Version3.9.1File Namesnowflake-odbc-3.9.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize65867 kBRelease Date2025-10-20T11:51:59SHA256 Checksum4e1ffb7c69cc401fd6df4f418d0bc010585ae5f1a3d82e84857af43c04cf30fa
Version3.9.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.9.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size71878 kBRelease Date2025-06-12T13:43:29SHA256 Checksumde7d0c4411faa90ddce9cfa61f8bcf72f82ea6c9fb7f14647ef8ff0ef00b2bc3
Version3.9.0File Namesnowflake-odbc-3.9.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71372 kBRelease Date2025-06-12T13:43:24SHA256 Checksumdc6179e42e3922c9b49c42188c7bd2b34f1845441230834c9d2b3e1484401619
Version3.9.0File Namesnowflake-odbc-3.9.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size71877 kBRelease Date2025-06-12T13:43:20SHA256 Checksumcb7051c7a8121e802c12f048f65d68e732eda483ea8571bcfecef39dc257303f
Version3.9.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.9.0.tgzArchitecturelinuxSize65858 kBRelease Date2025-06-12T13:43:15SHA256 Checksumd81161fdcf87e3c0bc5afb380fcbe483b076846b82911f86395d3139703ceed0
Version3.9.0File Namesnowflake-odbc-3.9.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65491 kBRelease Date2025-06-12T13:43:11SHA256 Checksumc7f1d8bbb21a7bc40037031b7920ac5abca3482f7b246ad576c16ef6c74a7ad7
Version3.9.0File Namesnowflake-odbc-3.9.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize65870 kBRelease Date2025-06-12T13:43:06SHA256 Checksum4d9babc891e78e7240bcaa202e54a0faaa10a9d1bcf6bc3637995b0d7d216d92
Version3.8.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.8.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size69824 kBRelease Date2025-10-20T11:36:27SHA256 Checksum99a1c3fc38543f73d49b2a4390226407fdb4d3c85e5c3d91e44cfdbe3f3bbfbf
Version3.8.1File Namesnowflake-odbc-3.8.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size69351 kBRelease Date2025-10-20T11:36:22SHA256 Checksuma319d7f7311ac2ce23e9891651478bf25d7ad089b4e67fcb2f231ee9177508e9
Version3.8.1File Namesnowflake-odbc-3.8.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size69822 kBRelease Date2025-10-20T11:36:18SHA256 Checksum5bbe4962d4137b7a525aa4205b31f3f1d9281b11ef9808875f126dff565789e4
Version3.8.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.8.1.tgzArchitecturelinuxSize64252 kBRelease Date2025-10-20T11:36:12SHA256 Checksum59b0c1fa6d04de675e3049fb51439196c51b1acd1428085e9bc9b53c08594517
Version3.8.1File Namesnowflake-odbc-3.8.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize63883 kBRelease Date2025-10-20T11:36:08SHA256 Checksumf32480d6a50e24d5fb1384aa31e8d4bdf0515af0132a1551f44374601436cfeb
Version3.8.1File Namesnowflake-odbc-3.8.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize64256 kBRelease Date2025-10-20T11:36:04SHA256 Checksum40a93b3182435c5a8ab73e21fe3b52fe06ccc8be2067b7386c63b58d57d5fcd5
Version3.8.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.8.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size69819 kBRelease Date2025-04-30T13:06:30SHA256 Checksum19d23cd8644cb4a80ad60cf3a67176b317865ffb6ed0cb41d38cb78f791ea8a1
Version3.8.0File Namesnowflake-odbc-3.8.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size69349 kBRelease Date2025-04-30T13:06:25SHA256 Checksum20f06b050fe9ee2f840557f2d0e8d4e6bbd54d5e76986cca91147a9e3d17a860
Version3.8.0File Namesnowflake-odbc-3.8.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size69819 kBRelease Date2025-04-30T13:06:21SHA256 Checksum235a420846abc8df7f757f1bb8159b2b1027c24741edcc46ded117944b44e0cc
Version3.8.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.8.0.tgzArchitecturelinuxSize64250 kBRelease Date2025-04-30T13:06:16SHA256 Checksum25bae48b7de23df33718f3efba799cfcc305a777d4937ba35303b476dc0558a2
Version3.8.0File Namesnowflake-odbc-3.8.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize63882 kBRelease Date2025-04-30T13:06:12SHA256 Checksum14686a3e8a7774697c3620a2366d5f317e5f039c7f0e6983bf53a492ebac4fbb
Version3.8.0File Namesnowflake-odbc-3.8.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize64251 kBRelease Date2025-04-30T13:06:08SHA256 Checksum289df0136cc82a63a051a18bbce86cec81a7645219b03922e456348c9e99f104
Version3.7.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.7.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size69824 kBRelease Date2025-10-20T11:01:17SHA256 Checksum38d3c0ae361cd33644285479cafb215edc0b2d3a128c60aea2d34d638fa65e3e
Version3.7.1File Namesnowflake-odbc-3.7.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size69352 kBRelease Date2025-10-20T11:01:12SHA256 Checksum4e96ac6afa023b899f4b3c5375341432025e498680004f973680728eff0ef5fd
Version3.7.1File Namesnowflake-odbc-3.7.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size69824 kBRelease Date2025-10-20T11:01:08SHA256 Checksum94409f7595f09820a7da631fb0b7554469d845762049a986e11b3ff16fa71f73
Version3.7.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.7.1.tgzArchitecturelinuxSize64252 kBRelease Date2025-10-20T11:01:03SHA256 Checksum3f4657d62245c360ff20b1847134755331fa7467e8f9aadbfe7e11c297eb6314
Version3.7.1File Namesnowflake-odbc-3.7.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize63883 kBRelease Date2025-10-20T11:00:58SHA256 Checksum14d6b457c6d10b4433e04fb77300645f0ae7c9bca12b0efe83ee1d0e269e1ad8
Version3.7.1File Namesnowflake-odbc-3.7.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize64259 kBRelease Date2025-10-20T11:00:54SHA256 Checksum2ff81bfe8150a902c32d894ef1d78938f018acab9a6fb36e317ebec475edb48f
Version3.7.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.7.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size69818 kBRelease Date2025-04-14T15:05:56SHA256 Checksum890240f42ec688b3e7fdfdce0d255785da8587a0f7a0549a4721ab5004ed3a1b
Version3.7.0File Namesnowflake-odbc-3.7.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size69346 kBRelease Date2025-04-14T15:05:51SHA256 Checksum24a54e21a3d10e25c7a95b56f81ba5ab276c618f8fd3ef457009eadede615d82
Version3.7.0File Namesnowflake-odbc-3.7.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size69819 kBRelease Date2025-04-14T15:05:46SHA256 Checksum60efdde4ccd46fb89cb5857db98a6ccb37606c67b46b79e7dbdcd625d47918ae
Version3.7.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.7.0.tgzArchitecturelinuxSize64253 kBRelease Date2025-04-14T15:05:41SHA256 Checksum3ba73af77abda75e73e969bd8abec632fb1a5185ac92abee1536a48eeb745c10
Version3.7.0File Namesnowflake-odbc-3.7.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize63883 kBRelease Date2025-04-14T15:05:36SHA256 Checksum4508f768e367a36714488cca59cea768a01005bb0529d4da42806e5ce9eed9e3
Version3.7.0File Namesnowflake-odbc-3.7.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize64257 kBRelease Date2025-04-14T15:05:33SHA256 Checksum1de4f72a2ea5a24a1b2267330414936d584e6d836f940b516015702a71a64d8d
Version3.6.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.6.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size69030 kBRelease Date2025-04-15T13:40:54SHA256 Checksum452650a728322b67cecb797110331ff8079b3c005734c34785da43a70ba18eb3
Version3.6.0File Namesnowflake-odbc-3.6.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size68561 kBRelease Date2025-04-15T13:40:50SHA256 Checksum9d502b6985f2a7db6b5141d190aee16e61a0fefb1ab18de8cc2fe90d3d196763
Version3.6.0File Namesnowflake-odbc-3.6.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size69036 kBRelease Date2025-04-15T13:40:46SHA256 Checksum45bdcad402d4ec8cd123b7cef75048217efb3fb3a88acc896b8471fb66f1129c
Version3.6.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.6.0.tgzArchitecturelinuxSize63816 kBRelease Date2025-04-15T13:40:40SHA256 Checksumacc6631d484f5e28c1738019c5ba7c4ca44bf5a1ac62f012ac23f448e632a177
Version3.6.0File Namesnowflake-odbc-3.6.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize63448 kBRelease Date2025-04-15T13:40:37SHA256 Checksumc6ea04754de0a1466b63f3f435576b88dd5ac17fcecc8e74334e1108fcc957bc
Version3.6.0File Namesnowflake-odbc-3.6.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize63813 kBRelease Date2025-04-15T13:40:33SHA256 Checksum4bd2a00f4dc80deb4e6acc5fbded1b45770537f80a0e914251584274191a4353
Version3.5.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.5.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size69354 kBRelease Date2025-03-27T16:00:53SHA256 Checksum02ea690876325f19a313e74874855e61ea124635bab8fb7c052cb51069c7fa64
Version3.5.0File Namesnowflake-odbc-3.5.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size68884 kBRelease Date2025-03-27T16:00:46SHA256 Checksum2c75279f0993137a54642e7f79a1e68961674ead4eff15baac7a61853f234df3
Version3.5.0File Namesnowflake-odbc-3.5.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size69352 kBRelease Date2025-03-27T16:00:41SHA256 Checksum0f4ca487287d5b8a44af1ef2935c1736214551a1fb5ca5b417f9fa86d9880c2c
Version3.5.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.5.0.tgzArchitecturelinuxSize64150 kBRelease Date2025-03-27T16:00:35SHA256 Checksum3da617dc182de33a94f5fd6552362d0dcb7af3916093a2d34018b62b6ee3fe54
Version3.5.0File Namesnowflake-odbc-3.5.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize63782 kBRelease Date2025-03-27T16:00:31SHA256 Checksum49dd713b7fb086c0a8242bc3bf7ad7dbc26af010f386fd446fd7ee0e0cbc778d
Version3.5.0File Namesnowflake-odbc-3.5.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize64154 kBRelease Date2025-03-27T16:00:26SHA256 Checksum73b5e97089216117f12e7b148f7efbd934f0436a9c0370cd57d76948ae18256e
Version3.4.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.4.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size71960 kBRelease Date2024-09-03T12:43:07SHA256 Checksume48ba2e0aaec3f553f66d53258438a6e6d06ca0f01dfbed533384b6f2d8b0e96
Version3.4.1File Namesnowflake-odbc-3.4.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71478 kBRelease Date2024-09-03T12:43:03SHA256 Checksumaad389e637585ecbe4e601a448854115462d448595f135ba7dda94a70f42758f
Version3.4.1File Namesnowflake-odbc-3.4.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size71952 kBRelease Date2024-09-03T12:42:55SHA256 Checksumc9f5c60ace416640683693037d5949aefea9555b9aa62501b6b6c692d140989c
