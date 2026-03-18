Intelligenza e interoperabilità sono requisiti essenziali del data catalog per la governance dei dati AI
L’idea di un data catalog come semplice sistema di registrazione è superata, così come lo sforzo puramente manuale necessario per crearlo e mantenerlo. Nell’era di agenti, copiloti e analytics autonomi, serve un catalogo AI universale, integrato, interoperabile, resiliente e progettato per un ragionamento alla velocità delle macchine.
“Catalogo AI universale” non è una parola d’ordine. “Catalogo AI” significa un catalogo intelligente, con conoscenza contestuale che consente sia alle persone sia agli agenti AI di lavorare in modo più rapido e intelligente. “Universale” si riferisce all’interoperabilità, con una prospettiva che va oltre singole piattaforme come Snowflake, AWS o Microsoft per abbracciare l’intero ecosistema di dati.
Componenti necessari per un catalogo AI universale
Un catalogo AI universale ha due elementi distintivi:
Livello semantico: Un layer orientato al business che si colloca tra i dati grezzi e complessi (archiviati in database o data lake) e le persone o gli agenti AI che devono utilizzarli.
Interoperabilità universale: La capacità di un data catalog di orchestrare governance, sicurezza e metadati in un ecosistema dati frammentato, indipendentemente dal cloud sottostante, dal formato di storage o dal motore di calcolo.
Approfondiamo questi concetti e vediamo perché sono strettamente interconnessi.
La grammatica per la macchina: perché gli agenti AI richiedono un layer semantico
L’intelligenza delle macchine richiede contesto, spesso definito livello semantico. Mentre i cataloghi tradizionali forniscono dati grezzi, come i nomi delle colonne, un catalogo pronto per l’AI fornisce conoscenza attraverso il livello semantico definendo cosa rappresentano realmente quei dati.
Mentre gli esseri umani possono dedurre il significato da una colonna, gli agenti AI sono letterali e privi di contesto. Un agente può riconoscere “TX_LMT” come un numero ma non può dedurne la valuta o il contesto geografico — oppure potrebbe supporre che TX_LMT significhi “tax limit” quando in realtà indica “tax local municipal total”, introducendo un errore. Il livello semantico fornisce la definizione specifica del termine, fungendo da guardrail rigido e imponendo sia agli agenti sia agli esseri umani di rispettare la logica, il contesto e le definizioni ufficiali del business.
Questo livello è affidabile solo quanto la governance su cui si basa. Integrando la protezione dei dati sensibili, il lineage, il monitoraggio della qualità dei dati e policy come il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e sugli attributi (ABAC), la governance passa da blocco statico a protezione dinamica. Questo aiuta a garantire che i dati condivisi con persone e macchine siano accurati, tracciabili e strutturalmente vincolati da policy di sicurezza che si adattano in tempo reale alla sensibilità dei dati.
Governare una volta, applicare ovunque: perché l’intelligenza senza interoperabilità non basta
Mentre il livello semantico fornisce la profondità (significato e conoscenza), l’interoperabilità universale fornisce l’ampiezza (copertura di tutto l’ecosistema dati) per un catalogo universale. Senza entrambi, la strategia AI è o un cervello senza corpo o un corpo senza cervello.
In un catalogo AI universale, le policy di sicurezza (masking, controlli di accesso granulari) sono integrate nel percorso di accesso interoperabile. Se un agente AI accede ai dati tramite un motore di calcolo di terze parti, l’intelligenza semantica del catalogo lo accompagna. L’agente è governato dalla conoscenza del catalogo, quindi i dati sensibili restano protetti indipendentemente dallo strumento utilizzato.
Combinando un livello semantico con un catalogo universale interoperabile, si ottiene un centro di controllo per il business con questi vantaggi:
Scalabilità: È possibile aggiungere nuove fonti di dati o nuovi modelli AI senza ricostruire da zero la governance.
Agilità: Poiché il livello semantico si estende a tutto il catalogo, qualsiasi aggiornamento di una definizione di business viene immediatamente riflesso ovunque.
Fiducia: Si passa dal confidare che dipendenti e agenti rispettino le policy al sapere che lo fanno, perché le regole di governance sono inseparabili dai dati che utilizzano.
Il mercato attuale dei data catalog enterprise
Per oltre un decennio, i data catalog enterprise tradizionali hanno centralizzato i metadati, costruito glossari e aiutato le organizzazioni a trovare dati affidabili. L’obiettivo era creare un “Google dei dati” per permettere agli analisti di trovare una tabella e sapere chi ne fosse il responsabile.
L’AI ha spostato il focus dalla consultazione umana al ragionamento automatico. Molti cataloghi non riescono in questa transizione perché funzionano solo come repository passivi invece che come control plane intelligenti e attivi.
Per implementare con successo gli agenti AI, un’organizzazione deve abbandonare questi inventari disconnessi e adottare un catalogo AI universale come Snowflake Horizon Catalog. Questo consente una riduzione proattiva del rischio integrando i controlli di sicurezza in ogni query. Favorisce inoltre l’agilità operativa, permettendo di scalare le fonti dati o aggiornare i modelli AI senza ricostruire il framework di governance, mantenendo l’azienda resiliente e pronta all’innovazione.
