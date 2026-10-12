Muchos workloads de inteligencia artificial (IA) empresarial plantean problemas de decisión: determinar a qué categoría pertenece un registro, qué riesgo entraña una transacción y si una incidencia debe seguir procesándose. Muchas de estas tareas tienen un conjunto limitado de respuestas y se ejecutan con un gran volumen de datos en tablas de gran tamaño.

Los large language models (LLM) de uso general pueden abordar estas tareas, pero a veces suponen un coste y una latencia superiores a lo necesario. Los modelos de decisión están diseñados específicamente para tareas sencillas y de gran volumen que no requieren un razonamiento complejo, como la clasificación, la puntuación, el filtrado y el enrutamiento. Devuelven una respuesta tipada, como una categoría, una puntuación o una probabilidad de sí/no, que tu flujo de trabajo puede utilizar directamente.

Los clientes ya utilizan Cortex AI Functions para clasificar, puntuar y enrutar datos a escala. Ahora presentamos Snowflake Decision (en vista previa privada), un modelo de decisión disponible mediante AI_COMPLETE, que ayuda a los equipos a escalar tareas sencillas y de gran volumen con mayor eficiencia. La llamada se ejecuta en Snowflake Cortex AI Functions, por lo que la gobernanza, los controles de acceso y las políticas de auditoría que ya tienes implantados se aplican a cada decisión.

Un modelo diseñado para tomar decisiones estructuradas precisas y eficientes

Consideremos un flujo de trabajo de asistencia que procesa de miles a millones de incidencias. Antes de que una incidencia llegue a un agente, debe asignarse al equipo adecuado. El mismo mensaje puede necesitar también una puntuación de frustración del cliente y comprobar si expresa urgencia. En lugar de abordar estas cuestiones mediante llamadas independientes al modelo, un modelo de decisión puede evaluar las tres a la vez y devolver respuestas estructuradas que tu flujo de trabajo puede utilizar directamente.

Al elegir un modelo para estos flujos de trabajo, la calidad de las decisiones importa tanto como la velocidad, el coste y el formato de respuesta. Por eso nos complace poner Snowflake Decision a disposición de los clientes. En nuestra evaluación, Snowflake Decision obtuvo la puntuación de calidad más alta entre los 72 modelos comparados en las pruebas de referencia de Jev Decision Index 0.2.1. Para los clientes, unas decisiones de mayor calidad pueden traducirse en una clasificación, una puntuación y un enrutamiento más fiables en flujos de trabajo de gran volumen.