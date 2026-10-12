Molti carichi di lavoro di enterprise AI sono problemi decisionali: determinare a quale categoria appartiene un record, quanto è rischiosa una transazione e se un ticket debba essere elaborato ulteriormente. Molti di questi task hanno risposte definite e vengono eseguiti ad alti volumi su tabelle di grandi dimensioni.

Gli LLM general-purpose possono gestire questi task, ma potrebbero comportare costi e latenza superiori al necessario. I modelli decisionali sono progettati appositamente per task semplici e ad alto volume che non richiedono ragionamenti complessi che comportano classificazione, scoring, filtraggio o routing. Restituiscono una risposta tipizzata, come una categoria, un punteggio o una probabilità sì/no, su cui il tuo flusso di lavoro può agire direttamente.

I clienti utilizzano già Cortex AI Functions per classificare, assegnare punteggi e instradare i dati su larga scala. Ora presentiamo Snowflake Decision (private preview), un modello decisionale disponibile tramite AI_COMPLETE, che aiuta a scalare in modo ancora più efficiente task semplici e ad alto volume. La chiamata viene eseguita in Snowflake Cortex AI Functions, quindi la governance, i controlli di accesso e le policy di audit già in vigore si applicano a ogni decisione.

Un modello progettato per decisioni strutturate efficienti e accurate

Pensa a un workflow di assistenza che elabora da migliaia a milioni di ticket. Prima che ogni ticket raggiunga un operatore, deve essere assegnato al team giusto. Lo stesso messaggio potrebbe richiedere una valutazione del livello di frustrazione del cliente e una verifica dell'urgenza espressa. Invece di gestirle come chiamate separate, un modello decisionale può valutare tutte e tre le domande insieme, restituendo risposte strutturate che il workflow può utilizzare direttamente.

Nella scelta di un modello per questi workflow, la qualità delle decisioni conta tanto quanto velocità, costo e formato della risposta. Ecco perché siamo entusiasti di mettere Snowflake Decision nelle mani dei clienti. Nella nostra valutazione, Snowflake Decision ha ottenuto il punteggio di qualità più alto tra i 72 modelli confrontati sui benchmark Jev Decision Index 0.2.1. Per i clienti, decisioni di qualità superiore possono significare classificazione, scoring e routing più affidabili nei workflow ad alto volume.