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|Version
|File Name
|Architecture
|Size
|Release Date
|SHA256 Checksum
|Version3.23.0
|File Namesnowflake-cli-3.23.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size88619 kB
|Release Date2026-07-16T13:24:06
|SHA256 Checksumd708c196a9aff0510d48122d525c8a4fdeaa564cb4d094a6b3780d566596f65a
|Version3.23.0
|File Namesnowflake-cli-3.23.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size88604 kB
|Release Date2026-07-16T13:24:03
|SHA256 Checksum2e8806f4c3267f08b974c2726d8934e5a357da660e76903459946cab78462bdb
|Version3.23.0
|File Namesnowflake-cli-3.23.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size91147 kB
|Release Date2026-07-16T13:23:59
|SHA256 Checksum7b2437d94b54205c8bd78d8af8806b395fae43a899cc7748e1de04d1b2691e94
|Version3.23.0
|File Namesnowflake-cli-3.23.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size91137 kB
|Release Date2026-07-16T13:23:56
|SHA256 Checksumbb1a3e645c171f43dac44965daa4047c256424bf47c954fef8b2a00d38e84775
|Version3.22.1
|File Namesnowflake-cli-3.22.1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size88604 kB
|Release Date2026-07-14T15:53:10
|SHA256 Checksum9c62e4a99698075723754d83697d89da292a573085e064fd2d86310667878077
|Version3.22.1
|File Namesnowflake-cli-3.22.1.aarch64.deb
|Architecture
|Size88589 kB
|Release Date2026-07-14T15:53:07
|SHA256 Checksume51008745b7bb2846e0271e0946fdf7004158e0e348063535b2a3596005658a9
|Version3.22.1
|File Namesnowflake-cli-3.22.1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size91225 kB
|Release Date2026-07-14T15:53:03
|SHA256 Checksum86886a8fa02413923ee01e401beff707b5506781d6c2f690bdbc08a50470a323
|Version3.22.1
|File Namesnowflake-cli-3.22.1.x86_64.deb
|Architecture
|Size91213 kB
|Release Date2026-07-14T15:52:59
|SHA256 Checksum94dd8371b3fc0ba61c1597017d9ae16e2b8125be010ecef7fc37abeb97080102
|Version3.22.0
|File Namesnowflake-cli-3.22.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size88258 kB
|Release Date2026-07-08T15:04:15
|SHA256 Checksumd1e5561a95afa1f65dc23faffb0575f9f7a5cf096b9575de86a9d14c30ca8ef6
|Version3.22.0
|File Namesnowflake-cli-3.22.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size88245 kB
|Release Date2026-07-08T15:04:11
|SHA256 Checksum86e08373a531a0bc40af913ef66855de9e9fdce4585ee0e548cbfdf5c857ff41
|Version3.22.0
|File Namesnowflake-cli-3.22.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size90879 kB
|Release Date2026-07-08T15:04:07
|SHA256 Checksumf44678338e5bc8745e2795c9a62d740d804172bdc2be6ff8064b72dc942e0ae9
|Version3.22.0
|File Namesnowflake-cli-3.22.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size90868 kB
|Release Date2026-07-08T15:04:03
|SHA256 Checksum29d7a229d16d46f1fe1eb148b5c6ecc6bc7eaafadc3b871c60bb59067649a15c
|Version3.21.0
|File Namesnowflake-cli-3.21.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size87080 kB
|Release Date2026-06-24T10:25:02
|SHA256 Checksumcf234ef1527fed0d264b15314405292c7d2d0054ff148fb5f7339134257a5cdb
|Version3.21.0
|File Namesnowflake-cli-3.21.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size87066 kB
|Release Date2026-06-24T10:24:58
|SHA256 Checksumff283f5d6a9318b91a1425e2f2b25d5c1d9445a18aaa6622277d5faccc37563b
|Version3.21.0
|File Namesnowflake-cli-3.21.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size89704 kB
|Release Date2026-06-24T10:24:54
|SHA256 Checksumb83cfde7fa0f3269700137ec0e1b06f2715211c1ab5c0ecbb19c43265134170f
|Version3.21.0
|File Namesnowflake-cli-3.21.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size89693 kB
|Release Date2026-06-24T10:24:50
|SHA256 Checksumcf89bc0f946835ba3fe7315f0961a1409b734b0086193bf1b88b2714e481d4a6
|Version3.20.0
|File Namesnowflake-cli-3.20.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size86428 kB
|Release Date2026-06-08T13:53:46
|SHA256 Checksumfe924fd5dc8c6ab9856cbe0ca23ee3bd42e914616cd8f5b58aed464c5f75eab7
|Version3.20.0
|File Namesnowflake-cli-3.20.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size86414 kB
|Release Date2026-06-08T13:53:42
|SHA256 Checksum0ba4300d3442e6ef3ba08150e2b45a405db8460f2ef3673502171634c6140917
|Version3.20.0
|File Namesnowflake-cli-3.20.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size89054 kB
|Release Date2026-06-08T13:53:39
|SHA256 Checksum95003eab7b81cc41c3f3abc5e092aab2291cdd8b6ece3c31d84a7ac8ad7e476f
|Version3.20.0
