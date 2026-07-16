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Snowflake CLIDownloads

Snowflake CLI is an open-source command-line tool explicitly designed for developer-centric workloads in addition to SQL operations. It is a flexible and extensible tool that can accommodate modern development practices and technologies.

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VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version3.23.0File Namesnowflake-cli-3.23.0.aarch64.rpmArchitecture Size88619 kBRelease Date2026-07-16T13:24:06SHA256 Checksumd708c196a9aff0510d48122d525c8a4fdeaa564cb4d094a6b3780d566596f65a
Version3.23.0File Namesnowflake-cli-3.23.0.aarch64.debArchitecture Size88604 kBRelease Date2026-07-16T13:24:03SHA256 Checksum2e8806f4c3267f08b974c2726d8934e5a357da660e76903459946cab78462bdb
Version3.23.0File Namesnowflake-cli-3.23.0.x86_64.rpmArchitecture Size91147 kBRelease Date2026-07-16T13:23:59SHA256 Checksum7b2437d94b54205c8bd78d8af8806b395fae43a899cc7748e1de04d1b2691e94
Version3.23.0File Namesnowflake-cli-3.23.0.x86_64.debArchitecture Size91137 kBRelease Date2026-07-16T13:23:56SHA256 Checksumbb1a3e645c171f43dac44965daa4047c256424bf47c954fef8b2a00d38e84775
Version3.22.1File Namesnowflake-cli-3.22.1.aarch64.rpmArchitecture Size88604 kBRelease Date2026-07-14T15:53:10SHA256 Checksum9c62e4a99698075723754d83697d89da292a573085e064fd2d86310667878077
Version3.22.1File Namesnowflake-cli-3.22.1.aarch64.debArchitecture Size88589 kBRelease Date2026-07-14T15:53:07SHA256 Checksume51008745b7bb2846e0271e0946fdf7004158e0e348063535b2a3596005658a9
Version3.22.1File Namesnowflake-cli-3.22.1.x86_64.rpmArchitecture Size91225 kBRelease Date2026-07-14T15:53:03SHA256 Checksum86886a8fa02413923ee01e401beff707b5506781d6c2f690bdbc08a50470a323
Version3.22.1File Namesnowflake-cli-3.22.1.x86_64.debArchitecture Size91213 kBRelease Date2026-07-14T15:52:59SHA256 Checksum94dd8371b3fc0ba61c1597017d9ae16e2b8125be010ecef7fc37abeb97080102
Version3.22.0File Namesnowflake-cli-3.22.0.aarch64.rpmArchitecture Size88258 kBRelease Date2026-07-08T15:04:15SHA256 Checksumd1e5561a95afa1f65dc23faffb0575f9f7a5cf096b9575de86a9d14c30ca8ef6
Version3.22.0File Namesnowflake-cli-3.22.0.aarch64.debArchitecture Size88245 kBRelease Date2026-07-08T15:04:11SHA256 Checksum86e08373a531a0bc40af913ef66855de9e9fdce4585ee0e548cbfdf5c857ff41
Version3.22.0File Namesnowflake-cli-3.22.0.x86_64.rpmArchitecture Size90879 kBRelease Date2026-07-08T15:04:07SHA256 Checksumf44678338e5bc8745e2795c9a62d740d804172bdc2be6ff8064b72dc942e0ae9
Version3.22.0File Namesnowflake-cli-3.22.0.x86_64.debArchitecture Size90868 kBRelease Date2026-07-08T15:04:03SHA256 Checksum29d7a229d16d46f1fe1eb148b5c6ecc6bc7eaafadc3b871c60bb59067649a15c
Version3.21.0File Namesnowflake-cli-3.21.0.aarch64.rpmArchitecture Size87080 kBRelease Date2026-06-24T10:25:02SHA256 Checksumcf234ef1527fed0d264b15314405292c7d2d0054ff148fb5f7339134257a5cdb
Version3.21.0File Namesnowflake-cli-3.21.0.aarch64.debArchitecture Size87066 kBRelease Date2026-06-24T10:24:58SHA256 Checksumff283f5d6a9318b91a1425e2f2b25d5c1d9445a18aaa6622277d5faccc37563b
Version3.21.0File Namesnowflake-cli-3.21.0.x86_64.rpmArchitecture Size89704 kBRelease Date2026-06-24T10:24:54SHA256 Checksumb83cfde7fa0f3269700137ec0e1b06f2715211c1ab5c0ecbb19c43265134170f
Version3.21.0File Namesnowflake-cli-3.21.0.x86_64.debArchitecture Size89693 kBRelease Date2026-06-24T10:24:50SHA256 Checksumcf89bc0f946835ba3fe7315f0961a1409b734b0086193bf1b88b2714e481d4a6
Version3.20.0File Namesnowflake-cli-3.20.0.aarch64.rpmArchitecture Size86428 kBRelease Date2026-06-08T13:53:46SHA256 Checksumfe924fd5dc8c6ab9856cbe0ca23ee3bd42e914616cd8f5b58aed464c5f75eab7
Version3.20.0File Namesnowflake-cli-3.20.0.aarch64.debArchitecture Size86414 kBRelease Date2026-06-08T13:53:42SHA256 Checksum0ba4300d3442e6ef3ba08150e2b45a405db8460f2ef3673502171634c6140917
Version3.20.0File Namesnowflake-cli-3.20.0.x86_64.rpmArchitecture Size89054 kBRelease Date2026-06-08T13:53:39SHA256 Checksum95003eab7b81cc41c3f3abc5e092aab2291cdd8b6ece3c31d84a7ac8ad7e476f
