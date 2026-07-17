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SnowSQL is the next-generation command line client for connecting to Snowflake. Use it to execute SQL queries and perform all DDL and DML operations, including loading and unloading data into Snowflake, directly from your terminal.

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SnowSQL for Windows

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VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version1.5.1File Namesnowflake-snowsql-1.5.1-1.x86_64.rpmArchitecture Size42014 kBRelease Date2026-07-17T10:08:56SHA256 Checksumc7fb0d44249ba5c407782d23d1339431e39b7b3acbec49de3bb7c906258ae67a
Version1.5.1File Namesnowsql-1.5.1-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2026-07-17T10:08:54SHA256 Checksum36e8fa862caf171e40057eb09f5b501eb0bad2b2383c3eebc0de1ce2ce578323
Version1.5.1File Namesnowsql-1.5.1-linux_x86_64.bashArchitecture Size63695 kBRelease Date2026-07-17T10:08:53SHA256 Checksum91f252b87db49fdda57db67ae4dbc8fb96f0bda2a81d92e954f0d262820abe7f
Version1.5.1File Namesnowflake-snowsql-1.5.1-1.aarch64.rpmArchitecture Size42191 kBRelease Date2026-07-17T10:08:50SHA256 Checksum43595bac1ecea4b229038e337d51cd67208a56ae3def7b0e8ce65ec32495ffcd
Version1.5.1File Namesnowsql-1.5.1-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2026-07-17T10:08:49SHA256 Checksum77538d67453e14a56dbae6c2570b8855d06d8dbe703d8e6efdda2e3b030982bd
Version1.5.1File Namesnowsql-1.5.1-linux_aarch64.bashArchitecture Size63083 kBRelease Date2026-07-17T10:08:48SHA256 Checksum06437bb4e4bc04c21eaf9c861f25c0cf70cb6dba0d35e6ec1dabcb3ceeeaa445
Version1.5.0File Namesnowflake-snowsql-1.5.0-1.x86_64.rpmArchitecture Size41475 kBRelease Date2026-04-16T18:11:03SHA256 Checksum0179051ea33705bcf8e58719d4bbf5a667d1a71d4018a8215b3114a1d9234d70
Version1.5.0File Namesnowsql-1.5.0-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2026-04-16T18:11:02SHA256 Checksumee6f5a46401774f7ab219999d31c14b598d2fb0898060c1c7d33f8ae3ca25b4a
Version1.5.0File Namesnowsql-1.5.0-linux_x86_64.bashArchitecture Size63125 kBRelease Date2026-04-16T18:10:56SHA256 Checksum3124e9b642fab946e701e64e72417fa90797a5708156d3d974eeaf9bea4402c3
Version1.5.0File Namesnowflake-snowsql-1.5.0-1.aarch64.rpmArchitecture Size41655 kBRelease Date2026-04-16T18:10:53SHA256 Checksum03a3057adbd5971b4daea8d0c2601cc7f8e08830deff2fb697da38cfb5d37ee1
Version1.5.0File Namesnowsql-1.5.0-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2026-04-16T18:10:52SHA256 Checksum38ba2dcdfe70fbb9ec8f677595c68abba8c4a2de171037146a9d3f7c9a5b7afc
Version1.5.0File Namesnowsql-1.5.0-linux_aarch64.bashArchitecture Size62512 kBRelease Date2026-04-16T18:10:51SHA256 Checksum787409a87b5f7a1919de9b107ab9dd5dae0afd74e3151d59d2423514505e5572
Version1.4.5File Namesnowflake-snowsql-1.4.5-1.x86_64.rpmArchitecture Size40052 kBRelease Date2025-08-26T12:25:38SHA256 Checksum1f899514201cb8696ca52c5dc30afd1dbc34686aa7250c0c8f894cd4518a7e44
Version1.4.5File Namesnowsql-1.4.5-linux_x86_64.bashArchitecture Size60852 kBRelease Date2025-08-26T12:25:35SHA256 Checksum518837dd955d2faebbf11f38db52323ce4ec8fdef6da6a19780eaaff61dafbee
Version1.4.5File Namesnowsql-1.4.5-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-08-26T12:25:35SHA256 Checksum126e06e2b7bc358b3452ee902b8ac9032111615e4526c7dfcf0cc4f543d1ee75
Version1.4.5File Namesnowflake-snowsql-1.4.5-1.aarch64.rpmArchitecture Size40315 kBRelease Date2025-08-26T12:25:28SHA256 Checksumf1891f259131826034e23280995cb0fd8aa2d062f48556c5900293b9968326c5
Version1.4.5File Namesnowsql-1.4.5-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-08-26T12:25:26SHA256 Checksumb0f3a270ed4ce903cb2c872af9111730e67b9546afaed9b07aa238d884ff619e
Version1.4.5File Namesnowsql-1.4.5-linux_aarch64.bashArchitecture Size60432 kBRelease Date2025-08-26T12:25:25SHA256 Checksum7c5ae759a7b76a9ae31e1389035e51af7ef48edbf2ade9026ac3ff124526e163
Version1.4.4File Namesnowflake-snowsql-1.4.4-1.x86_64.rpmArchitecture Size39907 kBRelease Date2025-07-30T17:47:01SHA256 Checksumacb50e319c920a473f78ce13d00dbd50bbda66fa8eb9ea76c9c14d98ab6fe89f
Version1.4.4File Namesnowsql-1.4.4-linux_x86_64.bashArchitecture Size60704 kBRelease Date2025-07-30T17:46:58SHA256 Checksum6067dcef2d607f2ec9e0dcb751838eae655ae69c981221ab8395a37139fb99c2
Version1.4.4File Namesnowsql-1.4.4-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-07-30T17:46:58SHA256 Checksum42661e13be9df19892be567821270b66bb05ed0ea032ab020a192e76b37636d6
Version1.4.4File Namesnowflake-snowsql-1.4.4-1.aarch64.rpmArchitecture Size40172 kBRelease Date2025-07-30T17:46:54SHA256 Checksum3a5f8dfedaefd9acba8f5500bb3c03e8810893750d85c66145f304057cecc8eb
Version1.4.4File Namesnowsql-1.4.4-linux_aarch64.bashArchitecture Size60289 kBRelease Date2025-07-30T17:46:51SHA256 Checksumb2f7c6a95ee988524a30d9b05770adfd332ee955461892bde8c5e79583b0e7f5
Version1.4.4File Namesnowsql-1.4.4-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-07-30T17:46:51SHA256 Checksumae2b244a0a6431eccaf39c36f31f4c300233816a813f5d9c0dd1ca167c370eed
Version1.4.3File Namesnowflake-snowsql-1.4.3-1.x86_64.rpmArchitecture Size39811 kBRelease Date2025-07-11T14:32:38SHA256 Checksumf3e2c6eca9243b99183c70693275d70976d9989a5cfe64bff49ba31d2870fd95
Version1.4.3File Namesnowsql-1.4.3-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-07-11T14:32:36SHA256 Checksumff7d0c67d5862073d51da5fba695fb284c11169d910896eb39ce01d2d26a5fc3
Version1.4.3File Namesnowsql-1.4.3-linux_x86_64.bashArchitecture Size60595 kBRelease Date2025-07-11T14:32:35SHA256 Checksum3f749188605ef5e3de1157486d69fe25d5557eeb8c31205bbebd42cff41f8c5b
Version1.4.3File Namesnowflake-snowsql-1.4.3-1.aarch64.rpmArchitecture Size40074 kBRelease Date2025-07-11T14:32:30SHA256 Checksumabf738f19e22f4956bbdfd49adad2493864d2a2da05843a8d46ae7ec8b7acb20
Version1.4.3File Namesnowsql-1.4.3-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-07-11T14:32:28SHA256 Checksum910da7210279cf2af477445fd3ece2fcc0633581f5f17bd45edf12437b066f28
Version1.4.3File Namesnowsql-1.4.3-linux_aarch64.bashArchitecture Size60185 kBRelease Date2025-07-11T14:32:27SHA256 Checksum2d211eee32a804793a614b17d768d3f1f82f9d4e2f0b785eaa122321a6078d60
Version1.4.2File Namesnowflake-snowsql-1.4.2-1.x86_64.rpmArchitecture Size39717 kBRelease Date2025-06-26T10:50:07SHA256 Checksumf19f5329f130d704a64e3dcf91b7eea99a4add44b264535c3abd49b3a120aef2
