データ主権は、もはや単なる基本的な規制上の考慮事項ではありません。EU全体において、企業、官公庁・公的機関、および金融サービス、重要インフラストラクチャ、防衛、ヘルスケア、エネルギーなどの規制産業にとって、コア資産の制御とセキュリティを必要とする戦略的優先事項となっています。
これを後押ししているのは、次の3つの要因です。外国政府が自国境を越えてクラウドインフラストラクチャに対する法的権限を主張する可能性があること、少数の非EUプロバイダーがクラウド市場を支配していること、そしてAIがその役割を果たすために組織の最も機密データへの継続的かつ深いアクセスを必要としていること。これらすべてが、デジタル主権をめぐる重要性を高めています。
これを念頭に置き、Snowflakeは、Schwarz GroupのITおよびデジタル部門であるSchwarz Digitsと協力し、ドイツで主権目標を追求するお客様の選択肢を拡大できることを誇りに思います。
SnowflakeとSchwarz DigitsのクラウドSTACKITの統合は、データホスティング、欧州の暗号化キーシステム、およびお客様がデジタルな未来を制御できるようにするオープンフォーマットを、Snowflakeの世界クラスのデータおよびAI機能と組み合わせるものであり、選択肢とお客様の選択を中心に構築された継続的なロードマップの一環です。
"STACKITは、クラウド市場において独自の位置づけを確立しています。すなわち、ドイツの最重要機関を支えるだけの規模を備えた、真に欧州発のクラウドプロバイダーであるということです。STACKITと連携することで、Snowflakeはドイツの規制市場に向けて極めて明確なメッセージを発信しています。それは、『データ主権（データ・ソブリンティ）の要件を遵守しながらも、世界最高レベルのデータとAIを活用できる』ということです。"
Michael Wieland
VP DACH & Eastern Europe, Snowflake
“欧州のデジタルの未来を築くためには、選択肢（チョイス）、イノベーション、そしてデータ主権が両立することが不可欠です。Schwarz Digitsは、欧州発のハイパースケーラーおよび『トラストブローカー（信頼の担い手）』として、世界を牽引する最先端テクノロジーと、欧州のデジタル主権確立に向けた明確な道筋を融合させることが自らの使命であると考えています。Snowflakeとの協業は、世界トップクラスのデータおよびAIプラットフォームへのアクセスを提供することから始まり、最終的にはSTACKIT上での主権を完全に担保した展開（ソブリン・デプロイメント）へと進化していきます。私たちは共に、お客様がグローバル規模でイノベーションを推進できるよう支援すると同時に、自社のデータ、インフラストラクチャ、そしてデジタルの未来に対するコントロール（管理権限）を段階的かつ確実に高めていけるよう後押しします。”
Bernie Wagner
Chief Sales Officer, Schwarz Digits
グローバルなAIスケールと主権を持つ欧州のクラウドインフラストラクチャの融合
STACKITの使命は、欧州をリードする主権クラウドプロバイダーおよび欧州のハイパースケーラーになることです。このクラウドプロバイダーは、ドイツとオーストリアの欧州の土壌でデータセンターを運営し、欧州の法律の対象となり、欧州の最も厳しい規制要件を満たすクラウド環境を提供しています。
STACKITの外部監査済み主権認定資格であるEuropean Sovereign Stack（ES³）標準は、8つのEUクラウド主権フレームワークの目的に加え、専用のAI主権の側面という9つの側面をカバーしています。主権成熟度モデルは、ITサービスのデジタル主権を4つの明確なレベルで評価します。これにより、お客様は要件に基づいて最適なサービスを決定するためのガイダンスを得ることができます。
SnowflakeのAIデータクラウドとSTACKITの主権インフラストラクチャを統合することで、組織はいくつかの重要な保護を得ることができます。
- 透明性の高いEUベースの暗号化とサードパーティのアクセス制御：お客様は、データへの不要なアクセスを検出し、証拠を生成し、可能な場合は技術的に防止する機能を必要としています。この統合は、これらの要件に対処することを目指しています。暗号化キーの所有権と制御は、欧州法に基づくお客様のデータ主権と規制要件をサポートするように設計された、STACKITのEUベースのインフラストラクチャ内に保持されます。
- ロックインのない運用上の独立性：お客様のデータはオープンソースフォーマットであるApache Iceberg™に保存されるため、主要なテクノロジーベンダーが利用できない状況でも、データはアクセス可能で操作可能な状態を維持します。その場合でも、複雑な移行を必要とせずに、他のオープンソースツールを通じてお客様のデータにアクセスして使用し続けることができます。
- 幅広いコンプライアンスカバレッジ：Snowflakeは、BSI C5、ISO 27001、27017、27018、20000、22301、9001および42001、SOC 2 Type II、TISAX、PCI-DSS、Cyber Essentials Plusを保持しており、それぞれ独立して監査されています。SnowflakeとSTACKITの統合のコンテキストにおいて、SnowflakeとSTACKITはどちらも独立してBSI C5の証明書を保持しています。これは、ドイツの規制産業および重要なワークロードにとって重要な適格要因です。詳細については、SnowflakeコンプライアンスセンターおよびSTACKIT証明書をご覧ください。
- 今後の展望：SnowflakeとSTACKITは、戦略的コラボレーションを次のレベルに引き上げる機会を引き続き模索しており、これにはSTACKIT上でのSnowflakeオファリングのより完全な統合に向けた道筋を描くことが含まれます。
Snowflakeのデータ主権機能について、詳しくはこちらをご確認ください。
将来予想に関する記述
本記事には、計画中の統合、将来の製品の可用性、展開のタイムライン、ロードマップの方向性に関する記述を含む、将来予想に関する記述が含まれています。これらはリスクと不確実性の影響を受け、特定の機能やタイムラインを提供するという確約を表すものではありません。SnowflakeとSTACKITの統合および関連する製品機能は、継続的な開発、パートナー契約、および規制プロセスの対象となります。実際の結果およびオファリングは大きく異なる場合があります。