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|Version
|File Name
|Architecture
|Size
|Release Date
|SHA256 Checksum
|Version1.5.1
|File Namesnowflake-snowsql-1.5.1-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size42014 kB
|Release Date2026-07-17T10:08:56
|SHA256 Checksumc7fb0d44249ba5c407782d23d1339431e39b7b3acbec49de3bb7c906258ae67a
|Version1.5.1
|File Namesnowsql-1.5.1-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2026-07-17T10:08:54
|SHA256 Checksum36e8fa862caf171e40057eb09f5b501eb0bad2b2383c3eebc0de1ce2ce578323
|Version1.5.1
|File Namesnowsql-1.5.1-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size63695 kB
|Release Date2026-07-17T10:08:53
|SHA256 Checksum91f252b87db49fdda57db67ae4dbc8fb96f0bda2a81d92e954f0d262820abe7f
|Version1.5.1
|File Namesnowflake-snowsql-1.5.1-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size42191 kB
|Release Date2026-07-17T10:08:50
|SHA256 Checksum43595bac1ecea4b229038e337d51cd67208a56ae3def7b0e8ce65ec32495ffcd
|Version1.5.1
|File Namesnowsql-1.5.1-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2026-07-17T10:08:49
|SHA256 Checksum77538d67453e14a56dbae6c2570b8855d06d8dbe703d8e6efdda2e3b030982bd
|Version1.5.1
|File Namesnowsql-1.5.1-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size63083 kB
|Release Date2026-07-17T10:08:48
|SHA256 Checksum06437bb4e4bc04c21eaf9c861f25c0cf70cb6dba0d35e6ec1dabcb3ceeeaa445
|Version1.5.0
|File Namesnowflake-snowsql-1.5.0-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size41475 kB
|Release Date2026-04-16T18:11:03
|SHA256 Checksum0179051ea33705bcf8e58719d4bbf5a667d1a71d4018a8215b3114a1d9234d70
|Version1.5.0
|File Namesnowsql-1.5.0-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2026-04-16T18:11:02
|SHA256 Checksumee6f5a46401774f7ab219999d31c14b598d2fb0898060c1c7d33f8ae3ca25b4a
|Version1.5.0
|File Namesnowsql-1.5.0-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size63125 kB
|Release Date2026-04-16T18:10:56
|SHA256 Checksum3124e9b642fab946e701e64e72417fa90797a5708156d3d974eeaf9bea4402c3
|Version1.5.0
|File Namesnowflake-snowsql-1.5.0-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size41655 kB
|Release Date2026-04-16T18:10:53
|SHA256 Checksum03a3057adbd5971b4daea8d0c2601cc7f8e08830deff2fb697da38cfb5d37ee1
|Version1.5.0
|File Namesnowsql-1.5.0-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2026-04-16T18:10:52
|SHA256 Checksum38ba2dcdfe70fbb9ec8f677595c68abba8c4a2de171037146a9d3f7c9a5b7afc
|Version1.5.0
|File Namesnowsql-1.5.0-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size62512 kB
|Release Date2026-04-16T18:10:51
|SHA256 Checksum787409a87b5f7a1919de9b107ab9dd5dae0afd74e3151d59d2423514505e5572
|Version1.4.5
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.5-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size40052 kB
|Release Date2025-08-26T12:25:38
|SHA256 Checksum1f899514201cb8696ca52c5dc30afd1dbc34686aa7250c0c8f894cd4518a7e44
|Version1.4.5
|File Namesnowsql-1.4.5-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size60852 kB
|Release Date2025-08-26T12:25:35
|SHA256 Checksum518837dd955d2faebbf11f38db52323ce4ec8fdef6da6a19780eaaff61dafbee
|Version1.4.5
|File Namesnowsql-1.4.5-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-08-26T12:25:35
|SHA256 Checksum126e06e2b7bc358b3452ee902b8ac9032111615e4526c7dfcf0cc4f543d1ee75
|Version1.4.5
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.5-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size40315 kB
|Release Date2025-08-26T12:25:28
|SHA256 Checksumf1891f259131826034e23280995cb0fd8aa2d062f48556c5900293b9968326c5
|Version1.4.5
|File Namesnowsql-1.4.5-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-08-26T12:25:26
|SHA256 Checksumb0f3a270ed4ce903cb2c872af9111730e67b9546afaed9b07aa238d884ff619e
|Version1.4.5
|File Namesnowsql-1.4.5-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size60432 kB
|Release Date2025-08-26T12:25:25
|SHA256 Checksum7c5ae759a7b76a9ae31e1389035e51af7ef48edbf2ade9026ac3ff124526e163
|Version1.4.4
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.4-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size39907 kB
|Release Date2025-07-30T17:47:01
|SHA256 Checksumacb50e319c920a473f78ce13d00dbd50bbda66fa8eb9ea76c9c14d98ab6fe89f
|Version1.4.4
|File Namesnowsql-1.4.4-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size60704 kB
|Release Date2025-07-30T17:46:58
|SHA256 Checksum6067dcef2d607f2ec9e0dcb751838eae655ae69c981221ab8395a37139fb99c2
|Version1.4.4
|File Namesnowsql-1.4.4-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-07-30T17:46:58
|SHA256 Checksum42661e13be9df19892be567821270b66bb05ed0ea032ab020a192e76b37636d6
|Version1.4.4
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.4-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size40172 kB
|Release Date2025-07-30T17:46:54
|SHA256 Checksum3a5f8dfedaefd9acba8f5500bb3c03e8810893750d85c66145f304057cecc8eb
|Version1.4.4