Version3.4.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.4.1.tgzArchitecturelinuxSize65781 kBRelease Date2024-09-03T12:42:46SHA256 Checksumab830409e2547b0b3af1159d02e7e076dd3e84fc81f10679190aa12428034094
Version3.4.1File Namesnowflake-odbc-3.4.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65408 kBRelease Date2024-09-03T12:42:42SHA256 Checksum61c01bea8e0fb4ed2784245b461b16e6ce78c6034ad1462f825024883e26ebd1
Version3.4.1File Namesnowflake-odbc-3.4.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize65779 kBRelease Date2024-09-03T12:42:38SHA256 Checksuma96fcc89a3d3f2d16fc492976a01fefae57029bcd2e238ff4eff5a6693fa4f74
Version3.4.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.4.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size71933 kBRelease Date2024-07-29T11:20:06SHA256 Checksumce320d1e824cf503682e69d76c1ab6e5478e64c8248ef55f02dbf60957dfa0bd
Version3.4.0File Namesnowflake-odbc-3.4.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71465 kBRelease Date2024-07-29T11:20:02SHA256 Checksum6a6a7fcbee1385fe9d12f1bcfa35dc08709ad551eea42257e0f48b333eddf6aa
Version3.4.0File Namesnowflake-odbc-3.4.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size71934 kBRelease Date2024-07-29T11:19:58SHA256 Checksumdd9cc9acafe1354c9481ac619f229d56bd384996270b2cbf81adf1bfdea98954
Version3.4.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.4.0.tgzArchitecturelinuxSize65784 kBRelease Date2024-07-29T11:19:54SHA256 Checksum804a7f529ff30b71c53768deb7b65e3736bfed76d611a68bc767189b1a20142e
Version3.4.0File Namesnowflake-odbc-3.4.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65408 kBRelease Date2024-07-29T11:19:50SHA256 Checksumed8a91eac3b8a659866b130e16bf7cc54f07aad9dd58e05b6caa0cd9067c613c
Version3.4.0File Namesnowflake-odbc-3.4.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize65779 kBRelease Date2024-07-29T11:19:46SHA256 Checksume98e32baef00f0e243026f7f492bd97d31c4e411ce59305a9d2859594f4b571c
Version3.3.2File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.3.2.tgzArchitecturelinuxaarch64Size71680 kBRelease Date2024-06-25T13:14:22SHA256 Checksum9c966c38a1f41fdb56f0306639fbc1d662a405ab717110d348b26c8883110602
Version3.3.2File Namesnowflake-odbc-3.3.2.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71199 kBRelease Date2024-06-25T13:14:17SHA256 Checksum43c73f592fd91c2a9d7aa0278ed22fb67d6b7b935879507547e5a9e068493a05
Version3.3.2File Namesnowflake-odbc-3.3.2.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size71685 kBRelease Date2024-06-25T13:14:13SHA256 Checksuma474ef8ffcd5075206bebf7cc11a9b6482c49d15c32bea16d1205c7958b3c4ae
Version3.3.2File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.3.2.tgzArchitecturelinuxSize65451 kBRelease Date2024-06-25T13:14:09SHA256 Checksum6244db6f4eb8e416e3297a3eb7db794fc291ef9101cad24de89dc7c81e710284
Version3.3.2File Namesnowflake-odbc-3.3.2.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65073 kBRelease Date2024-06-25T13:14:05SHA256 Checksum51b804b7c6021c113cdf4ac1fbf8dfcf5e4a420d342c2df48d44d1542e2c87a9
Version3.3.2File Namesnowflake-odbc-3.3.2.x86_64.debArchitecturelinuxSize65450 kBRelease Date2024-06-25T13:14:01SHA256 Checksumfdcf83aadaf92ec135bed0699936fa4ef2cf2d88aef5a4657a96877ae2ba232d
Version3.3.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.3.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size71663 kBRelease Date2024-05-02T17:54:28SHA256 Checksum227d36d1c9e37c2de30643a64cceadcef0086ccac258d6c03a1af254aa4a86ce
Version3.3.1File Namesnowflake-odbc-3.3.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size71179 kBRelease Date2024-05-02T17:54:20SHA256 Checksum148ec93ee0165b4dcc0eca99aad58b9531cf509ea41e17522b71f33bb09b00a3
Version3.3.1File Namesnowflake-odbc-3.3.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size71663 kBRelease Date2024-05-02T17:54:15SHA256 Checksum6037f3418705ab6f2a73634a98ffb39b6a9ef784bb59504704ee3985628e2347
Version3.3.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.3.1.tgzArchitecturelinuxSize65437 kBRelease Date2024-05-02T17:54:11SHA256 Checksum22ad73b9ee5fdbe35206ff5a96957e8ff7c77312833c1248e3e92409ebbbedb9
Version3.3.1File Namesnowflake-odbc-3.3.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize65064 kBRelease Date2024-05-02T17:54:07SHA256 Checksumb3c02e1c2422e17dc750b1869940d938f0742ad2b6eaa142713db1c898a0e6b1
Version3.3.1File Namesnowflake-odbc-3.3.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize65442 kBRelease Date2024-05-02T17:54:03SHA256 Checksumb3e3abac7eb67767e391aa2a947fc7dcb2192ce28b4f1fd100d4c8be89dcadd8
Version3.3.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.3.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size67686 kBRelease Date2024-04-08T17:40:19SHA256 Checksumac5336e952762f97ebbd4e2f0843b2a79a40febcd1d63e223fc54e01d4264814
Version3.3.0File Namesnowflake-odbc-3.3.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size67235 kBRelease Date2024-04-08T17:40:13SHA256 Checksumab16bed97d9842c89e2bd54d70b1f63695594335dc3028ff89d7ddf6b3403107
Version3.3.0File Namesnowflake-odbc-3.3.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size67678 kBRelease Date2024-04-08T17:40:08SHA256 Checksum9a7a0a45dfc80ab29035954c1b7e7d08ebbd81d5ebd5139b5f1e4a6112f7d745
Version3.3.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.3.0.tgzArchitecturelinuxSize61359 kBRelease Date2024-04-08T17:40:04SHA256 Checksum4ddcabf4d54725cd301b7c65d7e7505f9cf9dba34a1d598ac469eebb57ab2ec7
Version3.3.0File Namesnowflake-odbc-3.3.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize60997 kBRelease Date2024-04-08T17:40:00SHA256 Checksum4bb7543f0705f8b620012ba477a369367ff8f44f5302d2061b6723fdaac6c6eb
Version3.3.0File Namesnowflake-odbc-3.3.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize61350 kBRelease Date2024-04-08T17:39:56SHA256 Checksumdc0c47db6a35bc238f3864a3e2f17948b1a3d3ea70901ddc995fbfb620a1bf88
Version3.2.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.2.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size67697 kBRelease Date2024-02-01T18:32:16SHA256 Checksum3666dc024f383b1cf5cbf9555d897e7e0c94613f9bf566ebce967df1b8dd6861
Version3.2.0File Namesnowflake-odbc-3.2.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size67245 kBRelease Date2024-02-01T18:32:10SHA256 Checksumf891cb5020b596ec02cea93618a4aa8f4674165897e8cf7313a64bcd64a518ec
Version3.2.0File Namesnowflake-odbc-3.2.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size67693 kBRelease Date2024-02-01T18:32:05SHA256 Checksumeea4ceb2928e4f7d00db839510fd5f9f59ca430decfa260f6065f03b70136ee1
Version3.2.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.2.0.tgzArchitecturelinuxSize61430 kBRelease Date2024-02-01T18:31:59SHA256 Checksum03429874cb6c5234807d649d6746db973f46500f20efdb2ace76921e974ceba0
Version3.2.0File Namesnowflake-odbc-3.2.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize61070 kBRelease Date2024-02-01T18:31:54SHA256 Checksum8aea8827f6d6a914e23cbe4ec41b83850e2c4ec7a46bd07aacf6fc1ec668ecfd
Version3.2.0File Namesnowflake-odbc-3.2.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize61430 kBRelease Date2024-02-01T18:31:49SHA256 Checksum75931f60e6471096b1d741fd9aca959eec91c625528f3feee8eb42d5cc594f0d
Version3.1.4File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.1.4.tgzArchitecturelinuxaarch64Size67692 kBRelease Date2023-12-07T23:01:36SHA256 Checksumaffbfcfcb0fb0a8ba936d27cb9c1169313da858e88173c385c361f9c557ea951
Version3.1.4File Namesnowflake-odbc-3.1.4.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size67242 kBRelease Date2023-12-07T23:01:31SHA256 Checksumb970b5b662042c5a6b0b4a3f2e00592513aedda7dc63893b313b46bfa55e893c
Version3.1.4File Namesnowflake-odbc-3.1.4.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size67693 kBRelease Date2023-12-07T23:01:26SHA256 Checksum677e3a3f981e5ebf0316654d76c00b03a579d20ee899541541c75a1d2b571975
Version3.1.4File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.1.4.tgzArchitecturelinuxSize61423 kBRelease Date2023-12-07T23:01:21SHA256 Checksum6ad3a23adc5e9fc6140ce84a9c9d5e948a1e88c67f277ee6fdaaffb8945236a4
Version3.1.4File Namesnowflake-odbc-3.1.4.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize61066 kBRelease Date2023-12-07T23:01:17SHA256 Checksume41506e21583830e5eb7f3943d38825ff428d5426b0a28e8a745e386c31d2a02
Version3.1.4File Namesnowflake-odbc-3.1.4.x86_64.debArchitecturelinuxSize61423 kBRelease Date2023-12-07T23:01:12SHA256 Checksum4e63f070e2b785eb426b92204f5e92c9d282a94b0980140db22acba8c7134cd8
Version3.1.3File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.1.3.tgzArchitecturelinuxaarch64Size67692 kBRelease Date2023-11-13T21:14:58SHA256 Checksuma1fbb16c262b244bbd1b25d5663a5146175006054f422d582ed7656b6e0a9ccf
Version3.1.3File Namesnowflake-odbc-3.1.3.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size67249 kBRelease Date2023-11-13T21:14:53SHA256 Checksum8654acedcb4b9939c62b8e7d57f0bf8a52df0b1cd61b32bea19a4530cd4a843b
Version3.1.3File Namesnowflake-odbc-3.1.3.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size67686 kBRelease Date2023-11-13T21:14:47SHA256 Checksum82423b16b6ecb72f1e573b907e534fe6e9577e648b5e42d7a26ff80831998b84
Version3.1.3File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.1.3.tgzArchitecturelinuxSize61418 kBRelease Date2023-11-13T21:14:43SHA256 Checksum058b3309261cc93ca0292c2e7ebffafa9797d9f9b9f2a1e28680a1d2b1ecff43
Version3.1.3File Namesnowflake-odbc-3.1.3.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize61061 kBRelease Date2023-11-13T21:14:38SHA256 Checksum6e505e1d204eeabfd71f2c594fa9223f14cdc74d93cb12d2ea79fa77f8f07267
Version3.1.3File Namesnowflake-odbc-3.1.3.x86_64.debArchitecturelinuxSize61418 kBRelease Date2023-11-13T21:14:33SHA256 Checksum15a13dc11d999b60800de2e4082fc7c07cd04e76d67f408eacb60951e32f742f
Version3.1.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.1.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size67657 kBRelease Date2023-09-29T18:14:53SHA256 Checksum3bf997857dd281248b882d7f9ff762b63f8991fc9bd9af3c0cfdd1e3c6515348