Version3.20.0File Namesnowflake-cli-3.20.0.x86_64.debArchitecture Size89044 kBRelease Date2026-06-08T13:53:35SHA256 Checksum8062d8729df83f62faa54a8edc430e1029ea5170b3c5c2c344add7aa1f10872c
Version3.19.0File Namesnowflake-cli-3.19.0.aarch64.rpmArchitecture Size85958 kBRelease Date2026-05-26T15:17:49SHA256 Checksumc0a1d12a9a946c547dedaca2008161446bab0c77cab4f7b50582acfd8b0a850d
Version3.19.0File Namesnowflake-cli-3.19.0.aarch64.debArchitecture Size85943 kBRelease Date2026-05-26T15:17:46SHA256 Checksumc8b47bb663786cba127db28bd8b09a7f21622754f2b7162741f08feeafe1d447
Version3.19.0File Namesnowflake-cli-3.19.0.x86_64.rpmArchitecture Size88299 kBRelease Date2026-05-26T15:17:42SHA256 Checksum6fddf551df5fbfabe8c00534c5b18101e855eb6af5a297488dc7769ed274abac
Version3.19.0File Namesnowflake-cli-3.19.0.x86_64.debArchitecture Size88288 kBRelease Date2026-05-26T15:17:39SHA256 Checksum13f5dcd6d6544a217dadeb0f5e13eb4df7a05a45ba6e0bf642ddd7901cee2114
Version3.18.0File Namesnowflake-cli-3.18.0.aarch64.rpmArchitecture Size85560 kBRelease Date2026-05-20T03:59:38SHA256 Checksum30fda717d79e2af3664c16df8c59ea41e523516880431afbb834d0b6f188b13b
Version3.18.0File Namesnowflake-cli-3.18.0.aarch64.debArchitecture Size85548 kBRelease Date2026-05-20T03:59:34SHA256 Checksum65e2dd594d5a7a857fa1a6bbd49d1f2a617c9e7873321d3ee02162d78d33668b
Version3.18.0File Namesnowflake-cli-3.18.0.x86_64.rpmArchitecture Size88112 kBRelease Date2026-05-20T03:59:29SHA256 Checksume90c8a1bb07dce62a3389ee0016b1ec1c3dedcc73710a14b04852d6c44a39b40
Version3.18.0File Namesnowflake-cli-3.18.0.x86_64.debArchitecture Size88103 kBRelease Date2026-05-20T03:59:25SHA256 Checksumb6813d27dc3173ea8d13b97ed340d3d81231d7dca84bedf2c58099371e678130
Version3.17.1File Namesnowflake-cli-3.17.1.aarch64.rpmArchitecture Size85642 kBRelease Date2026-05-12T23:41:19SHA256 Checksum3d1feed19a326e4e149837053527819eda96e05f8d7c81321cb5da40a95dee6a
Version3.17.1File Namesnowflake-cli-3.17.1.aarch64.debArchitecture Size85627 kBRelease Date2026-05-12T23:41:15SHA256 Checksumfb8d1afef1d660b298a69e803687d7a7ef3c81fd1d8d4141b987e9be2caac12f
Version3.17.1File Namesnowflake-cli-3.17.1.x86_64.rpmArchitecture Size88134 kBRelease Date2026-05-12T23:41:11SHA256 Checksum556ccaa633a6fb8d7970ab70ecc1dd4f1ea22c73edbb00f213ec39b3e5d30a77
Version3.17.1File Namesnowflake-cli-3.17.1.x86_64.debArchitecture Size88123 kBRelease Date2026-05-12T23:41:08SHA256 Checksumd7a426cc6ced1031941385d722070b76065869a3d7a3a0cb37c2959c0b1bc1a1
Version3.17.0File Namesnowflake-cli-3.17.0.aarch64.rpmArchitecture Size85534 kBRelease Date2026-05-11T16:09:48SHA256 Checksumb9a96ca84c4e21f8482ad506d5c2af1b6df1c9d0e127f1cde27709a2e094a5af
Version3.17.0File Namesnowflake-cli-3.17.0.aarch64.debArchitecture Size85522 kBRelease Date2026-05-11T16:09:44SHA256 Checksum4f2f747122d03549fe0c402ef116550aedff19a2ab5f51e18bee49f3607fe052
Version3.17.0File Namesnowflake-cli-3.17.0.x86_64.rpmArchitecture Size88111 kBRelease Date2026-05-11T16:09:39SHA256 Checksum6c40eb304f6ce9efe9fd47a91dabb9eb5894f07b01b5597cf5882aefe1cd0311
Version3.17.0File Namesnowflake-cli-3.17.0.x86_64.debArchitecture Size88101 kBRelease Date2026-05-11T16:09:35SHA256 Checksum6c1cad309774daac3081cfeb9d3e5f110f230dc7fd831a24f5026e882205b58c
Version3.16.0File Namesnowflake-cli-3.16.0.aarch64.rpmArchitecture Size83973 kBRelease Date2026-03-19T11:04:53SHA256 Checksuma06fc4b1ad1f04cf5e5f03b74a6e42eabc29c3ee9f08f8dc105f9248ea26bfd5
Version3.16.0File Namesnowflake-cli-3.16.0.aarch64.debArchitecture Size83958 kBRelease Date2026-03-19T11:04:50SHA256 Checksum774048a6a12c6b3261e5f3a8033584577b9ed29b8c21025a3ecf0f9b0d314b3e
Version3.16.0File Namesnowflake-cli-3.16.0.x86_64.rpmArchitecture Size86652 kBRelease Date2026-03-19T11:04:46SHA256 Checksumb1f0d01e6d563ed500bee072a9efc6da9e9b399c3b50faca7e3fbee50dce0ee8
Version3.16.0File Namesnowflake-cli-3.16.0.x86_64.debArchitecture Size86641 kBRelease Date2026-03-19T11:04:43SHA256 Checksume4dfdbfd6d508521281e55e73d8c8e2f7c6b30251111b55a22875b918abccd41