|File Namesnowsql-1.4.4-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size60289 kB
|Release Date2025-07-30T17:46:51
|SHA256 Checksumb2f7c6a95ee988524a30d9b05770adfd332ee955461892bde8c5e79583b0e7f5
|Version1.4.4
|File Namesnowsql-1.4.4-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-07-30T17:46:51
|SHA256 Checksumae2b244a0a6431eccaf39c36f31f4c300233816a813f5d9c0dd1ca167c370eed
|Version1.4.3
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.3-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size39811 kB
|Release Date2025-07-11T14:32:38
|SHA256 Checksumf3e2c6eca9243b99183c70693275d70976d9989a5cfe64bff49ba31d2870fd95
|Version1.4.3
|File Namesnowsql-1.4.3-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-07-11T14:32:36
|SHA256 Checksumff7d0c67d5862073d51da5fba695fb284c11169d910896eb39ce01d2d26a5fc3
|Version1.4.3
|File Namesnowsql-1.4.3-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size60595 kB
|Release Date2025-07-11T14:32:35
|SHA256 Checksum3f749188605ef5e3de1157486d69fe25d5557eeb8c31205bbebd42cff41f8c5b
|Version1.4.3
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.3-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size40074 kB
|Release Date2025-07-11T14:32:30
|SHA256 Checksumabf738f19e22f4956bbdfd49adad2493864d2a2da05843a8d46ae7ec8b7acb20
|Version1.4.3
|File Namesnowsql-1.4.3-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-07-11T14:32:28
|SHA256 Checksum910da7210279cf2af477445fd3ece2fcc0633581f5f17bd45edf12437b066f28
|Version1.4.3
|File Namesnowsql-1.4.3-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size60185 kB
|Release Date2025-07-11T14:32:27
|SHA256 Checksum2d211eee32a804793a614b17d768d3f1f82f9d4e2f0b785eaa122321a6078d60
|Version1.4.2
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.2-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size39717 kB
|Release Date2025-06-26T10:50:07
|SHA256 Checksumf19f5329f130d704a64e3dcf91b7eea99a4add44b264535c3abd49b3a120aef2
|Version1.4.2
|File Namesnowsql-1.4.2-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-06-26T10:50:05
|SHA256 Checksuma078502332d76f645a017ba071ec6180534f83246ef451d789c0271049274505
|Version1.4.2
|File Namesnowsql-1.4.2-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size60509 kB
|Release Date2025-06-26T10:50:04
|SHA256 Checksum6d8d377a34fc80c4c1e900801311b3183d8df10365116a1ef45fac67d8ba234e
|Version1.4.2
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.2-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size39982 kB
|Release Date2025-06-26T10:50:00
|SHA256 Checksum0563fa11a494f241420c4f80a760854e35c6730a4f32d5e542c518e0a05704cd
|Version1.4.2
|File Namesnowsql-1.4.2-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-06-26T10:49:58
|SHA256 Checksumd7388d5f186432f4b25c86885dd5a62a55674a818d92ab09090f267384b89591
|Version1.4.2
|File Namesnowsql-1.4.2-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size60099 kB
|Release Date2025-06-26T10:49:57
|SHA256 Checksum2dad9bd762422bf2871eacf3434783a338eec4b16721f17c0ca65f78641e6b9c
|Version1.4.1
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.1-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size39590 kB
|Release Date2025-06-26T11:05:36
|SHA256 Checksum4ef17fe8d3eb92cf369d4ad4625853d9397289c1bcc350a1f719f2d10d6cd48a
|Version1.4.1
|File Namesnowsql-1.4.1-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size60382 kB
|Release Date2025-06-26T11:05:34
|SHA256 Checksum5faa0e9f0df18225daf9c98c59e48a20e3998824d2b3980351a40fa03b00ba59
|Version1.4.1
|File Namesnowsql-1.4.1-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-06-26T11:05:34
|SHA256 Checksumdbc0055b3cf8457779293174951ce1fb3cdb7a190de5c46600d3e8d15ea73a65
|Version1.4.1
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.1-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size39853 kB
|Release Date2025-06-26T11:05:30
|SHA256 Checksum8f92a5a9c38c1c30916414a19d19406d4ad460edec8d104f6b90a74328a191ee
|Version1.4.1
|File Namesnowsql-1.4.1-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-06-26T11:05:27
|SHA256 Checksum83234caa02400593ddf7dc83a8bd5cb9013312f5f6c24ebce4cd4e85b60abbb5
|Version1.4.1
|File Namesnowsql-1.4.1-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size59977 kB
|Release Date2025-06-26T11:05:26
|SHA256 Checksum0fd74e3cb5715e1e283e988c2e828f52028201d03b1f8d2bc381e1fe7794b087
|Version1.4.0
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.0-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size39589 kB
|Release Date2025-06-30T13:29:40
|SHA256 Checksum5a58d417a1d0e0318b7bbb66ea070a870c705e977450d53ddf3d1c1f5d70cf68
|Version1.4.0
|File Namesnowsql-1.4.0-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-06-30T13:29:38
|SHA256 Checksumb4ff23d2847582fe43aa40295c6c5e6c760a1607164899654cdebc9a5e30477d
|Version1.4.0
|File Namesnowsql-1.4.0-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size60372 kB
|Release Date2025-06-30T13:29:37