Version1.4.2File Namesnowsql-1.4.2-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-06-26T10:50:05SHA256 Checksuma078502332d76f645a017ba071ec6180534f83246ef451d789c0271049274505
Version1.4.2File Namesnowsql-1.4.2-linux_x86_64.bashArchitecture Size60509 kBRelease Date2025-06-26T10:50:04SHA256 Checksum6d8d377a34fc80c4c1e900801311b3183d8df10365116a1ef45fac67d8ba234e
Version1.4.2File Namesnowflake-snowsql-1.4.2-1.aarch64.rpmArchitecture Size39982 kBRelease Date2025-06-26T10:50:00SHA256 Checksum0563fa11a494f241420c4f80a760854e35c6730a4f32d5e542c518e0a05704cd
Version1.4.2File Namesnowsql-1.4.2-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-06-26T10:49:58SHA256 Checksumd7388d5f186432f4b25c86885dd5a62a55674a818d92ab09090f267384b89591
Version1.4.2File Namesnowsql-1.4.2-linux_aarch64.bashArchitecture Size60099 kBRelease Date2025-06-26T10:49:57SHA256 Checksum2dad9bd762422bf2871eacf3434783a338eec4b16721f17c0ca65f78641e6b9c
Version1.4.1File Namesnowflake-snowsql-1.4.1-1.x86_64.rpmArchitecture Size39590 kBRelease Date2025-06-26T11:05:36SHA256 Checksum4ef17fe8d3eb92cf369d4ad4625853d9397289c1bcc350a1f719f2d10d6cd48a
Version1.4.1File Namesnowsql-1.4.1-linux_x86_64.bashArchitecture Size60382 kBRelease Date2025-06-26T11:05:34SHA256 Checksum5faa0e9f0df18225daf9c98c59e48a20e3998824d2b3980351a40fa03b00ba59
Version1.4.1File Namesnowsql-1.4.1-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-06-26T11:05:34SHA256 Checksumdbc0055b3cf8457779293174951ce1fb3cdb7a190de5c46600d3e8d15ea73a65
Version1.4.1File Namesnowflake-snowsql-1.4.1-1.aarch64.rpmArchitecture Size39853 kBRelease Date2025-06-26T11:05:30SHA256 Checksum8f92a5a9c38c1c30916414a19d19406d4ad460edec8d104f6b90a74328a191ee
Version1.4.1File Namesnowsql-1.4.1-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-06-26T11:05:27SHA256 Checksum83234caa02400593ddf7dc83a8bd5cb9013312f5f6c24ebce4cd4e85b60abbb5
Version1.4.1File Namesnowsql-1.4.1-linux_aarch64.bashArchitecture Size59977 kBRelease Date2025-06-26T11:05:26SHA256 Checksum0fd74e3cb5715e1e283e988c2e828f52028201d03b1f8d2bc381e1fe7794b087
Version1.4.0File Namesnowflake-snowsql-1.4.0-1.x86_64.rpmArchitecture Size39589 kBRelease Date2025-06-30T13:29:40SHA256 Checksum5a58d417a1d0e0318b7bbb66ea070a870c705e977450d53ddf3d1c1f5d70cf68
Version1.4.0File Namesnowsql-1.4.0-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-06-30T13:29:38SHA256 Checksumb4ff23d2847582fe43aa40295c6c5e6c760a1607164899654cdebc9a5e30477d
Version1.4.0File Namesnowsql-1.4.0-linux_x86_64.bashArchitecture Size60372 kBRelease Date2025-06-30T13:29:37SHA256 Checksum78aa63d8902c9351745457e4b9e68b05f544f544c669a285a9649dc28b19d67c
Version1.4.0File Namesnowflake-snowsql-1.4.0-1.aarch64.rpmArchitecture Size39849 kBRelease Date2025-06-30T13:29:33SHA256 Checksume7ee9e6e791aa2d11bd20870a9591a3b5e73b3722cda49e90f6b9f591e228b2b
Version1.4.0File Namesnowsql-1.4.0-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-06-30T13:29:31SHA256 Checksum80e9408905796175abe37eab0fdee91ab913655b97bfd46d6ee68df479749651
Version1.4.0File Namesnowsql-1.4.0-linux_aarch64.bashArchitecture Size59963 kBRelease Date2025-06-30T13:29:30SHA256 Checksuma625f18188208fe79dbb70806949d497d4dca7e191768991c2a5df6865ed642c
Version1.3.3File Namesnowflake-snowsql-1.3.3-1.x86_64.rpmArchitecture Size24527 kBRelease Date2025-02-05T14:43:46SHA256 Checksum05e74e71ddd9965ccc499ea18ecd411b4a3d4c48376892ad2f3bad384de7235b
Version1.3.3File Namesnowsql-1.3.3-linux_x86_64.bashArchitecture Size44171 kBRelease Date2025-02-05T14:43:43SHA256 Checksum47cf935f1df466778627a834aa74f06385702fd6f191b0a9c41a6a50f0a54a5a
Version1.3.3File Namesnowsql-1.3.3-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-02-05T14:43:43SHA256 Checksume2f982ab07d1127c277aa2f22d5291704016603dab72f0c4b640f8c74f87a5e3
Version1.3.3File Namesnowflake-snowsql-1.3.3-1.aarch64.rpmArchitecture Size24482 kBRelease Date2025-02-05T14:43:40SHA256 Checksum333bd6bdbf005720edc076de2585d8571b59062bdcf26d581e0616e8cbff7227
Version1.3.3File Namesnowsql-1.3.3-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2025-02-05T14:43:38SHA256 Checksumf40dab59b2a20736938e8a0b58172dc2cfba4682fa2f68f5dae927d421aa70cb
Version1.3.3File Namesnowsql-1.3.3-linux_aarch64.bashArchitecture Size43134 kBRelease Date2025-02-05T14:43:37SHA256 Checksume9fd67a7ce0f7d042a98246f06916ae3fd891b63bd70221ab35ec6219568c02c
Version1.3.2File Namesnowflake-snowsql-1.3.2-1.x86_64.rpmArchitecture Size26957 kBRelease Date2024-08-12T10:10:46SHA256 Checksum301f48fa6fbe50fee09b57f0fd5c4621dce6527ca484f9d0f8e158238a0773eb
Version1.3.2File Namesnowsql-1.3.2-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2024-08-12T10:10:44SHA256 Checksumcab6c2cd531409cfb397c117febfbdbb395d38c1a99f6fbe652fa282d3b1c353
Version1.3.2File Namesnowsql-1.3.2-linux_x86_64.bashArchitecture Size49117 kBRelease Date2024-08-12T10:10:43SHA256 Checksum07c0e2b6a64f9092d3ed379f430d2e371906c0554ca048b5d14fccbb6daf9171
Version1.3.2File Namesnowflake-snowsql-1.3.2-1.aarch64.rpmArchitecture Size27144 kBRelease Date2024-08-12T10:10:40SHA256 Checksum5dafc2881ec03d802e43523f2f2384e0dbbe3423e36d092f9622e216823aca49
Version1.3.2File Namesnowsql-1.3.2-linux_aarch64.bashArchitecture Size48353 kBRelease Date2024-08-12T10:10:37SHA256 Checksum35552a645cba9eb0b7f87c43ed5ed3bf9cfde80f54de7264b2c45cc962911a98
Version1.3.2File Namesnowsql-1.3.2-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2024-08-12T10:10:37SHA256 Checksumac95d96f91f30bbc708313997bad61d73461b4862a329bb61551a1ed9c8938ef
Version1.3.1File Namesnowflake-snowsql-1.3.1-1.x86_64.rpmArchitecture Size26959 kBRelease Date2024-06-28T10:33:59SHA256 Checksum7671cc670145e2c43ee996d52ff782bc65520825eabd96733801d0f896d3ce36
Version1.3.1File Namesnowsql-1.3.1-linux_x86_64.bashArchitecture Size49117 kBRelease Date2024-06-28T10:33:57SHA256 Checksum9a59dad2539ab8bda125d0fd923b6b3c4817dabfb5a7f923fd15825efd44f4f9
Version1.3.1File Namesnowsql-1.3.1-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2024-06-28T10:33:57SHA256 Checksum1dbcc4d44fa57eb5542e7bfa9d70a6cfb08eb1d00eaaf54b75ded122bab33648
Version1.3.1File Namesnowflake-snowsql-1.3.1-1.aarch64.rpmArchitecture Size26441 kBRelease Date2024-06-28T10:33:53SHA256 Checksum193b5f4c450de8abc73fb4ef550b225712b088d131682ebe0c8db821cdf43ddd
Version1.3.1File Namesnowsql-1.3.1-linux_aarch64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2024-06-28T10:33:52SHA256 Checksum99bfca52daf23aa2ce535dd9af4b335fd089124998d0bbbc9e945deb5dbca707