Version3.1.1File Namesnowflake-odbc-3.1.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size67215 kBRelease Date2023-09-29T18:14:48SHA256 Checksum5fa1e1e3ce45001b68f3d91077fb566254cb1c779183933ab1c0f5723a43a79f
Version3.1.1File Namesnowflake-odbc-3.1.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size67662 kBRelease Date2023-09-29T18:14:44SHA256 Checksum05bb467b5f138a263f6bffde17c7bef4ea4e89a4756784ad85fe547738629408
Version3.1.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.1.1.tgzArchitecturelinuxSize61395 kBRelease Date2023-09-29T18:14:39SHA256 Checksumfdac2827a2ffcc561d0f98ae6085b897d538c2f2bdb7ea5e00a25020789beabe
Version3.1.1File Namesnowflake-odbc-3.1.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize61033 kBRelease Date2023-09-29T18:14:35SHA256 Checksum17be460d7809f2e62dced18724b988d245513a9cb9d29d4315223e6dc77f2a61
Version3.1.1File Namesnowflake-odbc-3.1.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize61388 kBRelease Date2023-09-29T18:14:30SHA256 Checksumd313d7d590366e6e0abb26d195be08e16b2c99d279fe69ad9838b2c0db819f54
Version3.1.0File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.1.0.tgzArchitecturelinuxaarch64Size67677 kBRelease Date2023-08-23T22:49:28SHA256 Checksum50deeb11f9a2a287d4ee2bf8e7adb3161ba76363a824b5e74e6191da538105cc
Version3.1.0File Namesnowflake-odbc-3.1.0.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size67236 kBRelease Date2023-08-23T22:49:23SHA256 Checksumdfd4637e84b530fa7750c3e543fb016479a20fad53c270c114dfc2e37b2ccfaf
Version3.1.0File Namesnowflake-odbc-3.1.0.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size67673 kBRelease Date2023-08-23T22:49:18SHA256 Checksum2235b7554c6a7ff25f3bbf3fde52098ca6e989db72a2a06a29f09e2d31a51c95
Version3.1.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.1.0.tgzArchitecturelinuxSize61398 kBRelease Date2023-08-23T22:49:13SHA256 Checksum396a7892747465332a72d226be33bdc71bf4c8fead5cf136d1dad394485cbc53
Version3.1.0File Namesnowflake-odbc-3.1.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize61046 kBRelease Date2023-08-23T22:49:08SHA256 Checksum8ca67ab5011bc8e2b7d5034b596ec2dfb7340f381746c15a1b1d9c6dfb000bd7
Version3.1.0File Namesnowflake-odbc-3.1.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize61397 kBRelease Date2023-08-23T22:49:04SHA256 Checksumf58f85eb7b1c4551189bcc12d62d3757f32a29ed96fccf62999c88e00bae3447
Version3.0.2File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.0.2.tgzArchitecturelinuxaarch64Size67583 kBRelease Date2023-07-28T01:41:16SHA256 Checksum69049856ac6996203cb2e836089782342e9141df1c3e84847f0680dd72ef68d8
Version3.0.2File Namesnowflake-odbc-3.0.2.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size67138 kBRelease Date2023-07-28T01:41:11SHA256 Checksum6d0bdc35d19e6cc2af70dd2828641eb71f9e1d97cdf37cb84833396281734bd6
Version3.0.2File Namesnowflake-odbc-3.0.2.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size67577 kBRelease Date2023-07-28T01:41:07SHA256 Checksum861e8591051da398db9be168fe3dfd246ae40d3105f81d953bfe3414a85f5b9e
Version3.0.2File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.0.2.tgzArchitecturelinuxSize61331 kBRelease Date2023-07-28T01:41:02SHA256 Checksum2da1b87a3ea561a721a0e7056372e0c3698cc3d349a70437c3fddf9929c6ea29
Version3.0.2File Namesnowflake-odbc-3.0.2.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize60972 kBRelease Date2023-07-28T01:40:57SHA256 Checksum42257c0d49f51984548427242e90f4362c92dcff43bcf304ca1479a2f357155e
Version3.0.2File Namesnowflake-odbc-3.0.2.x86_64.debArchitecturelinuxSize61326 kBRelease Date2023-07-28T01:40:52SHA256 Checksume7e313ec9ed24726218eb5e1eb7840f6a9d37837fe39dabbe4b61bf27186e883
Version3.0.1File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-3.0.1.tgzArchitecturelinuxaarch64Size67542 kBRelease Date2023-07-06T19:30:43SHA256 Checksum64f6130558289e0d1ee16db84dd8172caa514aa9bb56423a9345b59f7278bb39
Version3.0.1File Namesnowflake-odbc-3.0.1.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size67097 kBRelease Date2023-07-06T19:30:37SHA256 Checksum1af9c667daa32ddec1c8431586297dd4c1f9458c6ce5aa8bb4b1ed9776aabfd9
Version3.0.1File Namesnowflake-odbc-3.0.1.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size67535 kBRelease Date2023-07-06T19:30:32SHA256 Checksum373b1faacf20dd0ebb3f0f92eaf0dd8090e996174408a78a9151468703748076
Version3.0.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-3.0.1.tgzArchitecturelinuxSize61285 kBRelease Date2023-07-06T19:30:25SHA256 Checksumdb6ebc056ff35a10e622c9ae7d9fa563198a22810cb596a2b2e559a0a09a3594
Version3.0.1File Namesnowflake-odbc-3.0.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize60934 kBRelease Date2023-07-06T19:30:20SHA256 Checksumce5b2b125cf0b0a89abd54b3d6e7cb3fa41d7695af98f2a67bbe0ee3ca2ebbc1
Version3.0.1File Namesnowflake-odbc-3.0.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize61288 kBRelease Date2023-07-06T19:30:16SHA256 Checksum90bde644a38e36514b7313d46871caef19f049852c77ab5c435588cc06ab120e
Version2.25.12File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.12.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64722 kBRelease Date2023-06-06T18:20:09SHA256 Checksum114d9b5c7ff36c6c8d1e169bf0cb9e47d7cb246fd1911fd994bc588ca638ddc5
Version2.25.12File Namesnowflake-odbc-2.25.12.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64298 kBRelease Date2023-06-06T18:20:05SHA256 Checksum760f3ffb2997d939efee1a23f57ed77341ab2542bbb1050b15d7ae38eaed75b0
Version2.25.12File Namesnowflake-odbc-2.25.12.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64716 kBRelease Date2023-06-06T18:20:01SHA256 Checksum05d1420e724873f36d71e7a0fea349150a8b8a744e93f3ff9faceeb885716632
Version2.25.12File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.12.tgzArchitecturelinuxSize47485 kBRelease Date2023-06-06T18:19:56SHA256 Checksum025fbb88873b9646dc30e7ec897e36ce9c3903b0441a90c4993edfeb49b7655c
Version2.25.12File Namesnowflake-odbc-2.25.12.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47217 kBRelease Date2023-06-06T18:19:53SHA256 Checksum80846d17906335a0ffb4b3185f3859a063bd12c9282cd8085d95a9acdb96970d
Version2.25.12File Namesnowflake-odbc-2.25.12.x86_64.debArchitecturelinuxSize47484 kBRelease Date2023-06-06T18:19:49SHA256 Checksum3349246214bb990414bf9fb2b440eb63b9c0197765e714054b651e72406a1df0
Version2.25.10File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.10.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64710 kBRelease Date2023-03-23T21:45:54SHA256 Checksumcf15246e605a528380e8661ebfe65c9629bd45b628d3beabbec5718870107675
Version2.25.10File Namesnowflake-odbc-2.25.10.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64281 kBRelease Date2023-03-23T21:45:49SHA256 Checksumba6285f0015a3e0e196086a47edb21c6dad24402f8fef2b17e4d7154e56428ef
Version2.25.10File Namesnowflake-odbc-2.25.10.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64706 kBRelease Date2023-03-23T21:45:45SHA256 Checksumab930ffc37d684258d2de660f37fc2443e1bcf3ca09ef7867cc9cb356be89c1b
Version2.25.10File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.10.tgzArchitecturelinuxSize47476 kBRelease Date2023-03-23T21:45:40SHA256 Checksum896f93e80594c4fa6114a214c2560ba977cf7067184253fdf728a8dd62ed39b7
Version2.25.10File Namesnowflake-odbc-2.25.10.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47209 kBRelease Date2023-03-23T21:45:37SHA256 Checksumd3aa2d7673e975cda9e3ac1aa116582000b73e19a588aa468a9c7655b807a3e3
Version2.25.10File Namesnowflake-odbc-2.25.10.x86_64.debArchitecturelinuxSize47475 kBRelease Date2023-03-23T21:45:34SHA256 Checksum3ae5061c2251e51c448a5fbd8d8c8c6662a55fa9b31fc539d637b18aa7ffa4ce
Version2.25.9File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.9.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64708 kBRelease Date2023-02-28T21:56:51SHA256 Checksuma1533eca8448846c799b0d20db2ddfae76119ea898ba517236028466e9366c0f
Version2.25.9File Namesnowflake-odbc-2.25.9.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64276 kBRelease Date2023-02-28T21:56:47SHA256 Checksume7d9bb14e244a109b7878f0b5c76607830ad7c951c918760b238fa03f467dbdc
Version2.25.9File Namesnowflake-odbc-2.25.9.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64705 kBRelease Date2023-02-28T21:56:42SHA256 Checksumb734281e95862c3f26530ce0c75ae8cbc109b2f2dbd7129868e0f22d2fd8cc68
Version2.25.9File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.9.tgzArchitecturelinuxSize47481 kBRelease Date2023-02-28T21:56:37SHA256 Checksume5c1a3ce84c4b87186012ab2a345765f7f83bc1b1f9b7177e46c7c3a4dfb13a3
Version2.25.9File Namesnowflake-odbc-2.25.9.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47206 kBRelease Date2023-02-28T21:56:34SHA256 Checksum3b152f9b12a1e1d2382c6640179579a3e00c991972df956e33cc9e60ffb7879c
Version2.25.9File Namesnowflake-odbc-2.25.9.x86_64.debArchitecturelinuxSize47480 kBRelease Date2023-02-28T21:56:31SHA256 Checksum970057ecd0172512814bf30a29ad5047b806121004dcdfa520619182cd8992aa
Version2.25.8File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.8.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64710 kBRelease Date2023-02-08T23:58:11SHA256 Checksum61d60dd60a4d76a33d42dd04510a72e0f74e23f69f97edfe1f29f8219465bc5c
Version2.25.8File Namesnowflake-odbc-2.25.8.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64277 kBRelease Date2023-02-08T23:58:06SHA256 Checksumfab037f4363cfe3a2b2f94730c156f1fd9cb4b028b8ee9913ced4bec8161bf2b
Version2.25.8File Namesnowflake-odbc-2.25.8.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64706 kBRelease Date2023-02-08T23:58:01SHA256 Checksumb9896cd6b6c15e940aea3de53f7f5134f9d1100c1da5df8d97b8b1fe6c680815
Version2.25.8File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.8.tgzArchitecturelinuxSize47477 kBRelease Date2023-02-08T23:57:56SHA256 Checksum48807fe62593ea3b2d5f059edfc7d3608bbb35c430fa2e04a14401257f8dc887
Version2.25.8File Namesnowflake-odbc-2.25.8.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47206 kBRelease Date2023-02-08T23:57:52SHA256 Checksum3a12a7b0f9c67e17637634fd07404e7a03f288e7a6d299dc8515c5d6cc8e86ee
