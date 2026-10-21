企業はより多くのインテリジェンスにアクセスできるようになっていますが、その制御を失うリスクがあります。職場のAIの多くは、依然として1人のユーザー、アシスタント、またはモデルごとに導入されています。これにより、単一のモデルプロバイダーへの依存、エージェントによって生成されたデータとトレースの制御の喪失、コストと動作の可視性の制限という、3つの形態の依存関係が生じます。

トレースは重要です。トレースは、指示、コンテキスト、モデルとツールの選択、出力、人間のフィードバックなど、作業がどのように完了したかを記録します。時間の経過とともに、その記録は企業にとって最も価値のあるAI資産の1つとなり、ワークフローを評価し、実際の運用方法に合わせたシステムを開発するのに役立ちます。企業は、デフォルトでその資産を手放すべきではありません。

共同創業者であるGabriel Hubertと私は、Stripeで働いていた際、約150人の規模からはるかに大きな組織へと成長する過程で、調整に伴う成長の痛みを目にしてきました。情報は失われ、意思決定の追跡は困難になり、チームは同じコンテキストを共有しなくなります。LLMが本格的な業務に十分対応できるようになったとき、私たちの仮説は、企業には別のモデルは必要ないというものでした。企業が必要としていたのは、人間、企業のデータ、既存のシステム、利用可能なモデルの間の共有レイヤーでした。

Dustはまさにそのレイヤーです。これにより、チームはAIと共同で作業し、サポートされているフロンティアモデルやオープンソースモデルを切り替え、作業によって生成されるコンテキスト、エージェント、トレースをガバナンスできるようになります。1人の人間が構築したものが、単一のインテリジェンスソースに依存することなく、再利用可能な企業の機能となります。