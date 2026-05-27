Snowflake adquirirá Natoma para llevar el acceso gobernado de los agentes a la empresa

La promesa de los agentes de inteligencia artificial (IA) es atractiva: sistemas que ya no se limitan a responder preguntas, sino que toman decisiones y actúan en tu nombre en todas las aplicaciones, bandejas de entrada y flujos de trabajo en los que se basa tu empresa.

Para los usuarios individuales, esto ya es un multiplicador de la productividad. Para las empresas, la necesidad de una gobernanza y una seguridad sólidas ha hecho que esa visión parezca inalcanzable.

En la práctica, las personas que están experimentando esa magia hoy en día lo hacen, en su mayoría, fuera del alcance del departamento de tecnología de la información (TI). Han estado conectando sus propios servidores de protocolo de contexto de modelos (MCP) y conectando agentes a fuentes de datos sin aprobación, lo que crea exactamente el tipo de riesgo de IA en la sombra que quita el sueño a los CISO: datos propios que podrían fluir hacia modelos no verificados o agentes que acceden a sistemas a los que no deberían acceder.

Los agentes se comportan de forma diferente a los usuarios humanos. Pueden explorar rutas, llamar a las API e intentar flujos de trabajo de formas que requieren límites claros y supervisión.

Las empresas necesitan una forma de ofrecer a sus empleados la magia de la productividad de los agentes y, al mismo tiempo, mantener un único punto de control sobre lo que esos agentes pueden acceder o hacer.

Por eso hoy hemos anunciado nuestra intención de adquirir Natoma.

Por qué Snowflake y por qué Natoma

Para más de 13 300 clientes empresariales, Snowflake es desde hace tiempo el lugar donde gestionan sus datos más críticos porque confían en la aplicación de políticas, la seguridad y los controles de acceso integrados en nuestra plataforma. Ahora, a medida que los agentes de IA son capaces de actuar sobre esos datos, y no solo de consultarlos, estamos aportando el mismo rigor a la forma en que operan esos agentes.

Natoma aborda esto directamente.

Su plataforma es una puerta de enlace MCP centralizada que aplica la identidad, las políticas y la auditoría a nivel de llamada a la herramienta. Para las acciones enrutadas a través de Natoma, la plataforma proporciona visibilidad sobre quién solicitó la acción, qué permisos tiene y si la acción está permitida. Esto amplía la responsabilidad a la nueva superficie de acciones, llamadas a herramientas y flujos de trabajo entre aplicaciones. Tras el cierre de la adquisición, la integración de las capacidades de Natoma en Snowflake permitirá a los clientes conectar Cortex Agents a las aplicaciones empresariales que utilizan a diario, de forma segura y a escala.

Más allá de la tecnología, el equipo que está detrás de Natoma ha creado y vendido empresas a Okta y Google, y aporta una profunda experiencia en la gobernanza de identidades. Se mueven rápido, entienden el cumplimiento y han creado un producto que equilibra la facilidad de uso para los usuarios no técnicos con las expectativas de gobernanza y control de los equipos de seguridad empresarial.

Qué significará esto para los clientes de Snowflake

Con las capacidades de Natoma, los agentes de IA de Snowflake cobran vida. Lleva uno de los elementos clave de la empresa agéntica, las aplicaciones empresariales en las que tus equipos confían constantemente, al plano de control de Snowflake.

Tras la integración, Cortex Code y Snowflake Intelligence se convertirán en una única interfaz para realizar tu trabajo diario. Resume tu calendario, envía correos electrónicos, abre incidencias, encuentra ese documento enterrado en algún lugar de tu almacenamiento de archivos, actualiza un registro de CRM o consulta tus datos empresariales, todo desde un solo lugar, con controles de gobernanza y seguridad integrados. Todos los controles detallados sobre quién puede hacer qué, por herramienta y por acción, serán más fáciles de implementar y gestionar en todas las organizaciones.

Y todo ese contexto que fluye desde tus aplicaciones empresariales enriquece los datos de Snowflake en los que ya confías, lo que impulsa acciones de IA más inteligentes con un contexto organizativo más rico. Snowflake se convierte en la base de los flujos de trabajo de datos y acciones, con la gobernanza y los controles adecuados.

A nivel interno, ya hemos estado viviendo esto. Implementamos Natoma en toda nuestra organización y los resultados han sido inmediatos: resume mis correos electrónicos no leídos, busca en Slack y Google Drive cuando no recuerdo dónde se compartió algo y saca a la luz lo que necesito sin tener que cambiar de contexto entre cinco herramientas diferentes.

Pero experiencias como esa solo funcionan a escala empresarial si cuentan con el modelo de seguridad adecuado que las respalde. Cuanto más capaces son los agentes, más importa la identidad.

Establecer límites sin ralentizar a nadie

Pienso en la identidad de los agentes de una forma específica. Es como darle tu tarjeta de crédito a un becario y decirle que se encargue de esto, pero con la capacidad de establecer un límite de gasto y restringir exactamente qué tiendas puede visitar. La identidad de los agentes proporciona responsabilidad y límites a los sistemas que son genuinamente creativos a la hora de explorar rutas, lo que garantiza que se mantengan dentro de los límites previstos.

El estado final, una vez que Natoma esté completamente integrado, debería resultar invisible para el usuario. Un administrador pulsa un interruptor y su personal no tiene que hacer nada de forma diferente. Simplemente notan que las herramientas de IA que ya utilizan pueden acceder de repente a mucha más información en su nombre, todo ello dentro de un entorno gobernado. El equipo de seguridad no bloquea el acceso, sino que lo habilita.

Así es como la seguridad se convierte en un elemento facilitador, en lugar de un obstáculo. Ese es el estándar hacia el que avanzamos, y Natoma es el siguiente gran paso.

Esto es solo el principio

Esta intención de adquisición continúa el trabajo que comenzamos con la protección contra la inyección de prompts de AI Guardrails a principios de este año: avanzar hacia una cartera más amplia para una IA empresarial segura que proteja y habilite al mismo tiempo.

Al equipo de Natoma: hace poco visité vuestra oficina de Boston y me fui impresionado por un grupo de personas que se preocupan profundamente por la experiencia del usuario, se mueven con verdadera urgencia y encajan a la perfección en nuestra forma de trabajar. Estoy deseando cerrar esta adquisición y ver lo que podemos construir juntos, y me entusiasma que nuestros clientes experimenten lo que habéis creado.

Compartiremos más información en Snowflake Summit 26. ¡No te lo pierdas!

El cierre de esta adquisición está sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Declaraciones prospectivas