Version2.25.8File Namesnowflake-odbc-2.25.8.x86_64.debArchitecturelinuxSize47476 kBRelease Date2023-02-08T23:57:47SHA256 Checksume0b1f5c8315137513b9b0800957876eef0d1660c9f3e2535bde52a367f38a1df
Version2.25.7File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.7.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64698 kBRelease Date2022-11-01T21:04:03SHA256 Checksum90e43e517ba1ea0b89fcd066582f34e256ad3d38be7046998aeb2ec798caac49
Version2.25.7File Namesnowflake-odbc-2.25.7.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64277 kBRelease Date2022-11-01T21:03:59SHA256 Checksumce95f2956aa54cd783ad8ccae0928b472d93b1ed8595e671a9236c2f5b5a56e6
Version2.25.7File Namesnowflake-odbc-2.25.7.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64698 kBRelease Date2022-11-01T21:03:55SHA256 Checksumf1b1607172ca0babfccc4f84c00a58cbc3dd24b3638c51254142d7faa61a0197
Version2.25.7File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.7.tgzArchitecturelinuxSize47468 kBRelease Date2022-11-01T21:03:51SHA256 Checksumeec477a8a74fda0ce87b0991b553b1b44832dcb415c193f2ae6bfd5c79c04ab6
Version2.25.7File Namesnowflake-odbc-2.25.7.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47193 kBRelease Date2022-11-01T21:03:48SHA256 Checksum7348331c3f7f88da9c045ad3e37801e2a81b9bebd15b66fe05f2f0ae0aa9ede4
Version2.25.7File Namesnowflake-odbc-2.25.7.x86_64.debArchitecturelinuxSize47467 kBRelease Date2022-11-01T21:03:45SHA256 Checksum0e2fcda519b2ba1475e7c6446a0862e8419a60912bf141e0e4c7646c58471acc
Version2.25.6File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.6.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64691 kBRelease Date2022-10-12T22:58:57SHA256 Checksum77bd5a77626d392e72e0756f57541d360143a3abeed44f2a6244df371e7a0f06
Version2.25.6File Namesnowflake-odbc-2.25.6.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64271 kBRelease Date2022-10-12T22:58:53SHA256 Checksumf1cafd5275de5426e0cd05c93265cb558549db6e46c89aaa433c84b2fb97be0c
Version2.25.6File Namesnowflake-odbc-2.25.6.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64690 kBRelease Date2022-10-12T22:58:49SHA256 Checksumdab1a16438c8da0288fe368b2724faff53dbe52450c4f7d64d6fa938806d9680
Version2.25.6File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.6.tgzArchitecturelinuxSize47455 kBRelease Date2022-10-12T22:58:45SHA256 Checksuma7960ebfa641a269226a672f7ced73bd4cbde355c19d7648082cdfcd6ed0ebf0
Version2.25.6File Namesnowflake-odbc-2.25.6.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47185 kBRelease Date2022-10-12T22:58:42SHA256 Checksumcde749b94310e7a2d1331732c5d0fca03226902dd49b59e1144d9160290a51fc
Version2.25.6File Namesnowflake-odbc-2.25.6.x86_64.debArchitecturelinuxSize47455 kBRelease Date2022-10-12T22:58:38SHA256 Checksume2ed70743ac5d746b68578d4c5036130d7c5e33af165662d84af5ec5f8e26a50
Version2.25.5File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.5.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64687 kBRelease Date2022-09-08T21:14:15SHA256 Checksum28ef20fd0b6b0794ee25d21115004a3dd8f3e31fbea1e294186b69eda74ad5ac
Version2.25.5File Namesnowflake-odbc-2.25.5.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64262 kBRelease Date2022-09-08T21:14:11SHA256 Checksum8fd971c9d9ded0a2e8fddc8b907e4ccfe46128c75730a9e4ab301c1926415acf
Version2.25.5File Namesnowflake-odbc-2.25.5.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64682 kBRelease Date2022-09-08T21:14:04SHA256 Checksumf5ae687ef436e0f246a3d143b30ff7381fe8577affe411dd1fe1ec6917292fb9
Version2.25.5File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.5.tgzArchitecturelinuxSize47458 kBRelease Date2022-09-08T21:14:00SHA256 Checksum7d9a54dd577b801db1c3f60b0fa53d7b0a9bc2b1be9f0602a64e6587803c7fda
Version2.25.5File Namesnowflake-odbc-2.25.5.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47185 kBRelease Date2022-09-08T21:13:57SHA256 Checksum9087a2c1d6cadef6a18ebe021206f5b0fed3a1f623460003a7328a418471a5c8
Version2.25.5File Namesnowflake-odbc-2.25.5.x86_64.debArchitecturelinuxSize47457 kBRelease Date2022-09-08T21:13:53SHA256 Checksum67b843a01f40c447941698ad337f8fef3c41f77ed6d790515ca4c690e7437885
Version2.25.4File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.4.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64618 kBRelease Date2022-08-01T19:57:05SHA256 Checksum0a86a350e2851c888f718464c4decdab00094c100d93c28aa3cd223f94cd1fe9
Version2.25.4File Namesnowflake-odbc-2.25.4.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64202 kBRelease Date2022-08-01T19:57:00SHA256 Checksum00e4d7b72dad2afa4f353915ff18909342e819acf6df40ddb4d0e669097ada7b
Version2.25.4File Namesnowflake-odbc-2.25.4.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64615 kBRelease Date2022-08-01T19:56:55SHA256 Checksum0f6a1c1306ccca9f6faab145acf63bdb39761f7cd0ded5b534dac415391bb265
Version2.25.4File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.4.tgzArchitecturelinuxSize47426 kBRelease Date2022-08-01T19:56:51SHA256 Checksum52e68c603056e66dc3c0e3ad33d033fa8e51090a463f5be2cd3ac3e9963cb0a6
Version2.25.4File Namesnowflake-odbc-2.25.4.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47162 kBRelease Date2022-08-01T19:56:47SHA256 Checksum4dea4def6566e77760f3f531a92007bc23b30249b8e090e230b1bd31b724598c
Version2.25.4File Namesnowflake-odbc-2.25.4.x86_64.debArchitecturelinuxSize47426 kBRelease Date2022-08-01T19:56:44SHA256 Checksum85a6fb711c10e53e438837c233d14d3c84ca77e3eb9ae1f2ec0b08b74baca909
Version2.25.3File Namesnowflake_linux_aarch64_odbc-2.25.3.tgzArchitecturelinuxaarch64Size64614 kBRelease Date2022-07-01T16:40:54SHA256 Checksumd7c95b2ca565faf9e84c73a0726dec0412de93e5eb60a0b6f67f21d12592ef43
Version2.25.3File Namesnowflake-odbc-2.25.3.aarch64.rpmArchitecturelinuxaarch64Size64188 kBRelease Date2022-07-01T16:40:50SHA256 Checksum4c348575a4c610d316f4b2e1b021ccc0395270e527911331dd69e6f9c2a48a24
Version2.25.3File Namesnowflake-odbc-2.25.3.aarch64.debArchitecturelinuxaarch64Size64612 kBRelease Date2022-07-01T16:40:46SHA256 Checksum66f8e1a56fe9d533ccf766eec14243ff9489246d15c82127cb32a782e5883150
Version2.25.3File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.3.tgzArchitecturelinuxSize47427 kBRelease Date2022-07-01T16:40:42SHA256 Checksum39a640cfb622cdbec5d9e959f820c1961e6ce65f52385601c4e9e03f12ce20bf
Version2.25.3File Namesnowflake-odbc-2.25.3.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47154 kBRelease Date2022-07-01T16:40:39SHA256 Checksum7ae06bf098ae6f2494da6cc1e0b90d216c1643d85220123f60c790d1696a005e
Version2.25.3File Namesnowflake-odbc-2.25.3.x86_64.debArchitecturelinuxSize47426 kBRelease Date2022-07-01T16:40:36SHA256 Checksume59f9265c8083c9c95169e7e119b0d1197218b2234beb1982331d3841007ca05
Version2.25.2File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.2.tgzArchitecturelinuxSize47427 kBRelease Date2022-06-15T17:29:01SHA256 Checksum5a68422b0e1a81bd679d24c80c83eab9d863e20610b79b41eed2431f8e653faa
Version2.25.2File Namesnowflake-odbc-2.25.2.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47154 kBRelease Date2022-06-15T17:28:57SHA256 Checksum1d5ce49b293c5552524f73827960c78b0635b4159f17552b9bf988b523e2f6a8
Version2.25.2File Namesnowflake-odbc-2.25.2.x86_64.debArchitecturelinuxSize47426 kBRelease Date2022-06-15T17:28:52SHA256 Checksum0dc27fefcba0260e68ee38e16fe52ce7f30c6c69dedc79a4b610983069169ae5
Version2.25.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.25.0.tgzArchitecturelinuxSize47415 kBRelease Date2022-05-10T00:12:50SHA256 Checksum6bafef84256765f790aaa0ea06a8395694a5c20a121e572f83863d013015b288
Version2.25.0File Namesnowflake-odbc-2.25.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize47149 kBRelease Date2022-05-10T00:12:47SHA256 Checksum3a230007a3f1b1614dd3ab3d337e16cb7f185fbac01e1fd3ce76f57cf4a553d5
Version2.25.0File Namesnowflake-odbc-2.25.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize47414 kBRelease Date2022-05-10T00:12:43SHA256 Checksumb3ec77eb35e03c0ab2a66bf29f38ccb4049fbfe217ed58129feef720fa182d45
Version2.24.7File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.24.7.tgzArchitecturelinuxSize46925 kBRelease Date2022-03-17T23:52:53SHA256 Checksum196658b31d23b5509cf7807c18f9b1299b6603843a7088bbe1e2ed492ac9d1a9
Version2.24.7File Namesnowflake-odbc-2.24.7.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46649 kBRelease Date2022-03-17T23:52:50SHA256 Checksumb8203da8d6ed609b2ca9664e3285b4d586254e4d3278448ba05520c39125ef0c
Version2.24.7File Namesnowflake-odbc-2.24.7.x86_64.debArchitecturelinuxSize46925 kBRelease Date2022-03-17T23:52:47SHA256 Checksum532d50a7243842bd1deac010d2a176b3916b87a9d4c19d0e98f2e1e8435cf4f7
Version2.24.6File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.24.6.tgzArchitecturelinuxSize46931 kBRelease Date2022-02-19T00:24:52SHA256 Checksumcf6172f99d2880ef18d2d64a9c2b2401e7345100a29f87f8590364f31f34f206
Version2.24.6File Namesnowflake-odbc-2.24.6.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46655 kBRelease Date2022-02-19T00:24:48SHA256 Checksum8db2d3866ec8f416ea0620cfc0bf5401f05531c77b74d543f9b33b4230a23138
Version2.24.6File Namesnowflake-odbc-2.24.6.x86_64.debArchitecturelinuxSize46930 kBRelease Date2022-02-19T00:24:45SHA256 Checksumf4e739f089f6068a60aa620d5d153e835288fe67d3ebcec909d8f05c92208fdc
Version2.24.5File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.24.5.tgzArchitecturelinuxSize46928 kBRelease Date2022-01-21T01:14:04SHA256 Checksum8666ff56342383e712ba9099e1d5363d35e7addc2348114d27c97bc48b42bbaf
Version2.24.5File Namesnowflake-odbc-2.24.5.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46656 kBRelease Date2022-01-21T01:14:00SHA256 Checksumaa87635d95d95a10a70b83299ad679c43941ba5c97e9183dd74fcdbf4868d6ff
Version2.24.5File Namesnowflake-odbc-2.24.5.x86_64.debArchitecturelinuxSize46929 kBRelease Date2022-01-21T01:13:56SHA256 Checksum9ccccfe56656a092eb4a14a6225e3d58c5a814af0b8520123f3cd807ebc4bbdd
Version2.24.4File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.24.4.tgzArchitecturelinuxSize46933 kBRelease Date2021-12-17T20:58:30SHA256 Checksum1c63ad94a6b9e448fc865d8438f837ece8762d395e6123d419262b9abd78438c
