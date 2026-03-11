Guide du développeur
FONCTIONNALITÉ
SnowpipeStreaming
Exploitez de grandes quantités données en quasi temps réel avec Snowpipe Streaming. Ingestion continue jusqu’à 10 Go/s par table, latence de seulement 5 secondes et modèle de tarification fixe basé sur l’ingestion.
De l’ingestion aux informations en quelques secondes
Diffusez des données directement sur Snowflake avec un débit allant jusqu’à 10 Go/s avec une latence de 5 secondes. Automatisez l’ensemble de vos pipelines streaming avec Snowflake CoCo.
Payez pour des données, pas pour l’infrastructure
Dépensez moins, prévoyez plus. Un tarif forfaitaire (0,0037 crédit par Go non compressé ingéré) sans surprises ni frais cachés.
Développez les bases d’une IA opérationnelle
L'IA a besoin d'un flux continu de données actualisées. Bénéficiez d'une sémantique de livraison en une seule fois (exactly-once), avec des garanties d'ordonnancement et une évolution automatique des schémas, afin que vos modèles et agents disposent toujours de ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.
Ingestion hautes performances
Exécutez des pipelines plus rapidement grâce à un streaming performant
Diffusez jusqu’à 10 Go/s directement avec une latence de 5 secondes entre l’ingestion et les informations interrogeables, et exécutez des requêtes 56 % plus rapidement en moyenne avec un nouveau SDK côté serveur basé sur Rust.
Remplacez les heures de configuration manuelle par un flux de travail conversationnel guidé. Utilisez CoCo pour fournir des configurations assistées par l’IA.
Gouvernez chaque flux grâce à une sécurité unifiée et à la traçabilité des données via Snowflake Horizon Catalog , afin que des données soient prêtes pour l’IA dès leur réception.
Coût prévisible
Plus de stream, moins de coûts avec la tarification à la consommation
Payez 0,0037 crédit par Go non compressé, un tarif simple basé sur la consommation, sans frais de le calcul cachés ni d’infrastructure.
Réduisez les coûts des ressources côté client de 30 % par rapport à Snowpipe Streaming Classic.
Éliminez entièrement les coûts d’infrastructure avec une architecture entièrement serverless. Pas de courtiers, pas de des clusters, pas de calcul à provisionner.
Évitez les surprises. Adaptez le débit à vos besoins précis, avec des coûts qui suivent directement le volume des données ingérées.
Prêt pour l’IA
Toutes les fonctionnalités nécessaires à un pipeline d’IA, intégrées
- Garantissez une livraison exactly-once avec un ordre des événements préservé, afin qu'aucune donnée ne soit dupliquée, perdue ou traitée dans le désordre. Une exigence essentielle pour les pipelines CDC, les données financières et les agents d'IA sensibles au contexte.
- Alimentez en continu vos modèles et vos agents d'IA avec des données prêtes à l'emploi. Associé aux Dynamic Tables, Snowpipe Streaming transforme et modélise automatiquement les données dès leur ingestion, sans orchestration manuelle des pipelines.
- Que vous alimentiez des tables natives Snowflake, des tables Iceberg gérées par Snowflake ou des Interactive Tables, vous bénéficiez de toute la flexibilité nécessaire pour concevoir des pipelines adaptés à tous vos cas d'usage et à tous les rythmes de traitement.
Architecture hautes performances Snowpipe Streaming
Questions fréquentes
Vous trouverez ici des réponses sur l’architecture hautes performances de Snowflake Snowpipe Streaming et sur la manière dont elle peut simplifier les pipelines de données.
L'architecture hautes performances de Snowflake Snowpipe Streaming est le service d’ingestion de streaming serverless de nouvelle génération de Snowflake. Il prend en charge un débit allant jusqu’à 10 Go/s par table, fournit des données interrogeables en ~5 secondes, avec une tarification forfaitaire de 0,0037 crédit par Go.
L’architecture hautes performances de Snowpipe Streaming introduit une architecture basée sur Rust qui déplace le traitement des clés côté serveur, ce qui réduit considérablement les frais opérationnels côté client. Les benchmarks TPC-DS montrent des performances de requêtes 56 % plus rapides, et les clients signalent une réduction des coûts des ressources côté client jusqu’à 30 % par rapport à la version classique.
Java, Python et REST sont disponibles dès aujourd’hui. D’autres sont en préparation.
0,0037 crédit par Go ingéré. La tarification est basée sur le volume. Le coût est identique à celui pratiqué pour l’ingestion de fichiers Snowpipe. Vous ne payez que pour ce que vous ingérez. Pas d’infrastructure, de dimensionnement de cluster ni de frais opérationnels.
Snowpipe Streaming est conçu pour répondre aux exigences des applications d’IA modernes en matière de données en temps réel, notamment celles de l’IA agentique. Ces applications ont besoin d’un flux continu de données actualisées pour prendre des décisions intelligentes et agir de manière autonome. En diffusant les données directement dans Snowflake, les agents d’IA, les modèles de machine learning et les moteurs de personnalisation s’appuient en permanence sur les informations les plus récentes, et non sur des données issues de traitements par lots devenues obsolètes.
Snowflake CoCo accélère le développement de bout en bout des pipelines de données en streaming pour l'IA. À partir d'instructions en langage naturel, les ingénieurs data peuvent générer les configurations de Snowpipe Streaming, créer des vues sémantiques pour exposer les données en temps réel aux Cortex Agents et concevoir des tableaux de bord Streamlit, le tout depuis une interface conversationnelle unique.
Parce qu‘il comprend nativement les mécanismes de gestion des données, du calcul et de la gouvernance de Snowflake, CoCo réduit des heures de configuration manuelle à un processus guidé. Une fois les pipelines déployés, il aide également les équipes à diagnostiquer les incidents, résoudre les problèmes d’autorisation et identifier des opportunités d’optimisation tout au long de la chaîne de traitement, de l’ingestion des données à leur transformation et à leur mise à disposition.
Il est disponible pour tous nos clients depuis novembre 2025 dans les déploiements commerciaux AWS, Azure et GCP.
Le processus de migration est simple. Les modifications architecturales et les mises à jour d’API abordées ici s’appliquent également aux migrations vers le SDK Python, car l’architecture hautes performances est disponible dans les deux langages. Pour migrer votre application, consultez ce guide.