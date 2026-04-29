Explore a Snowflake Pricing Calculator

A calculadora é um recurso poderoso para qualquer pessoa, desde uma startup avaliando suas opções de plataforma de dados na nuvem até uma organização consolidada explorando a migração ou expansão de cargas de trabalho. Veja a seguir cinco coisas que você pode fazer com a Snowflake Pricing Calculator:

Gerar estimativas iniciais: Se você está avaliando uma implantação da Snowflake, a calculadora é um ótimo ponto de partida. Você pode inserir o uso esperado para serviços principais, como processamento e armazenamento, além das configurações desejadas (provedor de nuvem, região, edição de serviço), para gerar uma estimativa. Isso dará a você uma ideia melhor de como funcionam os preços com base no consumo da Snowflake enquanto você trabalha com a equipe de contas da Snowflake na configuração e no dimensionamento de soluções para o seu projeto. Modelar custos para novos projetos: Antes de lançar uma nova iniciativa de análise de dados ou migrar uma nova carga de trabalho, você pode inserir o uso de recursos previsto para projetar o impacto financeiro, garantindo que o projeto esteja alinhado aos orçamentos departamentais. Trabalhe com a equipe de contas da Snowflake para dimensionamento e as soluções mais econômicas. Consulte a Snowflake Consumption Table para ver a lista atual de recursos e preços. Estimar a expansão de cargas de trabalho: À medida que suas necessidades de dados crescem, o seu uso também aumenta. A calculadora ajuda você a estimar seus custos futuros modelando como mudanças no armazenamento, nas horas de processamento ou em serviços adicionais afetarão sua fatura total com base nas suas entradas, ajudando a evitar surpresas no fim do mês. Para orientação sobre dimensionamento ou suporte a soluções, entre em contato com a sua equipe de soluções da Snowflake. Comparar cenários de configuração: A calculadora incentiva a exploração. Você pode ver rapidamente como a alteração das opções de implantação, como trocar o provedor de nuvem, mudar para uma região diferente ou atualizar a edição de serviço para atender a requisitos regulatórios, de recuperação de desastre ou de segurança, influenciará o custo total. Isso permite encontrar a combinação ideal de performance e preço para diferentes necessidades de negócios. Ampliar o self-service interno: A calculadora também ajuda sua organização a descentralizar as perguntas iniciais sobre preços. Gerentes de projeto e arquitetos de soluções podem ter uma visão clara da estrutura de preços e explorar opções de configuração antes de acionar as equipes de soluções da Snowflake e escalar perguntas para as equipes internas de finanças ou compras, agilizando o processo de início do projeto.

Uma coisa que você não pode fazer com a Snowflake Pricing Calculator

Embora a calculadora seja uma ferramenta valiosa de planejamento, ela tem limitações, e é importante gerenciar as expectativas adequadamente.

Uma coisa que você não pode fazer com a calculadora é substituir a modelagem financeira corporativa e as cotações formais.

A calculadora da Snowflake é uma ferramenta alternativa para ajudar você a entender os preços de consumo da Snowflake e obter uma estimativa aproximada com base na sua configuração específica. Ela não é uma ferramenta exaustiva que cobre todos os casos de uso e cenários complexos. Para uma lista completa dos recursos e preços atuais da Snowflake, consulte a Snowflake Service Consumption Table. Para orientação sobre dimensionamento e soluções adaptadas às suas necessidades específicas, entre em contato com as suas equipes dedicadas de contas e soluções da Snowflake.

Esperamos que você encontre na Snowflake Pricing Calculator uma ferramenta fácil de usar para saber mais sobre os preços com base no consumo da Snowflake. Experimente você mesmo e ajude suas equipes a começar a planejar o próximo grande projeto com uma visão clara do investimento necessário.