Version2.24.4File Namesnowflake-odbc-2.24.4.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46651 kBRelease Date2021-12-17T20:58:26SHA256 Checksume9a830c7197dcdae1971653431dbc68dc62abe2725bff168c4869b0da4c5e8a2
Version2.24.4File Namesnowflake-odbc-2.24.4.x86_64.debArchitecturelinuxSize46931 kBRelease Date2021-12-17T20:58:21SHA256 Checksum6ec0f4641b53b11fa5554f709653ed6e52d105c1e6b3f6610980e754f3e28f95
Version2.24.3File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.24.3.tgzArchitecturelinuxSize46966 kBRelease Date2021-11-18T22:19:54SHA256 Checksum2b8cecc5c74f540dc4b9a43012ea62d75d8cb04ca9bdc52fc7ee2ce8e9b3594d
Version2.24.3File Namesnowflake-odbc-2.24.3.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46687 kBRelease Date2021-11-18T22:19:49SHA256 Checksumca9a23e9a527c4994dd80c01658c5c8d1559c62b63a102b0a7d64311cacd98e4
Version2.24.3File Namesnowflake-odbc-2.24.3.x86_64.debArchitecturelinuxSize46965 kBRelease Date2021-11-18T22:19:44SHA256 Checksumcf11fdbbfae525d3155a2cb05d08561a464480cf0b1b9c77f2986a9dce58485e
Version2.24.2File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.24.2.tgzArchitecturelinuxSize46945 kBRelease Date2021-10-14T17:49:51SHA256 Checksume370ce989104fb4fef739bc2d56cb0605c5e5b01a48375722f98d17e32ec0f3d
Version2.24.2File Namesnowflake-odbc-2.24.2.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46669 kBRelease Date2021-10-14T17:49:47SHA256 Checksum5ecfce167dd743a9c059cdaf09bc7c6a53ba931fa85a14d27e9b283233ec6e15
Version2.24.2File Namesnowflake-odbc-2.24.2.x86_64.debArchitecturelinuxSize46945 kBRelease Date2021-10-14T17:49:43SHA256 Checksumf93497bac89cc9642fd831d06bb988ec1830ed6f9bbf9084e18543a6b8748a5f
Version2.24.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.24.1.tgzArchitecturelinuxSize46492 kBRelease Date2021-09-16T16:47:41SHA256 Checksum103214bd47b66df7a56a3cbe75c1436af4794c6d9dab6304541a3ec8b20d61d4
Version2.24.1File Namesnowflake-odbc-2.24.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46222 kBRelease Date2021-09-16T16:47:38SHA256 Checksum2d05122a41b2e4b47e25a1ff0ce33201dbec0946c513b3c31311e5418b3b9bbc
Version2.24.1File Namesnowflake-odbc-2.24.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize46492 kBRelease Date2021-09-16T16:47:27SHA256 Checksumb39d3908e7e9df0de42738d38f89d485d4fb4c58b2a959290e3d22f2def04d7a
Version2.24.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.24.0.tgzArchitecturelinuxSize46530 kBRelease Date2021-08-19T18:02:57SHA256 Checksumb7091da24902146aa04e9f65a43a404ec9b6c75001a7fd575f0851d6d090658d
Version2.24.0File Namesnowflake-odbc-2.24.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46264 kBRelease Date2021-08-19T18:02:53SHA256 Checksum025f8f1b8f7a75f5d6780de39959e5c54a403e56ac7fb0472a29c9010b07d22d
Version2.24.0File Namesnowflake-odbc-2.24.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize46531 kBRelease Date2021-08-19T18:02:50SHA256 Checksum0a0af64663bc21cbc798092ca4ec8658bf946f8a09d2af0804b01cc197f5eb48
Version2.23.3File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.23.3.tgzArchitecturelinuxSize46664 kBRelease Date2021-07-15T21:21:58SHA256 Checksum3cd682d0197e6ca9724f59fb7df13f31dcca8dc68c90a7041304ddaaf4463afd
Version2.23.3File Namesnowflake-odbc-2.23.3.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46390 kBRelease Date2021-07-15T21:21:54SHA256 Checksum173af12776b58af97f1a5327ce89cbd1f5226bb2d88275ef5b564c5f5e572f51
Version2.23.3File Namesnowflake-odbc-2.23.3.x86_64.debArchitecturelinuxSize46663 kBRelease Date2021-07-15T21:21:50SHA256 Checksum24899ee8e092eee9ef6948a3410a77bd583057f8bf31add32a1f70c12643ccbb
Version2.23.2File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.23.2.tgzArchitecturelinuxSize46641 kBRelease Date2021-04-29T21:38:03SHA256 Checksum2193f7796b6188444e6609db880d47afc2ccaf0a63f972a76c3b7043a7f8d315
Version2.23.2File Namesnowflake-odbc-2.23.2.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46369 kBRelease Date2021-04-29T21:37:59SHA256 Checksum517c71207b31af67aeb19a66cbc2918231f3db540dc929f8461b0e8ec9048838
Version2.23.2File Namesnowflake-odbc-2.23.2.x86_64.debArchitecturelinuxSize46641 kBRelease Date2021-04-29T21:37:56SHA256 Checksum0529d2f33068dae6712fb8937a9fe0b1e117edef1e36d21305dc8efaada4b9c1
Version2.23.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.23.1.tgzArchitecturelinuxSize46579 kBRelease Date2021-04-01T22:19:39SHA256 Checksumc9d2fc9114a3ceb42ec8ccd735e293dadc36cb79ef40e4ba862edaf08b129554
Version2.23.1File Namesnowflake-odbc-2.23.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46310 kBRelease Date2021-04-01T22:19:36SHA256 Checksumaf0f69da89a13b1236eb52a484f834d9392c5f5574807da428222935a11fd1d7
Version2.23.1File Namesnowflake-odbc-2.23.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize46575 kBRelease Date2021-04-01T22:19:32SHA256 Checksum36ddef553867cadccd6c47821561ce6d545da710af50fc8f9742c1a7c92d07c1
Version2.23.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.23.0.tgzArchitecturelinuxSize46567 kBRelease Date2021-03-10T23:30:53SHA256 Checksum1f6ae8d7e80e5e665ae475bcf783c46ee8d3f773f33b1439e1fcea7c11cb806b
Version2.23.0File Namesnowflake-odbc-2.23.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize46301 kBRelease Date2021-03-10T23:30:47SHA256 Checksum06c2e3cd00c16d6c64818c5404a789bf03ef7224c512af3c0ed98b8a5d254ee3
Version2.23.0File Namesnowflake-odbc-2.23.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize46570 kBRelease Date2021-03-10T23:30:44SHA256 Checksum82e31a3bc3b21d222acc7842ee7a8f81bb6a948482a933d03d161569809f5bdf
Version2.22.5File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.22.5.tgzArchitecturelinuxSize45746 kBRelease Date2021-02-16T23:14:49SHA256 Checksum6700b5ed451b2422a6b78a3e0053d6f72569c82f1f0e9ee5edae8073c100f0d6
Version2.22.5File Namesnowflake-odbc-2.22.5.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize45483 kBRelease Date2021-02-16T23:14:46SHA256 Checksum06ac99f75e4435ba19f7b0630d60b1ffba46f7c860871dafbe4d68f6bc309c29
Version2.22.5File Namesnowflake-odbc-2.22.5.x86_64.debArchitecturelinuxSize45746 kBRelease Date2021-02-16T23:14:41SHA256 Checksum0c64f562e337143a855c1dc2e84345b7c43df959d0018f98d16c3622b4852234
Version2.22.4File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.22.4.tgzArchitecturelinuxSize43363 kBRelease Date2021-01-14T22:29:58SHA256 Checksum3ffce96055b7c59e124c4e6b0e057f332a228aa35a8d0f794d3426aea5b6c4f5
Version2.22.4File Namesnowflake-odbc-2.22.4.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize43112 kBRelease Date2021-01-14T22:29:54SHA256 Checksumd8ffcc1361ba18e4b754a04105855bf57f4c01e37b6b56b535c6638a5554538e
Version2.22.4File Namesnowflake-odbc-2.22.4.x86_64.debArchitecturelinuxSize43363 kBRelease Date2021-01-14T22:29:50SHA256 Checksum3dca4f7fbd2f829ebb28cfa26cadd80eaf9517be829d5a5a8ffafbe74136ab85
Version2.22.3File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.22.3.tgzArchitecturelinuxSize43347 kBRelease Date2020-12-11T22:56:39SHA256 Checksum65fceb95a4e44e25522801097b390bb4ec985248e8ceda55db08ee5620aac409
Version2.22.3File Namesnowflake-odbc-2.22.3.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize43090 kBRelease Date2020-12-11T22:56:34SHA256 Checksum2d11b71bcc2a42b99bbb39cac5df95289d234ed1004b575c289efc17d5c1ffaf
Version2.22.3File Namesnowflake-odbc-2.22.3.x86_64.debArchitecturelinuxSize43344 kBRelease Date2020-12-11T22:56:30SHA256 Checksumb93c6f5d1cab1baaccccfaf432619c59a58eb74c6f0e00ff610394bee0f6117c
Version2.22.2File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.22.2.tgzArchitecturelinuxSize43335 kBRelease Date2020-11-09T18:01:03SHA256 Checksumc189ca4ad8096c9a49db6cc447276ba2c392697fa86c26d85300978470ad4ca3
Version2.22.2File Namesnowflake-odbc-2.22.2.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize43088 kBRelease Date2020-11-09T18:00:59SHA256 Checksum66a76b6766d2672d4c9811d31aa70f76ea09eacd1b36a264eab3664e7ffb61fa
Version2.22.2File Namesnowflake-odbc-2.22.2.x86_64.debArchitecturelinuxSize43335 kBRelease Date2020-11-09T18:00:56SHA256 Checksumff2846649e8a2b4564b6f81dc98be5e7b8e7cd06274d7bfb5816bfc1cfab475e
Version2.22.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.22.1.tgzArchitecturelinuxSize42680 kBRelease Date2020-10-12T22:31:04SHA256 Checksumc471e48e3537861dbaa7854f9e1286dc36be7c73a127f49683f6ce4f225b1772
Version2.22.1File Namesnowflake-odbc-2.22.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize42389 kBRelease Date2020-10-12T22:31:00SHA256 Checksum70617a05bf9c318511b563ce166d7a96f9b8a29e14a8e1392c22d553178907a2
Version2.22.1File Namesnowflake-odbc-2.22.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize42680 kBRelease Date2020-10-12T22:30:57SHA256 Checksum15947e85754661659fdac4e40d7ff53a4637f41e2975fb61a3031c24929f9819
Version2.22.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.22.0.tgzArchitecturelinuxSize42623 kBRelease Date2020-09-14T18:39:44SHA256 Checksum7f4fbd3093769a0d7c488030d9d2e688962ef7725e8bd7c88a7d9c15a5e7ecc3
Version2.22.0File Namesnowflake-odbc-2.22.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize42332 kBRelease Date2020-09-14T18:39:41SHA256 Checksumcd0f5ff1c66d0970483bc202cf3ac50b688a5ad33cf3ac35deeb3fbbfab565fb
Version2.22.0File Namesnowflake-odbc-2.22.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize42619 kBRelease Date2020-09-14T18:39:37SHA256 Checksumf12ab46076f8057bd914cac9b9b2988cfd8da469fdd89e3e901078d842deb447
Version2.21.8File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.21.8.tgzArchitecturelinuxSize42591 kBRelease Date2020-08-17T21:16:46SHA256 Checksum9f4fc9758d7c4bee0e8b73a88b65a745109f3b55d6cf70dacc70f6791d14359d
Version2.21.8File Namesnowflake-odbc-2.21.8.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize42304 kBRelease Date2020-08-17T21:16:42SHA256 Checksum6ef928a8c6e71610554c5393397a3c6c6502ca7debefbfe1b7398a3561049058
Version2.21.8File Namesnowflake-odbc-2.21.8.x86_64.debArchitecturelinuxSize42591 kBRelease Date2020-08-17T21:16:39SHA256 Checksumeb3ee22fc34082059da957e675ead8d3bcdee2c4f97155eff352e087e0c2141f
Version2.21.7File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.21.7.tgzArchitecturelinuxSize42556 kBRelease Date2020-07-23T22:12:40SHA256 Checksum917566c64211040fa8c5c11025552c1e14aed12e4215b51cf3a5bc3b0f50785f