|SHA256 Checksum78aa63d8902c9351745457e4b9e68b05f544f544c669a285a9649dc28b19d67c
|Version1.4.0
|File Namesnowflake-snowsql-1.4.0-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size39849 kB
|Release Date2025-06-30T13:29:33
|SHA256 Checksume7ee9e6e791aa2d11bd20870a9591a3b5e73b3722cda49e90f6b9f591e228b2b
|Version1.4.0
|File Namesnowsql-1.4.0-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-06-30T13:29:31
|SHA256 Checksum80e9408905796175abe37eab0fdee91ab913655b97bfd46d6ee68df479749651
|Version1.4.0
|File Namesnowsql-1.4.0-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size59963 kB
|Release Date2025-06-30T13:29:30
|SHA256 Checksuma625f18188208fe79dbb70806949d497d4dca7e191768991c2a5df6865ed642c
|Version1.3.3
|File Namesnowflake-snowsql-1.3.3-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24527 kB
|Release Date2025-02-05T14:43:46
|SHA256 Checksum05e74e71ddd9965ccc499ea18ecd411b4a3d4c48376892ad2f3bad384de7235b
|Version1.3.3
|File Namesnowsql-1.3.3-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size44171 kB
|Release Date2025-02-05T14:43:43
|SHA256 Checksum47cf935f1df466778627a834aa74f06385702fd6f191b0a9c41a6a50f0a54a5a
|Version1.3.3
|File Namesnowsql-1.3.3-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-02-05T14:43:43
|SHA256 Checksume2f982ab07d1127c277aa2f22d5291704016603dab72f0c4b640f8c74f87a5e3
|Version1.3.3
|File Namesnowflake-snowsql-1.3.3-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size24482 kB
|Release Date2025-02-05T14:43:40
|SHA256 Checksum333bd6bdbf005720edc076de2585d8571b59062bdcf26d581e0616e8cbff7227
|Version1.3.3
|File Namesnowsql-1.3.3-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2025-02-05T14:43:38
|SHA256 Checksumf40dab59b2a20736938e8a0b58172dc2cfba4682fa2f68f5dae927d421aa70cb
|Version1.3.3
|File Namesnowsql-1.3.3-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size43134 kB
|Release Date2025-02-05T14:43:37
|SHA256 Checksume9fd67a7ce0f7d042a98246f06916ae3fd891b63bd70221ab35ec6219568c02c
|Version1.3.2
|File Namesnowflake-snowsql-1.3.2-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size26957 kB
|Release Date2024-08-12T10:10:46
|SHA256 Checksum301f48fa6fbe50fee09b57f0fd5c4621dce6527ca484f9d0f8e158238a0773eb
|Version1.3.2
|File Namesnowsql-1.3.2-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2024-08-12T10:10:44
|SHA256 Checksumcab6c2cd531409cfb397c117febfbdbb395d38c1a99f6fbe652fa282d3b1c353
|Version1.3.2
|File Namesnowsql-1.3.2-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size49117 kB
|Release Date2024-08-12T10:10:43
|SHA256 Checksum07c0e2b6a64f9092d3ed379f430d2e371906c0554ca048b5d14fccbb6daf9171
|Version1.3.2
|File Namesnowflake-snowsql-1.3.2-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size27144 kB
|Release Date2024-08-12T10:10:40
|SHA256 Checksum5dafc2881ec03d802e43523f2f2384e0dbbe3423e36d092f9622e216823aca49
|Version1.3.2
|File Namesnowsql-1.3.2-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size48353 kB
|Release Date2024-08-12T10:10:37
|SHA256 Checksum35552a645cba9eb0b7f87c43ed5ed3bf9cfde80f54de7264b2c45cc962911a98
|Version1.3.2
|File Namesnowsql-1.3.2-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2024-08-12T10:10:37
|SHA256 Checksumac95d96f91f30bbc708313997bad61d73461b4862a329bb61551a1ed9c8938ef
|Version1.3.1
|File Namesnowflake-snowsql-1.3.1-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size26959 kB
|Release Date2024-06-28T10:33:59
|SHA256 Checksum7671cc670145e2c43ee996d52ff782bc65520825eabd96733801d0f896d3ce36
|Version1.3.1
|File Namesnowsql-1.3.1-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size49117 kB
|Release Date2024-06-28T10:33:57
|SHA256 Checksum9a59dad2539ab8bda125d0fd923b6b3c4817dabfb5a7f923fd15825efd44f4f9
|Version1.3.1
|File Namesnowsql-1.3.1-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2024-06-28T10:33:57
|SHA256 Checksum1dbcc4d44fa57eb5542e7bfa9d70a6cfb08eb1d00eaaf54b75ded122bab33648
|Version1.3.1
|File Namesnowflake-snowsql-1.3.1-1.aarch64.rpm
|Architecture
|Size26441 kB
|Release Date2024-06-28T10:33:53
|SHA256 Checksum193b5f4c450de8abc73fb4ef550b225712b088d131682ebe0c8db821cdf43ddd
|Version1.3.1
|File Namesnowsql-1.3.1-linux_aarch64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2024-06-28T10:33:52
|SHA256 Checksum99bfca52daf23aa2ce535dd9af4b335fd089124998d0bbbc9e945deb5dbca707
|Version1.3.1
|File Namesnowsql-1.3.1-linux_aarch64.bash
|Architecture
|Size47705 kB
|Release Date2024-06-28T10:33:51
|SHA256 Checksume0aa9e9895905ba109208884353edc4e89341cbfecf438bf9d45050b2e86ecab
|Version1.3.0
|File Namesnowflake-snowsql-1.3.0-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size27573 kB
|Release Date2024-05-02T21:30:41
|SHA256 Checksum28a0828fea48c1686eccebb196343c635d660300ff18e36ca5b5ee3c03017611
|Version1.3.0
|File Namesnowsql-1.3.0-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2024-05-02T21:30:39
|SHA256 Checksum5418c0cbdb92511ef1e3f567617b1b8a22088dd7fe7354e67f0310cceb35e3d4
|Version1.3.0
