기업들은 더 많은 지능을 활용할 수 있게 되었지만, 그에 대한 통제권을 잃을 위험이 있습니다. 업무 현장의 AI는 여전히 한 번에 한 사람, 하나의 어시스턴트 또는 하나의 모델 단위로 도입되는 경우가 많습니다. 그 결과 세 가지 형태의 의존성이 생깁니다. 단일 모델 제공업체에 대한 의존, 에이전트가 생성한 데이터와 트레이스에 대한 통제력 상실, 비용과 동작에 대한 제한적인 가시성입니다.

트레이스는 중요합니다. 트레이스는 업무가 어떻게 완료됐는지를 담습니다. 지시문, 컨텍스트, 모델과 도구 선택, 출력, 사람의 피드백이 모두 포함됩니다. 시간이 지나면 이 기록은 기업의 가장 가치 있는 AI 자산 중 하나가 되어, 워크플로우를 평가하고 실제 운영 방식에 맞춘 시스템을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기업은 이 자산을 당연하다는 듯 외부에 넘겨서는 안 됩니다.

공동 창립자인 Gabriel Hubert와 저는 Stripe에서 일하면서, 회사가 약 150명 규모에서 훨씬 큰 조직으로 성장하는 동안 업무 조율에서 겪는 성장통을 목격했습니다. 정보는 유실되고, 의사 결정 과정을 추적하기 어려워지며, 팀들은 더 이상 같은 컨텍스트를 공유하지 않게 됩니다. LLM이 실제 업무에 충분히 활용될 수 있는 수준이 되었을 때, 저희의 가설은 기업에 필요한 것이 또 하나의 모델이 아니라는 것이었습니다. 사람, 기업 데이터, 기존 시스템, 사용할 수 있는 모델을 잇는 공유 계층이 필요했습니다.

Dust가 바로 그 계층입니다. Dust는 팀이 AI와 협업하고, 지원되는 프런티어 모델과 오픈소스 모델 사이를 전환하며, 업무 과정에서 생성되는 컨텍스트와 에이전트, 트레이스에 거버넌스를 적용할 수 있게 합니다. 한 사람이 구축한 것을 단일 소스의 지능에 의존하지 않는 재사용 가능한 기업 역량으로 전환할 수 있습니다.