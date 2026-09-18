데이터 주권은 이제 더 이상 기본적인 규제 준수 항목에 머무르지 않습니다. EU 전역에서 데이터 주권은 기업과 공공 기관은 물론, 금융 서비스, 핵심 인프라, 국방, 헬스케어, 에너지와 같은 규제 산업군에 이르기까지 핵심 자산에 대한 제어권과 보안을 확보하기 위한 전략적 최우선 과제로 떠올랐습니다.
그 배경에는 세 가지 요인이 있습니다. 첫째, 해외 정부가 자국 국경을 넘어 글로벌 클라우드 인프라에 법적 관할권을 행사할 수 있다는 점, 둘째, 소수의 비(非) EU 공급자가 클라우드 시장을 독점하고 있다는 점, 셋째, AI가 제 역할을 수행하려면 조직의 핵심 민감 데이터에 지속적이고 깊이 있는 액세스가 필요하다는 점입니다. 이 모든 요소가 디지털 주권의 중요성을 한층 더 높이고 있습니다.
Snowflake는 이러한 상황을 고려하여 Schwarz Group의 IT 및 디지털 부문인 Schwarz Digits와 협력하여 독일 내에서 데이터 주권 목표를 추진하는 고객에게 더 폭넓은 선택지를 제공하게 되었습니다.
고객 중심주의와 선택의 자율성을 바탕으로 추진 중인 로드맵의 일환으로서, Snowflake와 Schwarz Digits의 클라우드 ‘STACKIT’의 연동은 데이터 호스팅, 유럽식 암호화 키 시스템, 그리고 고객이 디지털 미래에 대한 제어권을 확보할 수 있도록 지원하는 개방형 형식을 Snowflake의 세계적인 데이터 및 AI 역량과 하나로 결합합니다.
"STACKIT은 클라우드 시장에서 독보적인 위상을 갖추고 있습니다. 독일의 핵심 기관들을 아우르는 진정한 의미의 유럽 현지 클라우드 제공업체이기 때문입니다. Snowflake와 STACKIT의 연동은 독일의 규제 시장을 향해 분명한 메시지를 전합니다. 데이터 주권 요건을 완벽히 준수하면서도, 최고 수준의 데이터와 AI 기술을 그대로 활용할 수 있다는 점입니다."
Michael Wieland
VP DACH & Eastern Europe, Snowflake
“유럽의 디지털 미래는 선택의 자율성과 혁신, 그리고 데이터 주권이 조화를 이룰 때 완성됩니다. Schwarz Digits는 유럽형 하이퍼스케일러이자 신뢰받는 중개자로서, 세계 최고 수준의 기술을 도입하는 동시에 유럽의 디지털 주권을 확립하는 명확한 방향을 제시하고 있습니다. Snowflake와의 협업은 세계적인 데이터 및 AI 플랫폼 활용에서 시작해, STACKIT 기반의 주권형 배포 환경으로 확장될 것입니다. 양사의 협력을 통해 고객은 글로벌 수준의 혁신을 이끌어내는 동시에, 자사의 데이터와 인프라, 나아가 디지털 미래에 대한 통제권을 강화해 나갈 수 있습니다."
Bernie Wagner
Chief Sales Officer, Schwarz Digits
글로벌 AI 규모와 유럽 주권형 클라우드 인프라의 만남
STACKIT의 사명은 유럽을 선도하는 주권형 클라우드 공급자이자 ‘유럽형 하이퍼스케일러'로 거듭나는 것입니다. STACKIT은 독일과 오스트리아 등 유럽 영토 내에서 데이터 센터를 운영하며, 유럽 법률의 적용을 받고, 유럽의 가장 엄격한 규제 요건을 충족하는 클라우드 환경을 제공합니다.
외부 감사 기관을 통해 검증받은 STACKIT의 주권 자격 인증인 European Sovereign Stack(ES³) 표준은 EU 클라우드 주권 프레임워크의 8가지 목표에 AI 주권 전용 영역을 더해 총 9개 차원을 아우릅니다. 또한, 주권 성숙도 모델을 통해 IT 서비스의 디지털 주권을 네 가지 수준으로 명확히 평가하여, 고객이 자사 요건에 맞는 최적의 서비스를 선택할 수 있도록 돕습니다.
Snowflake AI 데이터 클라우드와 STACKIT의 주권형 인프라의 연동에 따라 엔터프라이즈 고객은 다음과 같은 핵심 보호 기능을 확보할 수 있습니다.
- EU 기반의 투명한 암호화 및 서드 파티 액세스 제어 고객은 자사 데이터에 대한 비인가 접근을 감지해 명확한 증거를 확보하고, 필요에 따라 이를 기술적으로 차단할 수 있어야 합니다. 이번 연동은 이러한 요구사항을 해결하는 데 중점을 둡니다. 암호화 키의 소유권과 관리 권한은 STACKIT의 EU 기반 인프라 내에 유지되며, 유럽 법률에 따라 고객의 데이터 주권과 규제 요건을 지원하도록 설계되었습니다.
- 종속(Lock-in) 없는 운영 독립성: 고객 데이터는 오픈소스 형식인 Apache Iceberg™에 저장되므로, 주요 기술 공급자를 이용할 수 없는 상황이 발생하더라도 데이터에 대한 접근성과 운용성을 그대로 유지할 수 있습니다. 고객은 이러한 상황에서도 복잡한 데이터 마이그레이션 작업 없이 다른 오픈소스 도구를 통해 데이터에 지속적으로 접근하고 활용할 수 있습니다.
- 광범위한 규정 준수 지원: Snowflake는 독자적인 서드 파티 감사를 거친 BSI C5, ISO 27001, 27017, 27018, 20000, 22301, 9001, 42001, SOC 2 Type II, TISAX, PCI-DSS, Cyber Essentials Plus 등의 인증을 보유하고 있습니다. 특히 Snowflake와 STACKIT의 연동 환경은 양사 모두 BSI C5 인증을 독자적으로 보유하고 있어, 독일 내 규제 산업군 및 핵심 워크로드에 필요한 주요 자격 요건을 갖추고 있습니다. 자세한 내용은 Snowflake 규정 준수 센터 및 STACKIT 인증서에서 확인할 수 있습니다.
- 향후 전망: Snowflake와 STACKIT은 전략적 협력을 한 단계 더 끌어올리기 위한 기회를 지속적으로 모색하고 있으며, 여기에는 STACKIT 환경 내에서 더욱 완전한 형태로 Snowflake 서비스를 통합 및 배포하기 위한 로드맵 구축이 포함됩니다.
미래 전망 진술
본 게시물에는 계획된 통합, 향후 제품 출시 여부, 배포 일정 및 로드맵 방향에 관한 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성을 동반하며 특정 기능이나 출시 시점을 보장하지 않습니다. Snowflake와 STACKIT의 연동 및 관련 제품 기능은 지속적인 개발, 파트너십 협약 및 규제 절차의 영향을 받습니다. 실제 결과나 서비스 제공 형태는 명시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다.