|File Namesnowsql-1.3.0-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size50133 kB
|Release Date2024-05-02T21:30:38
|SHA256 Checksum526d59dd737b4164e6f376c6794648f83df1dc8ecdcfff15809b74e91ba231a3
|Version1.2.32
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.32-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size27487 kB
|Release Date2024-03-05T21:28:14
|SHA256 Checksum71ae69821279da7a08be99a4980077a0fa8768e13d64b68fc868f5a37ef3752f
|Version1.2.32
|File Namesnowsql-1.2.32-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2024-03-05T21:28:12
|SHA256 Checksuma21a16f02f151017772f1ac4dd4cbf23c0d35f3008adf3bb3132a5184ca5f0db
|Version1.2.32
|File Namesnowsql-1.2.32-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size50007 kB
|Release Date2024-03-05T21:28:11
|SHA256 Checksum0cf62977890f7267c901f475d088b7b8e3eb4f3df36fb6fb3742f0a02e6d430d
|Version1.2.31
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.31-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size18591 kB
|Release Date2023-12-14T00:17:01
|SHA256 Checksum473b7dc8f2557a9f2f683d3e3227303b3ec9948e873bf622fe59f92dbf23b811
|Version1.2.31
|File Namesnowsql-1.2.31-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size32494 kB
|Release Date2023-12-14T00:16:59
|SHA256 Checksumca6ad47ba296739b3cf102300b8eca51e2f4ff4b141399bf6d2843c1336b7c41
|Version1.2.31
|File Namesnowsql-1.2.31-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2023-12-14T00:16:59
|SHA256 Checksum5ededa4592ac8b1d8e20526802b0cecb8a6b5b6c7084e20f50f70067f839199c
|Version1.2.30
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.30-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size18568 kB
|Release Date2023-11-13T23:30:02
|SHA256 Checksum973c44fc114424c8e94f13df9b6f4338c1c488b8772c2f9644bc60a04fcd3cb6
|Version1.2.30
|File Namesnowsql-1.2.30-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2023-11-13T23:30:00
|SHA256 Checksuma0f5d438872200186ff81c2ad9fd739dac1ea0e429cb55899951612ba1589fa3
|Version1.2.30
|File Namesnowsql-1.2.30-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size32470 kB
|Release Date2023-11-13T23:29:59
|SHA256 Checksumd859a89a6f13b7521ad1e8decb9ba822bc8092c627fecfad6e0d23736650283f
|Version1.2.29
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.29-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size18811 kB
|Release Date2023-10-10T21:08:13
|SHA256 Checksumf4a899a367ff0a1bfe7bcf448892092b79cd77f0ac0164ef69358e26e77b36ef
|Version1.2.29
|File Namesnowsql-1.2.29-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size32722 kB
|Release Date2023-10-10T21:08:10
|SHA256 Checksuma5d152cc93273ed3e3897deac36d760ff9e3c5ce81ebb892d9203b736cee6f71
|Version1.2.29
|File Namesnowsql-1.2.29-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2023-10-10T21:08:10
|SHA256 Checksum5fd866e4a6fc4b8c40e05e64dce77833fed5f5bd64ce707d0e93cd3db350f729
|Version1.2.28
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.28-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24273 kB
|Release Date2023-08-07T22:36:48
|SHA256 Checksum5b650cc7eae51bd69983ce1a5fd70238ba9282778800aee0998cf2a63896975f
|Version1.2.28
|File Namesnowsql-1.2.28-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2023-08-07T22:36:46
|SHA256 Checksum3eb7199fa872e5bfe8d15bffb41ac6086d92cd3f711574f89ece7dc37dd4b073
|Version1.2.28
|File Namesnowsql-1.2.28-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size43370 kB
|Release Date2023-08-07T22:36:45
|SHA256 Checksumc2390240cb0f441d6d6ee5d15ae0dfc596646f31c4665a2977a110599906beb0
|Version1.2.27
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.27-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24243 kB
|Release Date2023-06-15T18:28:22
|SHA256 Checksum533324ef6e8d71135c5c145cf3cd086cded43c20841c8f1d018410b5e0707bd5
|Version1.2.27
|File Namesnowsql-1.2.27-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2023-06-15T18:28:20
|SHA256 Checksum0fcbd1988b9cdc026f291e3ba809d4751dc41d8c30fa3fadc735d4cee0fbd009
|Version1.2.27
|File Namesnowsql-1.2.27-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size43332 kB
|Release Date2023-06-15T18:28:19
|SHA256 Checksumacb64e6318afb20d97b8aeeb7d6d7d5ae8467273c2ad46c1060bf905366d387b
|Version1.2.26
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.26-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24119 kB
|Release Date2023-04-28T20:27:19
|SHA256 Checksum5744d979b9a1738eb70dccd0b930f2d276505fe8a8eb5cff9b7dbf9ff10a1496
|Version1.2.26
|File Namesnowsql-1.2.26-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size43209 kB
|Release Date2023-04-28T20:27:17
|SHA256 Checksum6fc62512974d87e5e150e7d559683d34a029b7bb367ceadad1750a43e1ce4fba
|Version1.2.26
|File Namesnowsql-1.2.26-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2023-04-28T20:27:17
|SHA256 Checksum7ec79f31c88fa4438aae8ac5b27f1908802d2613970057beb6deaffb698c73a1
|Version1.2.24
