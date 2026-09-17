Datensouveränität ist nicht länger nur eine grundlegende regulatorische Überlegung. In der gesamten EU ist sie zu einer strategischen Priorität für Unternehmen, Institutionen im öffentlichen Sektor und regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung, Gesundheitswesen und Energie geworden – was die Kontrolle über und die Sicherheit von Kernwerten erfordert.
Drei Dinge treiben diese Entwicklung voran: Ausländische Regierungen können rechtlichen Zugriff auf Cloud-Infrastrukturen über ihre eigenen Grenzen hinaus geltend machen; eine Handvoll von Nicht-EU-Anbietern dominiert den Cloud-Markt; und KI benötigt ständigen, tiefen Zugriff auf die sensibelsten Daten einer Organisation, um ihre Aufgabe zu erfüllen, was die Bedeutung der digitalen Souveränität erhöht.
Vor diesem Hintergrund ist Snowflake stolz darauf, mit Schwarz Digits – der IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe – zusammenzuarbeiten, um die Optionen für Kunden zu erweitern, die Souveränitätsziele in Deutschland verfolgen.
Die Integration von Snowflake mit der Cloud STACKIT von Schwarz Digits kombiniert Daten-Hosting, ein europäisches System für Verschlüsselungsschlüssel und offene Formate, die Kunden die Kontrolle über ihre digitale Zukunft geben, mit den erstklassigen Daten- und KI-Funktionen von Snowflake, als Teil einer fortlaufenden Roadmap, die auf Optionalität und Kundenwahl basiert.
„STACKIT stellt in der Cloud-Landschaft etwas Einzigartiges dar: einen durch und durch europäischen Cloud-Anbieter mit der nötigen Skalierbarkeit, um die kritischsten Institutionen Deutschlands zu bedienen. Durch die Integration mit STACKIT sendet Snowflake eine unmissverständliche Botschaft an die regulierten Märkte in Deutschland: Sie können erstklassige Daten und KI nutzen und gleichzeitig Ihre Anforderungen an die Datensouveränität erfüllen.“
Michael Wieland
VP DACH & Eastern Europe, Snowflake
„Die digitale Zukunft Europas erfordert, dass Auswahl, Innovation und Souveränität Hand in Hand gehen. Bei Schwarz Digits sehen wir unsere Rolle als europäischer Hyperscaler und Trust Broker darin, führende globale Technologien mit einem klaren Weg hin zur europäischen digitalen Souveränität zusammenzubringen. Unsere Zusammenarbeit mit Snowflake beginnt mit dem Zugang zu einer der weltweit führenden Daten- und KI-Plattformen und entwickelt sich zu einer souveränen Bereitstellung auf STACKIT. Gemeinsam ermöglichen wir es Kunden, weltweite Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig zunehmend mehr Kontrolle über ihre Daten, ihre Infrastruktur und ihre digitale Zukunft zu gewinnen.“
Bernie Wagner
Chief Sales Officer, Schwarz Digits
Globale KI-Skalierung trifft auf souveräne europäische Cloud-Infrastruktur
Die Mission von STACKIT ist es, Europas führender souveräner Cloud-Anbieter und europäischer Hyperscaler zu werden. Der Cloud-Anbieter betreibt Rechenzentren auf europäischem Boden in Deutschland und Österreich, unterliegt europäischen Gesetzen und bietet eine Cloud-Umgebung, die die strengsten regulatorischen Anforderungen Europas erfüllt.
Der European Sovereign Stack (ES³) Standard, die extern geprüfte Souveränitätszertifizierung von STACKIT, deckt neun Dimensionen ab: die acht Ziele des EU Cloud Sovereignty Framework sowie eine dedizierte KI-Souveränitätsdimension. Ein Souveränitäts-Reifegradmodell bewertet die digitale Souveränität von IT-Diensten in vier klaren Stufen. Es bietet Kunden Orientierung, um sich basierend auf ihren Anforderungen für die besten Dienste zu entscheiden.
Durch die Integration von Snowflakes AI Data Cloud in die souveräne Infrastruktur von STACKIT erhalten Organisationen mehrere wichtige Schutzmaßnahmen:
- Transparente EU-basierte Verschlüsselung und Zugriffskontrollen durch Dritte: Kunden benötigen die Fähigkeit, unerwünschten Zugriff auf ihre Daten zu erkennen, Beweise zu generieren und, wo möglich, technisch zu verhindern. Diese Integration zielt darauf ab, diese Anforderungen zu erfüllen. Der Besitz und die Kontrolle der Verschlüsselungsschlüssel verbleiben innerhalb der EU-basierten Infrastruktur von STACKIT, die darauf ausgelegt ist, die Datensouveränität und die regulatorischen Anforderungen der Kunden nach europäischem Recht zu unterstützen.
- Operative Unabhängigkeit ohne Lock-in: Kundendaten werden in Apache Iceberg™, einem Open-Source-Format, gespeichert, sodass die Daten auch unter Bedingungen zugänglich und nutzbar bleiben, unter denen der primäre Technologieanbieter nicht verfügbar ist. In diesem Fall bleiben Kundendaten über andere Open-Source-Tools zugänglich und nutzbar, ohne dass komplexe Migrationen erforderlich sind.
- Breite Compliance-Abdeckung: Snowflake verfügt über BSI C5, ISO 27001, 27017, 27018, 20000, 22301, 9001 und 42001, SOC 2 Type II, TISAX, PCI-DSS und Cyber Essentials Plus, die jeweils unabhängig geprüft wurden. Im Kontext der Integration von Snowflake und STACKIT verfügen sowohl Snowflake als auch STACKIT unabhängig voneinander über BSI C5-Testate – ein entscheidender Qualifizierungsfaktor für regulierte Branchen und kritische Workloads in Deutschland. Weitere Details im Snowflake Compliance Center und unter STACKIT-Zertifikate.
- Zukunftsausblick: Snowflake und STACKIT prüfen weiterhin Möglichkeiten, ihre strategische Zusammenarbeit auf die nächste Stufe zu heben, was die Ausarbeitung eines Weges zu einer umfassenderen Integration eines Snowflake-Angebots auf STACKIT einschließt.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu geplanten Integrationen, zukünftiger Produktverfügbarkeit, Bereitstellungszeitplänen und der Ausrichtung der Roadmap, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Verpflichtungen zur Bereitstellung bestimmter Funktionen oder Zeitpläne darstellen. Die Integration von Snowflake mit STACKIT und die damit verbundenen Produktfunktionen unterliegen der laufenden Entwicklung, Partnervereinbarungen und regulatorischen Prozessen. Tatsächliche Ergebnisse und Angebote können wesentlich abweichen.