|File Namesnowflake-cli-3.20.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size89044 kB
|Release Date2026-06-08T13:53:35
|SHA256 Checksum8062d8729df83f62faa54a8edc430e1029ea5170b3c5c2c344add7aa1f10872c
|Version3.19.0
|File Namesnowflake-cli-3.19.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size85958 kB
|Release Date2026-05-26T15:17:49
|SHA256 Checksumc0a1d12a9a946c547dedaca2008161446bab0c77cab4f7b50582acfd8b0a850d
|Version3.19.0
|File Namesnowflake-cli-3.19.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size85943 kB
|Release Date2026-05-26T15:17:46
|SHA256 Checksumc8b47bb663786cba127db28bd8b09a7f21622754f2b7162741f08feeafe1d447
|Version3.19.0
|File Namesnowflake-cli-3.19.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size88299 kB
|Release Date2026-05-26T15:17:42
|SHA256 Checksum6fddf551df5fbfabe8c00534c5b18101e855eb6af5a297488dc7769ed274abac
|Version3.19.0
|File Namesnowflake-cli-3.19.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size88288 kB
|Release Date2026-05-26T15:17:39
|SHA256 Checksum13f5dcd6d6544a217dadeb0f5e13eb4df7a05a45ba6e0bf642ddd7901cee2114
|Version3.18.0
|File Namesnowflake-cli-3.18.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size85560 kB
|Release Date2026-05-20T03:59:38
|SHA256 Checksum30fda717d79e2af3664c16df8c59ea41e523516880431afbb834d0b6f188b13b
|Version3.18.0
|File Namesnowflake-cli-3.18.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size85548 kB
|Release Date2026-05-20T03:59:34
|SHA256 Checksum65e2dd594d5a7a857fa1a6bbd49d1f2a617c9e7873321d3ee02162d78d33668b
|Version3.18.0
|File Namesnowflake-cli-3.18.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size88112 kB
|Release Date2026-05-20T03:59:29
|SHA256 Checksume90c8a1bb07dce62a3389ee0016b1ec1c3dedcc73710a14b04852d6c44a39b40
|Version3.18.0
|File Namesnowflake-cli-3.18.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size88103 kB
|Release Date2026-05-20T03:59:25
|SHA256 Checksumb6813d27dc3173ea8d13b97ed340d3d81231d7dca84bedf2c58099371e678130
|Version3.17.1
|File Namesnowflake-cli-3.17.1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size85642 kB
|Release Date2026-05-12T23:41:19
|SHA256 Checksum3d1feed19a326e4e149837053527819eda96e05f8d7c81321cb5da40a95dee6a
|Version3.17.1
|File Namesnowflake-cli-3.17.1.aarch64.deb
|Architecture
|Size85627 kB
|Release Date2026-05-12T23:41:15
|SHA256 Checksumfb8d1afef1d660b298a69e803687d7a7ef3c81fd1d8d4141b987e9be2caac12f
|Version3.17.1
|File Namesnowflake-cli-3.17.1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size88134 kB
|Release Date2026-05-12T23:41:11
|SHA256 Checksum556ccaa633a6fb8d7970ab70ecc1dd4f1ea22c73edbb00f213ec39b3e5d30a77
|Version3.17.1
|File Namesnowflake-cli-3.17.1.x86_64.deb
|Architecture
|Size88123 kB
|Release Date2026-05-12T23:41:08
|SHA256 Checksumd7a426cc6ced1031941385d722070b76065869a3d7a3a0cb37c2959c0b1bc1a1
|Version3.17.0
|File Namesnowflake-cli-3.17.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size85534 kB
|Release Date2026-05-11T16:09:48
|SHA256 Checksumb9a96ca84c4e21f8482ad506d5c2af1b6df1c9d0e127f1cde27709a2e094a5af
|Version3.17.0
|File Namesnowflake-cli-3.17.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size85522 kB
|Release Date2026-05-11T16:09:44
|SHA256 Checksum4f2f747122d03549fe0c402ef116550aedff19a2ab5f51e18bee49f3607fe052
|Version3.17.0
|File Namesnowflake-cli-3.17.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size88111 kB
|Release Date2026-05-11T16:09:39
|SHA256 Checksum6c40eb304f6ce9efe9fd47a91dabb9eb5894f07b01b5597cf5882aefe1cd0311
|Version3.17.0
|File Namesnowflake-cli-3.17.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size88101 kB
|Release Date2026-05-11T16:09:35
|SHA256 Checksum6c1cad309774daac3081cfeb9d3e5f110f230dc7fd831a24f5026e882205b58c
|Version3.16.0
|File Namesnowflake-cli-3.16.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size83973 kB
|Release Date2026-03-19T11:04:53
|SHA256 Checksuma06fc4b1ad1f04cf5e5f03b74a6e42eabc29c3ee9f08f8dc105f9248ea26bfd5
|Version3.16.0
|File Namesnowflake-cli-3.16.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size83958 kB
|Release Date2026-03-19T11:04:50
|SHA256 Checksum774048a6a12c6b3261e5f3a8033584577b9ed29b8c21025a3ecf0f9b0d314b3e
|Version3.16.0
|File Namesnowflake-cli-3.16.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size86652 kB
|Release Date2026-03-19T11:04:46
|SHA256 Checksumb1f0d01e6d563ed500bee072a9efc6da9e9b399c3b50faca7e3fbee50dce0ee8