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.24-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24022 kB
|Release Date2022-10-20T20:57:22
|SHA256 Checksumf0fc6bb4a59d714811a6e2638af048867f60b69f44d2c36773172ebc86530b3b
|Version1.2.24
|File Namesnowsql-1.2.24-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2022-10-20T20:57:20
|SHA256 Checksum37cb264bdf29010016168ad580b6b156396fe8483d865befe0cc8c7b5e877690
|Version1.2.24
|File Namesnowsql-1.2.24-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size43024 kB
|Release Date2022-10-20T20:57:19
|SHA256 Checksume5c44e71a4fed99aedf23c9beaea0b21826bbc7fdc9f80090339d92588f3f806
|Version1.2.23
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.23-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size23980 kB
|Release Date2022-07-28T22:07:42
|SHA256 Checksum0e55c750042714acef509ec9b1ee678bebeff2ac9362dd5fb32596372818fd9b
|Version1.2.23
|File Namesnowsql-1.2.23-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2022-07-28T22:07:40
|SHA256 Checksum6dfefb8fdaf066e13e5cbd763d15e7e48ee783f2f12550f2a8f181034885b5d8
|Version1.2.23
|File Namesnowsql-1.2.23-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size42966 kB
|Release Date2022-07-28T22:07:39
|SHA256 Checksume0222ed5f75a0e678a1d9a5240dc51a300b8e364d5f209040b43b7afbdbee06d
|Version1.2.22
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.22-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size23965 kB
|Release Date2022-06-29T03:36:43
|SHA256 Checksum3de87aecd1e0ccf9590b04d9921e359be6c459ff7f30487045b9a4c4e6a6a5e4
|Version1.2.22
|File Namesnowsql-1.2.22-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2022-06-29T03:36:41
|SHA256 Checksum1e1459dec1e9e36e93b56b69e9cbfe382aceb9f985324f5c6fbf2c9da5896765
|Version1.2.22
|File Namesnowsql-1.2.22-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size42967 kB
|Release Date2022-06-29T03:36:40
|SHA256 Checksume52bb12b952e2700d3f0ac15d640a94351d27e735adaccdb67aa977f233d244e
|Version1.2.21
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.21-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size18543 kB
|Release Date2021-11-19T20:26:59
|SHA256 Checksumb67208212849183c280221effb96101f6ca3a23186ca50d257bbaa7026eeff82
|Version1.2.21
|File Namesnowsql-1.2.21-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-11-19T20:26:57
|SHA256 Checksumcdb6ffd498d3199c7fda58f67304df540babc1daead4e3dccea61376fd6e6d7f
|Version1.2.21
|File Namesnowsql-1.2.21-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size31992 kB
|Release Date2021-11-19T20:26:56
|SHA256 Checksum82bed0793ca88787728573d006723f38fc4fe5b4bd367cebde24e2660ceb397c
|Version1.2.20
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.20-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25139 kB
|Release Date2021-10-25T18:49:47
|SHA256 Checksum50551e843b8b2d4054bd51814f8e6c18bfb8ccaa2e5d76d285c370ba4b92c77a
|Version1.2.20
|File Namesnowsql-1.2.20-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size38706 kB
|Release Date2021-10-25T18:49:45
|SHA256 Checksum1975548c1dac225c6a9a83afb067b64d841caf194e51a6e9e3933283c3073b4c
|Version1.2.20
|File Namesnowsql-1.2.20-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-10-25T18:49:45
|SHA256 Checksum7ccfc21b8451482573c2debbaec977275a9b219a552901419120dc26a4745f8e
|Version1.2.19
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.19-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25846 kB
|Release Date2021-09-30T18:45:36
|SHA256 Checksum36e559ad31ae801d7341beba2200be635d168133cd57e9f87a6e25893caf1507
|Version1.2.19
|File Namesnowsql-1.2.19-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size39404 kB
|Release Date2021-09-30T18:45:34
|SHA256 Checksum85208f62d56853634e46cab854e26afdefd20182152222328b7daee676ef8205
|Version1.2.19
|File Namesnowsql-1.2.19-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-09-30T18:45:34
|SHA256 Checksum7bd052b7ec8dabc8ec5e5d80f6e499dc9737f1540870565e9501ddfe686548f5
|Version1.2.18
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.18-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25988 kB
|Release Date2021-09-16T17:42:17
|SHA256 Checksum2a26513426159c2c05331d9933c9d584675dc8c928e5749f454cbbb5210e472c
|Version1.2.18
|File Namesnowsql-1.2.18-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-09-16T17:42:15
|SHA256 Checksum7c722f941e166784dd9308a3cf1a064029229b8698985a288a51659a3b8061d4
|Version1.2.18
|File Namesnowsql-1.2.18-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size39692 kB
|Release Date2021-09-16T17:42:14
|SHA256 Checksumf288b8b8192dd2e6d25ff1c0120f0f4a6c051992831e272ce19fdc408b0f16aa
|Version1.2.17
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.17-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25198 kB
|Release Date2021-07-30T16:38:03
|SHA256 Checksumb45f277a0f487a2638b490fdd8b78870b6c39d1cc748c60fbe949d1809b165d7
|Version1.2.17
|File Namesnowsql-1.2.17-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-07-30T16:38:01
