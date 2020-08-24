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SnowCD, the Snowflake Connectivity Diagnostic Tool, helps users diagnose and troubleshoot their network connection to Snowflake.

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VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version1.0.5File Namesnowcd-1.0.5-linux_x86_64.gzArchitecturelinuxSize5231 kBRelease Date2020-08-24T17:17:16SHA256 Checksum9f55f0dabf809559bedd722d727d3095056eba241e57cb9ee8c4efc616abb1dc
Version1.0.5File Namesnowflake-snowcd-1.0.5.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize5206 kBRelease Date2020-08-24T17:17:15SHA256 Checksumb755971d3279a26e86fc061f967be002eded4c438cde191c1675aebc3355899f
Version1.0.5File Namesnowflake-snowcd-1.0.5.x86_64.debArchitecturelinuxSize5232 kBRelease Date2020-08-24T17:17:14SHA256 Checksum50da242016be42274973a982305715f9d0026a69b772797cbadef938d22d9bf5
Version1.0.4File Namesnowcd-1.0.4-linux_x86_64.gzArchitecturelinuxSize5231 kBRelease Date2020-07-13T23:26:18SHA256 Checksum4944be93b19973018d521a7c18ada7317fa3f9f247c270ce8badb11de2fcf2a0
Version1.0.4File Namesnowflake-snowcd-1.0.4.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize5206 kBRelease Date2020-07-13T23:26:17SHA256 Checksum637eb5ba32babc11b0f6c39441c11915841ec3f78075736779d8a80a300e13c8
Version1.0.4File Namesnowflake-snowcd-1.0.4.x86_64.debArchitecturelinuxSize5232 kBRelease Date2020-07-13T23:26:16SHA256 Checksum2870b8c45b6044584bee9af0ec68d33b9b94fb3bb490202fb73dce6fa7624162
Version1.0.3File Namesnowcd-1.0.3-linux_x86_64.gzArchitecturelinuxSize5064 kBRelease Date2020-05-13T01:15:22SHA256 Checksuma0274ca479fdcb02331be6f5c164edcf2b24450520cedfee21caedf106cec9f7
Version1.0.3File Namesnowflake-snowcd-1.0.3.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize5041 kBRelease Date2020-05-13T01:15:21SHA256 Checksumba1b299fb89dd729b5265423371d33ac689c3f797158f8d787b7972a3be0b8ee
Version1.0.3File Namesnowflake-snowcd-1.0.3.x86_64.debArchitecturelinuxSize5066 kBRelease Date2020-05-13T01:15:18SHA256 Checksum74f3e670386e8a7ba225acd5a8da8f0e0e8dea452a514db82bf605c93bde43a7
Version1.0.2File Namesnowcd-1.0.2-linux_x86_64.gzArchitecturelinuxSize4884 kBRelease Date2019-10-22T22:44:25SHA256 Checksum9a8a4f5d3d6823e9fbf5974180460f62774e2541e0a6333de45d0a79a266ab8d
Version1.0.2File Namesnowflake-snowcd-1.0.2.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize4861 kBRelease Date2019-10-22T22:44:24SHA256 Checksum74739e67ecb0ab979067bc856128aa4f4afe848d12fabff3beacc70ba22ddd76
Version1.0.2File Namesnowflake-snowcd-1.0.2.x86_64.debArchitecturelinuxSize4885 kBRelease Date2019-10-22T22:44:23SHA256 Checksumeccbecff53a1ea114fd81bd2320d8328721dc73b9b021dd22bb1fee1ebeeb68b
Version1.0.1File Namesnowcd-1.0.1-linux_x86_64.gzArchitecturelinuxSize4884 kBRelease Date2019-08-26T21:53:38SHA256 Checksum8aaaddf0783da49b0e1b61fb10dc51c18fa7f51051bee62419e28a7a59a274db
Version1.0.1File Namesnowflake-snowcd-1.0.1.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize4861 kBRelease Date2019-08-26T21:53:37SHA256 Checksum44bd5ec41adec1a0bcefb0d7dd490a407db2f12ca68b04b5bc088596da95adeb
Version1.0.1File Namesnowflake-snowcd-1.0.1.x86_64.debArchitecturelinuxSize4885 kBRelease Date2019-08-26T21:53:36SHA256 Checksumf6ac7dbf7c8232ff3814df5dab0bca4cb85277b22330d3a9d0b68db1e2d6f9f5
Version1.0.0File Namesnowcd-1.0.0-linux_x86_64.gzArchitecturelinuxSize4884 kBRelease Date2019-07-29T21:50:30SHA256 Checksum9153a0f1558a804c53374ef0f2c3dbe1d085b4aee6fa095e09d4f107554f5816
Version1.0.0File Namesnowflake-snowcd-1.0.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize4885 kBRelease Date2019-07-29T21:50:29SHA256 Checksuma08de0cbe5299a82a7214dfaa17e2c1147e345e1da66aeaed4f8ea1f70484c61