Version1.3.1File Namesnowsql-1.3.1-linux_aarch64.bashArchitecture Size47705 kBRelease Date2024-06-28T10:33:51SHA256 Checksume0aa9e9895905ba109208884353edc4e89341cbfecf438bf9d45050b2e86ecab
Version1.3.0File Namesnowflake-snowsql-1.3.0-1.x86_64.rpmArchitecture Size27573 kBRelease Date2024-05-02T21:30:41SHA256 Checksum28a0828fea48c1686eccebb196343c635d660300ff18e36ca5b5ee3c03017611
Version1.3.0File Namesnowsql-1.3.0-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2024-05-02T21:30:39SHA256 Checksum5418c0cbdb92511ef1e3f567617b1b8a22088dd7fe7354e67f0310cceb35e3d4
Version1.3.0File Namesnowsql-1.3.0-linux_x86_64.bashArchitecture Size50133 kBRelease Date2024-05-02T21:30:38SHA256 Checksum526d59dd737b4164e6f376c6794648f83df1dc8ecdcfff15809b74e91ba231a3
Version1.2.32File Namesnowflake-snowsql-1.2.32-1.x86_64.rpmArchitecture Size27487 kBRelease Date2024-03-05T21:28:14SHA256 Checksum71ae69821279da7a08be99a4980077a0fa8768e13d64b68fc868f5a37ef3752f
Version1.2.32File Namesnowsql-1.2.32-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2024-03-05T21:28:12SHA256 Checksuma21a16f02f151017772f1ac4dd4cbf23c0d35f3008adf3bb3132a5184ca5f0db
Version1.2.32File Namesnowsql-1.2.32-linux_x86_64.bashArchitecture Size50007 kBRelease Date2024-03-05T21:28:11SHA256 Checksum0cf62977890f7267c901f475d088b7b8e3eb4f3df36fb6fb3742f0a02e6d430d
Version1.2.31File Namesnowflake-snowsql-1.2.31-1.x86_64.rpmArchitecture Size18591 kBRelease Date2023-12-14T00:17:01SHA256 Checksum473b7dc8f2557a9f2f683d3e3227303b3ec9948e873bf622fe59f92dbf23b811
Version1.2.31File Namesnowsql-1.2.31-linux_x86_64.bashArchitecture Size32494 kBRelease Date2023-12-14T00:16:59SHA256 Checksumca6ad47ba296739b3cf102300b8eca51e2f4ff4b141399bf6d2843c1336b7c41
Version1.2.31File Namesnowsql-1.2.31-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2023-12-14T00:16:59SHA256 Checksum5ededa4592ac8b1d8e20526802b0cecb8a6b5b6c7084e20f50f70067f839199c
Version1.2.30File Namesnowflake-snowsql-1.2.30-1.x86_64.rpmArchitecture Size18568 kBRelease Date2023-11-13T23:30:02SHA256 Checksum973c44fc114424c8e94f13df9b6f4338c1c488b8772c2f9644bc60a04fcd3cb6
Version1.2.30File Namesnowsql-1.2.30-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2023-11-13T23:30:00SHA256 Checksuma0f5d438872200186ff81c2ad9fd739dac1ea0e429cb55899951612ba1589fa3
Version1.2.30File Namesnowsql-1.2.30-linux_x86_64.bashArchitecture Size32470 kBRelease Date2023-11-13T23:29:59SHA256 Checksumd859a89a6f13b7521ad1e8decb9ba822bc8092c627fecfad6e0d23736650283f
Version1.2.29File Namesnowflake-snowsql-1.2.29-1.x86_64.rpmArchitecture Size18811 kBRelease Date2023-10-10T21:08:13SHA256 Checksumf4a899a367ff0a1bfe7bcf448892092b79cd77f0ac0164ef69358e26e77b36ef
Version1.2.29File Namesnowsql-1.2.29-linux_x86_64.bashArchitecture Size32722 kBRelease Date2023-10-10T21:08:10SHA256 Checksuma5d152cc93273ed3e3897deac36d760ff9e3c5ce81ebb892d9203b736cee6f71
Version1.2.29File Namesnowsql-1.2.29-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2023-10-10T21:08:10SHA256 Checksum5fd866e4a6fc4b8c40e05e64dce77833fed5f5bd64ce707d0e93cd3db350f729
Version1.2.28File Namesnowflake-snowsql-1.2.28-1.x86_64.rpmArchitecture Size24273 kBRelease Date2023-08-07T22:36:48SHA256 Checksum5b650cc7eae51bd69983ce1a5fd70238ba9282778800aee0998cf2a63896975f
Version1.2.28File Namesnowsql-1.2.28-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2023-08-07T22:36:46SHA256 Checksum3eb7199fa872e5bfe8d15bffb41ac6086d92cd3f711574f89ece7dc37dd4b073
Version1.2.28File Namesnowsql-1.2.28-linux_x86_64.bashArchitecture Size43370 kBRelease Date2023-08-07T22:36:45SHA256 Checksumc2390240cb0f441d6d6ee5d15ae0dfc596646f31c4665a2977a110599906beb0
Version1.2.27File Namesnowflake-snowsql-1.2.27-1.x86_64.rpmArchitecture Size24243 kBRelease Date2023-06-15T18:28:22SHA256 Checksum533324ef6e8d71135c5c145cf3cd086cded43c20841c8f1d018410b5e0707bd5
Version1.2.27File Namesnowsql-1.2.27-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2023-06-15T18:28:20SHA256 Checksum0fcbd1988b9cdc026f291e3ba809d4751dc41d8c30fa3fadc735d4cee0fbd009
Version1.2.27File Namesnowsql-1.2.27-linux_x86_64.bashArchitecture Size43332 kBRelease Date2023-06-15T18:28:19SHA256 Checksumacb64e6318afb20d97b8aeeb7d6d7d5ae8467273c2ad46c1060bf905366d387b
Version1.2.26File Namesnowflake-snowsql-1.2.26-1.x86_64.rpmArchitecture Size24119 kBRelease Date2023-04-28T20:27:19SHA256 Checksum5744d979b9a1738eb70dccd0b930f2d276505fe8a8eb5cff9b7dbf9ff10a1496
Version1.2.26File Namesnowsql-1.2.26-linux_x86_64.bashArchitecture Size43209 kBRelease Date2023-04-28T20:27:17SHA256 Checksum6fc62512974d87e5e150e7d559683d34a029b7bb367ceadad1750a43e1ce4fba
Version1.2.26File Namesnowsql-1.2.26-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2023-04-28T20:27:17SHA256 Checksum7ec79f31c88fa4438aae8ac5b27f1908802d2613970057beb6deaffb698c73a1
Version1.2.24File Namesnowflake-snowsql-1.2.24-1.x86_64.rpmArchitecture Size24022 kBRelease Date2022-10-20T20:57:22SHA256 Checksumf0fc6bb4a59d714811a6e2638af048867f60b69f44d2c36773172ebc86530b3b
Version1.2.24File Namesnowsql-1.2.24-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2022-10-20T20:57:20SHA256 Checksum37cb264bdf29010016168ad580b6b156396fe8483d865befe0cc8c7b5e877690
Version1.2.24File Namesnowsql-1.2.24-linux_x86_64.bashArchitecture Size43024 kBRelease Date2022-10-20T20:57:19SHA256 Checksume5c44e71a4fed99aedf23c9beaea0b21826bbc7fdc9f80090339d92588f3f806
Version1.2.23File Namesnowflake-snowsql-1.2.23-1.x86_64.rpmArchitecture Size23980 kBRelease Date2022-07-28T22:07:42SHA256 Checksum0e55c750042714acef509ec9b1ee678bebeff2ac9362dd5fb32596372818fd9b
Version1.2.23File Namesnowsql-1.2.23-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2022-07-28T22:07:40SHA256 Checksum6dfefb8fdaf066e13e5cbd763d15e7e48ee783f2f12550f2a8f181034885b5d8
Version1.2.23File Namesnowsql-1.2.23-linux_x86_64.bashArchitecture Size42966 kBRelease Date2022-07-28T22:07:39SHA256 Checksume0222ed5f75a0e678a1d9a5240dc51a300b8e364d5f209040b43b7afbdbee06d
Version1.2.22File Namesnowflake-snowsql-1.2.22-1.x86_64.rpmArchitecture Size23965 kBRelease Date2022-06-29T03:36:43SHA256 Checksum3de87aecd1e0ccf9590b04d9921e359be6c459ff7f30487045b9a4c4e6a6a5e4
Version1.2.22File Namesnowsql-1.2.22-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2022-06-29T03:36:41SHA256 Checksum1e1459dec1e9e36e93b56b69e9cbfe382aceb9f985324f5c6fbf2c9da5896765