|SHA256 Checksum948c2447b1ffc4a1b9977c916d17da8266ed789d5cad3d3fac1089622a31f2c9
|Version1.2.17
|File Namesnowsql-1.2.17-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size38552 kB
|Release Date2021-07-30T16:38:00
|SHA256 Checksumf76b3a24e30623410d30d92a0186fbdc0ac6017f88a41c31835e3b5f95e334dc
|Version1.2.16
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.16-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25122 kB
|Release Date2021-06-21T23:58:17
|SHA256 Checksum6583c4ce6490fc5cda131be9bae62430d398097dda113261cfb3c5f62c4fe517
|Version1.2.16
|File Namesnowsql-1.2.16-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-06-21T23:58:14
|SHA256 Checksumb45734b06f05a83eec38a9c0b2206b0560cc62c31309c47ae7214e9ed85f52b2
|Version1.2.16
|File Namesnowsql-1.2.16-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size38440 kB
|Release Date2021-06-21T23:58:13
|SHA256 Checksumdc21c5cb4db3d2a09c103b222171f81f1273f85c9938b72585d55965db5ecd87
|Version1.2.15
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.15-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25120 kB
|Release Date2021-06-04T16:33:34
|SHA256 Checksum1818861a0374f93a3334c2bba39df8a0a65c312b458772bb543447521638d994
|Version1.2.15
|File Namesnowsql-1.2.15-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-06-04T16:33:30
|SHA256 Checksumd98186e604115d690cccf82ed6c1aef0e7a221b3f6107eef6e2148b5e43cc729
|Version1.2.15
|File Namesnowsql-1.2.15-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size38442 kB
|Release Date2021-06-04T16:33:29
|SHA256 Checksumef0cf22f22847c5feb6e86e024f68bd5faced9ea08d172ea60442fad34f119af
|Version1.2.14
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.14-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size37833 kB
|Release Date2021-03-18T22:55:03
|SHA256 Checksum3875aca39205eb17419194becc1f3e0dbaedf314c3c1f7e40ed243d8116beafd
|Version1.2.14
|File Namesnowsql-1.2.14-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-03-18T22:55:00
|SHA256 Checksumbeab32d8b4c8db702cbdc8a5eb780fbc7913a8e99335edd19a12ee2849d13517
|Version1.2.14
|File Namesnowsql-1.2.14-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size51110 kB
|Release Date2021-03-18T22:54:59
|SHA256 Checksum1afb83a22b9ccb2f8e84c2abe861da503336cb3b882fcc2e8399f86ac76bc2a9
|Version1.2.13
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.13-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25078 kB
|Release Date2021-03-11T19:18:05
|SHA256 Checksum48456eb22c4700e60dd65d7f15f80603471f70b13e57ac18c8926fab08e37994
|Version1.2.13
|File Namesnowsql-1.2.13-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size38395 kB
|Release Date2021-03-11T19:18:02
|SHA256 Checksumc73440be80c63711e0a69249c3d969d8d190fde2a5ce7df2339ae7ee96ad4614
|Version1.2.13
|File Namesnowsql-1.2.13-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-03-11T19:18:02
|SHA256 Checksum1cb40e32cb66381fbb34a1bb2d40fd19eac1c13566767e7b3070817e15e813c6
|Version1.2.12
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.12-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25072 kB
|Release Date2021-03-02T14:55:41
|SHA256 Checksum24505d51f86ed7ba4a2dd7fac6f0b10c0253ee8b8714b241bf9a02aed7e86d2b
|Version1.2.12
|File Namesnowsql-1.2.12-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-03-02T14:55:39
|SHA256 Checksum1d00332c4ada3ce991784275b5ad6459c57691f0d012c32f4e31b1d260aacdd3
|Version1.2.12
|File Namesnowsql-1.2.12-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size38382 kB
|Release Date2021-03-02T14:55:38
|SHA256 Checksum7225959501d904c902e8a613384565c1b0698fcbcdf561d3283696f98b1fc352
|Version1.2.11
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.11-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size25019 kB
|Release Date2021-02-10T03:23:50
|SHA256 Checksum682ede947ca1f6e9d60e2b8c7b4cdf8e740ff35af80c3ce72715863909340350
|Version1.2.11
|File Namesnowsql-1.2.11-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2021-02-10T03:23:48
|SHA256 Checksumf69d92fe372ac1c67313163d2bb9fa210ba3a2903a1d995a8fd1a88457205483
|Version1.2.11
|File Namesnowsql-1.2.11-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size38329 kB
|Release Date2021-02-10T03:23:47
|SHA256 Checksume79b61a853aa29d05883ca9a715975c97d8d997f90c171f57ebec3cb2d11d764
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|File Namesnowflake-snowsql-1.2.10-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24720 kB
|Release Date2020-09-14T19:10:29
|SHA256 Checksum1e583f15985adbc81faa656c11537e5fb237e1d1d835cfb92f0e9d58ae65749d
|Version1.2.10
|File Namesnowsql-1.2.10-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size38034 kB
|Release Date2020-09-14T19:10:19
|SHA256 Checksum0b7e620efab22df2a22bc80bae81544628a2eb4117a76ec109cfead6e8334c3c
|Version1.2.10
|File Namesnowsql-1.2.10-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2020-09-14T19:10:19
|SHA256 Checksumf5ecd6ffe307f559c8041c54f57ce4c93e408d6828e573a2411d39d7f7257725
