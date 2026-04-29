Ir para o conteúdo
Blog/Otimização de custos e desempenho/Cinco coisas que você pode fazer com a Snowflake Pricing Calculator
DEC 08, 2025/Leitura: 3 minOtimização de custos e desempenho

Cinco coisas que você pode fazer com a Snowflake Pricing Calculator

Headshot style photo of Ryan Campbell of Snowflake
Ryan Campbell

A Snowflake lançou recentemente a Snowflake Pricing Calculator, uma ferramenta interativa e baseada na web que ajuda você a entender como funcionam os preços com base no consumo da Snowflake. Ela foi desenvolvida para orientar você a entender como o seu uso se traduz em custos. 

A calculadora de preços ajuda a reduzir a incerteza sobre preços ao oferecer uma forma transparente e self-service de estimar custos. Você pode usá-la para avaliar os preços da Snowflake com confiança e levar esse conhecimento para suas conversas com a equipe de contas da Snowflake.

The Snowflake Pricing Calculator provides an easy-to-read summary with your estimated monthly cost based on fields that you customize to match your workload needs.
The Snowflake Pricing Calculator provides an easy-to-read summary with your estimated monthly cost based on fields that you customize to match your workload needs.

Explore a Snowflake Pricing Calculator

A calculadora é um recurso poderoso para qualquer pessoa, desde uma startup avaliando suas opções de plataforma de dados na nuvem até uma organização consolidada explorando a migração ou expansão de cargas de trabalho. Veja a seguir cinco coisas que você pode fazer com a Snowflake Pricing Calculator:

  1. Gerar estimativas iniciais: Se você está avaliando uma implantação da Snowflake, a calculadora é um ótimo ponto de partida. Você pode inserir o uso esperado para serviços principais, como processamento e armazenamento, além das configurações desejadas (provedor de nuvem, região, edição de serviço), para gerar uma estimativa. Isso dará a você uma ideia melhor de como funcionam os preços com base no consumo da Snowflake enquanto você trabalha com a equipe de contas da Snowflake na configuração e no dimensionamento de soluções para o seu projeto.

  2. Modelar custos para novos projetos: Antes de lançar uma nova iniciativa de análise de dados ou migrar uma nova carga de trabalho, você pode inserir o uso de recursos previsto para projetar o impacto financeiro, garantindo que o projeto esteja alinhado aos orçamentos departamentais. Trabalhe com a equipe de contas da Snowflake para dimensionamento e as soluções mais econômicas. Consulte a Snowflake Consumption Table para ver a lista atual de recursos e preços.

  3. Estimar a expansão de cargas de trabalho: À medida que suas necessidades de dados crescem, o seu uso também aumenta. A calculadora ajuda você a estimar seus custos futuros modelando como mudanças no armazenamento, nas horas de processamento ou em serviços adicionais afetarão sua fatura total com base nas suas entradas, ajudando a evitar surpresas no fim do mês. Para orientação sobre dimensionamento ou suporte a soluções, entre em contato com a sua equipe de soluções da Snowflake.

  4. Comparar cenários de configuração: A calculadora incentiva a exploração. Você pode ver rapidamente como a alteração das opções de implantação, como trocar o provedor de nuvem, mudar para uma região diferente ou atualizar a edição de serviço para atender a requisitos regulatórios, de recuperação de desastre ou de segurança, influenciará o custo total. Isso permite encontrar a combinação ideal de performance e preço para diferentes necessidades de negócios.

  5. Ampliar o self-service interno: A calculadora também ajuda sua organização a descentralizar as perguntas iniciais sobre preços. Gerentes de projeto e arquitetos de soluções podem ter uma visão clara da estrutura de preços e explorar opções de configuração antes de acionar as equipes de soluções da Snowflake e escalar perguntas para as equipes internas de finanças ou compras, agilizando o processo de início do projeto.

Uma coisa que você não pode fazer com a Snowflake Pricing Calculator

Embora a calculadora seja uma ferramenta valiosa de planejamento, ela tem limitações, e é importante gerenciar as expectativas adequadamente. 

Uma coisa que você não pode fazer com a calculadora é substituir a modelagem financeira corporativa e as cotações formais.

A calculadora da Snowflake é uma ferramenta alternativa para ajudar você a entender os preços de consumo da Snowflake e obter uma estimativa aproximada com base na sua configuração específica. Ela não é uma ferramenta exaustiva que cobre todos os casos de uso e cenários complexos. Para uma lista completa dos recursos e preços atuais da Snowflake, consulte a Snowflake Service Consumption Table. Para orientação sobre dimensionamento e soluções adaptadas às suas necessidades específicas, entre em contato com as suas equipes dedicadas de contas e soluções da Snowflake

Esperamos que você encontre na Snowflake Pricing Calculator uma ferramenta fácil de usar para saber mais sobre os preços com base no consumo da Snowflake. Experimente você mesmo e ajude suas equipes a começar a planejar o próximo grande projeto com uma visão clara do investimento necessário.

Photo illustration of digital numbers and a performance bar chart overlaid on a skyscraper image.

Experimente a Snowflake Pricing Calculator

Entenda melhor como o seu uso da Snowflake se traduz em custos.

Conteúdo relacionado

JAN 26, 2026IA ML

Como fabricantes modernos estão transformando operações com o Snowflake Intelligence

Greg Sloyer
Greg Sloyer
DEC 09, 2025IA ML

Snowflake adere à Agentic Artificial Intelligence Foundation (AAIF) para acelerar padrões abertos de agentes

Baris Gultekin
Baris Gultekin +1
APR 22, 2026Valor para clientes e parceiros

Migrações para a nuvem com mais confiança

Photo of Amy Kodl
Amy Kodl

Subscribe to our blog newsletter

Get the best, coolest and latest delivered to your inbox each week