Version1.2.22File Namesnowsql-1.2.22-linux_x86_64.bashArchitecture Size42967 kBRelease Date2022-06-29T03:36:40SHA256 Checksume52bb12b952e2700d3f0ac15d640a94351d27e735adaccdb67aa977f233d244e
Version1.2.21File Namesnowflake-snowsql-1.2.21-1.x86_64.rpmArchitecture Size18543 kBRelease Date2021-11-19T20:26:59SHA256 Checksumb67208212849183c280221effb96101f6ca3a23186ca50d257bbaa7026eeff82
Version1.2.21File Namesnowsql-1.2.21-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-11-19T20:26:57SHA256 Checksumcdb6ffd498d3199c7fda58f67304df540babc1daead4e3dccea61376fd6e6d7f
Version1.2.21File Namesnowsql-1.2.21-linux_x86_64.bashArchitecture Size31992 kBRelease Date2021-11-19T20:26:56SHA256 Checksum82bed0793ca88787728573d006723f38fc4fe5b4bd367cebde24e2660ceb397c
Version1.2.20File Namesnowflake-snowsql-1.2.20-1.x86_64.rpmArchitecture Size25139 kBRelease Date2021-10-25T18:49:47SHA256 Checksum50551e843b8b2d4054bd51814f8e6c18bfb8ccaa2e5d76d285c370ba4b92c77a
Version1.2.20File Namesnowsql-1.2.20-linux_x86_64.bashArchitecture Size38706 kBRelease Date2021-10-25T18:49:45SHA256 Checksum1975548c1dac225c6a9a83afb067b64d841caf194e51a6e9e3933283c3073b4c
Version1.2.20File Namesnowsql-1.2.20-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-10-25T18:49:45SHA256 Checksum7ccfc21b8451482573c2debbaec977275a9b219a552901419120dc26a4745f8e
Version1.2.19File Namesnowflake-snowsql-1.2.19-1.x86_64.rpmArchitecture Size25846 kBRelease Date2021-09-30T18:45:36SHA256 Checksum36e559ad31ae801d7341beba2200be635d168133cd57e9f87a6e25893caf1507
Version1.2.19File Namesnowsql-1.2.19-linux_x86_64.bashArchitecture Size39404 kBRelease Date2021-09-30T18:45:34SHA256 Checksum85208f62d56853634e46cab854e26afdefd20182152222328b7daee676ef8205
Version1.2.19File Namesnowsql-1.2.19-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-09-30T18:45:34SHA256 Checksum7bd052b7ec8dabc8ec5e5d80f6e499dc9737f1540870565e9501ddfe686548f5
Version1.2.18File Namesnowflake-snowsql-1.2.18-1.x86_64.rpmArchitecture Size25988 kBRelease Date2021-09-16T17:42:17SHA256 Checksum2a26513426159c2c05331d9933c9d584675dc8c928e5749f454cbbb5210e472c
Version1.2.18File Namesnowsql-1.2.18-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-09-16T17:42:15SHA256 Checksum7c722f941e166784dd9308a3cf1a064029229b8698985a288a51659a3b8061d4
Version1.2.18File Namesnowsql-1.2.18-linux_x86_64.bashArchitecture Size39692 kBRelease Date2021-09-16T17:42:14SHA256 Checksumf288b8b8192dd2e6d25ff1c0120f0f4a6c051992831e272ce19fdc408b0f16aa
Version1.2.17File Namesnowflake-snowsql-1.2.17-1.x86_64.rpmArchitecture Size25198 kBRelease Date2021-07-30T16:38:03SHA256 Checksumb45f277a0f487a2638b490fdd8b78870b6c39d1cc748c60fbe949d1809b165d7
Version1.2.17File Namesnowsql-1.2.17-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-07-30T16:38:01SHA256 Checksum948c2447b1ffc4a1b9977c916d17da8266ed789d5cad3d3fac1089622a31f2c9
Version1.2.17File Namesnowsql-1.2.17-linux_x86_64.bashArchitecture Size38552 kBRelease Date2021-07-30T16:38:00SHA256 Checksumf76b3a24e30623410d30d92a0186fbdc0ac6017f88a41c31835e3b5f95e334dc
Version1.2.16File Namesnowflake-snowsql-1.2.16-1.x86_64.rpmArchitecture Size25122 kBRelease Date2021-06-21T23:58:17SHA256 Checksum6583c4ce6490fc5cda131be9bae62430d398097dda113261cfb3c5f62c4fe517
Version1.2.16File Namesnowsql-1.2.16-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-06-21T23:58:14SHA256 Checksumb45734b06f05a83eec38a9c0b2206b0560cc62c31309c47ae7214e9ed85f52b2
Version1.2.16File Namesnowsql-1.2.16-linux_x86_64.bashArchitecture Size38440 kBRelease Date2021-06-21T23:58:13SHA256 Checksumdc21c5cb4db3d2a09c103b222171f81f1273f85c9938b72585d55965db5ecd87
Version1.2.15File Namesnowflake-snowsql-1.2.15-1.x86_64.rpmArchitecture Size25120 kBRelease Date2021-06-04T16:33:34SHA256 Checksum1818861a0374f93a3334c2bba39df8a0a65c312b458772bb543447521638d994
Version1.2.15File Namesnowsql-1.2.15-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-06-04T16:33:30SHA256 Checksumd98186e604115d690cccf82ed6c1aef0e7a221b3f6107eef6e2148b5e43cc729
Version1.2.15File Namesnowsql-1.2.15-linux_x86_64.bashArchitecture Size38442 kBRelease Date2021-06-04T16:33:29SHA256 Checksumef0cf22f22847c5feb6e86e024f68bd5faced9ea08d172ea60442fad34f119af
Version1.2.14File Namesnowflake-snowsql-1.2.14-1.x86_64.rpmArchitecture Size37833 kBRelease Date2021-03-18T22:55:03SHA256 Checksum3875aca39205eb17419194becc1f3e0dbaedf314c3c1f7e40ed243d8116beafd
Version1.2.14File Namesnowsql-1.2.14-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-03-18T22:55:00SHA256 Checksumbeab32d8b4c8db702cbdc8a5eb780fbc7913a8e99335edd19a12ee2849d13517
Version1.2.14File Namesnowsql-1.2.14-linux_x86_64.bashArchitecture Size51110 kBRelease Date2021-03-18T22:54:59SHA256 Checksum1afb83a22b9ccb2f8e84c2abe861da503336cb3b882fcc2e8399f86ac76bc2a9
Version1.2.13File Namesnowflake-snowsql-1.2.13-1.x86_64.rpmArchitecture Size25078 kBRelease Date2021-03-11T19:18:05SHA256 Checksum48456eb22c4700e60dd65d7f15f80603471f70b13e57ac18c8926fab08e37994
Version1.2.13File Namesnowsql-1.2.13-linux_x86_64.bashArchitecture Size38395 kBRelease Date2021-03-11T19:18:02SHA256 Checksumc73440be80c63711e0a69249c3d969d8d190fde2a5ce7df2339ae7ee96ad4614
Version1.2.13File Namesnowsql-1.2.13-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-03-11T19:18:02SHA256 Checksum1cb40e32cb66381fbb34a1bb2d40fd19eac1c13566767e7b3070817e15e813c6
Version1.2.12File Namesnowflake-snowsql-1.2.12-1.x86_64.rpmArchitecture Size25072 kBRelease Date2021-03-02T14:55:41SHA256 Checksum24505d51f86ed7ba4a2dd7fac6f0b10c0253ee8b8714b241bf9a02aed7e86d2b
Version1.2.12File Namesnowsql-1.2.12-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-03-02T14:55:39SHA256 Checksum1d00332c4ada3ce991784275b5ad6459c57691f0d012c32f4e31b1d260aacdd3
Version1.2.12File Namesnowsql-1.2.12-linux_x86_64.bashArchitecture Size38382 kBRelease Date2021-03-02T14:55:38SHA256 Checksum7225959501d904c902e8a613384565c1b0698fcbcdf561d3283696f98b1fc352
Version1.2.11File Namesnowflake-snowsql-1.2.11-1.x86_64.rpmArchitecture Size25019 kBRelease Date2021-02-10T03:23:50SHA256 Checksum682ede947ca1f6e9d60e2b8c7b4cdf8e740ff35af80c3ce72715863909340350
Version1.2.11File Namesnowsql-1.2.11-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2021-02-10T03:23:48SHA256 Checksumf69d92fe372ac1c67313163d2bb9fa210ba3a2903a1d995a8fd1a88457205483
Version1.2.11File Namesnowsql-1.2.11-linux_x86_64.bashArchitecture Size38329 kBRelease Date2021-02-10T03:23:47SHA256 Checksume79b61a853aa29d05883ca9a715975c97d8d997f90c171f57ebec3cb2d11d764
