La scalabilità globale dell’intelligenza artificiale incontra un’infrastruttura cloud europea sovrana

La missione di STACKIT è diventare il principale cloud provider sovrano d’Europa e un hyperscaler europeo. Il cloud provider gestisce data center sul territorio europeo, in Germania e Austria, è soggetto alla legislazione europea e offre un ambiente cloud conforme ai più rigorosi requisiti normativi europei.

Lo standard European Sovereign Stack (ES³), la certificazione di sovranità STACKIT sottoposta ad audit esterno, copre nove dimensioni: gli otto obiettivi dell’EU Cloud Sovereignty Framework e una dimensione specifica dedicata alla sovranità dell’intelligenza artificiale. Un modello di maturità della sovranità valuta la sovranità digitale dei servizi IT su quattro livelli chiaramente definiti e aiuta i clienti a scegliere i servizi più adatti alle proprie esigenze.

Integrando l’AI Data Cloud Snowflake con l’infrastruttura sovrana STACKIT, le organizzazioni potranno contare su tutele fondamentali:

Crittografia trasparente nell’UE e controlli degli accessi di terze parti: i clienti devono poter rilevare gli accessi indesiderati ai dati, produrne prove e, ove possibile, impedirli con misure tecniche. Questa integrazione punta a soddisfare tali requisiti. La proprietà e il controllo delle chiavi di crittografia rimarranno all’interno dell’infrastruttura STACKIT situata nell’UE, progettata per supportare la sovranità dei dati dei clienti e i relativi requisiti normativi previsti dalla legislazione europea.

i clienti devono poter rilevare gli accessi indesiderati ai dati, produrne prove e, ove possibile, impedirli con misure tecniche. Questa integrazione punta a soddisfare tali requisiti. La proprietà e il controllo delle chiavi di crittografia rimarranno all’interno dell’infrastruttura STACKIT situata nell’UE, progettata per supportare la sovranità dei dati dei clienti e i relativi requisiti normativi previsti dalla legislazione europea. Indipendenza operativa senza lock-in: i dati dei clienti saranno archiviati in Apache Iceberg™, un formato open source, affinché restino accessibili e operabili nel caso in cui il principale fornitore tecnologico non sia disponibile. In tal caso, i dati dei clienti rimarranno accessibili e utilizzabili tramite altri strumenti open source, senza richiedere migrazioni complesse.

i dati dei clienti saranno archiviati in Apache Iceberg™, un formato open source, affinché restino accessibili e operabili nel caso in cui il principale fornitore tecnologico non sia disponibile. In tal caso, i dati dei clienti rimarranno accessibili e utilizzabili tramite altri strumenti open source, senza richiedere migrazioni complesse. Ampia copertura normativa: Snowflake è in possesso di BSI C5, ISO 27001, 27017, 27018, 20000, 22301, 9001 e 42001, SOC 2 Type II, TISAX, PCI-DSS e Cyber Essentials Plus, ciascuno sottoposto ad audit indipendente. Nell’ambito dell’integrazione Snowflake–STACKIT, sia Snowflake sia STACKIT dispongono autonomamente di attestazioni BSI C5, un requisito determinante per i settori regolamentati e i workload critici in Germania. Ulteriori dettagli nel Compliance Center Snowflake e alla pagina delle certificazioni STACKIT.

Snowflake è in possesso di BSI C5, ISO 27001, 27017, 27018, 20000, 22301, 9001 e 42001, SOC 2 Type II, TISAX, PCI-DSS e Cyber Essentials Plus, ciascuno sottoposto ad audit indipendente. Nell’ambito dell’integrazione Snowflake–STACKIT, sia Snowflake sia STACKIT dispongono autonomamente di attestazioni BSI C5, un requisito determinante per i settori regolamentati e i workload critici in Germania. Ulteriori dettagli nel Compliance Center Snowflake e alla pagina delle certificazioni STACKIT. Prospettive future: Snowflake e STACKIT continuano a esplorare nuove opportunità per portare la loro collaborazione strategica a un livello superiore, definendo anche un percorso verso un’integrazione più completa di un’offerta Snowflake su STACKIT.

Approfondisci le funzionalità Snowflake per la sovranità dei dati

Dichiarazioni previsionali

Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative alle integrazioni pianificate, alla futura disponibilità del prodotto, alle tempistiche di deployment e all’evoluzione della roadmap. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono impegni a fornire funzionalità specifiche entro scadenze definite. L’integrazione tra Snowflake e STACKIT e le funzionalità del prodotto associate sono subordinate al proseguimento dello sviluppo, agli accordi con i partner e agli iter normativi. I risultati e le offerte effettivi potrebbero differire in misura sostanziale.