Version3.15.0File Namesnowflake-cli-3.15.0.aarch64.rpmArchitecture Size83249 kBRelease Date2026-02-03T08:44:45SHA256 Checksum584ab5216a7da4e4387fe21e2ea48c041dccfeb4bbf161920f97582e9f417393
Version3.15.0File Namesnowflake-cli-3.15.0.aarch64.debArchitecture Size83236 kBRelease Date2026-02-03T08:44:42SHA256 Checksume0f61cfec8320c07d4b977f7f6fa2c00a511e7c9ac7608d6e46f4e1c7db5070b
Version3.15.0File Namesnowflake-cli-3.15.0.x86_64.rpmArchitecture Size85917 kBRelease Date2026-02-03T08:44:39SHA256 Checksum16f79b79c3282a44348a60c6bfd1d8c9cbbef1babc999e583f6aaa4d05de9fb7
Version3.15.0File Namesnowflake-cli-3.15.0.x86_64.debArchitecture Size85908 kBRelease Date2026-02-03T08:44:37SHA256 Checksum9172862bed22ee4be724e42d1e29afb3675e3cb2ffab54a34acd9cca8a8d4ff1
Version3.14.0File Namesnowflake-cli-3.14.0.aarch64.rpmArchitecture Size83560 kBRelease Date2025-12-09T20:24:38SHA256 Checksuma3e88096149a04b3c74af70bb4a6506e2c8b27ade301d384682a8a45cf72222c
Version3.14.0File Namesnowflake-cli-3.14.0.aarch64.debArchitecture Size83546 kBRelease Date2025-12-09T20:24:36SHA256 Checksum0e023733786302002ec7dab83b04f53442911a91006140f4769febe40efeb2f0
Version3.14.0File Namesnowflake-cli-3.14.0.x86_64.rpmArchitecture Size86241 kBRelease Date2025-12-09T20:24:33SHA256 Checksum6d0ad82556d6599e874503a102af5d77573a5d66699acb385087838873c4d48b
Version3.14.0File Namesnowflake-cli-3.14.0.x86_64.debArchitecture Size86230 kBRelease Date2025-12-09T20:24:31SHA256 Checksum79fb0affd99ebbb43a9b20570e51d2870114622e913edc36da5d0b29a5beeaea
Version3.13.1File Namesnowflake-cli-3.13.1.aarch64.rpmArchitecture Size82865 kBRelease Date2025-12-02T13:19:05SHA256 Checksume7613018faa0185f90079845ba4d058f06d13552567364f11251c3c45e69da11
Version3.13.1File Namesnowflake-cli-3.13.1.aarch64.debArchitecture Size82850 kBRelease Date2025-12-02T13:19:02SHA256 Checksum315326497a2ce13d7879a8b0ea8b7c03baf975b6476c105a28a7a067677df57e
Version3.13.1File Namesnowflake-cli-3.13.1.x86_64.rpmArchitecture Size85312 kBRelease Date2025-12-02T13:19:00SHA256 Checksum4defa6e083b3bbdb8987e1d71273245efb705a7a9fc5ec8d79b5af728a9f80c9
Version3.13.1File Namesnowflake-cli-3.13.1.x86_64.debArchitecture Size85304 kBRelease Date2025-12-02T13:18:57SHA256 Checksum0dc23f7aa2f58a7a74ea556eab91ffec8ee18bb23bd0e71fbfa4c6ffa723d294
Version3.13.0File Namesnowflake-cli-3.13.0.x86_64.rpmArchitecture Size84892 kBRelease Date2025-11-03T18:25:58SHA256 Checksum5e4df4b0f535e4d45daffb8cb14674cd084441a489c52009650c66a701c1f21b
Version3.13.0File Namesnowflake-cli-3.13.0.x86_64.debArchitecture Size84884 kBRelease Date2025-11-03T18:25:53SHA256 Checksum6d9379555e989ef448199ac34b1680886f80ac4c3ba017314965de4de1069914
Version3.13.0File Namesnowflake-cli-3.13.0.aarch64.rpmArchitecture Size82561 kBRelease Date2025-11-03T18:25:48SHA256 Checksum7760f7c271576373bcea02a4454978274dea466a7cd6f11604dad5caf7048408
Version3.13.0File Namesnowflake-cli-3.13.0.aarch64.debArchitecture Size82548 kBRelease Date2025-11-03T18:25:38SHA256 Checksum78ac8d4f1ead6d79d4739d429b985eb4028492de4fc585d804f23b6aaddff98f
Version3.12.0File Namesnowflake-cli-3.12.0.x86_64.rpmArchitecture Size84841 kBRelease Date2025-09-24T15:53:28SHA256 Checksum44f8ac12a96ee729ef101a955c0f0442c46c12acb3e0f829f1aa6e2d75b4befd
Version3.12.0File Namesnowflake-cli-3.12.0.x86_64.debArchitecture Size84827 kBRelease Date2025-09-24T15:53:23SHA256 Checksum435bae1f246e94df4b019a3e278195206940f2ab9dc221193774c874fae799d6
Version3.12.0File Namesnowflake-cli-3.12.0.aarch64.rpmArchitecture Size82221 kBRelease Date2025-09-24T15:53:18SHA256 Checksum4ee2e4b639a609846be4d7f99102dd3559d44e0264daa9c5af7297b8623e9838
Version3.12.0File Namesnowflake-cli-3.12.0.aarch64.debArchitecture Size82204 kBRelease Date2025-09-24T15:53:13SHA256 Checksum3e96de9ed593c6e43c65f239b89dc38e5194b635da35dcde64104a545ff5983d
Version3.11.0File Namesnowflake-cli-3.11.0.x86_64.rpmArchitecture Size57378 kBRelease Date2025-08-26T12:19:13SHA256 Checksum0529e0902f7949302879462820e15ec22cbe2cd40553592da64fc35812ec6450
Version3.11.0File Namesnowflake-cli-3.11.0.x86_64.debArchitecture Size57363 kBRelease Date2025-08-26T12:19:08SHA256 Checksum7624c518bcb1feeef85baa865c835b21931703cf724cce91f72d359a810a62e8