Version1.2.10File Namesnowflake-snowsql-1.2.10-1.x86_64.rpmArchitecture Size24720 kBRelease Date2020-09-14T19:10:29SHA256 Checksum1e583f15985adbc81faa656c11537e5fb237e1d1d835cfb92f0e9d58ae65749d
Version1.2.10File Namesnowsql-1.2.10-linux_x86_64.bashArchitecture Size38034 kBRelease Date2020-09-14T19:10:19SHA256 Checksum0b7e620efab22df2a22bc80bae81544628a2eb4117a76ec109cfead6e8334c3c
Version1.2.10File Namesnowsql-1.2.10-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2020-09-14T19:10:19SHA256 Checksumf5ecd6ffe307f559c8041c54f57ce4c93e408d6828e573a2411d39d7f7257725
Version1.2.9File Namesnowflake-snowsql-1.2.9-1.x86_64.rpmArchitecture Size24574 kBRelease Date2020-08-06T16:44:54SHA256 Checksum88810319e271ebf6d5eb5ed374695d7841de24d07b4d52c0bb3b62bf49f62dcd
Version1.2.9File Namesnowsql-1.2.9-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2020-08-06T16:44:52SHA256 Checksumddf42d7749869670a78162024ad9646974f68dbe7e729fea10d3998c3f1ddbf5
Version1.2.9File Namesnowsql-1.2.9-linux_x86_64.bashArchitecture Size37874 kBRelease Date2020-08-06T16:44:51SHA256 Checksumc31355dd2e6e2c705728ff1f3999084511d7604451e50a5f6ababea67f9eb3d6
Version1.2.8File Namesnowflake-snowsql-1.2.8-1.x86_64.rpmArchitecture Size24566 kBRelease Date2020-08-04T01:14:15SHA256 Checksum4676a1a6f85458ff7201f90e661069cbd2613674d297faee71712ad2b0ac3c55
Version1.2.8File Namesnowsql-1.2.8-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2020-08-04T01:14:13SHA256 Checksum53f562f2ad499f8749d4918fd1d0dfe541dd3b8fa1b252ac69831f1b253b9338
Version1.2.8File Namesnowsql-1.2.8-linux_x86_64.bashArchitecture Size37870 kBRelease Date2020-08-04T01:14:12SHA256 Checksumee98931013505d2971f546a6cec1fcc8b884712472e3868be53ada70e829696f
Version1.2.7File Namesnowflake-snowsql-1.2.7-1.x86_64.rpmArchitecture Size24352 kBRelease Date2020-06-25T16:22:59SHA256 Checksum075f4b1ae5cc267d84da041239e5c33a14f4618f8ef679af3255bcbfb5e7fe1f
Version1.2.7File Namesnowsql-1.2.7-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2020-06-25T16:22:57SHA256 Checksum0ad4ae8ba0f20cc84e34e53f992c71dae47e838bbac360cdcbea0af04d5f02fa
Version1.2.7File Namesnowsql-1.2.7-linux_x86_64.bashArchitecture Size37647 kBRelease Date2020-06-25T16:22:56SHA256 Checksum68ca9adbb6881dd0a0c14604f42b86b352aa9c2f432d9f3be3b347bd5b7f3460
Version1.2.5File Namesnowflake-snowsql-1.2.5-1.x86_64.rpmArchitecture Size23638 kBRelease Date2020-02-19T19:03:47SHA256 Checksumc66e2044640197f4a5b5a16b89e8e7c6a816aa539004a0fb016aab185795f2d5
Version1.2.5File Namesnowsql-1.2.5-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2020-02-19T19:03:45SHA256 Checksum7c6c98586f2116996cdae0cd758b37d0c9a7f4a02afae14533b23b45bfdc66f7
Version1.2.5File Namesnowsql-1.2.5-linux_x86_64.bashArchitecture Size36911 kBRelease Date2020-02-19T19:03:44SHA256 Checksume34db98c2b3f2eb103f7cd2fb04785a51d57facc8bee2a20085948c796b5b799
Version1.2.4File Namesnowflake-snowsql-1.2.4-1.x86_64.rpmArchitecture Size36893 kBRelease Date2020-01-31T21:52:54SHA256 Checksum1eac45cd5e11780a598fb3a89b2a13bc02e04a607d8ca5a779982410157a213b
Version1.2.4File Namesnowsql-1.2.4-linux_x86_64.bashArchitecture Size36892 kBRelease Date2020-01-31T21:52:51SHA256 Checksum4acbff363b32e3a216fc737ffc0416206eb5072a424ae79ad3659d515c6fe6c4
Version1.2.4File Namesnowsql-1.2.4-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2020-01-31T21:52:51SHA256 Checksum18132bd9d37b076bd7a238392ba4745d1de5d765e33f7953214d0e549325b435
Version1.2.3File Namesnowflake-snowsql-1.2.3-1.x86_64.rpmArchitecture Size36974 kBRelease Date2020-01-23T01:19:59SHA256 Checksumd38c7753b3bca5579afc464c9df98991225fb267ebcdd4d0b2a58a1dd7c8da09
Version1.2.3File Namesnowsql-1.2.3-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2020-01-23T01:19:53SHA256 Checksum8ca2352f5752f8568004cab61ef5f65a0bc48eb58d441e8c7822eafbb666a89c
Version1.2.3File Namesnowsql-1.2.3-linux_x86_64.bashArchitecture Size36974 kBRelease Date2020-01-23T01:19:52SHA256 Checksumf45b88cff14ee15a4a3b233a740f372425b29103f0c1c3718864218d2cfc9149
Version1.2.2File Namesnowsql-1.2.2-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2019-12-12T23:00:39SHA256 Checksum633c1eb70e66ad8d3967ec4ae28bc7151007211fb007933cefe14fe740fda464
Version1.2.2File Namesnowsql-1.2.2-linux_x86_64.bashArchitecture Size21210 kBRelease Date2019-12-12T23:00:33SHA256 Checksuma0fad61edaee913aa4d5550a3042ef6b352933c4b51b463fb2bbb0b55b1cf143
Version1.2.1File Namesnowsql-1.2.1-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2019-12-05T17:26:55SHA256 Checksum6f91118232b1a5e00c068e5bde57b9e865dbf66c654d4c85e4fac8eb563093a7
Version1.2.1File Namesnowsql-1.2.1-linux_x86_64.bashArchitecture Size21194 kBRelease Date2019-12-05T17:26:54SHA256 Checksumf96fcb85bf289c4a5303c578d0d767ce8eaf2339ac0149392b5c1d6e5c48f1a2
Version1.2.0File Namesnowsql-1.2.0-linux_x86_64.bash.sigArchitecture Size0 kBRelease Date2019-11-12T21:39:14SHA256 Checksum2f8b5363065df11a7ba2f1793d9b34a430d03f9811a114d6e815983a53cd36c1
Version1.2.0File Namesnowsql-1.2.0-linux_x86_64.bashArchitecture Size19671 kBRelease Date2019-11-12T21:39:12SHA256 Checksum8615b39c833956f244559137d82085a92805ee1db736684bda7fe5346acd80a2
VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version1.5.1File Namesnowsql-1.5.1-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size53093 kBRelease Date2026-07-17T10:08:45SHA256 Checksumc9761bb580b00e6b0c6bc6b0c6004907846488f9ad9c62a7bb9de534728e6f12
Version1.5.1File Namesnowsql-1.5.1-darwin_arm64.pkgArchitecture Size52580 kBRelease Date2026-07-17T10:08:43SHA256 Checksum521e87e1b43284720dbab70357fbba32bf32b9a3709516be8dd650980d9fd4bf
Version1.5.0File Namesnowsql-1.5.0-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size47620 kBRelease Date2026-04-16T18:10:48SHA256 Checksum389a7640c5a59a4c10dff9e524fb611d3b3cf715c7ab35fdd530c5d0b408c12f
Version1.5.0File Namesnowsql-1.5.0-darwin_arm64.pkgArchitecture Size47070 kBRelease Date2026-04-16T18:10:46SHA256 Checksum7b0631b9ce6389d375f6d339e4debf5e51d1756d31e8452f68f0d5c4e5790bfe
Version1.4.5File Namesnowsql-1.4.5-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size44461 kBRelease Date2025-08-26T12:25:21SHA256 Checksum680d6bfbf17448115197b9ca35e9d4fe9d4a07853873a762385c9798018c0cd5
Version1.4.5File Namesnowsql-1.4.5-darwin_arm64.pkgArchitecture Size44091 kBRelease Date2025-08-26T12:25:18SHA256 Checksum4869789576acdcc05c0ecdff46e7c90d19c6fc980688debfcc90e4901ba6296e
