Viele KI-Workloads in Unternehmen sind Entscheidungsprobleme: die Bestimmung, zu welcher Kategorie ein Datensatz gehört, wie riskant eine Transaktion ist und ob ein Ticket weiterbearbeitet werden sollte. Viele dieser Aufgaben haben begrenzte Antworten und werden in hohem Volumen über große Tabellen hinweg ausgeführt.

Allzweck-LLMs können diese Aufgaben bewältigen, verursachen jedoch möglicherweise höhere Kosten und Latenzen, als die Arbeit erfordert. Entscheidungsmodelle sind speziell für einfache, hochvolumige Aufgaben konzipiert, die keine komplexen Überlegungen erfordern, einschließlich Klassifizierung, Bewertung, Filterung und Weiterleitung. Sie geben eine typisierte Antwort zurück, wie z. B. eine Kategorie, eine Punktzahl oder eine Ja/Nein-Wahrscheinlichkeit, auf die Ihr Workflow direkt reagieren kann.

Kunden nutzen bereits Cortex AI Functions, um Daten in großem Maßstab zu klassifizieren, zu bewerten und weiterzuleiten. Jetzt führen wir Snowflake Decision (Private Preview) ein, ein Entscheidungsmodell, das über AI_COMPLETE verfügbar ist, um Teams dabei zu helfen, einfache, hochvolumige Aufgaben noch effizienter zu skalieren. Der Aufruf wird in Snowflake Cortex AI Functions ausgeführt, sodass die Governance, Zugriffskontrollen und Audit-Richtlinien, die Sie bereits eingerichtet haben, für jede Entscheidung gelten.

Ein Modell, das für effiziente, genaue strukturierte Entscheidungen entwickelt wurde

Stellen Sie sich einen Support-Workflow vor, der Tausende bis Millionen von Tickets verarbeitet. Bevor jedes Ticket eine:n Mitarbeiter:in erreicht, muss es dem richtigen Team zugewiesen werden. Dieselbe Nachricht muss möglicherweise auch auf Kundenfrustration bewertet und auf ausgedrückte Dringlichkeit geprüft werden. Anstatt diese als separate Modellaufrufe zu behandeln, kann ein Entscheidungsmodell alle drei Fragen zusammen auswerten und strukturierte Antworten zurückgeben, die Ihr Workflow direkt verwenden kann.

Bei der Auswahl eines Modells für diese Workflows ist neben Geschwindigkeit und Kosten auch die Entscheidungsqualität wichtig. Deshalb freuen wir uns, Snowflake Decision in die Hände unserer Kunden zu legen. In unserer Evaluierung erzielte Snowflake Decision die höchste Qualitätsbewertung unter 72 Modellen, die in Jev Decision Index 0.2.1-Benchmarks verglichen wurden. Für Kunden können qualitativ hochwertigere Entscheidungen eine zuverlässigere Klassifizierung, eine strengere Kategorisierung und weniger an das falsche Team zugewiesene Tickets bedeuten.