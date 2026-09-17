La sovranità dei dati non è più soltanto un requisito normativo di base. In tutta l’UE è diventata una priorità strategica per imprese, istituzioni del settore pubblico e comparti regolamentati come servizi finanziari, infrastrutture critiche, difesa, sanità ed energia: una priorità che richiede controllo e sicurezza degli asset fondamentali.
A determinarne l’ascesa sono tre fattori: i governi stranieri possono estendere la propria giurisdizione alle infrastrutture cloud oltre i confini nazionali; pochi provider extra-UE dominano il mercato cloud; inoltre, per eseguire il proprio processo, l’AI deve accedere in modo continuo e approfondito ai dati sensibili delle organizzazioni. Tutto questo rende la sovranità digitale ancora più cruciale.
In quest’ottica, Snowflake è orgogliosa di collaborare con Schwarz Digits, la divisione IT e digitale di Schwarz Group, per ampliare le opzioni a disposizione dei clienti che perseguono obiettivi di sovranità in Germania.
L’integrazione tra Snowflake e il cloud STACKIT di Schwarz Digits unisce le capacità dati e AI di livello mondiale di Snowflake all’hosting dei dati e a un sistema europeo di chiavi di crittografia, oltre a formati open che consentono ai clienti di mantenere il controllo sul proprio futuro digitale, nell’ambito di una roadmap in continua evoluzione incentrata su flessibilità e libertà di scelta.
STACKIT rappresenta qualcosa di unico nel panorama del cloud: un provider cloud autenticamente europeo con le dimensioni necessarie per servire le istituzioni più critiche della Germania. Integrandosi con STACKIT, Snowflake sta lanciando un messaggio inequivocabile ai mercati regolamentati tedeschi: è possibile disporre di dati e intelligenza artificiale di prim'ordine, pur continuando a soddisfare i requisiti di sovranità dei dati.”
Michael Wieland
VP DACH & Eastern Europe, Snowflake
Il futuro digitale dell'Europa richiede che scelta, innovazione e sovranità vadano di pari passo. In Schwarz Digits, consideriamo il nostro ruolo come quello di un hyperscaler europeo e di un intermediario di fiducia che unisce la tecnologia globale all'avanguardia con un percorso chiaro verso la sovranità digitale europea. La nostra collaborazione con Snowflake inizia con l'accesso a una delle principali piattaforme di dati e intelligenza artificiale al mondo e si evolve in un'implementazione sovrana su STACKIT. Insieme, consentiamo ai clienti di innovare su scala globale, acquisendo progressivamente un maggiore controllo sui propri dati, sull'infrastruttura e sul futuro digitale.”
Bernie Wagner
Chief Sales Officer, Schwarz Digits
La scalabilità globale dell’intelligenza artificiale incontra un’infrastruttura cloud europea sovrana
La missione di STACKIT è diventare il principale cloud provider sovrano d’Europa e un hyperscaler europeo. Il cloud provider gestisce data center sul territorio europeo, in Germania e Austria, è soggetto alla legislazione europea e offre un ambiente cloud conforme ai più rigorosi requisiti normativi europei.
Lo standard European Sovereign Stack (ES³), la certificazione di sovranità STACKIT sottoposta ad audit esterno, copre nove dimensioni: gli otto obiettivi dell’EU Cloud Sovereignty Framework e una dimensione specifica dedicata alla sovranità dell’intelligenza artificiale. Un modello di maturità della sovranità valuta la sovranità digitale dei servizi IT su quattro livelli chiaramente definiti e aiuta i clienti a scegliere i servizi più adatti alle proprie esigenze.
Integrando l’AI Data Cloud Snowflake con l’infrastruttura sovrana STACKIT, le organizzazioni potranno contare su tutele fondamentali:
- Crittografia trasparente nell’UE e controlli degli accessi di terze parti: i clienti devono poter rilevare gli accessi indesiderati ai dati, produrne prove e, ove possibile, impedirli con misure tecniche. Questa integrazione punta a soddisfare tali requisiti. La proprietà e il controllo delle chiavi di crittografia rimarranno all’interno dell’infrastruttura STACKIT situata nell’UE, progettata per supportare la sovranità dei dati dei clienti e i relativi requisiti normativi previsti dalla legislazione europea.
- Indipendenza operativa senza lock-in: i dati dei clienti saranno archiviati in Apache Iceberg™, un formato open source, affinché restino accessibili e operabili nel caso in cui il principale fornitore tecnologico non sia disponibile. In tal caso, i dati dei clienti rimarranno accessibili e utilizzabili tramite altri strumenti open source, senza richiedere migrazioni complesse.
- Ampia copertura normativa: Snowflake è in possesso di BSI C5, ISO 27001, 27017, 27018, 20000, 22301, 9001 e 42001, SOC 2 Type II, TISAX, PCI-DSS e Cyber Essentials Plus, ciascuno sottoposto ad audit indipendente. Nell’ambito dell’integrazione Snowflake–STACKIT, sia Snowflake sia STACKIT dispongono autonomamente di attestazioni BSI C5, un requisito determinante per i settori regolamentati e i workload critici in Germania. Ulteriori dettagli nel Compliance Center Snowflake e alla pagina delle certificazioni STACKIT.
- Prospettive future: Snowflake e STACKIT continuano a esplorare nuove opportunità per portare la loro collaborazione strategica a un livello superiore, definendo anche un percorso verso un’integrazione più completa di un’offerta Snowflake su STACKIT.
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Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative alle integrazioni pianificate, alla futura disponibilità del prodotto, alle tempistiche di deployment e all’evoluzione della roadmap. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono impegni a fornire funzionalità specifiche entro scadenze definite. L’integrazione tra Snowflake e STACKIT e le funzionalità del prodotto associate sono subordinate al proseguimento dello sviluppo, agli accordi con i partner e agli iter normativi. I risultati e le offerte effettivi potrebbero differire in misura sostanziale.