Version2.21.7File Namesnowflake-odbc-2.21.7.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize42256 kBRelease Date2020-07-23T22:12:37SHA256 Checksum9ba7f0217d499fd6e1bb304d4a4ae3939dc37387d22e5f20d9c1f2bf26ec35d6
Version2.21.7File Namesnowflake-odbc-2.21.7.x86_64.debArchitecturelinuxSize42555 kBRelease Date2020-07-23T22:12:34SHA256 Checksum9affefff886c9fccbd4e314f6204031a1d604f2e10c1cece61a1aeb70d0cafad
Version2.21.6File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.21.6.tgzArchitecturelinuxSize42210 kBRelease Date2020-06-22T23:48:34SHA256 Checksumcada7deaafa7a513ea4127f1af91ac9e0f9f60c8a21b7c8e2d0c7511da3d19f7
Version2.21.6File Namesnowflake-odbc-2.21.6.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize41929 kBRelease Date2020-06-22T23:48:31SHA256 Checksum7bad84a0636a9f23ac86c7fbf6462d144af6e4272c7230a1f94b561916f035f5
Version2.21.6File Namesnowflake-odbc-2.21.6.x86_64.debArchitecturelinuxSize42210 kBRelease Date2020-06-22T23:48:28SHA256 Checksum02cead10e70c56c4e6f506a2f2ba21ff4867727e0662c2ea5b6882089450fdce
Version2.21.5File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.21.5.tgzArchitecturelinuxSize42234 kBRelease Date2020-06-08T17:36:10SHA256 Checksum92a6c94db851ebc400a3432d181a6c7131ca0a757352fd2d94cc6cf8d5098fb3
Version2.21.5File Namesnowflake-odbc-2.21.5.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize41943 kBRelease Date2020-06-08T17:36:06SHA256 Checksumb66ef7c6fe03cf20e44cdff4746836ebbb73704db6f322b584b93fefbd697e6a
Version2.21.5File Namesnowflake-odbc-2.21.5.x86_64.debArchitecturelinuxSize42233 kBRelease Date2020-06-08T17:36:03SHA256 Checksumb3d96c7317c069dc186c74b5b45f12ffb6d94933f7eaf8993cab34fbc8e6c3e7
Version2.21.3File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.21.3.tgzArchitecturelinuxSize42186 kBRelease Date2020-05-11T23:59:14SHA256 Checksum526ccea0b0bb57489cbe66b1a536d7effc11975da0580d837aaa62e5ace4d31b
Version2.21.3File Namesnowflake-odbc-2.21.3.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize41902 kBRelease Date2020-05-11T23:59:10SHA256 Checksum466b45c63dadee43cd6e7ffe43d671a8a9f4e7a4e9295f054e204a03e43741aa
Version2.21.3File Namesnowflake-odbc-2.21.3.x86_64.debArchitecturelinuxSize42187 kBRelease Date2020-05-11T23:59:07SHA256 Checksumd2683a81f88882ebad0fe235297759cb3b4a0309fb2ab929e8fb1ff58181b7f7
Version2.21.2File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.21.2.tgzArchitecturelinuxSize42067 kBRelease Date2020-04-27T22:26:09SHA256 Checksumf26e79e968a722abab08678ce292eddf09220e9830d3647e00801f1256946b39
Version2.21.2File Namesnowflake-odbc-2.21.2.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize41780 kBRelease Date2020-04-27T22:26:06SHA256 Checksumc904c8002d2318ef0e7dc98d5ed7e1a6d91df1cc016fc16382547a74c1e57c47
Version2.21.2File Namesnowflake-odbc-2.21.2.x86_64.debArchitecturelinuxSize42066 kBRelease Date2020-04-27T22:26:02SHA256 Checksum4f68dcbb44070d09a10902e6a4e71738cc74b2ba257b0c4fc21e16eb20d51436
Version2.21.1File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.21.1.tgzArchitecturelinuxSize42112 kBRelease Date2020-04-16T14:30:01SHA256 Checksum3897ae31de04ce660048230f2dedd252fef2ff3814a1c5d47a6e05a6f7211803
Version2.21.1File Namesnowflake-odbc-2.21.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize41822 kBRelease Date2020-04-16T14:29:57SHA256 Checksuma9eba7cbc550f9374391cd9e4836f9dde56388e1920754b1c5772f277513a479
Version2.21.1File Namesnowflake-odbc-2.21.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize42112 kBRelease Date2020-04-16T14:29:53SHA256 Checksum8db35795df881060b6a98196d52d5b3184dedea26595e69f26b9a1890174774d
Version2.21.0File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.21.0.tgzArchitecturelinuxSize42097 kBRelease Date2020-04-16T14:26:53SHA256 Checksum9b6d9d932ded0a564ea94bd2df20d856517d40d1aa27b7b7c7cae352660e58ea
Version2.21.0File Namesnowflake-odbc-2.21.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize41811 kBRelease Date2020-04-16T14:26:50SHA256 Checksumbd4ead1461559971bfba9211c6a834deaf5dc48a2b2ac46b4fc0664925b2874e
Version2.21.0File Namesnowflake-odbc-2.21.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize42096 kBRelease Date2020-04-16T14:26:46SHA256 Checksumb34031b2d962b7237b5cc27dbb83c4c33fe6cd3c1e19fea5d379a789aaedb3db
Version2.20.5File Namesnowflake_linux_x8664_odbc-2.20.5.tgzArchitecturelinuxSize42100 kBRelease Date2020-04-16T14:16:32SHA256 Checksum8ec2e520b18b6cf38933496303de63d005f8e59f1a68805cb9ba3331e2c485f0
Version2.20.5File Namesnowflake-odbc-2.20.5.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize41810 kBRelease Date2020-04-16T14:16:27SHA256 Checksumfc2da3a21ea8e84c0cb4b06899bbb2940de1748cf3bf9d3f76e80a543561ccab
Version2.20.5File Namesnowflake-odbc-2.20.5.x86_64.debArchitecturelinuxSize42098 kBRelease Date2020-04-16T14:16:22SHA256 Checksum0aadc5b171fcfc390794145eb467d2d4dc3daca7009f0b9bdbdda1fe71b7a916
VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version3.19.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.19.0.dmgArchitecturemacuniversalSize61016 kBRelease Date2026-07-23T12:30:42SHA256 Checksuma2b76764f28da835f6e552132d6d9f104bb1ab330a4626b884505eb9435b0954
Version3.18.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.18.0.dmgArchitecturemacuniversalSize58516 kBRelease Date2026-06-18T13:10:19SHA256 Checksumcb49f028a52570cf8af1ea2d325f3ac2a8dfe4f643d9da4ffe86ec47586f8e2c
Version3.17.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.17.0.dmgArchitecturemacuniversalSize58445 kBRelease Date2026-04-28T14:46:30SHA256 Checksum69de274054c761d1edef7371ea6f4031716baecaf101ff6851fc2f72d2c5feaa
Version3.16.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.16.0.dmgArchitecturemacuniversalSize58132 kBRelease Date2026-03-11T14:17:04SHA256 Checksum0a07f89229d853c4a85f102067bc0ff54016a2797f1828e04956d47846790660
Version3.15.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.15.0.dmgArchitecturemacuniversalSize58599 kBRelease Date2026-02-09T13:57:22SHA256 Checksum6675661c7145bee619271516713fde374df65feac79681b7e2430ea19693fb11
Version3.14.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.14.0.dmgArchitecturemacuniversalSize58598 kBRelease Date2026-01-12T10:52:17SHA256 Checksume196770eb2af534a9d68faca9c1cb192f34671e7b6f135946e55bcdd96362950
Version3.13.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.13.0.dmgArchitecturemacuniversalSize56348 kBRelease Date2025-11-20T14:38:16SHA256 Checksum8b5a1e7c061ab1803a9f5e1bada38ea5cfa45bf927b731f526ca2584bcde7535
Version3.12.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.12.0.dmgArchitecturemacuniversalSize56354 kBRelease Date2025-10-14T10:37:18SHA256 Checksumedadaa17a8b50d7ac10203260229c685ef532926e9ef07ea8544b7326a6673b8
Version3.11.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.11.1.dmgArchitecturemacuniversalSize28764 kBRelease Date2025-10-21T14:42:07SHA256 Checksum391424d9b266eb1ce1c292c456a8108401238e1b1b44dedda30c1e721e7455c1
Version3.11.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.11.0.dmgArchitecturemacuniversalSize28764 kBRelease Date2025-08-13T20:10:18SHA256 Checksum1c7d921deba6e0c01617fca8338f4731ea98cf2d92bc4545d2f306d9d61531ed
Version3.10.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.10.1.dmgArchitecturemacuniversalSize28613 kBRelease Date2025-10-21T14:20:42SHA256 Checksum4478e459dca5ccebdbdb69e259c4e4e970a86a65de9219726a80c592d2bcf8f8
Version3.10.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.10.0.dmgArchitecturemacuniversalSize28607 kBRelease Date2025-08-07T16:03:05SHA256 Checksume91de795afd63458df3e6cce9e16a25560404150282c95eed7da2b7d8fef3e53
Version3.9.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.9.1.dmgArchitecturemacuniversalSize28595 kBRelease Date2025-10-20T11:52:22SHA256 Checksume13c4ecadbd243cbfffba144e91787eddc1cfe31f14b801161607bcc1df6f5e1
Version3.9.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.9.0.dmgArchitecturemacuniversalSize29058 kBRelease Date2025-06-12T13:43:31SHA256 Checksum72d10577d29d6251e0cb509c506343bb14f2839c504201764684f0e8392f710d
Version3.8.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.8.1.dmgArchitecturemacuniversalSize28132 kBRelease Date2025-10-20T11:36:29SHA256 Checksum29c22b478a32cdc74b7e08c14346a89bc99838f6d8a8a35261dcb6bd4dbcc664
Version3.8.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.8.0.dmgArchitecturemacuniversalSize28610 kBRelease Date2025-04-30T13:06:33SHA256 Checksumcc7f496d76fccc5568c81f67f176ec5591698c8f6e46701b00e62fd6775ff1ce
Version3.7.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.7.1.dmgArchitecturemacuniversalSize28132 kBRelease Date2025-10-20T11:01:19SHA256 Checksum0f546c9f19845ea18fbe4af85f320bdaee715421883e4f5783623ef47c234c95
Version3.7.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.7.0.dmgArchitecturemacuniversalSize28600 kBRelease Date2025-04-14T15:06:00SHA256 Checksum446f33c7f007c844ff853b2893ffa81ce18357346a431aab4da345671c877952
Version3.6.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.6.0.dmgArchitecturemacuniversalSize55299 kBRelease Date2025-04-15T13:40:59SHA256 Checksum539e3cc4caa1b929812ef5c764e7ee5c474ef2287ed700d6dbc1e757fa30d5d8
Version3.5.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.5.0.dmgArchitecturemacuniversalSize55778 kBRelease Date2025-03-27T16:00:57SHA256 Checksumddec57eccab5bcc7c869cb607e930c2fe20f17663c830e2a03bbb4f4ea4c0ad1
Version3.4.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.4.1.dmgArchitecturemacuniversalSize56043 kBRelease Date2024-09-03T12:43:11SHA256 Checksum3f1eccf564f54f8bb9b759d3eb40b5b74ad61e5e00708ac5df7aa23f5a13eb5c
Version3.4.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.4.0.dmgArchitecturemacuniversalSize56025 kBRelease Date2024-07-29T11:20:10SHA256 Checksumc4b4d0389edda52bdb8308b70b1b47691a21039de870d50b8976908fa040cf38
Version3.3.2File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.3.2.dmgArchitecturemacuniversalSize56041 kBRelease Date2024-06-25T13:14:26SHA256 Checksum7ca6685f1fed990f15669b0d14eb9554f2e9530415cfcdd43de1e7cda6cbc68e
