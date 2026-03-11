Snowpipe Streaming est conçu pour répondre aux exigences des applications d’IA modernes en matière de données en temps réel, notamment celles de l’IA agentique. Ces applications ont besoin d’un flux continu de données actualisées pour prendre des décisions intelligentes et agir de manière autonome. En diffusant les données directement dans Snowflake, les agents d’IA, les modèles de machine learning et les moteurs de personnalisation s’appuient en permanence sur les informations les plus récentes, et non sur des données issues de traitements par lots devenues obsolètes.

Snowflake CoCo accélère le développement de bout en bout des pipelines de données en streaming pour l'IA. À partir d'instructions en langage naturel, les ingénieurs data peuvent générer les configurations de Snowpipe Streaming, créer des vues sémantiques pour exposer les données en temps réel aux Cortex Agents et concevoir des tableaux de bord Streamlit, le tout depuis une interface conversationnelle unique.

Parce qu‘il comprend nativement les mécanismes de gestion des données, du calcul et de la gouvernance de Snowflake, CoCo réduit des heures de configuration manuelle à un processus guidé. Une fois les pipelines déployés, il aide également les équipes à diagnostiquer les incidents, résoudre les problèmes d’autorisation et identifier des opportunités d’optimisation tout au long de la chaîne de traitement, de l’ingestion des données à leur transformation et à leur mise à disposition.