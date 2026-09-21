가장 먼저 엔터프라이즈 검색이 등장했습니다. 이어서 코파일럿이 등장했습니다. 이제 우리는 AI가 질문에 답하는 단계를 넘어 워크플로우를 능동적으로 실행하고, 의사결정을 촉발하며, 시스템 전반에서 자율적으로 운영되는 에이전틱 엔터프라이즈 시대에 들어섰습니다. 하지만 에이전트의 성능은 작동 기반이 되는 컨텍스트에 좌우됩니다. 거버넌스가 적용된 크로스 도메인 엔터프라이즈 데이터가 없다면, 아무리 뛰어난 에이전트도 한계에 부딪힙니다. Snowflake는 이 모든 지능을 행동으로 전환하는 데 필요한 에이전틱 제어 영역을 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

AI의 역량이 커질수록 파트너십의 중요성은 더욱 커집니다. 어떤 단일 기업도 모든 모델, 모든 산업군별 애플리케이션, 또는 모든 산업 특화 워크플로우를 구축할 수는 없습니다. 에이전틱 엔터프라이즈는 파트너 에코시스템을 통해 구축될 것입니다. 파트너는 어떤 기업도 단독으로 해결할 수 없는 다양한 산업, 지역, 사용 사례 전반에서 Snowflake 플랫폼이 실질적인 고객 성과를 만들어 내도록 하는 핵심 동력입니다.

파트너 성공을 뒷받침하는 실질적 투자

Snowflake 이사회 멤버 Teresa Briggs는 올해 초 이를 명확히 밝혔습니다. “우리는 ‘비즈니스 주변의 파트너’에서 ‘전략 안의 파트너’로 이동하고 있습니다.” 이는 실질적인 투자가 뒤따르는 약속입니다.

Snowflake의 파트너 투자는 FY 2024 이후 두 배 이상 증가했습니다. 현재 Snowflake와 함께하는 파트너들이 앞으로 수년간 엔터프라이즈 AI 성과를 정의할 것이라는 전략적 판단에 따른 것입니다.

이 판단을 실질적으로 뒷받침하기 위해 수년 만에 가장 포괄적인 규모의 Snowflake Partner Network(SPN) 업데이트를 실시합니다.

무엇이 달라지며, 왜 Snowflake와 파트너 모두를 위한 투자인가

SPN 프로그램 개선은 에이전틱 시대에 모든 파트너가 성과를 내기 위해 필요한 세 가지에 초점을 맞춥니다. 차별화된 솔루션을 구축하는 역량, 효과적으로 시장에 진출할 수 있는 도구, 그리고 확장을 위한 구조입니다.

아래의 프로그램 변경 사항은 2026년 11월 2일부터 적용되며, 이러한 전략적 투자 판단을 반영합니다. Snowflake는 더 많은 자본, 공동 마케팅, 영업 지원을 투자하는 동시에 파트너에게 Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Snowflake Cortex AI 도입을 포함한 더 높은 기준을 요구합니다. 이러한 방향성의 일치는 탁월한 고객 성과를 창출하기 위한 것입니다.

구축: 더 많은 리소스, 더 큰 영향

Snowflake는 파트너가 차별화된 솔루션을 구축할 수 있도록 이용 가능한 리소스를 확대해 제공 시간을 단축하고, 전환율을 높이며, 평가 기간을 줄일 수 있도록 지원합니다.

고객 프로젝트 전반에서 일관된 성공을 보장하기 위해 Snowflake는 데이터 클라우드 서비스 파트너를 대상으로 Snowflake CoCo 사용을 표준화하고 있습니다. 또한 새로운 CoCo Foundational Accreditation으로 이를 뒷받침해 각 팀이 실무 전문 지식에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 또한 Services 파트너를 위한 데모 및 개발 크레딧을 최대 5배까지 확대하고 크레딧 만료 주기를 월 단위에서 연 단위로 연장해, 파트너가 자체 일정에 맞춰 구축하고 테스트하며 가치를 입증할 수 있는 유연성을 제공합니다.

Elite Data Cloud Product 파트너는 에이전틱 엔터프라이즈에 대한 준비 상태를 보여주기 위해 Cortex AI 기능을 내장하고 Ready Tech Validation을 완료해야 합니다. 팀 역량 개발을 위해 권장되는 선택 사항인 Build Foundational Course가 이를 지원합니다. Snowflake는 이번에 추가된 리소스를 통해 파트너의 성장을 촉진하고 공동 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있기를 기대합니다.

