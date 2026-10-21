Le aziende stanno accedendo a sempre più intelligenza, ma rischiano di perderne il controllo. Gran parte dell’AI sul posto di lavoro viene ancora adottata da una persona, un assistente o un modello alla volta. Questo crea tre forme di dipendenza: l’affidarsi a un unico fornitore di modelli, la perdita di controllo sui dati e sulle tracce generate dagli agenti AI e una visibilità limitata sui costi e sui comportamenti.

Le tracce contano. Catturano il modo in cui il lavoro è stato svolto: le istruzioni, il contesto, le scelte di modello e strumenti, gli output e il feedback umano. Nel tempo, questo registro potrebbe diventare una delle risorse AI più preziose dell’azienda, aiutandola a valutare i flussi di lavoro e a sviluppare sistemi su misura per il modo in cui opera realmente. Le aziende non dovrebbero cedere questa risorsa di default.

Il mio co-founder, Gabriel Hubert, e io abbiamo vissuto le difficoltà di coordinamento lavorando in Stripe, mentre l’azienda cresceva da circa 150 persone a un’organizzazione molto più grande. Le informazioni si perdono, le decisioni diventano più difficili da ricostruire e i team smettono di condividere lo stesso contesto. Quando gli LLM sono diventati sufficientemente capaci per un lavoro serio, la nostra ipotesi era che le aziende non avessero bisogno di un altro modello. Avevano bisogno di un livello condiviso tra persone, dati aziendali, sistemi esistenti e modelli disponibili.

Dust è quel livello. Consente ai team di lavorare in modo collaborativo con l’AI, passare tra i modelli open source e di frontiera supportati e governare il contesto, gli agenti AI e le tracce generate dal loro lavoro. Ciò che una persona sviluppa può diventare una capacità aziendale riutilizzabile senza dipendere da un’unica fonte di intelligenza.