Version1.0.0File Namesnowflake-snowcd-1.0.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize4861 kBRelease Date2019-07-29T21:50:29SHA256 Checksum4f14e6862aa32b9df90765096c57f95e1a1753c9f2d42b72c471b701cda577bb
Version0.1.0File Namesnowcd-0.1.0-linux_x86_64.gzArchitecturelinuxSize4858 kBRelease Date2019-05-20T20:09:04SHA256 Checksum8b0fd5a40803c019673b230454992cf733ad82e0552a336296267be93c6669f9
Version0.1.0File Namesnowflake-snowcd-0.1.0.x86_64.rpmArchitecturelinuxSize4837 kBRelease Date2019-05-20T20:09:03SHA256 Checksumb9bcd97ccbe05c97d7ea86776f03be5a3760c886db7f5a508ebb7ee24639053a
Version0.1.0File Namesnowflake-snowcd-0.1.0.x86_64.debArchitecturelinuxSize4860 kBRelease Date2019-05-20T20:09:02SHA256 Checksum3bedea3b66f6eab54f4b15eb4d45f7bf9cc1db4a5bd22e98623a1097485c621b
VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version1.0.5File Namesnowcd-1.0.5-darwin_x86_64.pkgArchitecturemac64Size5262 kBRelease Date2020-08-24T17:17:17SHA256 Checksumaa1ff4508f9471e84cb41fe94f7c32c15b4d13fde7c8a46a63a1c506d3e17b51
Version1.0.4File Namesnowcd-1.0.4-darwin_x86_64.pkgArchitecturemac64Size5262 kBRelease Date2020-07-13T23:26:19SHA256 Checksum39a775ac5e1dca94c9dcbe7f361a2fb494956d701e33cbab1c59fd80f807c445
Version1.0.3File Namesnowcd-1.0.3-darwin_x86_64.pkgArchitecturemac64Size5170 kBRelease Date2020-05-13T01:15:23SHA256 Checksume16b86be4a6a07ea8b5e111cd43c04c24aebb84dc73422ecba788d049fa96a2d
Version1.0.2File Namesnowcd-1.0.2-darwin_x86_64.gzArchitecturemac64Size4884 kBRelease Date2019-10-22T22:44:26SHA256 Checksumf9ce0dc47811b2f5afd17e7e35aac673f50dff7b61636e6eb17909711b1bef24
Version1.0.1File Namesnowcd-1.0.1-darwin_x86_64.gzArchitecturemac64Size4884 kBRelease Date2019-08-26T21:53:39SHA256 Checksumf6ca892fde22240e191b16a4fcf4540adc200e731b0a07f6ce78d860f72e65a1
Version1.0.0File Namesnowcd-1.0.0-darwin_x86_64.gzArchitecturemac64Size4884 kBRelease Date2019-07-29T21:50:32SHA256 Checksume68c8b9d0a4794dd18c5b868d081055c2a196ab668351077952d6ca661f68daa
Version0.1.0File Namesnowcd-0.1.0-darwin_x86_64.gzArchitecturemac64Size4866 kBRelease Date2019-05-20T20:09:06SHA256 Checksum9a65ece023da0021b6f83a01ca456dfc612c8571668f100a9a0136347ea3c5f7
VersionFile NameArchitectureSizeRelease DateSHA256 Checksum
Version1.0.5File Namesnowcd-1.0.5-windows_x86_64.msiArchitecturewin64Size5460 kBRelease Date2020-08-24T17:17:18SHA256 Checksum188baee923c0f36b1e096747bbd3c92d553c853b7e77978a47c9f3007303d53b
Version1.0.4File Namesnowcd-1.0.4-windows_x86_64.msiArchitecturewin64Size5452 kBRelease Date2020-07-13T23:26:21SHA256 Checksum67ed1c791e941cdd23792bf7e7a90af89067a933166df8b105ab228fa956e2a5
Version1.0.3File Namesnowcd-1.0.3-windows_x86_64.msiArchitecturewin64Size5280 kBRelease Date2020-05-13T01:15:23SHA256 Checksumdac7e49353d41a003071dca277bcc911a8866a92459773280315ea10583f0d8f
Version1.0.2File Namesnowcd-1.0.2-windows_x86_64.msiArchitecturewin64Size5132 kBRelease Date2019-10-22T22:44:27SHA256 Checksumcda2659f7f212c08c22defd1bb11bbc4208fd49531013352769b0ee71c2d0fe4
Version1.0.1File Namesnowcd-1.0.1-windows_x86_64.msiArchitecturewin64Size5132 kBRelease Date2019-08-26T21:53:40SHA256 Checksumde9b6b4d6d3deec6163c2185d2ba44fef6538cdfc922f6fd97cc92682de31ea2
Version1.0.0File Namesnowcd-1.0.0-windows_x86_64.msiArchitecturewin64Size5132 kBRelease Date2019-07-29T21:50:33SHA256 Checksum1147eb0e7f0bc762835e04fee5df95982e5817e17670c70122c364e8e9dd0ee9
Version0.1.0File Namesnowcd-0.1.0-windows_x86_64.msiArchitecturewin64Size5100 kBRelease Date2019-05-20T20:09:07SHA256 Checksum72c68abbe95d8350f84942f238b3b5d1af94f71fc1ee5cf44970b1c6b72659da

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