Version3.11.0File Namesnowflake-cli-3.11.0.aarch64.rpmArchitecture Size55866 kBRelease Date2025-08-26T12:19:04SHA256 Checksum913a05c7bedf34234ca6619f59fa78198e496dc02cf8776bafc429c35c47a0d3
Version3.11.0File Namesnowflake-cli-3.11.0.aarch64.debArchitecture Size55852 kBRelease Date2025-08-26T12:19:00SHA256 Checksumeba52f85e778625d64d7e652aa21bb2aeadf4d43c03bb96f080a2254d8dbf777
Version3.10.1File Namesnowflake-cli-3.10.1.x86_64.rpmArchitecture Size67025 kBRelease Date2025-08-14T15:13:09SHA256 Checksum41b6e2f718caecbf9e5696cd1d67f303f4bbca560e8a95f834d90265a95d0798
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Version3.9.0File Namesnowflake-cli-3.9.0.x86_64.debArchitecture Size56234 kBRelease Date2025-05-29T14:37:56SHA256 Checksumf71f58b3aa9a598cf7c9abf6ed5f1c7d9f0f059853675e6af60d95e595d400ae
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Version3.9.0File Namesnowflake-cli-3.9.0.aarch64.debArchitecture Size55017 kBRelease Date2025-05-29T14:37:50SHA256 Checksum3023d131a002949a8a6864cc6b4f9fbfc7e99127f9660431fbc8e7e641e8ce4a
Version3.8.3File Namesnowflake-cli-3.8.3.x86_64.rpmArchitecture Size56235 kBRelease Date2025-05-22T11:51:00SHA256 Checksum1b6c6442c7c31fd881994c9e56050b4062390b6639e13b5d3dd9e49012e48049
Version3.8.3File Namesnowflake-cli-3.8.3.x86_64.debArchitecture Size56220 kBRelease Date2025-05-22T11:50:57SHA256 Checksum35258483855f339b9e146ff7c7549acd934b6ba1c7066c93532e2906ed412431
Version3.8.3File Namesnowflake-cli-3.8.3.aarch64.rpmArchitecture Size54980 kBRelease Date2025-05-22T11:50:54SHA256 Checksumc1a1d39add294b7f4022062486105626add5548f9d02d5f4a72fdb5e06b6dc33
Version3.8.3File Namesnowflake-cli-3.8.3.aarch64.debArchitecture Size54966 kBRelease Date2025-05-22T11:50:51SHA256 Checksum976b3da28bde6613c103542a4bf28e68a2d5209926a501d8393f86cf0ea8be49
Version3.8.2File Namesnowflake-cli-3.8.2.x86_64.rpmArchitecture Size56237 kBRelease Date2025-05-21T13:29:10SHA256 Checksum7a800dacd1f383f1c1acf89604303739f4109288a0cf4280b393354bf48edf1a
Version3.8.2File Namesnowflake-cli-3.8.2.x86_64.debArchitecture Size56222 kBRelease Date2025-05-21T13:29:06SHA256 Checksum47d6b5aeb9d16df3094801fd6a820f83d3505562d65c0513c8615a9e6a3a2ac3
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Version3.3.0File Namesnowflake-cli-3.3.0.aarch64.rpmArchitecture Size32888 kBRelease Date2025-01-21T15:42:18SHA256 Checksumb9eebad6646879a75daeef7311f8b92c584beb6b1861e44816c7c3a2736652c2
Version3.3.0File Namesnowflake-cli-3.3.0.aarch64.debArchitecture Size32853 kBRelease Date2025-01-21T15:42:10SHA256 Checksum6584fc9d258ebc76f2ddfc8607cf19c3ab2f55631a8533c9e15def02fda65c21
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Version3.2.2File Namesnowflake-cli-3.2.2.aarch64.debArchitecture Size31700 kBRelease Date2024-12-13T11:03:17SHA256 Checksum774e3e1f4e7e772c731ac0fc63c70ce3aa113c3d4b7e4d935fc2fc789a36c3c7
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Version3.2.1File Namesnowflake-cli-3.2.1.x86_64.debArchitecture Size32265 kBRelease Date2024-12-03T10:47:54SHA256 Checksumeb117777f0097e9ab7785ac0cae441e3e166720192e45b819308a96bc51d3c9b
Version3.2.1File Namesnowflake-cli-3.2.1.aarch64.rpmArchitecture Size31584 kBRelease Date2024-12-03T10:47:51SHA256 Checksuma49d6121dd023d4a459a99832f9b703a860436413954ef206db603c2348dd2e8
Version3.2.1File Namesnowflake-cli-3.2.1.aarch64.debArchitecture Size31619 kBRelease Date2024-12-03T10:47:48SHA256 Checksumb32832c1b5bfc7828e61c42f76364cef3cdca1a6aa8c4cef0adaaca50433f03d
Version3.2.0File Namesnowflake-cli-3.2.0.x86_64.rpmArchitecture Size33761 kBRelease Date2024-11-26T10:32:07SHA256 Checksume5495b1ec87941b8273954d631de14f7b52a7b7d240663c9ea33f4f9cafcd380
Version3.2.0File Namesnowflake-cli-3.2.0.x86_64.debArchitecture Size33873 kBRelease Date2024-11-26T10:32:05SHA256 Checksum9e666ec4d3d437106d61831eb445aecbe8c232990f0baa21db3780c970421bd2
Version3.2.0File Namesnowflake-cli-3.2.0.aarch64.rpmArchitecture Size32304 kBRelease Date2024-11-26T10:32:01SHA256 Checksume6ac003aa3446ee4eb0e21ed3d5a8f8893830bc326f9c0d85675b08ba9ee9c8b