Version1.4.4File Namesnowsql-1.4.4-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size44320 kBRelease Date2025-07-30T17:46:47SHA256 Checksum5c3c409ccf842a9f2c4674e1317957d2793ff76e371cff03ee74764e74931119
Version1.4.4File Namesnowsql-1.4.4-darwin_arm64.pkgArchitecture Size43943 kBRelease Date2025-07-30T17:46:44SHA256 Checksum8c5937a189b19acb5e0128b28db653f5bbf2836a607903f6662e219991e3afff
Version1.4.3File Namesnowsql-1.4.3-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size44214 kBRelease Date2025-07-11T14:32:18SHA256 Checksumb38eae6543e8be82f26bc1a2ef590bf9c82831e745289b31d28e2ac2276fd36b
Version1.4.3File Namesnowsql-1.4.3-darwin_arm64.pkgArchitecture Size43832 kBRelease Date2025-07-11T14:32:15SHA256 Checksumb1f6da79a07448bdedcdbfe8937369c63031765148f23e1596cf0c4e31eb8d63
Version1.4.2File Namesnowsql-1.4.2-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size44124 kBRelease Date2025-06-26T10:49:54SHA256 Checksumd24871298bd71431d3fdc49323aeee1d5a5b71119016b164e36fbe0cb77f970a
Version1.4.2File Namesnowsql-1.4.2-darwin_arm64.pkgArchitecture Size43743 kBRelease Date2025-06-26T10:49:51SHA256 Checksum2ebf6cc644010886c7c57f287f09ded8cb1e265abfb67df3a733c3b5eebf7fb7
Version1.4.1File Namesnowsql-1.4.1-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size43999 kBRelease Date2025-06-26T11:05:23SHA256 Checksum0c69f7b95289b053737c482c424e687858ff4b17b137b6709bd546e18a0b9716
Version1.4.1File Namesnowsql-1.4.1-darwin_arm64.pkgArchitecture Size43624 kBRelease Date2025-06-26T11:05:20SHA256 Checksumcd7915f6007b22e8dd990347e913acfbd95ce68a7039be89e41fa8c213498d79
Version1.4.0File Namesnowsql-1.4.0-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size43997 kBRelease Date2025-06-30T13:29:26SHA256 Checksum5b84b3a1680b0a70b29a387f0242e1d7b632bedfbe819bff2b8e08ab431f7d83
Version1.4.0File Namesnowsql-1.4.0-darwin_arm64.pkgArchitecture Size43612 kBRelease Date2025-06-30T13:29:22SHA256 Checksum083187461e748b3320c2f10b50f10d5a3c894f2d62143e1f2759c3d314338b03
Version1.3.3File Namesnowsql-1.3.3-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size30264 kBRelease Date2025-02-05T14:43:34SHA256 Checksum0d85b4fa59dd4213b8b04524246b8c0e88313445383b05f8ff3491d48bd37eb0
Version1.3.3File Namesnowsql-1.3.3-darwin_arm64.pkgArchitecture Size29974 kBRelease Date2025-02-05T14:43:31SHA256 Checksum8c2dcff194631a84c20dd800a0faf9da964c4ed90797834946e2873e06a45867
Version1.3.2File Namesnowsql-1.3.2-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size28140 kBRelease Date2024-08-12T10:10:33SHA256 Checksumd3e952c370ebfcc77e93161271e212b27bb7dc26e7db7d680542d8056196eae3
Version1.3.2File Namesnowsql-1.3.2-darwin_arm64.pkgArchitecture Size27934 kBRelease Date2024-08-12T10:10:31SHA256 Checksum5ec96d3e159b2f4c30e630fd425244a22b4575e990ea07f7983996b8edfd8aeb
Version1.3.1File Namesnowsql-1.3.1-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size28145 kBRelease Date2024-06-28T10:33:48SHA256 Checksum29237e1de9fa289b6219bf61c900fd4a2e65de63676aea71e45d500fd4be0966
Version1.3.1File Namesnowsql-1.3.1-darwin_arm64.pkgArchitecture Size27999 kBRelease Date2024-06-28T10:33:46SHA256 Checksum8dce6d4223e5cedc8ac7038a148c4d4efd7747511bb51f658dd8159f06209c89
Version1.3.0File Namesnowsql-1.3.0-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size28011 kBRelease Date2024-05-02T21:30:35SHA256 Checksum9727c07fc11b1d8adf4a4eb0b5b996d82cd3d9da191a86f4c7b772726f8e5e92
Version1.3.0File Namesnowsql-1.3.0-darwin_arm64.pkgArchitecture Size27927 kBRelease Date2024-05-02T21:30:32SHA256 Checksumacb2096b87466f0fdbff544d9f64feafc23cbee1bdf963e84b9658511ade9536
Version1.2.32File Namesnowsql-1.2.32-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size28010 kBRelease Date2024-03-05T21:28:06SHA256 Checksumaa5079140620d8f003cba7ad92916f549cb6a69636b2e6a247dd3f3878e016a1
Version1.2.32File Namesnowsql-1.2.32-darwin_arm64.pkgArchitecture Size27797 kBRelease Date2024-03-05T21:28:04SHA256 Checksum6e1a787004b39837270c83a2374d338b1d2f913c8f002bb059b4b8e30b58ec31
Version1.2.31File Namesnowsql-1.2.31-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size27098 kBRelease Date2023-12-14T00:16:54SHA256 Checksum7deedda5fb6def415d89247539dbee183511e6e44e0942a5d090d9d0b1fed235
Version1.2.31File Namesnowsql-1.2.31-darwin_arm64.pkgArchitecture Size25862 kBRelease Date2023-12-14T00:16:51SHA256 Checksum6e6e0f0d89a3d3819aa9971b8f90f6b6879d059f1514be35f1fbd57522fcc3ac
Version1.2.30File Namesnowsql-1.2.30-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size27073 kBRelease Date2023-11-13T23:29:55SHA256 Checksum72a16bc7fb8cb8b68c162cee503dfe8690c6f374d14c50508038ff3edcfdce81
Version1.2.30File Namesnowsql-1.2.30-darwin_arm64.pkgArchitecture Size25839 kBRelease Date2023-11-13T23:29:52SHA256 Checksum49c9564049a5dc19484ed16c7f6e856e4584ec5b926831b49d2d238d11f600ff
Version1.2.29File Namesnowsql-1.2.29-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size27262 kBRelease Date2023-10-10T21:08:05SHA256 Checksumcd60a137c7918febaacf03407150dc325d4e2f1d87b3476052e385b3fe120203
Version1.2.29File Namesnowsql-1.2.29-darwin_arm64.pkgArchitecture Size26083 kBRelease Date2023-10-10T21:08:02SHA256 Checksum1b2b857c1d3aff2e6467421d07d055dd19abb533281f513aa5b5b6cc37ee859c
Version1.2.28File Namesnowsql-1.2.28-darwin_arm64.pkgArchitecture Size23283 kBRelease Date2023-08-25T00:33:51SHA256 Checksum4df264b083ddd66867c7fee1dde8d303606b636ebc4aa7f257b28d9b9427abf8
Version1.2.28File Namesnowsql-1.2.28-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size24030 kBRelease Date2023-08-07T22:36:41SHA256 Checksum24644650811c720847bc6f8e04fc5dea080265a893dc0dc32f2ab044dbf5f206
Version1.2.27File Namesnowsql-1.2.27-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size25102 kBRelease Date2023-06-15T18:28:14SHA256 Checksumab78917f16654766621148cbac8faf4891b70420eefa1acb4234f77a72244000
Version1.2.26File Namesnowsql-1.2.26-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size24813 kBRelease Date2023-04-28T20:27:12SHA256 Checksum51d9db56ec898754dee114db4b8d9f03283c82a0d09f54be5851b63a8ff93a3f
Version1.2.24File Namesnowsql-1.2.24-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size24564 kBRelease Date2022-10-20T20:57:15SHA256 Checksum28bd238991e00bf476d3fdb28c1e7d97bd6f0e315fa4c1f9dc78fad4f0e3b89c
Version1.2.23File Namesnowsql-1.2.23-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size24546 kBRelease Date2022-07-28T22:07:34SHA256 Checksum4499e747bd57a1e7bc35188bca4808e97a98d93d9480ea0cf7e0a82a87b59e60
