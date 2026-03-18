Intelligenza e interoperabilità sono requisiti essenziali del data catalog per la governance dei dati AI

Snowflake Horizon Catalog: un catalogo AI universale per tutta l’organizzazione

Il semantic context layer

Mentre i data catalog tradizionali eccellono nella documentazione, gli agenti AI richiedono più di un glossario: hanno bisogno di contesto di business. Gli LLM sono molto efficaci nel generare SQL, ma faticano con la semantica relazionale e sono meno affidabili nel ragionare su granularità, join multi-hop e tabelle bridge, oltre che nell’evitare doppi conteggi. Una query può sembrare perfettamente corretta ed essere comunque semanticamente errata.

Horizon Catalog abilita Semantic Views, che non sono semplici metadati descrittivi. Esiste un motore di compilazione in Snowflake che comprende entità, relazioni, metriche, dimensioni e percorsi di join validi, e può applicare questa struttura al momento della query. Invece di chiedere a un LLM di dedurre il significato di business da nomi di tabelle e chiavi esterne, forniamo un “contratto semantico” esplicito e governato. È come fornire all’agente un GPS invece di una pila di mappe cartacee: l’agente segue percorsi governati per arrivare alla conclusione, restando entro i limiti perché i limiti fanno parte della definizione semantica.

Questo è ancora più potente quando si utilizza un catalogo che alza il livello della governance. Horizon Catalog va oltre i semplici metadati offrendo una lineage approfondita per tracciare il flusso delle informazioni e un monitoraggio integrato della qualità dei dati per garantirne l’integrità. Sicurezza dei dati non è una funzionalità aggiuntiva ma un livello fondamentale, con Trust Center e strumenti intuitivi per la protezione dei dati sensibili, riducendo il rischio che i dati personali vengano esposti a soggetti non autorizzati. Combinando RBAC e ABAC, le organizzazioni possono passare da autorizzazioni rigide e manuali a policy dinamiche e basate sul contesto.

Sebbene Databricks disponga di un modello semantico, richiede lavoro manuale. Snowflake consente la creazione automatizzata di modelli semantici a partire dal contesto esistente (modelli BI, query SQL) e suggerimenti basati su AI per migliorarli ed evolverli. Questo approccio è più efficiente perché permette di attivare immediatamente analytics basati su AI e di far evolvere il contesto semantico insieme al business. Snowflake genera inoltre suggerimenti basati sulla cronologia delle query e sui dati di utilizzo, migliorando nel tempo la vista semantica.

Governance facile da implementare che segue i dati ovunque nel tuo ecosistema

Molti cataloghi legacy sono stati progettati per ecosistemi dati frammentati aggregando metadati da più strumenti e ambienti. Questo modello presuppone che i dati siano ovunque e che la governance debba essere ricostruita a posteriori.

Snowflake ribalta questo approccio. Dati, calcolo, governance e catalogo sono unificati tra cloud e regioni in un’unica piattaforma. Con l’accelerazione della creazione, condivisione e collaborazione sui dati resa possibile dall’AI, le organizzazioni non possono più permettersi livelli di governance fragili e disconnessi. Serve un livello di intelligence unificato che cresca alla velocità dell’interazione con i dati.

Ad esempio, Databricks Unity è ottimizzato per il suo ecosistema — dove funziona molto bene. Ma non ha la portata universale di Horizon Catalog, compatibile con qualsiasi motore, formato dati e ambiente — tra oggetti Snowflake nativi, dati in formati open table (Iceberg, Delta) leggibili o scrivibili da qualsiasi motore e dati in database relazionali (come SQL Server, Postgres). Horizon Catalog funziona inoltre in modo coerente su AWS, Azure e GCP e offre la massima flessibilità architetturale con la possibilità di migrare cataloghi open source come Apache Polaris in qualsiasi momento.

Al contrario, Snowflake Horizon Catalog integra Apache Polaris e le API Iceberg REST per abilitare un’architettura lakehouse aperta. Con interoperabilità bidirezionale completa — inclusa la GA di letture da motori esterni e la prossima public preview delle scritture da motori esterni — la governance segue i dati tra cloud e motori. Le policy di protezione dei dati come row access e column masking vengono applicate automaticamente, anche quando i dati sono accessibili tramite strumenti esterni come Apache Spark.

Questo significa che la governance segue i dati ovunque nel tuo ecosistema. E non è più necessario uno sforzo manuale per garantirlo: Cortex Code consente di utilizzare il linguaggio naturale per individuare dati sensibili e applicare policy in pochi minuti, con competenze tecniche minime. Basta chiedere a Cortex Code di analizzare un database specifico per individuare PII o verificare le policy di masking esistenti, e l’implementazione della governance passa da ostacolo a non-problema.