Version3.2.0File Namesnowflake-cli-3.2.0.aarch64.debArchitecture Size32359 kBRelease Date2024-11-26T10:31:59SHA256 Checksumb1fde9a033b759b6507435b11b850b38c5bb1928be937285eac36e2b5f9407e6
Version3.1.0File Namesnowflake-cli-3.1.0.x86_64.rpmArchitecture Size33626 kBRelease Date2024-10-25T07:58:46SHA256 Checksum6cf605e8a3fc64664e646d6a86e91c7fae24d637121a49dc6060e5bb9db7030f
Version3.1.0File Namesnowflake-cli-3.1.0.x86_64.debArchitecture Size33734 kBRelease Date2024-10-25T07:58:43SHA256 Checksumd2210e938364ff61d7522da8a775ec892a2e4cb7656efa106321b7e916cafe04
Version3.1.0File Namesnowflake-cli-3.1.0.aarch64.rpmArchitecture Size32161 kBRelease Date2024-10-25T07:58:40SHA256 Checksum59c1992b2ab00cccb92b767b04c8040058598871cd2e7032164f1d46b301dcc5
Version3.1.0File Namesnowflake-cli-3.1.0.aarch64.debArchitecture Size32218 kBRelease Date2024-10-25T07:58:38SHA256 Checksum6dce97656d2a51386b3b96d74e383329ee0956f9d3adddfaa95c800582aafa1e
Version3.0.2File Namesnowflake-cli-3.0.2.x86_64.rpmArchitecture Size41684 kBRelease Date2024-10-15T10:14:12SHA256 Checksum50f928524d84a439de9627db8f97d8ae42e75c6d1cedf9c3d8b5fffe5f5ac771
Version3.0.2File Namesnowflake-cli-3.0.2.x86_64.debArchitecture Size41901 kBRelease Date2024-10-15T10:14:09SHA256 Checksumd00d21071584d43291ac49eb5f355cb54b67fe990ff8f5ddc9bcc6e11b15843c
Version3.0.2File Namesnowflake-cli-3.0.2.aarch64.rpmArchitecture Size32822 kBRelease Date2024-10-15T10:14:06SHA256 Checksum6d16d149704ad12e128de698ddc50a38f0a3e352ad3fe80306270b092d2bfa1e
Version3.0.2File Namesnowflake-cli-3.0.2.aarch64.debArchitecture Size32881 kBRelease Date2024-10-15T10:14:02SHA256 Checksumd56f60c80726e6d5cce89880629c9049c562d444f92e3b1b98355d3c89c306b0
VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version3.23.0File Namesnowflake-cli-3.23.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size61930 kBRelease Date2026-07-16T13:23:51SHA256 Checksum0d2bcce519fc5783f39f490fb4d2df2060d15ae3b5fc1696d0edea1711798a3f
Version3.22.1File Namesnowflake-cli-3.22.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size61548 kBRelease Date2026-07-14T15:52:54SHA256 Checksum33bfe1f7b094c246f8b172ad0e183e1191427626a8baf1c3fd04cd91583253f0
Version3.22.0File Namesnowflake-cli-3.22.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size61541 kBRelease Date2026-07-08T15:03:57SHA256 Checksum83ce59abac2aab2d1fbf42cb1ab49f9706e815d33ae99606e556a8e035e2467d
Version3.21.0File Namesnowflake-cli-3.21.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size61464 kBRelease Date2026-06-24T10:24:44SHA256 Checksume62f566c33b3ff90f9e7cc88165450ce4603f6aabd4056642bdac6bf26f0841e
Version3.20.0File Namesnowflake-cli-3.20.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size64777 kBRelease Date2026-06-08T13:53:30SHA256 Checksumc28a9ed3a38ed8b12d151fb9d3227bb427148296905f56f8a556aacb8b806712
Version3.19.0File Namesnowflake-cli-3.19.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size64264 kBRelease Date2026-05-26T15:17:33SHA256 Checksum4c83f624744d3dd4e505dbbe934e20dc2e33282963d3b5b93bd2c0fa9ab58772
Version3.18.0File Namesnowflake-cli-3.18.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size64259 kBRelease Date2026-05-20T03:59:18SHA256 Checksumd5ff1aabf50c77055cfa5ff836948c66b81222cb5d2e9c45bb5e9bb56eac5ab0
Version3.17.1File Namesnowflake-cli-3.17.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size73655 kBRelease Date2026-05-12T23:41:02SHA256 Checksumcd3c3ee40a649e2c32167d52a691ae905f8e95ea0de9294f996282b9e40e4535
Version3.17.0File Namesnowflake-cli-3.17.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size73656 kBRelease Date2026-05-11T16:09:28SHA256 Checksum3163d4d31e33340e4422d2645c97cf787d297ea380a5455b7574f92ad626dc3f
Version3.16.0File Namesnowflake-cli-3.16.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size56965 kBRelease Date2026-03-19T11:04:37SHA256 Checksumce5f623d2767a92eea892b46602af61118d348aeb484240ff6eaf3935779d874
Version3.15.0File Namesnowflake-cli-3.15.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size56782 kBRelease Date2026-02-03T08:44:33SHA256 Checksum9d89a308a58c60b2124d24d5fb2465473b810f2f7c400d0a6874f57d9f7e9ed8