Version1.2.22File Namesnowsql-1.2.22-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size24510 kBRelease Date2022-06-29T03:36:35SHA256 Checksum61502d6b51af97718c0f4037c9be614295602196a7b9eaed12b05cb75d4c0d6f
Version1.2.21File Namesnowsql-1.2.21-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size22849 kBRelease Date2021-11-19T20:26:52SHA256 Checksumad11cf3b32a99ba6281536e375a71ba8c952371601a071481429810f0d266fb0
Version1.2.20File Namesnowsql-1.2.20-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29580 kBRelease Date2021-10-25T18:49:41SHA256 Checksum6a27957633d89d9558a068d835326fc07665123c76fbf0396250ac9a9ce35e79
Version1.2.19File Namesnowsql-1.2.19-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size30585 kBRelease Date2021-09-30T18:45:29SHA256 Checksum57127f0082923593e89967e2a3c72cd698d8f62eb4d7c434f3e8abb66402c722
Version1.2.18File Namesnowsql-1.2.18-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size30514 kBRelease Date2021-09-16T17:42:10SHA256 Checksum796f944a367b7d70515dc8a81f43a7a73609b17782a21580e7cb7d8e9e04c4cd
Version1.2.17File Namesnowsql-1.2.17-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29990 kBRelease Date2021-07-30T16:37:56SHA256 Checksumbb7f9491b1bc2bac3a03d06b00a1ba7c3af2cf2f91d393551848f852926b4df7
Version1.2.16File Namesnowsql-1.2.16-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29886 kBRelease Date2021-06-21T23:58:09SHA256 Checksum5c3e57baba256bfab1678be97bd35d0236c6cc60f9c6eb3568af2a0f566000b0
Version1.2.15File Namesnowsql-1.2.15-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29882 kBRelease Date2021-06-04T16:33:24SHA256 Checksum68a0c20b3d5d436cf4376645c95d9d6a3ad7f4eb32d3a4499b4af308d74065fb
Version1.2.14File Namesnowsql-1.2.14-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size35608 kBRelease Date2021-03-18T22:54:54SHA256 Checksumafeaee342121451d140117aba37aa131c672095210bda4c72469971b2dd50cdb
Version1.2.13File Namesnowsql-1.2.13-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29813 kBRelease Date2021-03-11T19:17:58SHA256 Checksum6e62fcb6c2662b8488ed1ff31b1a9c28bb1290df3a16c2aa68e9653cf3fcbe4f
Version1.2.12File Namesnowsql-1.2.12-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29818 kBRelease Date2021-03-02T14:55:34SHA256 Checksum26a25076adfc4ffebafaa4994a16b477416f7ac19d3ee7e7bcffb63c5d746f17
Version1.2.11File Namesnowsql-1.2.11-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29758 kBRelease Date2021-02-10T03:23:39SHA256 Checksum423cde72721c5b97d69258476aa544094422180fc3820d2ab1541467b93a8060
Version1.2.10File Namesnowsql-1.2.10-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29470 kBRelease Date2020-09-14T19:10:15SHA256 Checksum7e29e84dc2c9cef94a4d2877f3074ee74bc41442584dd8efd6970483f87288db
Version1.2.9File Namesnowsql-1.2.9-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29306 kBRelease Date2020-08-06T16:44:48SHA256 Checksuma4175be2c7954300dd74abacba0bc9c49df619da3c16ce1d86b57e4bba4fd26f
Version1.2.8File Namesnowsql-1.2.8-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29306 kBRelease Date2020-08-04T01:14:08SHA256 Checksumd69ec872b812396cc1b1c17e960a8cec1236966fd2cc17c7eeb4f030207008a7
Version1.2.7File Namesnowsql-1.2.7-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size29082 kBRelease Date2020-06-25T16:22:52SHA256 Checksum6d539e12b44c5adc7d2c5120b40831df14a98255cb45d9b7043ea66f381b2c97
Version1.2.5File Namesnowsql-1.2.5-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size27374 kBRelease Date2020-02-19T19:03:40SHA256 Checksum971bf6acffa5609101021b83a1eaeb40978312211040078548326b179fe872d8
Version1.2.4File Namesnowsql-1.2.4-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size28092 kBRelease Date2020-01-31T21:52:47SHA256 Checksum44ad74973e8f301b7eaddf2380a98cf88cbcac69fa5269f6c3adb2e17934be30
Version1.2.3File Namesnowsql-1.2.3-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size28174 kBRelease Date2020-01-23T01:19:47SHA256 Checksumd3bf6c945c08e4abfe328083195f7768d8dd68425980b88a1f019b9e0ad7471c
Version1.2.2File Namesnowsql-1.2.2-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size16797 kBRelease Date2019-12-12T23:00:31SHA256 Checksum5a9c94c4ea7f67aadf905660fa0cf88f1aa2769bc3788340cbd1b50dbef4fe3d
Version1.2.1File Namesnowsql-1.2.1-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size16773 kBRelease Date2019-12-05T17:26:52SHA256 Checksum8675b5eb0bac6ec3e3452b6cf8763a10f319bdd53537fb75d68fab61b3780bc8
Version1.2.0File Namesnowsql-1.2.0-darwin_x86_64.pkgArchitecture Size15201 kBRelease Date2019-11-12T21:39:10SHA256 Checksum40093eef4ed2f0185cac1ea69c4fde666588255cce7b48af88747d78a9d8fd71
VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version1.5.1File Namesnowsql-1.5.1-windows_x86_64.msiArchitecture Size58336 kBRelease Date2026-07-17T10:08:58SHA256 Checksum9637ab2b5598125f5adbf1f4e1dd92bd9f466abb136955d49e546473be428395
Version1.5.0File Namesnowsql-1.5.0-windows_x86_64.msiArchitecture Size57636 kBRelease Date2026-04-16T18:11:06SHA256 Checksuma0995fa8d5eb5b4b7878c43b10c2f19912514d2230da95cc1d3759fc3ad86362
Version1.4.5File Namesnowsql-1.4.5-windows_x86_64.msiArchitecture Size68256 kBRelease Date2025-08-26T12:25:45SHA256 Checksum7cfef46832e6c8b729b61b07cbe31dc42f9d0d2183e1b42057c477606730a251
Version1.4.4File Namesnowsql-1.4.4-windows_x86_64.msiArchitecture Size67952 kBRelease Date2025-07-30T17:47:05SHA256 Checksum41c38aa24bda762b7c4fe1ce33604219c0e029e09b6a6032cc3e6ac347c6320f
Version1.4.3File Namesnowsql-1.4.3-windows_x86_64.msiArchitecture Size66712 kBRelease Date2025-07-11T14:32:44SHA256 Checksumc48518f0e5d047a86a2be0da1c4b23f0641f0455a73f143576e90a044ab7dfe1
Version1.4.2File Namesnowsql-1.4.2-windows_x86_64.msiArchitecture Size66528 kBRelease Date2025-06-26T10:50:11SHA256 Checksum39503c7720b6b89724c36528752d7b85a2fae98019e2780b3eb2b328276e12f3
Version1.4.1File Namesnowsql-1.4.1-windows_x86_64.msiArchitecture Size66280 kBRelease Date2025-06-26T11:05:40SHA256 Checksum1914e666886c58a40473e8b898593f18e01de645d9eff1661161d0979de611c6
Version1.4.0File Namesnowsql-1.4.0-windows_x86_64.msiArchitecture Size37816 kBRelease Date2025-06-30T13:29:43SHA256 Checksum01758d229c7bea24406f8cd97cde10dc782830d90ebae89f94b4048779923968
Version1.3.3File Namesnowsql-1.3.3-windows_x86_64.msiArchitecture Size37724 kBRelease Date2025-02-05T14:43:50SHA256 Checksum805bcaecb7fb70240ffdad3e60e66c4b34890f45d9e30fc0c02a4f8b995f27b0
Version1.3.2File Namesnowsql-1.3.2-windows_x86_64.msiArchitecture Size37056 kBRelease Date2024-08-12T10:10:49SHA256 Checksumc0757df2c8296119fbef72188bf9e5d095507f2cc31333a0cb0c88e176d56a91