Snowflake Horizon Catalog: un catalogo AI universale per tutta l’organizzazione
Il semantic context layer
Mentre i data catalog tradizionali eccellono nella documentazione, gli agenti AI richiedono più di un glossario: hanno bisogno di contesto di business. Gli LLM sono molto efficaci nel generare SQL, ma faticano con la semantica relazionale e sono meno affidabili nel ragionare su granularità, join multi-hop e tabelle bridge, oltre che nell’evitare doppi conteggi. Una query può sembrare perfettamente corretta ed essere comunque semanticamente errata.
Horizon Catalog abilita Semantic Views, che non sono semplici metadati descrittivi. Esiste un motore di compilazione in Snowflake che comprende entità, relazioni, metriche, dimensioni e percorsi di join validi, e può applicare questa struttura al momento della query. Invece di chiedere a un LLM di dedurre il significato di business da nomi di tabelle e chiavi esterne, forniamo un “contratto semantico” esplicito e governato. È come fornire all’agente un GPS invece di una pila di mappe cartacee: l’agente segue percorsi governati per arrivare alla conclusione, restando entro i limiti perché i limiti fanno parte della definizione semantica.
Questo è ancora più potente quando si utilizza un catalogo che alza il livello della governance. Horizon Catalog va oltre i semplici metadati offrendo una lineage approfondita per tracciare il flusso delle informazioni e un monitoraggio integrato della qualità dei dati per garantirne l’integrità. Sicurezza dei dati non è una funzionalità aggiuntiva ma un livello fondamentale, con Trust Center e strumenti intuitivi per la protezione dei dati sensibili, riducendo il rischio che i dati personali vengano esposti a soggetti non autorizzati. Combinando RBAC e ABAC, le organizzazioni possono passare da autorizzazioni rigide e manuali a policy dinamiche e basate sul contesto.
Sebbene Databricks disponga di un modello semantico, richiede lavoro manuale. Snowflake consente la creazione automatizzata di modelli semantici a partire dal contesto esistente (modelli BI, query SQL) e suggerimenti basati su AI per migliorarli ed evolverli. Questo approccio è più efficiente perché permette di attivare immediatamente analytics basati su AI e di far evolvere il contesto semantico insieme al business. Snowflake genera inoltre suggerimenti basati sulla cronologia delle query e sui dati di utilizzo, migliorando nel tempo la vista semantica.
Governance facile da implementare che segue i dati ovunque nel tuo ecosistema
Molti cataloghi legacy sono stati progettati per ecosistemi dati frammentati aggregando metadati da più strumenti e ambienti. Questo modello presuppone che i dati siano ovunque e che la governance debba essere ricostruita a posteriori.
Snowflake ribalta questo approccio. Dati, calcolo, governance e catalogo sono unificati tra cloud e regioni in un’unica piattaforma. Con l’accelerazione della creazione, condivisione e collaborazione sui dati resa possibile dall’AI, le organizzazioni non possono più permettersi livelli di governance fragili e disconnessi. Serve un livello di intelligence unificato che cresca alla velocità dell’interazione con i dati.
Ad esempio, Databricks Unity è ottimizzato per il suo ecosistema — dove funziona molto bene. Ma non ha la portata universale di Horizon Catalog, compatibile con qualsiasi motore, formato dati e ambiente — tra oggetti Snowflake nativi, dati in formati open table (Iceberg, Delta) leggibili o scrivibili da qualsiasi motore e dati in database relazionali (come SQL Server, Postgres). Horizon Catalog funziona inoltre in modo coerente su AWS, Azure e GCP e offre la massima flessibilità architetturale con la possibilità di migrare cataloghi open source come Apache Polaris in qualsiasi momento.
Al contrario, Snowflake Horizon Catalog integra Apache Polaris e le API Iceberg REST per abilitare un’architettura lakehouse aperta. Con interoperabilità bidirezionale completa — inclusa la GA di letture da motori esterni e la prossima public preview delle scritture da motori esterni — la governance segue i dati tra cloud e motori. Le policy di protezione dei dati come row access e column masking vengono applicate automaticamente, anche quando i dati sono accessibili tramite strumenti esterni come Apache Spark.
Questo significa che la governance segue i dati ovunque nel tuo ecosistema. E non è più necessario uno sforzo manuale per garantirlo: Cortex Code consente di utilizzare il linguaggio naturale per individuare dati sensibili e applicare policy in pochi minuti, con competenze tecniche minime. Basta chiedere a Cortex Code di analizzare un database specifico per individuare PII o verificare le policy di masking esistenti, e l’implementazione della governance passa da ostacolo a non-problema.
Il control plane unificato: dove significato ed esecuzione si incontrano
Il successo dell’AI dipende anche dalla fiducia; per ottenerla serve un framework di governance integrato a livello architetturale dall’inizio alla fine. I cataloghi AI universali come Snowflake Horizon Catalog svolgono questo ruolo, fungendo da tessuto connettivo tra logiche di business complesse ed ecosistemi dati eterogenei.
Combinando profondità semantica e interoperabilità universale, si va oltre la semplice gestione dei dati ed si entra nell’orchestrazione agentica. Separatamente queste funzionalità sono utili; insieme sono il prerequisito per una strategia AI efficace.
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