Version3.14.0File Namesnowflake-cli-3.14.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size56857 kBRelease Date2025-12-09T20:24:27SHA256 Checksumd53cd8a35a7ae901326fe37a82cc57b836430d23252c14160011650f68485769
Version3.13.1File Namesnowflake-cli-3.13.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size56413 kBRelease Date2025-12-02T13:18:53SHA256 Checksum810bc18474629c36d81e354f8d25fc427ad7bee4ad0cb2b157c8d0f2e003348c
Version3.13.0File Namesnowflake-cli-3.13.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size56216 kBRelease Date2025-11-03T18:25:29SHA256 Checksum3622511ee30e646cd66f789677486abc952fb2759990f9c6f46f5c7c4bb1891c
Version3.12.0File Namesnowflake-cli-3.12.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size55163 kBRelease Date2025-09-24T15:53:04SHA256 Checksum8831da0b7409e92aa52e922ffcb949d7565a1d3e6c5398c98e7dee636fc00017
Version3.11.0File Namesnowflake-cli-3.11.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size54920 kBRelease Date2025-08-26T12:18:52SHA256 Checksum56ea83c802c1d465d515453a07f4c717d08d6673a241afea48da7347f5b84d2b
Version3.10.1File Namesnowflake-cli-3.10.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size64901 kBRelease Date2025-08-14T15:12:48SHA256 Checksum6d7f84e781cd1197b8190788ba3004b582628f3825496e34bf30e8ba910a4d56
Version3.10.0File Namesnowflake-cli-3.10.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size64531 kBRelease Date2025-07-17T12:30:41SHA256 Checksumbac48b0adae4e0f635dd975f2d3a3427c50e5acb43a7bccf037dfd933209c3a7
Version3.9.1File Namesnowflake-cli-3.9.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size54147 kBRelease Date2025-06-09T13:22:18SHA256 Checksum28a51351643faa8f9ece17e37980d57f38f2037fa06ad4a5f59c1083e7fde76e
Version3.9.0File Namesnowflake-cli-3.9.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size54117 kBRelease Date2025-05-29T14:37:43SHA256 Checksuma2832a2a883a61b6bf4357c1ce9aef6d0ead1ce750ec66ea5015d03b995f566c
Version3.8.3File Namesnowflake-cli-3.8.3-darwin-arm64.pkgArchitecture Size54066 kBRelease Date2025-05-22T11:50:44SHA256 Checksum428d8c53fc2800208dad0acc7e1b7139d7aed7b75b5b0d7120481007ee329488
Version3.8.2File Namesnowflake-cli-3.8.2-darwin-arm64.pkgArchitecture Size54057 kBRelease Date2025-05-21T13:28:52SHA256 Checksum08bffeccb94d6d8089a2808a106bec7b45701077d7a9b5298b97d9933018f15c
Version3.8.1File Namesnowflake-cli-3.8.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size54066 kBRelease Date2025-05-20T13:39:59SHA256 Checksumefb5fe8bf1f56ac4b0f296ddf5b60d24f481e6ef43c61bfba6698ecb4aa5addb
Version3.8.0File Namesnowflake-cli-3.8.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size53809 kBRelease Date2025-05-16T13:04:25SHA256 Checksum496cf4ea09cd09ca52ec0848a8049b5b90981fdd091195144d50d198c57d3afd
Version3.7.2File Namesnowflake-cli-3.7.2-darwin-arm64.pkgArchitecture Size53232 kBRelease Date2025-05-12T15:17:19SHA256 Checksum37b875b9248a557121585d4f22f6ad58d0aeaed1602a7765e9a9fa51dbeffcce
Version3.7.1File Namesnowflake-cli-3.7.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size39610 kBRelease Date2025-04-28T14:37:41SHA256 Checksum4fbfce3e7163398a78cf71825f7ef603dba8450f88826bedc56a2129745c98fb
Version3.7.0File Namesnowflake-cli-3.7.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size39594 kBRelease Date2025-04-16T14:57:09SHA256 Checksuma3b163dfa8eda8686287b1d4f3eee421b19aae81bc7e97e572a7726b7f768e74
Version3.6.0File Namesnowflake-cli-3.6.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size39122 kBRelease Date2025-04-02T14:08:50SHA256 Checksum571062aa89f261193aa711468133de655d3346a2f6bf693b74f35fea888c4e51
Version3.5.0File Namesnowflake-cli-3.5.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size24614 kBRelease Date2025-03-25T15:18:22SHA256 Checksum941df9516c0b966787969f4f695fad0d15147588958263c425b4e63f5071ee8f
Version3.4.1File Namesnowflake-cli-3.4.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size24553 kBRelease Date2025-02-14T18:19:37SHA256 Checksumd0cd959f591af05f53e5a06ac702c5cf3890ac4d6c65a9d413fc25d358a63a8a