Version1.3.1File Namesnowsql-1.3.1-windows_x86_64.msiArchitecture Size37048 kBRelease Date2024-06-28T10:34:02SHA256 Checksumd72d8ba8566a28762c73521a2ea173888b07396340dd424ab3bcb6193c0b4bce
Version1.3.0File Namesnowsql-1.3.0-windows_x86_64.msiArchitecture Size31096 kBRelease Date2024-05-02T21:30:43SHA256 Checksum080bda5431bdb5a7f3dc0a7b318f362e22b9a9b954af79c1a6733c3a81582ced
Version1.2.32File Namesnowsql-1.2.32-windows_x86_64.msiArchitecture Size30956 kBRelease Date2024-03-05T21:28:20SHA256 Checksum39335956f4d978eb377b305f587923a48c70d708bf9ddaa9e4cfb7280c0bbb90
Version1.2.31File Namesnowsql-1.2.31-windows_x86_64.msiArchitecture Size30496 kBRelease Date2023-12-14T00:17:09SHA256 Checksumf2b21033b3897c37dabfedf4c8caaa6ce6c83b8adc1b639dba8432b4d6745cb1
Version1.2.30File Namesnowsql-1.2.30-windows_x86_64.msiArchitecture Size30448 kBRelease Date2023-11-13T23:30:10SHA256 Checksum95ace70bde4f088d384793b3779dec7e2cbd574d6a3f1a6b588cfdaae917a491
Version1.2.29File Namesnowsql-1.2.29-windows_x86_64.msiArchitecture Size32928 kBRelease Date2023-10-10T21:08:21SHA256 Checksum0216a2968b6eaac4049eca6d0a7aab58c15f998f485754792940a314eba20577
Version1.2.28File Namesnowsql-1.2.28-windows_x86_64.msiArchitecture Size32852 kBRelease Date2023-08-07T22:36:53SHA256 Checksumb4d72d821c43f0d177e99cf2b82ffb276280ae4240b9435b595124175820c681
Version1.2.27File Namesnowsql-1.2.27-windows_x86_64.msiArchitecture Size32748 kBRelease Date2023-06-15T18:28:28SHA256 Checksum058e75c9043ed8557b3cd32329f6d74cffda775f4bca2a251b69ea0bb696ae46
Version1.2.26File Namesnowsql-1.2.26-windows_x86_64.msiArchitecture Size32260 kBRelease Date2023-04-28T20:27:26SHA256 Checksum34eebe5914fcdc09fa9118b424c6fd2dc69a45427e2430ea6ec286f78b8ac4fe
Version1.2.24File Namesnowsql-1.2.24-windows_x86_64.msiArchitecture Size33796 kBRelease Date2022-10-20T20:57:29SHA256 Checksum81d88b0b8780b45e6a13496447fdef204be359c8278b5a147459ca422c53d1e2
Version1.2.23File Namesnowsql-1.2.23-windows_x86_64.msiArchitecture Size33760 kBRelease Date2022-07-28T22:07:48SHA256 Checksum307ba45ff251e3d51a3c20f8adc672e69c999f9960c4b402e7e005a9f66911bb
Version1.2.22File Namesnowsql-1.2.22-windows_x86_64.msiArchitecture Size33704 kBRelease Date2022-06-29T03:36:51SHA256 Checksum7abc1cf8f8dde0c45fbc7e4210cc03d28a60aee2e7164ef7425d024563a64cbd
Version1.2.21File Namesnowsql-1.2.21-windows_x86_64.msiArchitecture Size32284 kBRelease Date2021-11-19T20:27:04SHA256 Checksum0483e72065edd4ad52838341804536abe97a82080c5c2d495022f976d970f31a
Version1.2.20File Namesnowsql-1.2.20-windows_x86_64.msiArchitecture Size47020 kBRelease Date2021-10-25T18:49:53SHA256 Checksum98a56b22b12f230f315117558993594bc346f3aa86f11ef5060d950b7754c152
Version1.2.19File Namesnowsql-1.2.19-windows_x86_64.msiArchitecture Size45136 kBRelease Date2021-09-30T18:45:43SHA256 Checksum3e1c5c7211e1adf45955fbf88c83838fd31788ca9ffde309af19ae15e0fa012d
Version1.2.18File Namesnowsql-1.2.18-windows_x86_64.msiArchitecture Size44872 kBRelease Date2021-09-16T17:42:23SHA256 Checksum4bf1fa9276780b614080700145325b520a1b515af42cfe3d40ccbe0c81285d8c
Version1.2.17File Namesnowsql-1.2.17-windows_x86_64.msiArchitecture Size44880 kBRelease Date2021-07-30T16:38:10SHA256 Checksum28ad7093dfc173f99221757fd74f800b13110015dcc53b26ad480a548cc1cee7
Version1.2.16File Namesnowsql-1.2.16-windows_x86_64.msiArchitecture Size44732 kBRelease Date2021-06-21T23:58:22SHA256 Checksum8fedff4292aea7992b93bdeeae190b4303e3f0ed76fed991623df79f2c056276
Version1.2.15File Namesnowsql-1.2.15-windows_x86_64.msiArchitecture Size44720 kBRelease Date2021-06-04T16:33:41SHA256 Checksumca1f440207ea1c4f403aa91bff549bc05d84f4237bd0eb9871394d063b6630bf
Version1.2.14File Namesnowsql-1.2.14-windows_x86_64.msiArchitecture Size44636 kBRelease Date2021-03-18T22:55:09SHA256 Checksum4e585c426a85ec20fd4cba15796458e5863ef44a4962e0d992eb78071df4acbb
Version1.2.13File Namesnowsql-1.2.13-windows_x86_64.msiArchitecture Size44896 kBRelease Date2021-03-11T19:18:11SHA256 Checksumcb26863e4cce94a7cccb818584c87496abc05290bd5133b23e4c8d586719c609
Version1.2.12File Namesnowsql-1.2.12-windows_x86_64.msiArchitecture Size44704 kBRelease Date2021-03-02T14:55:47SHA256 Checksumea165446e24ebeb564f55592e58f877a9cafd4927e763f50c1f4921a205691be
Version1.2.11File Namesnowsql-1.2.11-windows_x86_64.msiArchitecture Size44788 kBRelease Date2021-02-10T03:23:54SHA256 Checksum277d9188b25d3e364a458c6592ce2cf59c55f9f08a9e371ae73e559676d33eee
Version1.2.10File Namesnowsql-1.2.10-windows_x86_64.msiArchitecture Size43908 kBRelease Date2020-09-14T19:10:33SHA256 Checksum5c86d20011fe51575aa939d2687fbcb9fa84fb49f8d6fd3e6e9292e129b15e25
Version1.2.9File Namesnowsql-1.2.9-windows_x86_64.msiArchitecture Size43540 kBRelease Date2020-08-06T16:44:58SHA256 Checksumbee08bf478038ce769e0b0734224335d2d70891e5d3d12218bd7543d21d55334
Version1.2.8File Namesnowsql-1.2.8-windows_x86_64.msiArchitecture Size43532 kBRelease Date2020-08-04T01:14:19SHA256 Checksume0d876255450e6cae86059a0e689dab3688287dc5b225286c32a577e9b1d6b7d
Version1.2.7File Namesnowsql-1.2.7-windows_x86_64.msiArchitecture Size43088 kBRelease Date2020-06-25T16:23:05SHA256 Checksum5fdcc8612b3db87a790242a600bd6da146107d807f8dee60b8e8d3bcb0bf0f25
Version1.2.5File Namesnowsql-1.2.5-windows_x86_64.msiArchitecture Size41352 kBRelease Date2020-02-19T19:03:52SHA256 Checksumbb0d43f9dde92fa4c72f381d1feeda270b0397d2d745ad1c1438bee058d348d2
Version1.2.4File Namesnowsql-1.2.4-windows_x86_64.msiArchitecture Size41308 kBRelease Date2020-01-31T21:52:58SHA256 Checksum64fffe233ce5bc771ffa094b1512dd60017d58e214e5ee1effb1d82d8ac68ec1
Version1.2.3File Namesnowsql-1.2.3-windows_x86_64.msiArchitecture Size41232 kBRelease Date2020-01-23T01:20:04SHA256 Checksumf77bc55f94f8c770c103701a4ccb1651998ba57afad872bc662993fbbb168592
Version1.2.2File Namesnowsql-1.2.2-windows_x86_64.msiArchitecture Size18824 kBRelease Date2019-12-12T23:00:41SHA256 Checksum5e8b0490ed19076d05cc5953af454444a10204764a4a46729dcc0c891f64d8cf
Version1.2.1File Namesnowsql-1.2.1-windows_x86_64.msiArchitecture Size18740 kBRelease Date2019-12-05T17:26:57SHA256 Checksum8f099bc9dd964f9c645fa53489265dac59ba298351be1abde9c1b199752b0c69
Version1.2.0File Namesnowsql-1.2.0-windows_x86_64.msiArchitecture Size17020 kBRelease Date2019-11-12T21:39:16SHA256 Checksumf446fa78611c606ed5a2fb82a9fc69128d3283a2af8b90332617fb11a18f23e4

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