Version3.3.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.3.1.dmgArchitecturemacuniversalSize56064 kBRelease Date2024-05-02T17:54:32SHA256 Checksum68fb737c83b904d04454f2123b1b6196d68b3ad272e7aa3993cbea0a11fc156a
Version3.3.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.3.0.dmgArchitecturemacuniversalSize51667 kBRelease Date2024-04-08T17:40:26SHA256 Checksum732f62a1012d4f697b0293e4deb9f8eb5b85f36315599aa10b6a719ee4e4c25e
Version3.2.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.2.0.dmgArchitecturemacuniversalSize51514 kBRelease Date2024-02-01T18:32:20SHA256 Checksumf9b113f85e81e0f679257899f2616c91e1fa9000c2b90aee52d38fb309584e96
Version3.1.4File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.1.4.dmgArchitecturemacuniversalSize51542 kBRelease Date2023-12-07T23:01:41SHA256 Checksuma74cb4c6f67b2653aa42d6cd3caacbe79a552d649add9cc76648bbef4d33168f
Version3.1.3File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.1.3.dmgArchitecturemacuniversalSize51515 kBRelease Date2023-11-13T21:15:02SHA256 Checksumc60110af1ecd4ea58e95cbe421b7109bf2ebd775bbb26f89d4a79acc89c3ab6e
Version3.1.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.1.1.dmgArchitecturemacuniversalSize51492 kBRelease Date2023-09-29T18:14:57SHA256 Checksumc6f225cb053fe42de2fc3ec036d0ed90a28be79b791b92477aa86fc70d7a2f1b
Version3.1.0File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.1.0.dmgArchitecturemacuniversalSize51492 kBRelease Date2023-08-23T22:49:33SHA256 Checksumcec63cdc34fba230a351465146da5bad8361cda64e5d7124690b1d65c3caeb43
Version3.0.2File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.0.2.dmgArchitecturemacuniversalSize51464 kBRelease Date2023-07-28T01:41:20SHA256 Checksum045212a307b9e274b22405e5132656f2aa21369dd383fa3757f45f072f1acfab
Version3.0.1File Namesnowflake_odbc_mac_64universal-3.0.1.dmgArchitecturemacuniversalSize51371 kBRelease Date2023-07-06T19:30:49SHA256 Checksumaefaf4a55a48605e98b0d26e4b369a2157fe820e46578794412920e464d987b8
Version2.25.12File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.12.dmgArchitecturemacaarch64Size20347 kBRelease Date2023-06-06T18:20:16SHA256 Checksum4b92ed739ff8e04544a04ea6199312d9679cbd029fd4ee569ecb0114056534fc
Version2.25.12File Namesnowflake_odbc_mac-2.25.12.dmgArchitecturemac64Size41878 kBRelease Date2023-06-06T18:20:13SHA256 Checksum6fac97f9f2d111fe7f0da26b3b1273ab77be2a6116e68a93f409c354e171cb80
Version2.25.10File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.10.dmgArchitecturemacaarch64Size20354 kBRelease Date2023-03-23T21:46:00SHA256 Checksumf4be4f0763839d202ba86658263800480a52941a252bdc851cf265b9f2ce9ff3
Version2.25.10File Namesnowflake_odbc_mac-2.25.10.dmgArchitecturemac64Size41900 kBRelease Date2023-03-23T21:45:58SHA256 Checksumf2a0c91fcea7a8ad55ab00de1aeba2bfc4dbe488ef963452da79ce6fc2e01559
Version2.25.9File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.9.dmgArchitecturemacaarch64Size20330 kBRelease Date2023-02-28T21:56:56SHA256 Checksum6b1a0816f8885ea56dd67bf1d92d5688a16934e803b8ecdfdb048fd95a9573fd
Version2.25.9File Namesnowflake_odbc_mac-2.25.9.dmgArchitecturemac64Size41840 kBRelease Date2023-02-28T21:56:54SHA256 Checksum5e477b6b18c6c63cee84ca150b7cce6d707bf3716afcf1e9a03599c4cd91c256
Version2.25.8File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.8.dmgArchitecturemacaarch64Size20899 kBRelease Date2023-02-08T23:58:18SHA256 Checksum37ed71e0a52d457ed613c3738ab8ef6950eb771be9e3213a229f9e5c6de32a25
Version2.25.8File Namesnowflake_odbc_mac-2.25.8.dmgArchitecturemac64Size41846 kBRelease Date2023-02-08T23:58:15SHA256 Checksumb6fb3d2ce9554b0fe8233bb0b92732dee8f61ebc3d89718e161947763b151b4e
Version2.25.7File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.7.dmgArchitecturemacaarch64Size20353 kBRelease Date2022-11-01T21:04:10SHA256 Checksum45decb0254e589d18597eccff2c1626c05630524fded6edb8ef4bbe3cb7f2b99
Version2.25.7File Namesnowflake_odbc_mac-2.25.7.dmgArchitecturemac64Size41835 kBRelease Date2022-11-01T21:04:07SHA256 Checksuma0d83e49584e4b37ac011b629b654d9f660e8adf2bd606e0297419bf8e9a8e46
Version2.25.6File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.6.dmgArchitecturemacaarch64Size20308 kBRelease Date2022-10-12T22:59:04SHA256 Checksum38b687d949d1ffc25b069f51456e7c1ee7a592f512440be6b9be3c82d889a867
Version2.25.6File Namesnowflake_odbc_mac-2.25.6.dmgArchitecturemac64Size41801 kBRelease Date2022-10-12T22:59:02SHA256 Checksumf8497a859e726e7cac7e1f6575a87a25352f48bd1126edb0fb921b18f5fd6e68
Version2.25.5File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.5.dmgArchitecturemacaarch64Size20335 kBRelease Date2022-09-08T21:14:20SHA256 Checksum60872f6c9c50be2e51cdbf36676be9e906fe6e0a5ead6c103ecb5d6677733635
Version2.25.5File Namesnowflake_odbc_mac-2.25.5.dmgArchitecturemac64Size41795 kBRelease Date2022-09-08T21:14:18SHA256 Checksum7c71e00e92bb21556e5ff948739248aaeb4dbabfa687a5dbdc9584593b0cee8a
Version2.25.4File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.4.dmgArchitecturemacaarch64Size20321 kBRelease Date2022-08-01T19:57:12SHA256 Checksum9f657ed6b358e010eff43ad5b957e4d01a359b323b5f1c5577e10a21a00cdc70
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Version2.25.3File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.3.dmgArchitecturemacaarch64Size20313 kBRelease Date2022-07-01T16:41:00SHA256 Checksum0a19a1ab67e5b3fdf46277cefba800ac60e11f204fdca7b20e6e90b3cb092568
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Version2.25.2File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.2.dmgArchitecturemacaarch64Size20311 kBRelease Date2022-06-15T17:29:09SHA256 Checksum4c6b511dfa160a8d094fa0c6cd38479b13bc4ef389ae1ff1ab5274cfaafa4b5a
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Version2.25.0File Namesnowflake_odbc_mac_arm64-2.25.0.dmgArchitecturemacaarch64Size20313 kBRelease Date2022-05-10T00:12:57SHA256 Checksum31d5d4c0ee60236a76f46553dfeea6d1c1208a736fd85b533a98b8d5b8aeded0
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Version2.24.6File Namesnowflake_odbc_mac-2.24.6.dmgArchitecturemac64Size43351 kBRelease Date2022-02-19T00:24:57SHA256 Checksum71228b1ea4cdac0a4c0186b179ad076a34f506ccd6cd47e7f73251e6df0cbc48
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Version2.23.3File Namesnowflake_odbc_mac-2.23.3.dmgArchitecturemac64Size42500 kBRelease Date2021-07-15T21:22:03SHA256 Checksum8ea5126e3ecd3f228c8ca27f3ac3b164efe45e91da1925eef23f1b98f1f785a9
Version2.23.2File Namesnowflake_odbc_mac-2.23.2.dmgArchitecturemac64Size43801 kBRelease Date2021-04-29T21:38:14SHA256 Checksum2fcbeda53f0f409e2e9ad8b9b756d963c7dfc2aa6af3214a5de7b63d7dd5e61d
Version2.23.1File Namesnowflake_odbc_mac-2.23.1.dmgArchitecturemac64Size43604 kBRelease Date2021-04-01T22:19:42SHA256 Checksumc9b4898c5b95e2de27413b20f0d0c18f21aa77b1418a0243e35233031432045c
Version2.23.0File Namesnowflake_odbc_mac-2.23.0.dmgArchitecturemac64Size43553 kBRelease Date2021-03-10T23:30:58SHA256 Checksum3e5a25a8a2e3beaaee947bdf5f0e321a1f2da8813e9ce7ef465187bcc5732c0b
Version2.22.5File Namesnowflake_odbc_mac-2.22.5.dmgArchitecturemac64Size41808 kBRelease Date2021-02-16T23:14:53SHA256 Checksum679ae5dcd47385d300da895baa4a6864ea2214e4978c0003edac69e0c0d40900
Version2.22.4File Namesnowflake_odbc_mac-2.22.4.dmgArchitecturemac64Size39679 kBRelease Date2021-01-14T22:30:02SHA256 Checksume56ef09fc538f97734392c4dc3973a482ab4fef78914a8812766d0895734c5ae
Version2.22.3File Namesnowflake_odbc_mac-2.22.3.dmgArchitecturemac64Size39723 kBRelease Date2020-12-11T22:56:43SHA256 Checksumc7318be7631d8480340b49fd9ad175dc8925c56ffad030269dbe701944e11bf5
Version2.22.2File Namesnowflake_odbc_mac-2.22.2.dmgArchitecturemac64Size39721 kBRelease Date2020-11-09T18:01:07SHA256 Checksumdcb64fd8e175a7f87c4890fc6ed51029e993aae5ec7bcb4e9b5d66dec20e050e
Version2.22.1File Namesnowflake_odbc_mac-2.22.1.dmgArchitecturemac64Size39707 kBRelease Date2020-10-12T22:31:20SHA256 Checksum6cb0adf613c54e0e69c6b9027d824e8717d67fe4a44b0ba38b8b26f977c40be3
Version2.22.0File Namesnowflake_odbc_mac-2.22.0.dmgArchitecturemac64Size39712 kBRelease Date2020-09-14T18:39:48SHA256 Checksumd16fee11cc016d3d611d81d1ed3ab9cb76af3791c26f69e1e3006d3df46be1ee
Version2.21.8File Namesnowflake_odbc_mac-2.21.8.dmgArchitecturemac64Size39742 kBRelease Date2020-08-17T21:16:49SHA256 Checksum9aa82cb2d18cc9d6e2213fd1d16d76073895f693469ff02d1d3d20714a134be6
Version2.21.7File Namesnowflake_odbc_mac-2.21.7.dmgArchitecturemac64Size39478 kBRelease Date2020-07-23T22:12:44SHA256 Checksumee0a0b14ba2364813539935a4c243be9dd21c4df558e35ffebea8cd7b8299743
Version2.21.6File Namesnowflake_odbc_mac-2.21.6.dmgArchitecturemac64Size39487 kBRelease Date2020-06-22T23:48:38SHA256 Checksum90341bd83ea5a42dc17c259b759acf9e0e70604d07430190491918e024438798
Version2.21.5File Namesnowflake_odbc_mac-2.21.5.dmgArchitecturemac64Size39419 kBRelease Date2020-06-08T17:36:14SHA256 Checksumeedb7e3d69a3f6612eba2f5a9f16dc40deaf939ff0cdd5ffd3075927246c76cc
Version2.21.3File Namesnowflake_odbc_mac-2.21.3.dmgArchitecturemac64Size37695 kBRelease Date2020-05-11T23:59:19SHA256 Checksum38743f5ac8077ce41917d25f0af7382690efb46b445f16a231f4efd19bb535c0
Version2.21.2File Namesnowflake_odbc_mac-2.21.2.dmgArchitecturemac64Size35302 kBRelease Date2020-04-27T22:26:13SHA256 Checksum333e743e547ec2d5095787c5f7e7fd2d944a5ca67b3c016917b8168c0e4e1ec0
Version2.21.1File Namesnowflake_odbc_mac-2.21.1.dmgArchitecturemac64Size35290 kBRelease Date2020-04-16T14:30:05SHA256 Checksumfd75849ddf80c1673a4d81e8c7d4cfec168b8893fdf0ac5687a68bcbcace3539
Version2.21.0File Namesnowflake_odbc_mac-2.21.0.dmgArchitecturemac64Size35289 kBRelease Date2020-04-16T14:27:04SHA256 Checksum78edcd757e6d1d8ba0d68a9188fe40416c2af5e01e9a3dc678633f4ff24dcb43
Version2.20.5File Namesnowflake_odbc_mac-2.20.5.dmgArchitecturemac64Size35290 kBRelease Date2020-04-16T14:16:37SHA256 Checksumc3ebfddd947e17e3b9aaef666050b7839e9cc6f9fe5610e9df91cccc2ae8c707
VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version3.19.0File Namesnowflake64_odbc-3.19.0.msiArchitecturewin64Size57636 kBRelease Date2026-07-23T12:30:46SHA256 Checksum5b88cc0030046d041c0430d1715466582e680519afbdcccf0b3caa5ca69476cf
