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Snowflake para AdTech e MarTech

Unifique os dados em todo o ecossistema de publicidade e marketing. Com o AI Data Cloud, profissionais de marketing, agências e provedores de tecnologia podem comprovar o retorno sobre o investimento (ROI), ativar insights sem movimentação de dados e oferecer uma experiência de última geração aos clientes, com maior rapidez e segurança.

Visão geral

Por que Snowflake para AdTech e MarTech

A plataforma Snowflake oferece uma plataforma de dados com escala ajustável, governada e pronta para IA, que ajuda equipes de AdTech e MarTech a ativar dados, colaborar com segurança e gerar melhores resultados em todo o ecossistema de publicidade.

all your data icon

Use dados unificados para comprovar o retorno dos investimentos em publicidade

Prepare, unifique e analise com segurança dados próprios, de parceiros e de terceiros para conectar a performance das campanhas aos resultados de negócio e dar suporte a análises avançadas de atribuição em todos os canais.

faster insights

Gere insights sem movimentação ou cópias

Leve dados e aplicações diretamente aos clientes no Snowflake, melhorando a higiene dos dados, reduzindo latência e duplicação e implementando fortes controles de governança.

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Otimize a inteligência com IA

Crie produtos inteligentes usando o Snowflake Cortex AI para executar modelos e agentes de IA diretamente em seus dados, gerando melhores insights preditivos e decisões em tempo real.

nossos clientes

Empresas líderes em AdTech e MarTechobtêm resultados com o Snowflake

 

VideoAmp reduz 90% dos custos, com performance 10x maior

Com o aumento de velocidade, confiabilidade e flexibilidade oferecido pelo Snowflake, a VideoAmp conseguiu melhorar suas ofertas de produtos, a satisfação do cliente e reduzir os custos.

  • 13 horas para reprocessar dados, comparado a 5 dias anteriores.
Ler o estudo de caso
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Organizações líderes de AdTech e MarTech escolhem o Snowflake

Principais casos de uso em AdTech e MarTech

creative team working together

Crie aplicações voltadas para o cliente com o Snowflake

Crie, implemente e monetize suas soluções com tecnologia de IA, desde a resolução de identidade até a ativação.

data mesh screenshot

Obtenha inteligência avançada de mercado e de produto

Entenda a performance do produto e da rede de parceiros de tecnologia para melhorar a estratégia de produto e agilizar o crescimento do ecossistema.

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Monetize conjuntos de dados

Ofereça conjuntos de dados aos clientes Snowflake por meio do Snowflake Marketplace para disponibilizar os dados sem integrações ou pipelines caros.

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Faça parte do modern marketing data stack

Abrace o futuro da modularidade trazendo suas ferramentas e tecnologias para as instâncias do Snowflake dos seus clientes, sem movimentação ou cópias de dados.

SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

Um ecossistema construído sobre o Snowflake

Nossos fornecedores de dados e serviços podem ajudar a migrar, otimizar e expandir a implementação do ambiente Snowflake da sua empresa.

Conhecer os parceiros Snowflake
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Guias

Acessar os guias de desenvolvedor para AdTech e MarTech

Crie soluções com mais rapidez a partir de quickstarts e arquiteturas de referência prontas para produção. Descubra casos de uso reais, práticas recomendadas de administração e muito mais dos especialistas e parceiros Snowflake.

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  • Acesso imediato ao AI Data Cloud.
  • Potencialize suas principais cargas de trabalho de dados.
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Snowflake para AdTech e MarTech

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre como o AI Data Cloud ajuda o setor de AdTech e MarTech.

O Snowflake possibilita a colaboração de dados mantendo a privacidade por meio de soluções seguras de clean rooms e data sharing. Isso permite que marcas, publishers e plataformas colaborem com insights sem mover dados confidenciais subjacentes.

Sim, pode. O Snowflake reúne dados próprios, de parceiros e de terceiros de todos os canais, plataformas e formatos em uma única fonte de verdade, facilitando a ativação, a análise e a mensuração da performance de marketing.

O Snowflake oferece suporte à ingestão e análise de dados quase em tempo real em escala, ajudando as equipes a monitorar a performance da campanha, ajustar estratégias com rapidez e a melhorar os resultados durante todo o ciclo de vida do marketing.

O Snowflake fornece uma base flexível para data clean rooms e trabalha com parceiros líderes de identidade e medição, ajudando as organizações a ativar dados de forma responsável, ao mesmo tempo em que lidam com requisitos regulatórios e de privacidade.