|Version1.2.9
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.9-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24574 kB
|Release Date2020-08-06T16:44:54
|SHA256 Checksum88810319e271ebf6d5eb5ed374695d7841de24d07b4d52c0bb3b62bf49f62dcd
|Version1.2.9
|File Namesnowsql-1.2.9-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2020-08-06T16:44:52
|SHA256 Checksumddf42d7749869670a78162024ad9646974f68dbe7e729fea10d3998c3f1ddbf5
|Version1.2.9
|File Namesnowsql-1.2.9-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size37874 kB
|Release Date2020-08-06T16:44:51
|SHA256 Checksumc31355dd2e6e2c705728ff1f3999084511d7604451e50a5f6ababea67f9eb3d6
|Version1.2.8
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.8-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24566 kB
|Release Date2020-08-04T01:14:15
|SHA256 Checksum4676a1a6f85458ff7201f90e661069cbd2613674d297faee71712ad2b0ac3c55
|Version1.2.8
|File Namesnowsql-1.2.8-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2020-08-04T01:14:13
|SHA256 Checksum53f562f2ad499f8749d4918fd1d0dfe541dd3b8fa1b252ac69831f1b253b9338
|Version1.2.8
|File Namesnowsql-1.2.8-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size37870 kB
|Release Date2020-08-04T01:14:12
|SHA256 Checksumee98931013505d2971f546a6cec1fcc8b884712472e3868be53ada70e829696f
|Version1.2.7
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.7-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size24352 kB
|Release Date2020-06-25T16:22:59
|SHA256 Checksum075f4b1ae5cc267d84da041239e5c33a14f4618f8ef679af3255bcbfb5e7fe1f
|Version1.2.7
|File Namesnowsql-1.2.7-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2020-06-25T16:22:57
|SHA256 Checksum0ad4ae8ba0f20cc84e34e53f992c71dae47e838bbac360cdcbea0af04d5f02fa
|Version1.2.7
|File Namesnowsql-1.2.7-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size37647 kB
|Release Date2020-06-25T16:22:56
|SHA256 Checksum68ca9adbb6881dd0a0c14604f42b86b352aa9c2f432d9f3be3b347bd5b7f3460
|Version1.2.5
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.5-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size23638 kB
|Release Date2020-02-19T19:03:47
|SHA256 Checksumc66e2044640197f4a5b5a16b89e8e7c6a816aa539004a0fb016aab185795f2d5
|Version1.2.5
|File Namesnowsql-1.2.5-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2020-02-19T19:03:45
|SHA256 Checksum7c6c98586f2116996cdae0cd758b37d0c9a7f4a02afae14533b23b45bfdc66f7
|Version1.2.5
|File Namesnowsql-1.2.5-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size36911 kB
|Release Date2020-02-19T19:03:44
|SHA256 Checksume34db98c2b3f2eb103f7cd2fb04785a51d57facc8bee2a20085948c796b5b799
|Version1.2.4
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.4-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size36893 kB
|Release Date2020-01-31T21:52:54
|SHA256 Checksum1eac45cd5e11780a598fb3a89b2a13bc02e04a607d8ca5a779982410157a213b
|Version1.2.4
|File Namesnowsql-1.2.4-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size36892 kB
|Release Date2020-01-31T21:52:51
|SHA256 Checksum4acbff363b32e3a216fc737ffc0416206eb5072a424ae79ad3659d515c6fe6c4
|Version1.2.4
|File Namesnowsql-1.2.4-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2020-01-31T21:52:51
|SHA256 Checksum18132bd9d37b076bd7a238392ba4745d1de5d765e33f7953214d0e549325b435
|Version1.2.3
|File Namesnowflake-snowsql-1.2.3-1.x86_64.rpm
|Architecture
|Size36974 kB
|Release Date2020-01-23T01:19:59
|SHA256 Checksumd38c7753b3bca5579afc464c9df98991225fb267ebcdd4d0b2a58a1dd7c8da09
|Version1.2.3
|File Namesnowsql-1.2.3-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2020-01-23T01:19:53
|SHA256 Checksum8ca2352f5752f8568004cab61ef5f65a0bc48eb58d441e8c7822eafbb666a89c
|Version1.2.3
|File Namesnowsql-1.2.3-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size36974 kB
|Release Date2020-01-23T01:19:52
|SHA256 Checksumf45b88cff14ee15a4a3b233a740f372425b29103f0c1c3718864218d2cfc9149
|Version1.2.2
|File Namesnowsql-1.2.2-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2019-12-12T23:00:39
|SHA256 Checksum633c1eb70e66ad8d3967ec4ae28bc7151007211fb007933cefe14fe740fda464
|Version1.2.2
|File Namesnowsql-1.2.2-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size21210 kB
|Release Date2019-12-12T23:00:33
|SHA256 Checksuma0fad61edaee913aa4d5550a3042ef6b352933c4b51b463fb2bbb0b55b1cf143
|Version1.2.1
|File Namesnowsql-1.2.1-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2019-12-05T17:26:55
|SHA256 Checksum6f91118232b1a5e00c068e5bde57b9e865dbf66c654d4c85e4fac8eb563093a7
|Version1.2.1
|File Namesnowsql-1.2.1-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size21194 kB
|Release Date2019-12-05T17:26:54
|SHA256 Checksumf96fcb85bf289c4a5303c578d0d767ce8eaf2339ac0149392b5c1d6e5c48f1a2
|Version1.2.0
|File Namesnowsql-1.2.0-linux_x86_64.bash.sig
|Architecture
|Size0 kB
|Release Date2019-11-12T21:39:14
