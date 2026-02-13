Snowflake Ventures investiert in Pliable, um Millionen von KMU KI-fähige Analysen bereitzustellen

Die nächste Welle der Einführung von KI-Analysen wird durch die Beseitigung der betrieblichen Reibung vorangetrieben, die Teams daran hindert, kontrollierte Daten zu nutzen. Das gilt insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), deren Nachfrage nach KI-gestützten Einblicken groß ist, aber deren Ressourcen begrenzt sind, um einen modernen Data Stack aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Viele dieser Unternehmen wollen KI-gestützte Analysen, die strukturierte und unstrukturierte Daten abdecken und den Zugang zu zuverlässigen Einblicken in natürlicher Sprache ermöglichen. Allzu oft werden sie durch fragmentierte SaaS-Daten, uneinheitliche Kennzahlen und veraltete Analyseumgebungen blockiert, die den Einsatz von Agenten-KI im großen Umfang erschweren.

Pliable arbeitet daran, das zu ändern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Datenmodellierung und KI auf Unternehmensniveau für jedes Unternehmen zugänglich zu machen. Deshalb freuen wir uns, die Investition von Snowflake Ventures in Pliable anzukündigen.

Nach der Arbeit mit Pliable im Snowflake Startup Accelerator waren wir beeindruckt von der technischen Tiefe des Teams und seiner Fähigkeit, eine vereinfachte Analyseerfahrung bereitzustellen, die sich natürlich in das Snowflake-Ökosystem einfügt. Wir sehen in Pliable eine wichtige Zugangsebene, die die Einführung von Snowflake Intelligence auf Millionen von KMU ausweiten kann, die in der Vergangenheit durch die Komplexität der Datenaufbereitung und -modellierung eingeschränkt waren.

Ein einfacherer Weg zu zuverlässigen, KI-fähigen Analysen

Pliable wurde nativ auf Snowflake entwickelt und automatisiert die Einrichtung von Datenbereinigung, -modellierung und -analytik. So können Teams über Dashboards oder Ellie AI, den immer verfügbaren Datenanalysten des Unternehmens, auf Einblicke zugreifen. Das Ergebnis sind eine schnellere Time-to-Value und zuverlässigere Self-Service-Analysen mit einheitlichen Definitionen und gemeinsamen Kennzahlen, sodass Teams schnell von der Frage zur kontrollierten Antwort übergehen können und sich auf die Zahlen verlassen können. Frühere Kundenbereitstellungen haben gezeigt, dass Teams in wenigen Tagen statt in Monaten von unzusammenhängenden SaaS-Daten zu kontrollierten, modellierten Analysen wechseln können.

Durch diese Partnerschaft wird die Integration von Pliable mit nativen Snowflake-Funktionen beschleunigt, um Teams dabei zu helfen, den Mehrwert durch folgende Faktoren zu steigern:

Ermöglichung dialogorientierter Analysen kontrollierter Daten: Teams können Snowflake Intelligence- und dbt-Projekte auf Snowflake für die Modellierung und Definition nutzen.

Unterstützung von KI-Workflows in natürlicher Sprache: In Verbindung mit Snowflake Cortex AI ermöglicht Pliable Ellie AI das Auslösen von Datenbereinigungs- und Modellierungsworkflows, während gleichzeitig kontrollierte Geschäftsdefinitionen eingehalten werden.

Indem Pliable Teams dabei unterstützt, sich auf Analytics und KI-Ergebnisse zu konzentrieren, anstatt auf Infrastrukturarbeit zu setzen, beschleunigt es die Einführung von Snowflake Intelligence und unterstützt das kontinuierliche Wachstum der Snowflake-Nutzung, wenn sich die Anforderungen weiterentwickeln.

Ausblick

Kund:innen können schon bald mit einer breiteren Verfügbarkeit der Ellie-KI-Funktion von Pliable rechnen, die Cortex AI nutzt, um Teams bei der intuitiven Abfrage von Daten zu unterstützen. Mit der Zeit werden tiefere Integrationen mit Snowflake Intelligence Agentenworkflows ermöglichen, die Routine-Datenaufgaben automatisieren – so können Teams schneller von Daten zu Entscheidungen und Maßnahmen gelangen.

Mit dieser Investition und der erweiterten Partnerschaft freuen wir uns auf eine engere Zusammenarbeit, um KMU den Zugang zu KI-tauglichen Analysen zu erleichtern.

Entdecken Sie Snowflake Intelligence, um zu erfahren, wie Mitarbeitende mit personalisierten Intelligence-Agenten komplexe Fragen in natürlicher Sprache stellen können, und besuchen Sie die Seite Snowflake Startup Accelerator, um die Start-ups kennenzulernen, die auf Snowflake die nächste Generation von Daten- und KI-Anwendungen entwickeln.