GTM: 중요한 고객 대상

초기 출시부터 시장 진출 실행에 이르는 수명 주기의 모든 스테이지에서 파트너를 지원할 수 있도록 공동 마케팅 인프라를 강화하고 있습니다. Snowflake와 협력하는 파트너는 엔터프라이즈 고객에게 전문성을 직접 선보일 수 있는 글로벌 스테이지를 확보합니다.

티어 파트너는 Snowflake Partner Awards 대상이 될 수 있으며, 주요 Snowflake 이벤트에서 높은 가시성을 확보할 수 있습니다. 또한 이러한 파트너는 고객 사례, 블로그, 소셜 콘텐츠 등 공동 브랜딩 콘텐츠를 게시해 가장 가치 있는 Snowflake 대상 고객층과 자사 브랜드를 연결할 수 있습니다.

목표는 단순합니다. 파트너가 Snowflake에서 영향력 있는 무언가를 구축했다면, 그 가치를 Snowflake의 대상 고객에게 전달할 수 있도록 돕고자 합니다. Snowflake는 파트너의 이야기를 더 널리 알리고, 함께 이룬 성과를 글로벌 무대에서 함께 축하할 수 있기를 기대합니다.

확장: 지역별 현실을 반영한 글로벌 프레임워크

엔터프라이즈 에코시스템은 모든 시장에서 동일하게 작동하지 않습니다. 이에 따라 Snowflake는 지역별 존을 포함하도록 글로벌 티어 구조를 발전시켰습니다. 이번 업데이트는 각 지역에 맞게 조정된 지표로 해외 파트너가 최상위 프로그램 혜택을 활용할 수 있게 해 공정한 경쟁 환경을 조성합니다.

에이전틱 엔터프라이즈 시장의 기회는 전 세계에 열려 있으며, 모든 파트너가 Snowflake를 기반으로 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있도록 플랫폼과 지원을 갖추어야 합니다. 이 새로운 프레임워크는 파트너의 현재 위치와 여건을 고려하고, 각자의 방식으로 확장할 수 있도록 지원하겠다는 Snowflake의 약속을 반영합니다.

성과로 입증된 파트너십

이러한 개선의 효과는 이미 Snowflake 에코시스템 전반에서 분명하게 나타나고 있습니다. 예를 들어 Elite Services 파트너인 CitiusTech는 Snowflake CoCo를 사용해 대형 보험사를 위한 엔터프라이즈 마이그레이션을 가속화했습니다. CitiusTech의 CEO Dhaval Shah에 따르면, CoCo를 활용한 결과 작업 리팩터링 시간이 3~5일에서 2~4시간으로 단축됐고 전체 일정도 7.5개월에서 2.5개월로 줄었습니다.

마찬가지로 Hex의 매출 책임자인 John Messina는 이렇게 말합니다. “Snowflake와 협력해 에이전틱 워크플로우에 Cortex AI Functions를 구축한 것은 완전한 게임 체인저였습니다. 복잡한 분석 프롬프트를 사용자 설정 부담이 거의 없는 방식으로 Snowflake에 원활하게 라우팅하면서 즉각적인 성과를 확인했습니다. 2주 만에 30곳이 넘는 고객사가 Cortex AI Functions를 도입했고, 수백만 달러 규모의 사용량 증가를 달성할 수 있는 속도로 순항하고 있습니다. Snowflake 팀은 창의적이고 기존 틀을 뛰어넘는 아이디어를 선제적으로 제시해 제품 경험을 향상하는 동시에 고가치 웨어하우스 및 토큰 사용량을 직접적으로 늘리는 데 도움을 주고 있습니다.”1

함께 만들어 가는 미래

에이전틱 엔터프라이즈는 지금 이 순간 모든 산업에서 구체화되고 있습니다. Snowflake는 기반 플랫폼과 전담 프로그램 투자, 공동 마케팅을 제공해 파트너가 더 빠르게 가치를 실현할 수 있도록 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. Snowflake는 파트너가 보유한 산업 전문성과 고유한 역량, 고객과 쌓아 온 신뢰를 바탕으로 공동 고객에게 탁월한 성과를 함께 제공하고자 합니다.

이미 Snowflake 파트너이신가요? SPN 프로그램 업데이트에 대한 자세한 내용은 9월 16일(APJ) 또는 9월 17일(AMS 및 EMEA)에 진행되는 라이브 웨비나에서 확인해 보세요. 지금 등록하기

전체 프로그램 개선 사항은 SPN 포털에서 확인할 수 있습니다. 새로운 혜택과 요건은 2026년 11월 2일부터 적용됩니다.

아직 파트너가 아니신가요? 지금 바로 Snowflake Partner Network에 가입하고 리소스, 공동 혁신 기회, GTM 지원을 활용해 보세요.