インテリジェンスと相互運用性：AIデータガバナンスに不可欠なデータカタログの要件

データカタログを単なる記録システムとする考え方は、もはや過去のものです。また、その作成や維持に膨大な手動の作業を費やす時代も終わりました。エージェント、コパイロット、自律型アナリティクスの時代においては、ユニバーサルAIカタログが必要です。このカタログは、組み込み型で相互運用性と回復力を備え、マシンスピードの推論に対応している必要があります。

「ユニバーサルAIカタログ」は、単なる流行語ではありません。「AIカタログ」とは、インテリジェントなカタログを意味します。コンテキストに関する知識を備えており、人間とAIエージェントの両方がより迅速かつスマートに作業できるよう支援します。「ユニバーサル」は相互運用性を表しています。Snowflake、AWS、Microsoftなどの個別のプラットフォームを超えて、データエステート全体を見渡す視点を提供します。

ユニバーサルAIカタログに必要なコンポーネント

ユニバーサルAIカタログには、2つの決定的な要素があります。

セマンティックレイヤー： 複雑な生データ（データベースやデータレイクに保存されているデータ）と、それを使用する人間やAIエージェントの間に位置する、ビジネスフレンドリーなレイヤー

ユニバーサルな相互運用性：基盤となるクラウド、ストレージ形式、コンピュートエンジンに関係なく、断片化したデータエステート全体でガバナンス、セキュリティ、メタデータをオーケストレーションするデータカタログの機能

これらの概念をさらに掘り下げ、両者が密接に結びついている理由を見ていきましょう。

マシン向けの文法：AIエージェントにセマンティックレイヤーが必要な理由

マシンインテリジェンスにはコンテキストが必要です。これは多くの場合、セマンティックレイヤーと呼ばれます。従来のカタログは列名などの生データを提供します。一方、AI-readyなカタログは、そのデータが実際に何を表しているかを定義することで、セマンティックレイヤーを通じて知識を提供します。

人間は列から意味を推測できます。しかし、AIエージェントは文字通りにしか解釈できず、コンテキストを理解できません。エージェントは「TX_LMT」を数値として認識するかもしれません。しかし、その通貨やリージョンのコンテキストを推測することはできません。あるいは、「TX_LMT」が実際には「tax local municipal total（地方税総額）」を意味しているにもかかわらず、「tax limit（税限度額）」の略であると推測してしまう可能性があります。これにより、重大なエラーが発生します。セマンティックレイヤーは、用語の具体的な定義を提供します。これが強固なガードレールとして機能します。その結果、エージェントと人間の両方が、公式のビジネスロジック、コンテキスト、定義に従うようになります。

このレイヤーの信頼性は、基盤となるガバナンスの信頼性に依存します。機密データ保護、リネージ、データ品質モニタリング、そしてロールベースのアクセス制御（RBAC）や属性ベースのアクセス制御（ABAC）などのポリシーを統合することで、ガバナンスは静的な障壁から柔軟なシールドへと変化します。これにより、人間やマシンと共有されるデータが正確で追跡可能であることが保証されます。また、こうしたシールドは、データの機密性にリアルタイムで適応するセキュリティポリシーによって、アーキテクチャレベルで拘束されます。

一度のガバナンス設定で、あらゆる場所に適用：相互運用性のないインテリジェンスが不十分である理由

セマンティックレイヤーは、ユニバーサルカタログに深さ（意味と知識）を提供します。一方、ユニバーサルな相互運用性は、広さ（エステート全体への到達範囲）を提供します。この両方が欠けている場合、AI戦略は体を持たない頭脳、あるいは頭脳を持たない体のようなものになってしまいます。

ユニバーサルAIカタログでは、セキュリティポリシー（マスキング、きめ細かなアクセス制御）が相互運用可能なアクセスパスに組み込まれています。AIエージェントがサードパーティのコンピュートエンジンを介してデータにアクセスする場合、カタログのセマンティックインテリジェンスもそれに伴って移動します。エージェントにはカタログの知識に基づくガバナンスが適用されるため、使用しているツールに関係なく、機密データは保護されたままになります。

セマンティックレイヤーと、相互運用可能なユニバーサルカタログを組み合わせることで、ビジネスのコントロールセンターとなり、次のような利点が得られます。

スケール： ガバナンスをゼロから再構築することなく、新しいデータソースや新しいAIモデルをすぐに追加できる

アジリティ： セマンティックレイヤーがカタログ全体に拡張されるため、ビジネス定義への更新がほぼ即時にあらゆる場所に反映される

信頼性：ガバナンスルールが消費するデータと不可分であるため、従業員やエージェントがポリシーを遵守していることを「期待する」状態から「確信する」状態へと移行できる

現在のエンタープライズデータカタログ市場

10年以上にわたり、従来のエンタープライズデータカタログはメタデータを一元化し、用語集を構築してきました。そして、組織が信頼できるデータを検索できるよう支援してきました。目標は、「データのためのGoogle」を構築することでした。これにより、アナリストはテーブルを見つけ、誰がそれを所有しているかを確認できるようになりました。

AIの台頭により、焦点は人間による閲覧と検索から、マシンによる推論へと移りました。多くのカタログは、この移行に失敗しています。なぜなら、アクティブでインテリジェントな制御プレーンとしてではなく、受動的なリポジトリとしてしか機能できないためです。

組織がAIエージェントを正常に展開するには、これらの分断されたインベントリから脱却する必要があります。そして、Snowflake HorizonカタログのようなユニバーサルAIカタログへと移行しなければなりません。これにより、すべてのクエリにセキュリティ制御が組み込まれ、プロアクティブなリスク軽減が促進されます。また、運用上のアジリティも向上します。これにより、組織はガバナンスフレームワークを再構築することなく、データソースを拡張したりAIモデルを更新したりできます。その結果、エンタープライズは回復力を維持し、イノベーションに備えることができます。