|Version3.16.0
|File Namesnowflake-cli-3.16.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size86641 kB
|Release Date2026-03-19T11:04:43
|SHA256 Checksume4dfdbfd6d508521281e55e73d8c8e2f7c6b30251111b55a22875b918abccd41
|Version3.15.0
|File Namesnowflake-cli-3.15.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size83249 kB
|Release Date2026-02-03T08:44:45
|SHA256 Checksum584ab5216a7da4e4387fe21e2ea48c041dccfeb4bbf161920f97582e9f417393
|Version3.15.0
|File Namesnowflake-cli-3.15.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size83236 kB
|Release Date2026-02-03T08:44:42
|SHA256 Checksume0f61cfec8320c07d4b977f7f6fa2c00a511e7c9ac7608d6e46f4e1c7db5070b
|Version3.15.0
|File Namesnowflake-cli-3.15.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size85917 kB
|Release Date2026-02-03T08:44:39
|SHA256 Checksum16f79b79c3282a44348a60c6bfd1d8c9cbbef1babc999e583f6aaa4d05de9fb7
|Version3.15.0
|File Namesnowflake-cli-3.15.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size85908 kB
|Release Date2026-02-03T08:44:37
|SHA256 Checksum9172862bed22ee4be724e42d1e29afb3675e3cb2ffab54a34acd9cca8a8d4ff1
|Version3.14.0
|File Namesnowflake-cli-3.14.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size83560 kB
|Release Date2025-12-09T20:24:38
|SHA256 Checksuma3e88096149a04b3c74af70bb4a6506e2c8b27ade301d384682a8a45cf72222c
|Version3.14.0
|File Namesnowflake-cli-3.14.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size83546 kB
|Release Date2025-12-09T20:24:36
|SHA256 Checksum0e023733786302002ec7dab83b04f53442911a91006140f4769febe40efeb2f0
|Version3.14.0
|File Namesnowflake-cli-3.14.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size86241 kB
|Release Date2025-12-09T20:24:33
|SHA256 Checksum6d0ad82556d6599e874503a102af5d77573a5d66699acb385087838873c4d48b
|Version3.14.0
|File Namesnowflake-cli-3.14.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size86230 kB
|Release Date2025-12-09T20:24:31
|SHA256 Checksum79fb0affd99ebbb43a9b20570e51d2870114622e913edc36da5d0b29a5beeaea
|Version3.13.1
|File Namesnowflake-cli-3.13.1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size82865 kB
|Release Date2025-12-02T13:19:05
|SHA256 Checksume7613018faa0185f90079845ba4d058f06d13552567364f11251c3c45e69da11
|Version3.13.1
|File Namesnowflake-cli-3.13.1.aarch64.deb
|Architecture
|Size82850 kB
|Release Date2025-12-02T13:19:02
|SHA256 Checksum315326497a2ce13d7879a8b0ea8b7c03baf975b6476c105a28a7a067677df57e
|Version3.13.1
|File Namesnowflake-cli-3.13.1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size85312 kB
|Release Date2025-12-02T13:19:00
|SHA256 Checksum4defa6e083b3bbdb8987e1d71273245efb705a7a9fc5ec8d79b5af728a9f80c9
|Version3.13.1
|File Namesnowflake-cli-3.13.1.x86_64.deb
|Architecture
|Size85304 kB
|Release Date2025-12-02T13:18:57
|SHA256 Checksum0dc23f7aa2f58a7a74ea556eab91ffec8ee18bb23bd0e71fbfa4c6ffa723d294
|Version3.13.0
|File Namesnowflake-cli-3.13.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size84892 kB
|Release Date2025-11-03T18:25:58
|SHA256 Checksum5e4df4b0f535e4d45daffb8cb14674cd084441a489c52009650c66a701c1f21b
|Version3.13.0
|File Namesnowflake-cli-3.13.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size84884 kB
|Release Date2025-11-03T18:25:53
|SHA256 Checksum6d9379555e989ef448199ac34b1680886f80ac4c3ba017314965de4de1069914
|Version3.13.0
|File Namesnowflake-cli-3.13.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size82561 kB
|Release Date2025-11-03T18:25:48
|SHA256 Checksum7760f7c271576373bcea02a4454978274dea466a7cd6f11604dad5caf7048408
|Version3.13.0
|File Namesnowflake-cli-3.13.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size82548 kB
|Release Date2025-11-03T18:25:38
|SHA256 Checksum78ac8d4f1ead6d79d4739d429b985eb4028492de4fc585d804f23b6aaddff98f
|Version3.12.0
|File Namesnowflake-cli-3.12.0.x86_64.rpm
|Architecture
|Size84841 kB
|Release Date2025-09-24T15:53:28
|SHA256 Checksum44f8ac12a96ee729ef101a955c0f0442c46c12acb3e0f829f1aa6e2d75b4befd
|Version3.12.0
|File Namesnowflake-cli-3.12.0.x86_64.deb
|Architecture
|Size84827 kB
|Release Date2025-09-24T15:53:23
|SHA256 Checksum435bae1f246e94df4b019a3e278195206940f2ab9dc221193774c874fae799d6
|Version3.12.0
|File Namesnowflake-cli-3.12.0.aarch64.rpm
|Architecture
|Size82221 kB
|Release Date2025-09-24T15:53:18
|SHA256 Checksum4ee2e4b639a609846be4d7f99102dd3559d44e0264daa9c5af7297b8623e9838
|Version3.12.0
