多くのエンタープライズAIワークロードは、レコードがどのカテゴリに属するか、トランザクションのリスクはどの程度か、チケットをさらに処理すべきかなどを判断する意思決定の問題です。これらのタスクの多くは回答が限定されており、大規模なテーブル全体で大量に実行されます。

汎用LLMはこれらのタスクを処理できますが、作業に必要なコストとレイテンシーが高くなる可能性があります。意思決定モデルは、分類、スコアリング、フィルタリング、ルーティングなど、複雑な推論を必要としないシンプルで大量のタスク専用に構築されています。カテゴリ、スコア、Yes/Noの確率など、ワークフローが直接処理できる型付きの回答を返します。

お客様はすでにCortex AI関数を使用して、大規模なデータの分類、スコアリング、ルーティングを行っています。今回、チームがシンプルで大量のタスクをさらに効率的に拡張できるように、AI_COMPLETEを通じて利用できる意思決定モデルであるSnowflake Decision（プライベートプレビュー）を導入します。呼び出しはSnowflake Cortex AI関数で実行されるため、すでに導入されているガバナンス、アクセス制御、監査ポリシーがすべての意思決定に適用されます。

効率的で正確な構造化された意思決定のために設計されたモデル

数千から数百万のチケットを処理するサポートワークフローを考えてみましょう。各チケットがエージェントに届く前に、適切なチームに割り当てる必要があります。同じメッセージについて、お客様の不満度をスコアリングし、緊急性が表現されているかを確認する必要がある場合もあります。これらを個別のモデル呼び出しとして処理するのではなく、意思決定モデルは3つの質問すべてを一緒に評価し、ワークフローが直接使用できる構造化された回答を返すことができます。

これらのワークフローのモデルを選択する際、スピード、コスト、応答形式とともに、意思決定の品質が重要になります。これが、Snowflake Decisionをお客様に提供できることを嬉しく思う理由です。当社の評価では、Snowflake Decisionは、Jev Decision Index 0.2.1ベンチマークで比較された72のモデルの中で最高の品質スコアを達成しました。お客様にとって、より高品質な意思決定は、大量のワークフロー全体でより信頼性の高い分類、スコアリング、ルーティングを意味します。