Version3.19.0File Namesnowflake32_odbc-3.19.0.msiArchitecturewin32Size39624 kBRelease Date2026-07-23T12:30:44SHA256 Checksum789c88ddad4f7641c480f3904050dbd2a686460d05976b9f85eff6d7f97e5bfd
Version3.18.0File Namesnowflake64_odbc-3.18.0.msiArchitecturewin64Size56680 kBRelease Date2026-06-18T13:10:23SHA256 Checksum916160e19ff6f7d7c3a808417c81182aebc22198db828190ed6e27ef1f18eb5f
Version3.18.0File Namesnowflake32_odbc-3.18.0.msiArchitecturewin32Size39024 kBRelease Date2026-06-18T13:10:21SHA256 Checksum2fa609a1d370a2764041722f81b18857dde090afc7d3003378c13dba9636f4ef
Version3.17.0File Namesnowflake64_odbc-3.17.0.msiArchitecturewin64Size56628 kBRelease Date2026-04-28T14:46:34SHA256 Checksum31b22c5f9e305d70d357a21b07e1765feaddca711c838626718d7094e8dbd8cd
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Version3.16.0File Namesnowflake32_odbc-3.16.0.msiArchitecturewin32Size38884 kBRelease Date2026-03-11T14:17:07SHA256 Checksum163c6184295f71f8a9a7c32734d0f8d4f396e0cbece2652f4c739e387004b3c5
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Version3.14.0File Namesnowflake64_odbc-3.14.0.msiArchitecturewin64Size56356 kBRelease Date2026-01-12T10:52:20SHA256 Checksumff8fa7171114cbf4ba15590d1dac5383a1b7a2047be278b4c1c915c400259a5d
Version3.14.0File Namesnowflake32_odbc-3.14.0.msiArchitecturewin32Size38776 kBRelease Date2026-01-12T10:52:18SHA256 Checksum0e43d4533fa1a00cfbb7a20f171b182b2bdbf3483180f339105ad9e5ed86c75d
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Version2.24.3File Namesnowflake32_odbc-2.24.3.msiArchitecturewin32Size22540 kBRelease Date2021-11-18T22:20:01SHA256 Checksum98d3e50f99ce59c97240fe61e64cebe9df47a0bb50043a68d10fa271e5bd8f71
Version2.24.2File Namesnowflake64_odbc-2.24.2.msiArchitecturewin64Size34632 kBRelease Date2021-10-14T17:50:01SHA256 Checksum07ff96fbe2cb50c587410a5909e66a4d00843ae71542a81b57a278f9e1b9d2d0
Version2.24.2File Namesnowflake32_odbc-2.24.2.msiArchitecturewin32Size22460 kBRelease Date2021-10-14T17:49:58SHA256 Checksumff2bb1dfc298f0c36953340147088ffc328272786944b5d0b846a31ba0f3d732
Version2.24.1File Namesnowflake64_odbc-2.24.1.msiArchitecturewin64Size34144 kBRelease Date2021-09-16T16:47:50SHA256 Checksum50965cb6d7faa900bdc5a702a0eb96c87668081e6ecf6b4e5981ffe94a09f194
Version2.24.1File Namesnowflake32_odbc-2.24.1.msiArchitecturewin32Size22312 kBRelease Date2021-09-16T16:47:47SHA256 Checksum21d65206144881994a3a6ca603530a3829dc4c0feef322489dc9ca22cf5a5a3e
Version2.24.0File Namesnowflake64_odbc-2.24.0.msiArchitecturewin64Size34040 kBRelease Date2021-08-19T18:03:06SHA256 Checksumf88ee196fdefaa79f40534c0d4fd5af5d523a50be67c7218be3e462fe376977d
Version2.24.0File Namesnowflake32_odbc-2.24.0.msiArchitecturewin32Size22248 kBRelease Date2021-08-19T18:03:03SHA256 Checksum21666c9e564306374ccaac450b64850eb475f49b4d83e503e0fe5255ba80c01f
Version2.23.3File Namesnowflake64_odbc-2.23.3.msiArchitecturewin64Size34140 kBRelease Date2021-07-15T21:22:15SHA256 Checksum3936fceb52d6b24cf8ef965555a8da130fbc6a89f5d956ee38ad241677268423
Version2.23.3File Namesnowflake32_odbc-2.23.3.msiArchitecturewin32Size22200 kBRelease Date2021-07-15T21:22:09SHA256 Checksum8fdc3e29a404b8e49af755b47296172b7b459b74cc5efbf291e6fed7794df6cd
Version2.23.2File Namesnowflake64_odbc-2.23.2.msiArchitecturewin64Size34040 kBRelease Date2021-04-29T21:38:21SHA256 Checksum5bc96f91d60baf18c7625ff6f48e625a48eea655325b3d36f6bfe65f013726a5
Version2.23.2File Namesnowflake32_odbc-2.23.2.msiArchitecturewin32Size22204 kBRelease Date2021-04-29T21:38:16SHA256 Checksumad2372cadf6a6d2fd203431950a4bd903fca41b5f6a1efff030a1c2f8d3ade34
Version2.23.1File Namesnowflake64_odbc-2.23.1.msiArchitecturewin64Size33996 kBRelease Date2021-04-01T22:19:48SHA256 Checksum0f2f391154ebd2caedabc58d65eed3d8b85a78e13bddb93e48c95dd5a63a64fb
Version2.23.1File Namesnowflake32_odbc-2.23.1.msiArchitecturewin32Size22172 kBRelease Date2021-04-01T22:19:45SHA256 Checksume2de6b7ff9b057aaaee7ecb6b52e1569ff50c586c4197426f311ddf6feb4a214
Version2.23.0File Namesnowflake64_odbc-2.23.0.msiArchitecturewin64Size33864 kBRelease Date2021-03-10T23:31:04SHA256 Checksumebc37872e33f03820f469de1a99f54fb18673662e77e7dd4979e584c499d07a5
Version2.23.0File Namesnowflake32_odbc-2.23.0.msiArchitecturewin32Size22160 kBRelease Date2021-03-10T23:31:02SHA256 Checksum5717e78b7ef6c84698975ce1296ad8a8ea4d8aa91a58e939a4d2a6416cbf565d
Version2.22.5File Namesnowflake64_odbc-2.22.5.msiArchitecturewin64Size33756 kBRelease Date2021-02-16T23:14:58SHA256 Checksum38492aa316f01d50efd27899104596c5168d1718cee847bc1b944af43afef635
Version2.22.5File Namesnowflake32_odbc-2.22.5.msiArchitecturewin32Size22016 kBRelease Date2021-02-16T23:14:55SHA256 Checksum4730bfd7f8671a90c15cfad6eb8969b834bc24e50148f4609a4619950d0e7cc2
Version2.22.4File Namesnowflake64_odbc-2.22.4.msiArchitecturewin64Size33656 kBRelease Date2021-01-14T22:30:08SHA256 Checksum315f5456c2ba4025eb82d2e9d9481c37df7d023f2ea22efa5ddb4738069ba3c5
Version2.22.4File Namesnowflake32_odbc-2.22.4.msiArchitecturewin32Size22012 kBRelease Date2021-01-14T22:30:05SHA256 Checksum362f45e50a5e9e7b7f3f8a184d8dde57ed1df849fafe0745922b6b4a66664b1e
Version2.22.3File Namesnowflake64_odbc-2.22.3.msiArchitecturewin64Size33552 kBRelease Date2020-12-11T22:56:50SHA256 Checksumdb385add2fe777bc27e36fef157bb9e01aea36e1484a883729cc49f3f4920c38
Version2.22.3File Namesnowflake32_odbc-2.22.3.msiArchitecturewin32Size21968 kBRelease Date2020-12-11T22:56:46SHA256 Checksumaa2efe70555840fde546d277eef2c1d39f64b035cda628ffce20543ffcb60697
Version2.22.2File Namesnowflake64_odbc-2.22.2.msiArchitecturewin64Size33528 kBRelease Date2020-11-09T18:01:13SHA256 Checksum9b3d4f2c45eff6e3016937caf57fe78b1507b58d3d13b961bbe7606329c48e5c
Version2.22.2File Namesnowflake32_odbc-2.22.2.msiArchitecturewin32Size21948 kBRelease Date2020-11-09T18:01:10SHA256 Checksumc97389c3aa79f9e5c04d4dc95b6509bf49d447603000535f5d1df663b2e2a0af
Version2.22.1File Namesnowflake64_odbc-2.22.1.msiArchitecturewin64Size33624 kBRelease Date2020-10-12T22:31:26SHA256 Checksum1a2c02090d87928d039ee235b80d98af238604a10bb205462ba6d3581b12de8a
Version2.22.1File Namesnowflake32_odbc-2.22.1.msiArchitecturewin32Size22000 kBRelease Date2020-10-12T22:31:23SHA256 Checksuma6e463dbf20838317004da40d9c959cfe4ced521e6cb4b29c77bd0f1fb21b3f9
Version2.22.0File Namesnowflake64_odbc-2.22.0.msiArchitecturewin64Size33436 kBRelease Date2020-09-14T18:39:53SHA256 Checksum53c3fcab8fe2638f688d0246bd6d7126209fe59523ee25a75cc843c772b4e7fb
Version2.22.0File Namesnowflake32_odbc-2.22.0.msiArchitecturewin32Size21896 kBRelease Date2020-09-14T18:39:50SHA256 Checksum8f353f7bace642c1bdd44c863c75cd292a9b5f58db2f7dcdb8a967b0e7443191
Version2.21.8File Namesnowflake64_odbc-2.21.8.msiArchitecturewin64Size33380 kBRelease Date2020-08-17T21:16:54SHA256 Checksumb8cf2a13e2a2834a031674972bbd839d8400442539da06afc6622e1aa1d70e66
Version2.21.8File Namesnowflake32_odbc-2.21.8.msiArchitecturewin32Size21840 kBRelease Date2020-08-17T21:16:51SHA256 Checksum2e67f89848b4344af68901aada402e22014b85f48a9cebaf0318c03c624b0c97
Version2.21.7File Namesnowflake64_odbc-2.21.7.msiArchitecturewin64Size33016 kBRelease Date2020-07-23T22:12:49SHA256 Checksum2b3657e2425a3c593bc078e2f953e382ca3483f32e4c0beaf913454052d403b7
Version2.21.7File Namesnowflake32_odbc-2.21.7.msiArchitecturewin32Size21772 kBRelease Date2020-07-23T22:12:46SHA256 Checksumde0c97dec5e10cf71ecbb0dfc4afabf098d989384f931bf6d394f5a9bc869fea
Version2.21.6File Namesnowflake64_odbc-2.21.6.msiArchitecturewin64Size32632 kBRelease Date2020-06-22T23:48:45SHA256 Checksuma9d0873d0d98abcb3c54416aa5429593186506a3a7c5cf9e5104c97555dfad49
Version2.21.6File Namesnowflake32_odbc-2.21.6.msiArchitecturewin32Size21644 kBRelease Date2020-06-22T23:48:40SHA256 Checksum06687ec6aeea3947aa1fc05ea520e4d27721bef1f902bcc06bfb6c96020844b7
Version2.21.5File Namesnowflake64_odbc-2.21.5.msiArchitecturewin64Size32552 kBRelease Date2020-06-08T17:36:19SHA256 Checksume48f10f5ba3a96f132b43de8e076ba199a570f86ed644e0a7590c65669e907ea
Version2.21.5File Namesnowflake32_odbc-2.21.5.msiArchitecturewin32Size21668 kBRelease Date2020-06-08T17:36:16SHA256 Checksum5df0755172cfbb3437de4457f954b4266213c8f7f6199638fa25cb367e789f2e
Version2.21.3File Namesnowflake64_odbc-2.21.3.msiArchitecturewin64Size26844 kBRelease Date2020-05-11T23:59:24SHA256 Checksum5d14777ea7bb30313faf31b98b85675da0edb88c0696b7179b292a6c9a768c8e
Version2.21.3File Namesnowflake32_odbc-2.21.3.msiArchitecturewin32Size21604 kBRelease Date2020-05-11T23:59:21SHA256 Checksum6b4dbfb65308c68e00539f1829a01f0fba5758816c4371a7ac8bff0633c133c9
Version2.21.2File Namesnowflake64_odbc-2.21.2.msiArchitecturewin64Size26724 kBRelease Date2020-04-27T22:26:18SHA256 Checksumebb4b59a100605dbd014f3d93acbaa3b66078b26d384a35f62f8e55ef9095f8c
Version2.21.2File Namesnowflake32_odbc-2.21.2.msiArchitecturewin32Size21608 kBRelease Date2020-04-27T22:26:16SHA256 Checksum6e6ca8297d7530d1709627dae77c1780f9779dd9f73a3bc3aaa3df1cf64d10fa
Version2.21.1File Namesnowflake64_odbc-2.21.1.msiArchitecturewin64Size26780 kBRelease Date2020-04-16T14:30:12SHA256 Checksumdc42659b3553f366ebb582eb003c9f8af45d58dee54c4dc8bf4b8e749b366704
Version2.21.1File Namesnowflake32_odbc-2.21.1.msiArchitecturewin32Size21604 kBRelease Date2020-04-16T14:30:08SHA256 Checksum63aa80913baf4939bfa41613e7f97ba3fa232e8d5410854f94dae4462984a909
Version2.21.0File Namesnowflake64_odbc-2.21.0.msiArchitecturewin64Size26760 kBRelease Date2020-04-16T14:27:13SHA256 Checksum348bd43d548c68d5fbede1474e3efee7a1746e5b570b917d374c1b5c347c0b44
Version2.21.0File Namesnowflake32_odbc-2.21.0.msiArchitecturewin32Size21616 kBRelease Date2020-04-16T14:27:10SHA256 Checksum0cf71beda863efe9d3ab9465b479312dd53df2d7682fa439885d4017505b4e50
Version2.20.5File Namesnowflake64_odbc-2.20.5.msiArchitecturewin64Size26780 kBRelease Date2020-04-16T14:16:43SHA256 Checksum22326ee6e15cfc30251a723dab101e884438b7a5fcdd3c76e5c8720c709e4d08
Version2.20.5File Namesnowflake32_odbc-2.20.5.msiArchitecturewin32Size21596 kBRelease Date2020-04-16T14:16:40SHA256 Checksumb64e6f11e4ba1e92472803603cff2f446c9d0a3e2fe6447cf8300f8d49594373

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