Version3.3.0File Namesnowflake-cli-3.3.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size23926 kBRelease Date2025-01-21T15:42:07SHA256 Checksumf98882fb78f74536d973c4e406c286dadd3f004d7c5482eae7845cc6ae1bd272
Version3.2.2File Namesnowflake-cli-3.2.2-darwin-arm64.pkgArchitecture Size28070 kBRelease Date2024-12-13T11:03:14SHA256 Checksum9052814998406fa1f76c51634ab8c9de97f352d32279c0ebbe50eb6693e86c8a
Version3.2.1File Namesnowflake-cli-3.2.1-darwin-arm64.pkgArchitecture Size28071 kBRelease Date2024-12-03T10:47:46SHA256 Checksum44b8b810f1c4cdcc91a4fd474cde4e054d90554ddea0311b2d1809ac3f555a4b
Version3.2.0File Namesnowflake-cli-3.2.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size28070 kBRelease Date2024-11-26T10:31:56SHA256 Checksum58f1247e6b7d68bb4f10885a923fcd66006b85fb6ff2d319c3d2a1091faa13b9
Version3.1.0File Namesnowflake-cli-3.1.0-darwin-arm64.pkgArchitecture Size28002 kBRelease Date2024-10-25T07:58:36SHA256 Checksuma92d4b5df76043f4f52e02a5f6050784789ca9b2b18de498547b106937a17ac1
Version3.0.2File Namesnowflake-cli-3.0.2-darwin-arm64.pkgArchitecture Size28002 kBRelease Date2024-10-15T10:22:17SHA256 Checksum519ed5943916aa8f489761f5519af247313e794727b182367ac3fa05663c78ec
VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version3.23.0File Namesnowflake-cli-3.23.0.0-x86_64.msiArchitecture Size66280 kBRelease Date2026-07-16T13:24:08SHA256 Checksum1eea06dfe1a746a6774d30792bbd2ca494af41adbb6b27ba24ffd5985dfd4121
Version3.22.1File Namesnowflake-cli-3.22.1.0-x86_64.msiArchitecture Size66024 kBRelease Date2026-07-14T15:53:13SHA256 Checksum868faad7736ea873d298eeb6d15aaca2a3ae7c6c2b08bd2368d14379a4724bbc
Version3.22.0File Namesnowflake-cli-3.22.0.0-x86_64.msiArchitecture Size65924 kBRelease Date2026-07-08T15:04:19SHA256 Checksum42c038426178c4b1b5b792fff46e2a755024c555c39e2739f9edb8f1bba5dfb9
Version3.21.0File Namesnowflake-cli-3.21.0.0-x86_64.msiArchitecture Size65908 kBRelease Date2026-06-24T10:25:06SHA256 Checksum359b95afe71cc9e897aa609ce219439c60d6991ddd7566a2607b04d33fbb2fa1
Version3.20.0File Namesnowflake-cli-3.20.0.0-x86_64.msiArchitecture Size65664 kBRelease Date2026-06-08T13:53:49SHA256 Checksum176976d0a054e0508d12a7d8fcb6f3e8e67b0928f8a8bb31eafcb643430c9c10
Version3.19.0File Namesnowflake-cli-3.19.0.0-x86_64.msiArchitecture Size71140 kBRelease Date2026-05-26T15:17:52SHA256 Checksum14f137ad5d1418a7b305f2c63517390fd2a909fd580eb5c2e3d0a88d5381ec3a
Version3.18.0File Namesnowflake-cli-3.18.0.0-x86_64.msiArchitecture Size71028 kBRelease Date2026-05-20T03:59:42SHA256 Checksumfc69a49338d51047019fae6a5de9a0ea494a22bab31c48ebbd77d593fa2ede13
Version3.17.1File Namesnowflake-cli-3.17.1.0-x86_64.msiArchitecture Size70844 kBRelease Date2026-05-12T23:41:22SHA256 Checksum4aa46e5988d0eb416ee6c6a8a49c432334c11b1bfd502f6a3f9852fd5e0a7970
Version3.17.0File Namesnowflake-cli-3.17.0.0-x86_64.msiArchitecture Size70848 kBRelease Date2026-05-11T16:09:53SHA256 Checksum27f6f0760158d67aa50f8396dcc9e4ce061cee4d66ddfa483982be1a5f94fb94
Version3.16.0File Namesnowflake-cli-3.16.0.0-x86_64.msiArchitecture Size54204 kBRelease Date2026-03-19T11:04:56SHA256 Checksum910ca59ecf18077898c5e6941987f7505390c2c25aca79f1ae5497ebd857ba81
Version3.15.0File Namesnowflake-cli-3.15.0.0-x86_64.msiArchitecture Size53852 kBRelease Date2026-02-03T08:44:47SHA256 Checksum6382729b15bb37d11c800c7ff61985662a1223873b99fe5ba7759f7ee834d69b
Version3.14.0File Namesnowflake-cli-3.14.0.0-x86_64.msiArchitecture Size54140 kBRelease Date2025-12-09T20:24:40SHA256 Checksum2a6f14e8f12f53e274c4732db00fa6bddc1120c7edb7c828ad3c1d2cb7435d29
Version3.13.1File Namesnowflake-cli-3.13.1.0-x86_64.msiArchitecture Size53760 kBRelease Date2025-12-02T13:19:07SHA256 Checksum486bb4c0ab4a12d0fa986f3ae1f52a086722508f589d2ad05d339a563c93965a
Version3.13.0File Namesnowflake-cli-3.13.0.0-x86_64.msiArchitecture Size53548 kBRelease Date2025-11-03T18:26:04SHA256 Checksum9cefe47425c2a0ca65e6c757227ea644fa1510ac6ba7419e5b941ea01b1dfe45
Version3.12.0File Namesnowflake-cli-3.12.0.0-x86_64.msiArchitecture Size53600 kBRelease Date2025-09-24T15:53:32SHA256 Checksum98b23e9cb4c225352290053fe0afcb8dc91f1f0a4d0ddf72fe579fee421a8fb0
