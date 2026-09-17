データ主権は、もはや単なる基本的な規制上の考慮事項ではありません。EU全体において、企業、官公庁・公的機関、および金融サービス、重要インフラストラクチャ、防衛、ヘルスケア、エネルギーなどの規制産業にとって、コア資産の制御とセキュリティを必要とする戦略的優先事項となっています。

これを後押ししているのは、次の3つの要因です。外国政府が自国境を越えてクラウドインフラストラクチャに対する法的権限を主張する可能性があること、少数の非EUプロバイダーがクラウド市場を支配していること、そしてAIがその役割を果たすために組織の最も機密データへの継続的かつ深いアクセスを必要としていること。これらすべてが、デジタル主権をめぐる重要性を高めています。

これを念頭に置き、Snowflakeは、Schwarz GroupのITおよびデジタル部門であるSchwarz Digitsと協力し、ドイツで主権目標を追求するお客様の選択肢を拡大できることを誇りに思います。

SnowflakeとSchwarz DigitsのクラウドSTACKITの統合は、データホスティング、欧州の暗号化キーシステム、およびお客様がデジタルな未来を制御できるようにするオープンフォーマットを、Snowflakeの世界クラスのデータおよびAI機能と組み合わせるものであり、選択肢とお客様の選択を中心に構築された継続的なロードマップの一環です。