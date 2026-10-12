De nombreuses charges de travail d’IA en entreprise impliquent de prendre des décisions : déterminer la catégorie d’un enregistrement, le niveau de risque d’une transaction ou si le traitement d’un ticket doit être poursuivi. Beaucoup de ces tâches proposent un nombre limité de réponses et sont exécutées à grande échelle sur de vastes tables.

Les LLM généralistes peuvent prendre en charge ces tâches, mais au prix d’un coût et d’une latence parfois disproportionnés. Les modèles décisionnels sont spécialement conçus pour les tâches simples à grand volume qui ne nécessitent pas de raisonnement complexe, comme la classification, la notation, le filtrage et le routage. Ils renvoient une réponse typée, comme une catégorie, un score ou une probabilité oui/non, que votre workflow peut exploiter directement.

Les clients utilisent déjà les Fonctions Cortex AI pour faire évoluer la classification, la notation et le routage des données à grande échelle. Nous lançons aujourd’hui Snowflake Decision (en private preview), un modèle décisionnel disponible via AI_COMPLETE, qui aide les équipes à faire évoluer encore plus efficacement le traitement des tâches simples à grand volume. L’appel s’exécute dans les Fonctions Cortex AI de Snowflake Cortex AI. La gouvernance, les contrôles d’accès et les politiques d’audit déjà en place s’appliquent donc à chaque décision.

Un modèle conçu pour des décisions structurées, précises et efficaces

Imaginez un workflow de support qui traite des milliers, voire des millions de tickets. Avant de parvenir à un agent, chaque ticket doit être attribué à la bonne équipe. Le même message peut également nécessiter une évaluation du niveau de frustration du client et une vérification du degré d’urgence exprimé. Au lieu de multiplier les appels au modèle, un modèle décisionnel peut évaluer ces trois critères simultanément et renvoyer des réponses structurées directement exploitables par votre workflow.

Pour choisir un modèle adapté à ces workflows, la qualité des décisions compte autant que la rapidité, le coût et le format des réponses. C’est pourquoi nous sommes ravis de mettre Snowflake Decision à la disposition de nos clients. Lors de notre évaluation, Snowflake Decision a obtenu le meilleur score de qualité parmi 72 modèles comparés selon les benchmarks Jev Decision Index 0.2.1. Pour les clients, des décisions de meilleure qualité peuvent rendre la classification, la notation et le routage plus fiables dans les workflows à grand volume.