ESTUDO DE CASO
Snowflake para AdTech e MarTech
Unifique os dados em todo o ecossistema de publicidade e marketing. Com o AI Data Cloud, profissionais de marketing, agências e provedores de tecnologia podem comprovar o retorno sobre o investimento (ROI), ativar insights sem movimentação de dados e oferecer uma experiência de última geração aos clientes, com maior rapidez e segurança.
Visão geral
Por que Snowflake para AdTech e MarTech
A plataforma Snowflake oferece uma plataforma de dados com escala ajustável, governada e pronta para IA, que ajuda equipes de AdTech e MarTech a ativar dados, colaborar com segurança e gerar melhores resultados em todo o ecossistema de publicidade.
Use dados unificados para comprovar o retorno dos investimentos em publicidade
Prepare, unifique e analise com segurança dados próprios, de parceiros e de terceiros para conectar a performance das campanhas aos resultados de negócio e dar suporte a análises avançadas de atribuição em todos os canais.
Gere insights sem movimentação ou cópias
Leve dados e aplicações diretamente aos clientes no Snowflake, melhorando a higiene dos dados, reduzindo latência e duplicação e implementando fortes controles de governança.
Otimize a inteligência com IA
Crie produtos inteligentes usando o Snowflake Cortex AI para executar modelos e agentes de IA diretamente em seus dados, gerando melhores insights preditivos e decisões em tempo real.
Principais casos de uso em AdTech e MarTech
Crie aplicações voltadas para o cliente com o Snowflake
Crie, implemente e monetize suas soluções com tecnologia de IA, desde a resolução de identidade até a ativação.
Obtenha inteligência avançada de mercado e de produto
Entenda a performance do produto e da rede de parceiros de tecnologia para melhorar a estratégia de produto e agilizar o crescimento do ecossistema.
Monetize conjuntos de dados
Ofereça conjuntos de dados aos clientes Snowflake por meio do Snowflake Marketplace para disponibilizar os dados sem integrações ou pipelines caros.
Faça parte do modern marketing data stack
Abrace o futuro da modularidade trazendo suas ferramentas e tecnologias para as instâncias do Snowflake dos seus clientes, sem movimentação ou cópias de dados.
Guias
Acessar os guias de desenvolvedor para AdTech e MarTech
Crie soluções com mais rapidez a partir de quickstarts e arquiteturas de referência prontas para produção. Descubra casos de uso reais, práticas recomendadas de administração e muito mais dos especialistas e parceiros Snowflake.
4 resultados
Agentic Audience Analytics for Media & Entertainment
Getting Started with Domo Marketing Mix Modelling
Getting Started with MediaWallah Enrichment Application
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Snowflake para AdTech e MarTech
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre como o AI Data Cloud ajuda o setor de AdTech e MarTech.
O Snowflake possibilita a colaboração de dados mantendo a privacidade por meio de soluções seguras de clean rooms e data sharing. Isso permite que marcas, publishers e plataformas colaborem com insights sem mover dados confidenciais subjacentes.
Sim, pode. O Snowflake reúne dados próprios, de parceiros e de terceiros de todos os canais, plataformas e formatos em uma única fonte de verdade, facilitando a ativação, a análise e a mensuração da performance de marketing.
O Snowflake oferece suporte à ingestão e análise de dados quase em tempo real em escala, ajudando as equipes a monitorar a performance da campanha, ajustar estratégias com rapidez e a melhorar os resultados durante todo o ciclo de vida do marketing.
O Snowflake fornece uma base flexível para data clean rooms e trabalha com parceiros líderes de identidade e medição, ajudando as organizações a ativar dados de forma responsável, ao mesmo tempo em que lidam com requisitos regulatórios e de privacidade.