데이터 주권은 이제 더 이상 기본적인 규제 준수 항목에 머무르지 않습니다. EU 전역에서 데이터 주권은 기업과 공공 기관은 물론, 금융 서비스, 핵심 인프라, 국방, 헬스케어, 에너지와 같은 규제 산업군에 이르기까지 핵심 자산에 대한 제어권과 보안을 확보하기 위한 전략적 최우선 과제로 떠올랐습니다.

그 배경에는 세 가지 요인이 있습니다. 첫째, 해외 정부가 자국 국경을 넘어 글로벌 클라우드 인프라에 법적 관할권을 행사할 수 있다는 점, 둘째, 소수의 비(非) EU 공급자가 클라우드 시장을 독점하고 있다는 점, 셋째, AI가 제 역할을 수행하려면 조직의 핵심 민감 데이터에 지속적이고 깊이 있는 액세스가 필요하다는 점입니다. 이 모든 요소가 디지털 주권의 중요성을 한층 더 높이고 있습니다.

Snowflake는 이러한 상황을 고려하여 Schwarz Group의 IT 및 디지털 부문인 Schwarz Digits와 협력하여 독일 내에서 데이터 주권 목표를 추진하는 고객에게 더 폭넓은 선택지를 제공하게 되었습니다.

고객 중심주의와 선택의 자율성을 바탕으로 추진 중인 로드맵의 일환으로서, Snowflake와 Schwarz Digits의 클라우드 ‘STACKIT’의 연동은 데이터 호스팅, 유럽식 암호화 키 시스템, 그리고 고객이 디지털 미래에 대한 제어권을 확보할 수 있도록 지원하는 개방형 형식을 Snowflake의 세계적인 데이터 및 AI 역량과 하나로 결합합니다.