Version3.11.0File Namesnowflake-cli-3.11.0.0-x86_64.msiArchitecture Size53440 kBRelease Date2025-08-26T12:19:17SHA256 Checksum8214f91ca92456b7a2dff529039225d9a5b2cb71febca7afbffdd69d81898298
Version3.10.1File Namesnowflake-cli-3.10.1.0-x86_64.msiArchitecture Size63044 kBRelease Date2025-08-14T15:13:13SHA256 Checksume985c8073cda07c7b5804c758e0f24e87648ef84fe862da2ea6a063bd51b3a78
Version3.10.0File Namesnowflake-cli-3.10.0.0-x86_64.msiArchitecture Size62712 kBRelease Date2025-07-17T12:31:07SHA256 Checksum01c86743e38e5755105baa66ca5d50b23f812f98e41ea7c31d29d1e2453efda9
Version3.9.1File Namesnowflake-cli-3.9.1.0-x86_64.msiArchitecture Size52372 kBRelease Date2025-06-09T13:22:39SHA256 Checksum192005b0334990cb29b45d10c2b786ca75d2c36ae1eebb21a0e0f4a0a9c333cc
Version3.9.0File Namesnowflake-cli-3.9.0.0-x86_64.msiArchitecture Size52352 kBRelease Date2025-05-29T14:38:04SHA256 Checksumc7b63d36ef28393dafbb0d38e5e0742cc65aae948082cea90dc7f3d07fd42f7c
Version3.8.3File Namesnowflake-cli-3.8.3.0-x86_64.msiArchitecture Size52332 kBRelease Date2025-05-22T11:51:03SHA256 Checksumbdf022e84196608b1497abc7ff83ef6675675abe24c37c088525b87638af30d3
Version3.8.2File Namesnowflake-cli-3.8.2.0-x86_64.msiArchitecture Size52324 kBRelease Date2025-05-21T13:29:13SHA256 Checksum1635e1f17e6aebf938c4c7d6ffc11c14ab3c6b25b9271ff41c68ebd688653436
Version3.8.1File Namesnowflake-cli-3.8.1.0-x86_64.msiArchitecture Size52336 kBRelease Date2025-05-20T13:40:23SHA256 Checksumf4b4473a1a66c37a58ce896fe0f6674b1da015194588a3999265b692b9af057e
Version3.8.0File Namesnowflake-cli-3.8.0.0-x86_64.msiArchitecture Size52116 kBRelease Date2025-05-16T13:04:46SHA256 Checksumfd0acd5e4ec1ea6ed3f1cea8f9bf0335c2052630608c9f8980b356a96124d98a
Version3.7.2File Namesnowflake-cli-3.7.2.0-x86_64.msiArchitecture Size51556 kBRelease Date2025-05-12T15:17:42SHA256 Checksum11412bf9f046f1964316d2d10841af83f8df38438a2bc811369594610045dd3d
Version3.7.1File Namesnowflake-cli-3.7.1.0-x86_64.msiArchitecture Size38240 kBRelease Date2025-04-28T14:37:59SHA256 Checksume2a70977d921b8fb8a806995c6863a10c6a0489c4a3c1dbe5a14196ff806dd3c
Version3.7.0File Namesnowflake-cli-3.7.0.0-x86_64.msiArchitecture Size38236 kBRelease Date2025-04-16T14:57:27SHA256 Checksum3f3be9a24d4bd02dde27f2c56288e84c3079899cff51e3258613a0c833a59050
Version3.6.0File Namesnowflake-cli-3.6.0.0-x86_64.msiArchitecture Size37864 kBRelease Date2025-04-02T14:09:14SHA256 Checksum0400f80231f257283d16778ad362952950b5bdfc7385b4c0df60b4850898821c
Version3.5.0File Namesnowflake-cli-3.5.0.0-x86_64.msiArchitecture Size24504 kBRelease Date2025-03-25T15:18:42SHA256 Checksuma7e75ea0abcbf12e8bbf2121e57a2cfebeba06ce930bff63fc35524c3f648eec
Version3.4.1File Namesnowflake-cli-3.4.1.0-x86_64.msiArchitecture Size24448 kBRelease Date2025-02-14T18:19:53SHA256 Checksumf76e6f9aa79c26ff33b70a50b44dfd0b913b455c0dfdb53041517eabe6ca47bc
Version3.3.0File Namesnowflake-cli-3.3.0.0-x86_64.msiArchitecture Size23560 kBRelease Date2025-01-21T15:42:27SHA256 Checksum126ee628b9a0b012fd9e643e8a2c94f1dedbe91301d00bd2e3eb6aa0cf00704c
Version3.2.2File Namesnowflake-cli-3.2.2.0-x86_64.msiArchitecture Size22408 kBRelease Date2024-12-13T11:03:28SHA256 Checksum1891750ae8daec731e67295682c952cd7ed99c9d084010f5a5f35051a9382b68
Version3.2.1File Namesnowflake-cli-3.2.1.0-x86_64.msiArchitecture Size22284 kBRelease Date2024-12-03T10:47:59SHA256 Checksumf41f976fe397a25ef998c0c8b797ada141aa99af53510fe69215e390c78bf4f0
Version3.2.0File Namesnowflake-cli-3.2.0.0-x86_64.msiArchitecture Size27720 kBRelease Date2024-11-26T10:32:09SHA256 Checksum1913267da6e73ab5527c9a615a962dd04ad86daab19456c58f928c07a24461d8
Version3.1.0File Namesnowflake-cli-3.1.0.0-x86_64.msiArchitecture Size27308 kBRelease Date2024-10-25T07:58:48SHA256 Checksum4e62aaec4ac3dff0672002ad418651461a4a259338a9285956f83a2e808aea99
Version3.0.2File Namesnowflake-cli-3.0.2.0-x86_64.msiArchitecture Size27956 kBRelease Date2024-10-15T10:22:19SHA256 Checksum1f1127c5cabac309d0aeb20096d2ff20ed8e93812cc2a44342a07683867ac0bd

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