|SHA256 Checksum2f8b5363065df11a7ba2f1793d9b34a430d03f9811a114d6e815983a53cd36c1
|Version1.2.0
|File Namesnowsql-1.2.0-linux_x86_64.bash
|Architecture
|Size19671 kB
|Release Date2019-11-12T21:39:12
|SHA256 Checksum8615b39c833956f244559137d82085a92805ee1db736684bda7fe5346acd80a2
|Version
|File Name
|Architecture
|Size
|Release Date
|SHA256 Checksum
|Version1.5.1
|File Namesnowsql-1.5.1-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size53093 kB
|Release Date2026-07-17T10:08:45
|SHA256 Checksumc9761bb580b00e6b0c6bc6b0c6004907846488f9ad9c62a7bb9de534728e6f12
|Version1.5.1
|File Namesnowsql-1.5.1-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size52580 kB
|Release Date2026-07-17T10:08:43
|SHA256 Checksum521e87e1b43284720dbab70357fbba32bf32b9a3709516be8dd650980d9fd4bf
|Version1.5.0
|File Namesnowsql-1.5.0-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size47620 kB
|Release Date2026-04-16T18:10:48
|SHA256 Checksum389a7640c5a59a4c10dff9e524fb611d3b3cf715c7ab35fdd530c5d0b408c12f
|Version1.5.0
|File Namesnowsql-1.5.0-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size47070 kB
|Release Date2026-04-16T18:10:46
|SHA256 Checksum7b0631b9ce6389d375f6d339e4debf5e51d1756d31e8452f68f0d5c4e5790bfe
|Version1.4.5
|File Namesnowsql-1.4.5-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size44461 kB
|Release Date2025-08-26T12:25:21
|SHA256 Checksum680d6bfbf17448115197b9ca35e9d4fe9d4a07853873a762385c9798018c0cd5
|Version1.4.5
|File Namesnowsql-1.4.5-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size44091 kB
|Release Date2025-08-26T12:25:18
|SHA256 Checksum4869789576acdcc05c0ecdff46e7c90d19c6fc980688debfcc90e4901ba6296e
|Version1.4.4
|File Namesnowsql-1.4.4-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size44320 kB
|Release Date2025-07-30T17:46:47
|SHA256 Checksum5c3c409ccf842a9f2c4674e1317957d2793ff76e371cff03ee74764e74931119
|Version1.4.4
|File Namesnowsql-1.4.4-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size43943 kB
|Release Date2025-07-30T17:46:44
|SHA256 Checksum8c5937a189b19acb5e0128b28db653f5bbf2836a607903f6662e219991e3afff
|Version1.4.3
|File Namesnowsql-1.4.3-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size44214 kB
|Release Date2025-07-11T14:32:18
|SHA256 Checksumb38eae6543e8be82f26bc1a2ef590bf9c82831e745289b31d28e2ac2276fd36b
|Version1.4.3
|File Namesnowsql-1.4.3-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size43832 kB
|Release Date2025-07-11T14:32:15
|SHA256 Checksumb1f6da79a07448bdedcdbfe8937369c63031765148f23e1596cf0c4e31eb8d63
|Version1.4.2
|File Namesnowsql-1.4.2-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size44124 kB
|Release Date2025-06-26T10:49:54
|SHA256 Checksumd24871298bd71431d3fdc49323aeee1d5a5b71119016b164e36fbe0cb77f970a
|Version1.4.2
|File Namesnowsql-1.4.2-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size43743 kB
|Release Date2025-06-26T10:49:51
|SHA256 Checksum2ebf6cc644010886c7c57f287f09ded8cb1e265abfb67df3a733c3b5eebf7fb7
|Version1.4.1
|File Namesnowsql-1.4.1-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size43999 kB
|Release Date2025-06-26T11:05:23
|SHA256 Checksum0c69f7b95289b053737c482c424e687858ff4b17b137b6709bd546e18a0b9716
|Version1.4.1
|File Namesnowsql-1.4.1-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size43624 kB
|Release Date2025-06-26T11:05:20
|SHA256 Checksumcd7915f6007b22e8dd990347e913acfbd95ce68a7039be89e41fa8c213498d79
|Version1.4.0
|File Namesnowsql-1.4.0-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size43997 kB
|Release Date2025-06-30T13:29:26
|SHA256 Checksum5b84b3a1680b0a70b29a387f0242e1d7b632bedfbe819bff2b8e08ab431f7d83
|Version1.4.0
|File Namesnowsql-1.4.0-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size43612 kB
|Release Date2025-06-30T13:29:22
|SHA256 Checksum083187461e748b3320c2f10b50f10d5a3c894f2d62143e1f2759c3d314338b03
|Version1.3.3
|File Namesnowsql-1.3.3-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
|Size30264 kB
|Release Date2025-02-05T14:43:34
|SHA256 Checksum0d85b4fa59dd4213b8b04524246b8c0e88313445383b05f8ff3491d48bd37eb0
|Version1.3.3
|File Namesnowsql-1.3.3-darwin_arm64.pkg
|Architecture
|Size29974 kB
|Release Date2025-02-05T14:43:31
|SHA256 Checksum8c2dcff194631a84c20dd800a0faf9da964c4ed90797834946e2873e06a45867
|Version1.3.2
|File Namesnowsql-1.3.2-darwin_x86_64.pkg
|Architecture
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|Release Date2024-08-12T10:10:33
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|File Namesnowsql-1.2.27-windows_x86_64.msi
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|File Namesnowsql-1.2.24-windows_x86_64.msi
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|File Namesnowsql-1.2.23-windows_x86_64.msi
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|File Namesnowsql-1.2.22-windows_x86_64.msi
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|File Namesnowsql-1.2.20-windows_x86_64.msi
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