|File Namesnowflake-cli-3.12.0.aarch64.deb
|Architecture
|Size82204 kB
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|File Namesnowflake-cli-3.0.2.x86_64.rpm
|Architecture
|Size41684 kB
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|File Namesnowflake-cli-3.0.2.x86_64.deb
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|Version3.0.2
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|Architecture
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|Architecture
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|Architecture
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|Architecture
|Size61548 kB
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|Architecture
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|Architecture
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|File Namesnowflake-cli-3.14.0-darwin-arm64.pkg
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|Size56857 kB
|Release Date2025-12-09T20:24:27
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|Size56413 kB
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|Size64531 kB
|Release Date2025-07-17T12:30:41
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|File Namesnowflake-cli-3.9.0-darwin-arm64.pkg
|Architecture
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|File Namesnowflake-cli-3.8.3-darwin-arm64.pkg
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|Release Date2025-05-22T11:50:44
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|File Namesnowflake-cli-3.8.2-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size54057 kB
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|File Namesnowflake-cli-3.8.1-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size54066 kB
|Release Date2025-05-20T13:39:59
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|Architecture
|Size53809 kB
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|File Namesnowflake-cli-3.7.2-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size53232 kB
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|Version3.7.0
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|Size39594 kB
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|File Namesnowflake-cli-3.6.0-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size39122 kB
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|File Namesnowflake-cli-3.5.0-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size24614 kB
|Release Date2025-03-25T15:18:22
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|File Namesnowflake-cli-3.4.1-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size24553 kB
|Release Date2025-02-14T18:19:37
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|Version3.3.0
|File Namesnowflake-cli-3.3.0-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size23926 kB
|Release Date2025-01-21T15:42:07
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|Version3.2.2
|File Namesnowflake-cli-3.2.2-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size28070 kB
|Release Date2024-12-13T11:03:14
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|Version3.2.1
|File Namesnowflake-cli-3.2.1-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size28071 kB
|Release Date2024-12-03T10:47:46
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|Version3.2.0
|File Namesnowflake-cli-3.2.0-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size28070 kB
|Release Date2024-11-26T10:31:56
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|Version3.1.0
|File Namesnowflake-cli-3.1.0-darwin-arm64.pkg
|Architecture
|Size28002 kB
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|File Name
|Architecture
|Size
|Release Date
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|File Namesnowflake-cli-3.23.0.0-x86_64.msi
|Architecture
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|File Namesnowflake-cli-3.22.1.0-x86_64.msi
|Architecture
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|File Namesnowflake-cli-3.22.0.0-x86_64.msi
|Architecture
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|File Namesnowflake-cli-3.21.0.0-x86_64.msi
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|Release Date2024-10-25T07:58:48
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|File Namesnowflake-cli-3.0.2.0-x86_64.msi
|Architecture
|Size27956 kB
|Release Date2024-10-15T10:22:19
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