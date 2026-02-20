Snowflake Ventures investe em Pliable para levar análises de dados prontas para IA a milhões de pequenas e médias empresas

A próxima etapa de adoção da análise de dados de IA será movida pela eliminação do atrito operacional que impede as equipes de colocar os dados governados para trabalhar. Isso é especialmente verdadeiro para pequenas e médias empresas (PMEs), onde a demanda por insights baseados em IA é alta, mas os recursos para criar e manter um Modern Data Stack são limitados.

Muitas dessas organizações querem análises de dados com tecnologia de IA capazes de trabalhar com dados estruturados e não estruturados, além de oferecer suporte ao acesso em linguagem natural a insights confiáveis. Porém, muitas vezes, elas são prejudicadas por dados fragmentados de software como serviço (software as a service, SaaS), métricas inconsistentes e ambientes ultrapassados de análise de dados que dificultam a adoção da IA com agentes em escala.

A Pliable está trabalhando para mudar isso. A empresa tem como missão tornar a modelagem de dados e a IA acessíveis para todas as empresas. Por isso, estamos felizes em anunciar o investimento da Snowflake Ventures na Pliable.

Depois de trabalhar com a Pliable no Snowflake Startup Accelerator, ficamos impressionados com a profundidade técnica da equipe e sua capacidade de oferecer uma experiência de análise de dados simplificada que se encaixa naturalmente no ecossistema Snowflake. Vemos a Pliable como uma camada de acessibilidade importante que pode ajudar a expandir a adoção do Snowflake Intelligence para milhões de PMEs que historicamente ficam limitadas pela complexidade da preparação e da modelagem de dados.

Um caminho mais simples para uma análise de dados confiável e pronta para IA

Integrada ao Snowflake, a Pliable automatiza a limpeza, a modelagem e a configuração da análise de dados, permitindo que as equipes acessem insights por meio de dashboards ou da Ellie AI, a analista de dados sempre ativa da empresa. O resultado é um tempo de retorno mais rápido e análises self-service mais confiáveis, com definições consistentes e métricas compartilhadas, permitindo que as equipes passem de uma pergunta para uma resposta governada rapidamente, com confiança nos números. Implementações iniciais em ambientes de clientes demostraram que as equipes podem passar de dados de soluções SaaS desconectadas para análises de dados modeladas e governadas em dias, em vez de meses.

Trabalhando em conjunto, essa parceria agiliza a integração da Pliable a recursos nativos do Snowflake para ajudar as equipes a gerar valor com mais rapidez ao:

Permitir a análise de dados conversacionais em dados governados: as equipes podem usar o Snowflake Intelligence e os dbt projects no Snowflake para modelagem e definições.

Otimizar os fluxos de trabalho de "ask AI" em linguagem natural: a Ellie AI da Pliable, aliada ao Snowflake Cortex AI, permite que os usuários ativem fluxos de trabalho de limpeza e modelagem, mantendo-se integrados às definições governadas de negócios.

Ao ajudar as equipes a se concentrar na análise de dados e nos resultados de IA em vez de no trabalho com a infraestrutura, a Pliable acelera a adoção do Snowflake Intelligence e apoia o crescimento contínuo do uso do Snowflake conforme as necessidades evoluem.

Olhando para o futuro

Em breve, os clientes podem esperar uma disponibilização mais ampla do recurso Ellie AI da Pliable, utilizando o Cortex AI para ajudar as equipes a consultar dados de forma intuitiva. Com o tempo, as integrações mais avançadas com o Snowflake Intelligence permitirão fluxos de trabalho com agentes capazes de automatizar tarefas de dados de rotina, ajudando as equipes a passarem com mais rapidez dos dados para as decisões e as ações.

Com esse investimento e uma parceria ampliada, esperamos trabalhar mais em conjunto para facilitar a obtenção de análises de dados prontas para IA para as PMEs.

Conheça melhor o Snowflake Intelligence para ver como qualquer colaborador pode fazer perguntas complexas em linguagem natural com um agente de inteligência personalizado e visite a página do programa Snowflake Startup Accelerator para ver as startups que estão criando a próxima geração de aplicações de dados e de IA no Snowflake.