Datensouveränität ist nicht länger nur eine grundlegende regulatorische Überlegung. In der gesamten EU ist sie zu einer strategischen Priorität für Unternehmen, Institutionen im öffentlichen Sektor und regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung, Gesundheitswesen und Energie geworden – was die Kontrolle über und die Sicherheit von Kernwerten erfordert.

Drei Dinge treiben diese Entwicklung voran: Ausländische Regierungen können rechtlichen Zugriff auf Cloud-Infrastrukturen über ihre eigenen Grenzen hinaus geltend machen; eine Handvoll von Nicht-EU-Anbietern dominiert den Cloud-Markt; und KI benötigt ständigen, tiefen Zugriff auf die sensibelsten Daten einer Organisation, um ihre Aufgabe zu erfüllen, was die Bedeutung der digitalen Souveränität erhöht.

Vor diesem Hintergrund ist Snowflake stolz darauf, mit Schwarz Digits – der IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe – zusammenzuarbeiten, um die Optionen für Kunden zu erweitern, die Souveränitätsziele in Deutschland verfolgen.

Die Integration von Snowflake mit der Cloud STACKIT von Schwarz Digits kombiniert Daten-Hosting, ein europäisches System für Verschlüsselungsschlüssel und offene Formate, die Kunden die Kontrolle über ihre digitale Zukunft geben, mit den erstklassigen Daten- und KI-Funktionen von Snowflake, als Teil einer fortlaufenden Roadmap, die auf Optionalität und Kundenwahl basiert.