Unternehmen erhalten Zugang zu mehr Intelligenz, riskieren aber, die Kontrolle darüber zu verlieren. Ein Großteil der KI am Arbeitsplatz wird immer noch von jeweils einer Person, einem Assistenten oder einem Modell übernommen. Das schafft drei Formen der Abhängigkeit: die Abhängigkeit von einem einzigen Modellanbieter, der Verlust der Kontrolle über die von Agenten generierten Daten und Traces sowie eine eingeschränkte Transparenz bei Kosten und Verhalten.

Die Traces sind wichtig. Sie erfassen, wie die Arbeit erledigt wurde: die Anweisungen, den Kontext, die Modell- und Tool-Auswahl, die Ergebnisse und das menschliche Feedback. Im Laufe der Zeit kann diese Aufzeichnung zu einem der wertvollsten KI-Assets des Unternehmens werden und ihm helfen, Workflows zu bewerten und Systeme zu entwickeln, die auf seine tatsächliche Arbeitsweise zugeschnitten sind. Unternehmen sollten dieses Asset nicht standardmäßig aus der Hand geben.

Mein Mitbegründer Gabriel Hubert und ich hatten die wachsenden Koordinationsprobleme während unserer Arbeit bei Stripe miterlebt, als das Unternehmen von rund 150 Personen zu einem viel größeren Unternehmen heranwuchs. Informationen gehen verloren, Entscheidungen werden schwerer nachvollziehbar und Teams teilen nicht mehr denselben Kontext. Als LLMs leistungsfähig genug für ernsthafte Arbeit wurden, war unsere Hypothese, dass Unternehmen kein weiteres Modell brauchten. Sie brauchten eine gemeinsame Ebene zwischen Menschen, Unternehmensdaten, bestehenden Systemen und den verfügbaren Modellen.

Dust ist diese Ebene. Sie ermöglicht es Teams, kollaborativ mit KI zu arbeiten, zwischen unterstützten Frontier- und Open-Source-Modellen zu wechseln und den Kontext, die Agenten und die Traces zu verwalten, die ihre Arbeit generiert. Was eine Person aufbaut, kann zu einer wiederverwendbaren Unternehmensfähigkeit werden, ohne von einer einzigen Intelligenzquelle abhängig zu werden.